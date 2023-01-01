Bannersnack: создаем профессиональные рекламные макеты без дизайнера
Для кого эта статья:
- Маркетологи и SMM-специалисты
- Владельцы малого бизнеса
Начинающие и опытные дизайнеры
Создание рекламных макетов без глубоких навыков дизайна — мечта многих маркетологов и владельцев малого бизнеса. Когда дедлайны поджимают, а профессионального дизайнера в команде нет, Bannersnack (сейчас известный как Creatopy) становится тем самым волшебным инструментом, который превращает идеи в визуальные шедевры. Этот онлайн-сервис позволяет даже новичкам создавать профессиональные рекламные материалы за считанные минуты, используя интуитивный интерфейс и богатую библиотеку шаблонов. Давайте разберемся, как этот инструмент может решить ваши дизайнерские задачи и сэкономить время на создании эффектных рекламных кампаний. 🚀
Что такое Bannersnack: функционал программы для макетов рекламы
Bannersnack — это облачная программа для создания макетов рекламы, которая позволяет пользователям без специальных дизайнерских навыков создавать профессиональные рекламные материалы. Сервис был запущен в 2008 году и с тех пор эволюционировал в мощную платформу, которая в 2021 году провела ребрендинг и получила название Creatopy. Несмотря на смену имени, многие пользователи до сих пор называют сервис Bannersnack, и его функциональность продолжает расширяться с каждым обновлением.
Основные возможности Bannersnack включают:
- Создание статичных и анимированных баннеров различных форматов
- Разработка рекламных материалов для соцсетей, веб-сайтов и печати
- Использование готовых шаблонов или создание дизайна с нуля
- Автоматическое масштабирование дизайна под разные размеры (функция Smart Resize)
- Коллаборативная работа с командой в режиме реального времени
- Хранение и организация рекламных материалов в облаке
Одно из ключевых преимуществ Bannersnack — возможность работать в браузере без необходимости устанавливать тяжелое программное обеспечение на компьютер. Это делает инструмент доступным для пользователей с любым уровнем технической подготовки и на любом устройстве с доступом в интернет.
Анна Петрова, директор по маркетингу Я всегда считала, что красивые баннеры могут делать только профессиональные дизайнеры. В нашей компании по продаже органической косметики не было бюджета на штатного дизайнера, а аутсорс отнимал слишком много времени — от брифа до финального макета проходило 3-4 дня. Однажды, когда нам срочно потребовалось запустить промо-акцию к Черной пятнице, я решила попробовать Bannersnack.
За два часа я создала комплект из 12 баннеров разных форматов для рекламной сети и соцсетей. Функция Smart Resize спасла меня — я сделала основной макет и автоматически адаптировала его под все нужные размеры в пару кликов. Коллеги были уверены, что мы наняли профессионального дизайнера! С тех пор Bannersnack стал нашим секретным оружием для быстрого запуска кампаний, а на сэкономленный бюджет мы увеличили рекламные закупки.
Bannersnack особенно полезен для маркетологов, которым необходимо оперативно тестировать различные визуальные концепции рекламы. Благодаря функции клонирования и быстрого редактирования элементов, можно создавать десятки вариантов баннеров, меняя заголовки, цвета или изображения, что значительно ускоряет A/B-тестирование рекламных кампаний.
|Тип пользователя
|Основные задачи
|Ключевые функции Bannersnack
|Маркетологи
|Быстрое создание рекламных кампаний, A/B-тестирование
|Шаблоны, Smart Resize, дупликация макетов
|SMM-специалисты
|Контент для социальных сетей, сторис, посты
|Размеры под соцсети, анимации, брендирование
|Владельцы бизнеса
|Экономия на дизайнерах, быстрый запуск рекламы
|Интуитивный интерфейс, готовые шаблоны
|Начинающие дизайнеры
|Практика, портфолио, быстрые проекты
|Библиотека элементов, эффекты, типографика
Интерфейс и инструменты Bannersnack для дизайна баннеров
Интерфейс Bannersnack разработан с учетом потребностей пользователей без глубоких знаний графических программ. Рабочее пространство интуитивно понятно и напоминает упрощенную версию профессиональных дизайнерских инструментов, таких как Adobe Photoshop или Illustrator, но без избыточной сложности. 🖌️
При входе в программу для дизайна баннеров пользователь попадает на дашборд со своими проектами и возможностью создать новый. Рабочая область состоит из следующих основных элементов:
- Холст — центральная часть экрана, где происходит создание дизайна
- Панель инструментов — верхняя горизонтальная панель с основными действиями
- Библиотека элементов — боковая панель слева с доступом к шаблонам, изображениям, формам и т.д.
- Панель настроек — правая сторона экрана, где можно настраивать свойства выбранных элементов
- Временная шкала — нижняя часть интерфейса для работы с анимацией
Основные инструменты Bannersnack для создания дизайна включают:
- Текстовый редактор — позволяет добавлять и форматировать текст с контролем шрифтов, размеров, цветов и эффектов
- Работа с изображениями — импорт собственных изображений или выбор из встроенной библиотеки стоковых фото
- Формы и иконки — коллекция готовых векторных элементов, которые можно масштабировать без потери качества
- Слои — управление порядком элементов в дизайне, группировка и выравнивание
- Инструменты цвета — выбор из готовых палитр или создание собственных цветовых схем
- Эффекты — тени, градиенты, прозрачность и другие визуальные эффекты для элементов дизайна
Особенно удобной функцией является система перетаскивания (drag-and-drop), которая позволяет быстро размещать элементы на холсте и интуитивно настраивать композицию. Для точного позиционирования элементов в Bannersnack предусмотрены направляющие и сетки, которые помогают создавать профессионально выглядящие макеты даже начинающим пользователям.
Одним из преимуществ интерфейса Bannersnack является контекстная панель форматирования, которая появляется при выделении элемента и предлагает наиболее часто используемые опции редактирования непосредственно рядом с объектом. Это существенно ускоряет рабочий процесс и делает навигацию по функциям программы более интуитивной.
Михаил Соколов, фрилансер-дизайнер Помню свой первый заказ на серию баннеров для интернет-магазина электроники. Клиенту срочно понадобилось 15 различных рекламных макетов для кампании по продвижению смартфонов. У меня был всего день, а проект требовал разных форматов для медийной рекламы.
Я решил попробовать Bannersnack, хотя раньше работал только в Adobe Suite. Был поражен, насколько быстро освоил интерфейс — уже через 20 минут я уверенно создавал первые макеты. Ключевым открытием стала функция клонирования с изменением размера: я создал мастер-дизайн, а затем адаптировал его под все нужные форматы.
Особенно впечатлила библиотека шрифтов и встроенные эффекты текста — они позволили создать объемные заголовки без дополнительных программ. Вся серия баннеров была готова за 5 часов вместо планируемых 2-3 дней. Клиент был настолько доволен скоростью и качеством, что сразу заказал еще одну серию, а я получил новый инструмент, который теперь использую для быстрых проектов.
Для пользователей, привыкших к профессиональным графическим редакторам, Bannersnack предлагает расширенные функции, такие как маски для изображений, продвинутые настройки прозрачности и возможность работы с векторными элементами. Это позволяет создавать более сложные и креативные дизайны, не ограничиваясь базовыми шаблонами.
Шаблоны и готовые решения в программе для создания рекламы
Одно из главных преимуществ Bannersnack — обширная библиотека профессионально разработанных шаблонов для различных целей и отраслей. Эти готовые решения значительно ускоряют процесс создания рекламных материалов, особенно для пользователей без дизайнерского опыта. 📝
Библиотека шаблонов Bannersnack включает тысячи вариантов, охватывающих следующие категории:
- Рекламные баннеры для дисплейной рекламы (GDN, Яндекс.Директ)
- Креативы для социальных сетей (посты, обложки, аватары)
- Материалы для имейл-маркетинга (заголовки, CTA-кнопки)
- Промо-материалы для сайтов (слайдеры, попапы, баннеры)
- Сезонные и тематические шаблоны (праздники, распродажи, особые события)
- Отраслевые шаблоны (е-коммерс, недвижимость, образование, красота и т.д.)
Все шаблоны в Bannersnack полностью настраиваемы — пользователь может изменить любой элемент дизайна, включая цвета, шрифты, изображения, размеры и расположение объектов. Это позволяет быстро адаптировать даже готовый шаблон под уникальный стиль бренда и требования конкретной рекламной кампании.
Важной особенностью работы с шаблонами в Bannersnack является система фильтрации, которая помогает быстро найти подходящий вариант по отрасли, цели, формату, цветовой схеме и другим параметрам. Это экономит время на просмотр всей библиотеки и позволяет сразу фокусироваться на релевантных вариантах.
|Категория шаблонов
|Количество вариантов
|Особенности
|Лучше всего подходит для
|Баннеры для медийной рекламы
|1000+
|Стандартные размеры GDN и Яндекс.Директ
|PPC-специалистов, маркетологов
|Социальные сети
|2500+
|Современные тренды дизайна, адаптация под все платформы
|SMM-менеджеров, контент-маркетологов
|Е-коммерс
|1800+
|Акцент на продающих элементах, CTA-кнопки
|Интернет-магазинов, маркетплейсов
|События и праздники
|1200+
|Сезонные и праздничные темы, промо-акции
|Розничной торговли, развлечений
|Бизнес и корпоративные
|900+
|Строгий профессиональный дизайн
|B2B-компаний, консалтинга, финансов
Помимо готовых шаблонов, Bannersnack предлагает набор предустановленных компонентов, которые можно комбинировать для создания собственных уникальных дизайнов:
- Пресеты компоновки — готовые схемы расположения элементов на макете
- Цветовые палитры — гармоничные комбинации цветов для различных целей
- Наборы иконок — тематические коллекции векторных иконок в разных стилях
- Комбинации шрифтов — подобранные профессиональными дизайнерами пары заголовочных и основных шрифтов
- Фоновые паттерны — повторяющиеся узоры и текстуры для задних планов
Существенным преимуществом шаблонов Bannersnack является их соответствие актуальным трендам дизайна. Команда сервиса регулярно обновляет библиотеку, добавляя новые шаблоны и удаляя устаревшие. Это позволяет пользователям создавать современно выглядящую рекламу, которая соответствует ожиданиям аудитории.
Для брендов с устоявшимся фирменным стилем Bannersnack предлагает возможность создания собственных шаблонов и хранения корпоративных элементов (логотипы, фирменные цвета, шрифты) в отдельной библиотеке. Это обеспечивает единообразие всех рекламных материалов и соблюдение бренд-гайдлайнов даже при работе нескольких сотрудников над разными проектами.
Работа с анимацией и интерактивными элементами в макетах
Статичные баннеры уже не так эффективно привлекают внимание пользователей, как раньше. Анимированные и интерактивные элементы значительно повышают вовлеченность и конверсию. Bannersnack предоставляет простые, но мощные инструменты для добавления движения и интерактивности в ваши рекламные макеты без необходимости изучать сложные программы для анимации. 🎬
Основные возможности анимации в Bannersnack включают:
- Покадровая анимация элементов (вход, выход, акцентирование)
- Предустановленные эффекты анимации (fade, slide, bounce, zoom и др.)
- Настройка временной шкалы и синхронизации элементов
- Управление скоростью и ускорением движения (easing)
- Бесконечное повторение анимации или ограничение числом циклов
- Триггеры анимации (по времени, при наведении, при клике)
Работа с анимацией в Bannersnack реализована через удобную временную шкалу, где каждый слой может иметь свою собственную анимацию с настраиваемыми параметрами начала, продолжительности и типа эффекта. Для пользователей, не имеющих опыта работы с анимацией, предусмотрены готовые пресеты, которые можно применить одним кликом.
Особенно удобной функцией является предварительный просмотр анимации в реальном времени прямо в редакторе, что позволяет быстро оценить результат и внести необходимые корректировки без необходимости экспортировать файл и открывать его в другой программе.
Интерактивные элементы в Bannersnack добавляют новый уровень вовлеченности в рекламные макеты:
- Кнопки с эффектом наведения — изменение цвета, размера или формы при взаимодействии пользователя
- Кликабельные зоны — возможность назначить различные URL для разных частей баннера
- Интерактивные карусели — автоматическая смена слайдов или управляемая пользователем
- Выпадающие меню — для создания микросайтов внутри баннеров
- Счетчики обратного отсчета — для акций с ограниченным временем действия
Важным преимуществом Bannersnack является возможность создания адаптивных анимированных баннеров, которые корректно отображаются на различных устройствах и платформах. Программа автоматически оптимизирует анимации для мобильных устройств, учитывая ограничения производительности и требования рекламных сетей.
Для продвинутых пользователей Bannersnack предлагает возможность экспорта анимации в различных форматах в зависимости от целей:
- HTML5 — для современных адаптивных баннеров с полной поддержкой интерактивности
- GIF — для платформ с ограниченной поддержкой HTML5
- MP4 — для использования в видеорекламе и на платформах, поддерживающих видеоформат
- JSON — для интеграции с другими системами и разработки
Встроенная библиотека анимационных эффектов постоянно обновляется, предлагая пользователям доступ к актуальным трендам в анимированной рекламе. Это позволяет даже неопытным дизайнерам создавать профессионально выглядящие анимированные баннеры, следуя современным тенденциям.
Тарифы и возможности экспорта рекламных материалов
Bannersnack предлагает гибкую систему тарифов, адаптированную под различные потребности пользователей — от индивидуальных предпринимателей до крупных агентств. Выбор подходящего плана зависит от объема создаваемых материалов, необходимого функционала и количества пользователей, которым требуется доступ к аккаунту. 💰
Структура тарифов Bannersnack включает следующие планы:
- Free — ограниченный бесплатный доступ для ознакомления с возможностями платформы
- Starter — базовый план для индивидуальных пользователей и микробизнеса
- Pro — расширенный план для профессионалов и небольших команд
- Team — корпоративное решение с функциями коллаборации для команд
- Enterprise — индивидуальные решения для крупного бизнеса с дополнительными возможностями и поддержкой
Возможности экспорта рекламных материалов различаются в зависимости от выбранного тарифного плана и являются одним из ключевых факторов при выборе подписки:
|Тарифный план
|Форматы экспорта
|Максимальное разрешение
|Снятие брендирования
|*Стоимость (в месяц)
|Free
|JPG, PNG с водяным знаком
|HD
|Нет
|$0
|Starter
|JPG, PNG, GIF, HTML5
|Full HD
|Да
|$7
|Pro
|Все форматы + MP4, PDF
|4K
|Да
|$22
|Team
|Все форматы + JSON, API интеграция
|4K+
|Да
|$62/пользователь
|Enterprise
|Все форматы + индивидуальные решения
|Без ограничений
|Да
|По запросу
- Цены указаны при годовой оплате, при ежемесячной оплате стоимость выше примерно на 20-30%.
Основные возможности экспорта в Bannersnack включают:
- Статичные форматы:
- JPG — для простых изображений с хорошим сжатием
- PNG — для макетов с прозрачностью и высоким качеством
- PDF — для печатных материалов и презентаций
- Анимационные форматы:
- GIF — классический формат для простых анимаций
- HTML5 — современный стандарт для интерактивных баннеров
- MP4 — видеоформат для платформ, поддерживающих видео
- Специальные форматы:
- JSON — для разработчиков и интеграции с другими системами
- ZIP-архивы — готовые пакеты для загрузки в рекламные сети
Важной особенностью Bannersnack является возможность пакетного экспорта — одновременный экспорт нескольких вариантов дизайна или одного дизайна в разных форматах и размерах. Это значительно экономит время при подготовке комплексных рекламных кампаний, требующих различных форматов для разных платформ.
Для пользователей корпоративных тарифов доступны дополнительные возможности экспорта и интеграции:
- API для автоматизации процессов создания и экспорта макетов
- Интеграция с рекламными платформами для прямой загрузки баннеров
- Подключение к системам хранения данных (Google Drive, Dropbox, etc.)
- Синхронизация с инструментами управления проектами
- Возможность настройки брендированных шаблонов экспорта
Все тарифные планы Bannersnack включают облачное хранилище для созданных дизайнов, объем которого также варьируется в зависимости от выбранного плана. Это позволяет иметь доступ к ранее созданным материалам, редактировать их и создавать новые версии без необходимости начинать работу с нуля.
Особенно полезной функцией для маркетинговых команд является возможность организации созданных материалов в проекты и папки с настройкой прав доступа для разных членов команды. Это упрощает управление рекламными кампаниями и обеспечивает сохранность важных материалов.
Освоив Bannersnack, вы получаете не просто инструмент, а полноценное решение для оптимизации рабочих процессов создания рекламных материалов. Этот сервис устраняет барьер между идеей и её визуальным воплощением, позволяя сосредоточиться на креативной стороне и маркетинговых целях. Независимо от вашего опыта в дизайне, Bannersnack предоставляет все необходимое для создания профессиональных рекламных макетов — от готовых шаблонов до продвинутых инструментов анимации и коллаборации. Правильное использование его функционала может не только сэкономить время и бюджет, но и значительно повысить эффективность ваших рекламных кампаний.
