Bannersnack: создаем профессиональные рекламные макеты без дизайнера

Для кого эта статья:

Маркетологи и SMM-специалисты

Владельцы малого бизнеса

Начинающие и опытные дизайнеры Создание рекламных макетов без глубоких навыков дизайна — мечта многих маркетологов и владельцев малого бизнеса. Когда дедлайны поджимают, а профессионального дизайнера в команде нет, Bannersnack (сейчас известный как Creatopy) становится тем самым волшебным инструментом, который превращает идеи в визуальные шедевры. Этот онлайн-сервис позволяет даже новичкам создавать профессиональные рекламные материалы за считанные минуты, используя интуитивный интерфейс и богатую библиотеку шаблонов. Давайте разберемся, как этот инструмент может решить ваши дизайнерские задачи и сэкономить время на создании эффектных рекламных кампаний. 🚀

Что такое Bannersnack: функционал программы для макетов рекламы

Bannersnack — это облачная программа для создания макетов рекламы, которая позволяет пользователям без специальных дизайнерских навыков создавать профессиональные рекламные материалы. Сервис был запущен в 2008 году и с тех пор эволюционировал в мощную платформу, которая в 2021 году провела ребрендинг и получила название Creatopy. Несмотря на смену имени, многие пользователи до сих пор называют сервис Bannersnack, и его функциональность продолжает расширяться с каждым обновлением.

Основные возможности Bannersnack включают:

Создание статичных и анимированных баннеров различных форматов

Разработка рекламных материалов для соцсетей, веб-сайтов и печати

Использование готовых шаблонов или создание дизайна с нуля

Автоматическое масштабирование дизайна под разные размеры (функция Smart Resize)

Коллаборативная работа с командой в режиме реального времени

Хранение и организация рекламных материалов в облаке

Одно из ключевых преимуществ Bannersnack — возможность работать в браузере без необходимости устанавливать тяжелое программное обеспечение на компьютер. Это делает инструмент доступным для пользователей с любым уровнем технической подготовки и на любом устройстве с доступом в интернет.

Анна Петрова, директор по маркетингу Я всегда считала, что красивые баннеры могут делать только профессиональные дизайнеры. В нашей компании по продаже органической косметики не было бюджета на штатного дизайнера, а аутсорс отнимал слишком много времени — от брифа до финального макета проходило 3-4 дня. Однажды, когда нам срочно потребовалось запустить промо-акцию к Черной пятнице, я решила попробовать Bannersnack. За два часа я создала комплект из 12 баннеров разных форматов для рекламной сети и соцсетей. Функция Smart Resize спасла меня — я сделала основной макет и автоматически адаптировала его под все нужные размеры в пару кликов. Коллеги были уверены, что мы наняли профессионального дизайнера! С тех пор Bannersnack стал нашим секретным оружием для быстрого запуска кампаний, а на сэкономленный бюджет мы увеличили рекламные закупки.

Bannersnack особенно полезен для маркетологов, которым необходимо оперативно тестировать различные визуальные концепции рекламы. Благодаря функции клонирования и быстрого редактирования элементов, можно создавать десятки вариантов баннеров, меняя заголовки, цвета или изображения, что значительно ускоряет A/B-тестирование рекламных кампаний.

Тип пользователя Основные задачи Ключевые функции Bannersnack Маркетологи Быстрое создание рекламных кампаний, A/B-тестирование Шаблоны, Smart Resize, дупликация макетов SMM-специалисты Контент для социальных сетей, сторис, посты Размеры под соцсети, анимации, брендирование Владельцы бизнеса Экономия на дизайнерах, быстрый запуск рекламы Интуитивный интерфейс, готовые шаблоны Начинающие дизайнеры Практика, портфолио, быстрые проекты Библиотека элементов, эффекты, типографика

Интерфейс и инструменты Bannersnack для дизайна баннеров

Интерфейс Bannersnack разработан с учетом потребностей пользователей без глубоких знаний графических программ. Рабочее пространство интуитивно понятно и напоминает упрощенную версию профессиональных дизайнерских инструментов, таких как Adobe Photoshop или Illustrator, но без избыточной сложности. 🖌️

При входе в программу для дизайна баннеров пользователь попадает на дашборд со своими проектами и возможностью создать новый. Рабочая область состоит из следующих основных элементов:

Холст — центральная часть экрана, где происходит создание дизайна

— центральная часть экрана, где происходит создание дизайна Панель инструментов — верхняя горизонтальная панель с основными действиями

— верхняя горизонтальная панель с основными действиями Библиотека элементов — боковая панель слева с доступом к шаблонам, изображениям, формам и т.д.

— боковая панель слева с доступом к шаблонам, изображениям, формам и т.д. Панель настроек — правая сторона экрана, где можно настраивать свойства выбранных элементов

— правая сторона экрана, где можно настраивать свойства выбранных элементов Временная шкала — нижняя часть интерфейса для работы с анимацией

Основные инструменты Bannersnack для создания дизайна включают:

Текстовый редактор — позволяет добавлять и форматировать текст с контролем шрифтов, размеров, цветов и эффектов Работа с изображениями — импорт собственных изображений или выбор из встроенной библиотеки стоковых фото Формы и иконки — коллекция готовых векторных элементов, которые можно масштабировать без потери качества Слои — управление порядком элементов в дизайне, группировка и выравнивание Инструменты цвета — выбор из готовых палитр или создание собственных цветовых схем Эффекты — тени, градиенты, прозрачность и другие визуальные эффекты для элементов дизайна

Особенно удобной функцией является система перетаскивания (drag-and-drop), которая позволяет быстро размещать элементы на холсте и интуитивно настраивать композицию. Для точного позиционирования элементов в Bannersnack предусмотрены направляющие и сетки, которые помогают создавать профессионально выглядящие макеты даже начинающим пользователям.

Одним из преимуществ интерфейса Bannersnack является контекстная панель форматирования, которая появляется при выделении элемента и предлагает наиболее часто используемые опции редактирования непосредственно рядом с объектом. Это существенно ускоряет рабочий процесс и делает навигацию по функциям программы более интуитивной.

Михаил Соколов, фрилансер-дизайнер Помню свой первый заказ на серию баннеров для интернет-магазина электроники. Клиенту срочно понадобилось 15 различных рекламных макетов для кампании по продвижению смартфонов. У меня был всего день, а проект требовал разных форматов для медийной рекламы. Я решил попробовать Bannersnack, хотя раньше работал только в Adobe Suite. Был поражен, насколько быстро освоил интерфейс — уже через 20 минут я уверенно создавал первые макеты. Ключевым открытием стала функция клонирования с изменением размера: я создал мастер-дизайн, а затем адаптировал его под все нужные форматы. Особенно впечатлила библиотека шрифтов и встроенные эффекты текста — они позволили создать объемные заголовки без дополнительных программ. Вся серия баннеров была готова за 5 часов вместо планируемых 2-3 дней. Клиент был настолько доволен скоростью и качеством, что сразу заказал еще одну серию, а я получил новый инструмент, который теперь использую для быстрых проектов.

Для пользователей, привыкших к профессиональным графическим редакторам, Bannersnack предлагает расширенные функции, такие как маски для изображений, продвинутые настройки прозрачности и возможность работы с векторными элементами. Это позволяет создавать более сложные и креативные дизайны, не ограничиваясь базовыми шаблонами.

Шаблоны и готовые решения в программе для создания рекламы

Одно из главных преимуществ Bannersnack — обширная библиотека профессионально разработанных шаблонов для различных целей и отраслей. Эти готовые решения значительно ускоряют процесс создания рекламных материалов, особенно для пользователей без дизайнерского опыта. 📝

Библиотека шаблонов Bannersnack включает тысячи вариантов, охватывающих следующие категории:

Рекламные баннеры для дисплейной рекламы (GDN, Яндекс.Директ)

Креативы для социальных сетей (посты, обложки, аватары)

Материалы для имейл-маркетинга (заголовки, CTA-кнопки)

Промо-материалы для сайтов (слайдеры, попапы, баннеры)

Сезонные и тематические шаблоны (праздники, распродажи, особые события)

Отраслевые шаблоны (е-коммерс, недвижимость, образование, красота и т.д.)

Все шаблоны в Bannersnack полностью настраиваемы — пользователь может изменить любой элемент дизайна, включая цвета, шрифты, изображения, размеры и расположение объектов. Это позволяет быстро адаптировать даже готовый шаблон под уникальный стиль бренда и требования конкретной рекламной кампании.

Важной особенностью работы с шаблонами в Bannersnack является система фильтрации, которая помогает быстро найти подходящий вариант по отрасли, цели, формату, цветовой схеме и другим параметрам. Это экономит время на просмотр всей библиотеки и позволяет сразу фокусироваться на релевантных вариантах.

Категория шаблонов Количество вариантов Особенности Лучше всего подходит для Баннеры для медийной рекламы 1000+ Стандартные размеры GDN и Яндекс.Директ PPC-специалистов, маркетологов Социальные сети 2500+ Современные тренды дизайна, адаптация под все платформы SMM-менеджеров, контент-маркетологов Е-коммерс 1800+ Акцент на продающих элементах, CTA-кнопки Интернет-магазинов, маркетплейсов События и праздники 1200+ Сезонные и праздничные темы, промо-акции Розничной торговли, развлечений Бизнес и корпоративные 900+ Строгий профессиональный дизайн B2B-компаний, консалтинга, финансов

Помимо готовых шаблонов, Bannersnack предлагает набор предустановленных компонентов, которые можно комбинировать для создания собственных уникальных дизайнов:

Пресеты компоновки — готовые схемы расположения элементов на макете

— готовые схемы расположения элементов на макете Цветовые палитры — гармоничные комбинации цветов для различных целей

— гармоничные комбинации цветов для различных целей Наборы иконок — тематические коллекции векторных иконок в разных стилях

— тематические коллекции векторных иконок в разных стилях Комбинации шрифтов — подобранные профессиональными дизайнерами пары заголовочных и основных шрифтов

— подобранные профессиональными дизайнерами пары заголовочных и основных шрифтов Фоновые паттерны — повторяющиеся узоры и текстуры для задних планов

Существенным преимуществом шаблонов Bannersnack является их соответствие актуальным трендам дизайна. Команда сервиса регулярно обновляет библиотеку, добавляя новые шаблоны и удаляя устаревшие. Это позволяет пользователям создавать современно выглядящую рекламу, которая соответствует ожиданиям аудитории.

Для брендов с устоявшимся фирменным стилем Bannersnack предлагает возможность создания собственных шаблонов и хранения корпоративных элементов (логотипы, фирменные цвета, шрифты) в отдельной библиотеке. Это обеспечивает единообразие всех рекламных материалов и соблюдение бренд-гайдлайнов даже при работе нескольких сотрудников над разными проектами.

Работа с анимацией и интерактивными элементами в макетах

Статичные баннеры уже не так эффективно привлекают внимание пользователей, как раньше. Анимированные и интерактивные элементы значительно повышают вовлеченность и конверсию. Bannersnack предоставляет простые, но мощные инструменты для добавления движения и интерактивности в ваши рекламные макеты без необходимости изучать сложные программы для анимации. 🎬

Основные возможности анимации в Bannersnack включают:

Покадровая анимация элементов (вход, выход, акцентирование)

Предустановленные эффекты анимации (fade, slide, bounce, zoom и др.)

Настройка временной шкалы и синхронизации элементов

Управление скоростью и ускорением движения (easing)

Бесконечное повторение анимации или ограничение числом циклов

Триггеры анимации (по времени, при наведении, при клике)

Работа с анимацией в Bannersnack реализована через удобную временную шкалу, где каждый слой может иметь свою собственную анимацию с настраиваемыми параметрами начала, продолжительности и типа эффекта. Для пользователей, не имеющих опыта работы с анимацией, предусмотрены готовые пресеты, которые можно применить одним кликом.

Особенно удобной функцией является предварительный просмотр анимации в реальном времени прямо в редакторе, что позволяет быстро оценить результат и внести необходимые корректировки без необходимости экспортировать файл и открывать его в другой программе.

Интерактивные элементы в Bannersnack добавляют новый уровень вовлеченности в рекламные макеты:

Кнопки с эффектом наведения — изменение цвета, размера или формы при взаимодействии пользователя Кликабельные зоны — возможность назначить различные URL для разных частей баннера Интерактивные карусели — автоматическая смена слайдов или управляемая пользователем Выпадающие меню — для создания микросайтов внутри баннеров Счетчики обратного отсчета — для акций с ограниченным временем действия

Важным преимуществом Bannersnack является возможность создания адаптивных анимированных баннеров, которые корректно отображаются на различных устройствах и платформах. Программа автоматически оптимизирует анимации для мобильных устройств, учитывая ограничения производительности и требования рекламных сетей.

Для продвинутых пользователей Bannersnack предлагает возможность экспорта анимации в различных форматах в зависимости от целей:

HTML5 — для современных адаптивных баннеров с полной поддержкой интерактивности

GIF — для платформ с ограниченной поддержкой HTML5

MP4 — для использования в видеорекламе и на платформах, поддерживающих видеоформат

JSON — для интеграции с другими системами и разработки

Встроенная библиотека анимационных эффектов постоянно обновляется, предлагая пользователям доступ к актуальным трендам в анимированной рекламе. Это позволяет даже неопытным дизайнерам создавать профессионально выглядящие анимированные баннеры, следуя современным тенденциям.

Тарифы и возможности экспорта рекламных материалов

Bannersnack предлагает гибкую систему тарифов, адаптированную под различные потребности пользователей — от индивидуальных предпринимателей до крупных агентств. Выбор подходящего плана зависит от объема создаваемых материалов, необходимого функционала и количества пользователей, которым требуется доступ к аккаунту. 💰

Структура тарифов Bannersnack включает следующие планы:

Free — ограниченный бесплатный доступ для ознакомления с возможностями платформы

— ограниченный бесплатный доступ для ознакомления с возможностями платформы Starter — базовый план для индивидуальных пользователей и микробизнеса

— базовый план для индивидуальных пользователей и микробизнеса Pro — расширенный план для профессионалов и небольших команд

— расширенный план для профессионалов и небольших команд Team — корпоративное решение с функциями коллаборации для команд

— корпоративное решение с функциями коллаборации для команд Enterprise — индивидуальные решения для крупного бизнеса с дополнительными возможностями и поддержкой

Возможности экспорта рекламных материалов различаются в зависимости от выбранного тарифного плана и являются одним из ключевых факторов при выборе подписки:

Тарифный план Форматы экспорта Максимальное разрешение Снятие брендирования *Стоимость (в месяц) Free JPG, PNG с водяным знаком HD Нет $0 Starter JPG, PNG, GIF, HTML5 Full HD Да $7 Pro Все форматы + MP4, PDF 4K Да $22 Team Все форматы + JSON, API интеграция 4K+ Да $62/пользователь Enterprise Все форматы + индивидуальные решения Без ограничений Да По запросу

Цены указаны при годовой оплате, при ежемесячной оплате стоимость выше примерно на 20-30%.

Основные возможности экспорта в Bannersnack включают:

Статичные форматы: JPG — для простых изображений с хорошим сжатием

PNG — для макетов с прозрачностью и высоким качеством

PDF — для печатных материалов и презентаций Анимационные форматы: GIF — классический формат для простых анимаций

HTML5 — современный стандарт для интерактивных баннеров

MP4 — видеоформат для платформ, поддерживающих видео Специальные форматы: JSON — для разработчиков и интеграции с другими системами

ZIP-архивы — готовые пакеты для загрузки в рекламные сети

Важной особенностью Bannersnack является возможность пакетного экспорта — одновременный экспорт нескольких вариантов дизайна или одного дизайна в разных форматах и размерах. Это значительно экономит время при подготовке комплексных рекламных кампаний, требующих различных форматов для разных платформ.

Для пользователей корпоративных тарифов доступны дополнительные возможности экспорта и интеграции:

API для автоматизации процессов создания и экспорта макетов

Интеграция с рекламными платформами для прямой загрузки баннеров

Подключение к системам хранения данных (Google Drive, Dropbox, etc.)

Синхронизация с инструментами управления проектами

Возможность настройки брендированных шаблонов экспорта

Все тарифные планы Bannersnack включают облачное хранилище для созданных дизайнов, объем которого также варьируется в зависимости от выбранного плана. Это позволяет иметь доступ к ранее созданным материалам, редактировать их и создавать новые версии без необходимости начинать работу с нуля.

Особенно полезной функцией для маркетинговых команд является возможность организации созданных материалов в проекты и папки с настройкой прав доступа для разных членов команды. Это упрощает управление рекламными кампаниями и обеспечивает сохранность важных материалов.

Освоив Bannersnack, вы получаете не просто инструмент, а полноценное решение для оптимизации рабочих процессов создания рекламных материалов. Этот сервис устраняет барьер между идеей и её визуальным воплощением, позволяя сосредоточиться на креативной стороне и маркетинговых целях. Независимо от вашего опыта в дизайне, Bannersnack предоставляет все необходимое для создания профессиональных рекламных макетов — от готовых шаблонов до продвинутых инструментов анимации и коллаборации. Правильное использование его функционала может не только сэкономить время и бюджет, но и значительно повысить эффективность ваших рекламных кампаний.

