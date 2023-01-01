3D-моделирование зданий в Tinkercad: создаем архитектуру онлайн

Для кого эта статья:

Студенты и преподаватели, заинтересованные в 3D-моделировании и архитектуре

Энтузиасты архитектурного проектирования и любители современных технологий

Профессионалы, желающие развить навыки в области архитектурного моделирования и дизайна 3D-моделирование зданий больше не является прерогативой профессионалов с дорогостоящим ПО! 🏛️ Tinkercad открывает двери в мир виртуальной архитектуры даже для тех, кто никогда раньше не создавал трехмерные объекты. Этот бесплатный браузерный инструмент стал настоящим прорывом для студентов, преподавателей и энтузиастов архитектурного проектирования. Сегодня я проведу вас через все этапы создания впечатляющих 3D-моделей построек — от базовых форм до детализированных архитектурных шедевров, которые вы сможете воплотить в реальность.

Tinkercad для архитектурных моделей: базовые принципы

Tinkercad — это облачное программное обеспечение, работающее по принципу конструктивной блочной геометрии (CSG). В основе любой модели лежит манипуляция простыми геометрическими формами через три базовые операции: добавление объемов, вычитание объемов и их пересечение. Для архитектурного моделирования это означает возможность создавать здания, комбинируя параллелепипеды, цилиндры, конусы и другие примитивы. 📐

Ключевые принципы работы с Tinkercad для создания архитектурных моделей:

Использование рабочей плоскости как основы для размещения всех элементов конструкции

Точное позиционирование объектов с помощью сетки и линеек

Применение группировки для создания сложных архитектурных элементов

Работа со слоями для организации компонентов здания

Использование "полостей" (отрицательных объемов) для создания проемов, окон и дверей

Перед началом работы следует определиться с масштабом модели. Стандартная единица измерения в Tinkercad — миллиметр, что удобно для последующей 3D-печати. Для архитектурных моделей рекомендуется принять соотношение, например: 1 мм в Tinkercad = 10 см в реальности. Это позволит сохранять пропорции и создавать детали с учетом их реальных размеров.

Преимущества Tinkercad для архитектурного моделирования Ограничения Бесплатный доступ без установки ПО Ограниченный набор инструментов для органических форм Интуитивный интерфейс для новичков Невозможность работы без интернет-соединения Автоматическое сохранение проектов в облаке Лимит на количество полигонов для сложных моделей Экспорт в форматы для 3D-печати и других программ Отсутствие продвинутых инструментов параметрического проектирования Возможность совместной работы над проектами Ограничения в точной настройке размеров сложных элементов

Алексей Петров, архитектор-визуализатор Мой первый опыт с Tinkercad случился, когда нужно было срочно подготовить концепцию коттеджа для клиента, а доступа к профессиональным программам не было — я находился в поездке только с ноутбуком. Открыв браузер, я за пару часов создал объемную модель двухэтажного дома с гаражом и террасой. Клиент был в восторге от скорости визуализации идеи! Хотя финальную модель я, конечно, доработал потом в специализированном ПО, Tinkercad спас презентацию и помог выиграть контракт. Главное преимущество — возможность быстро набросать объемное решение без глубокого погружения в сложные настройки.

Интерфейс и инструменты для создания построек в Tinkercad

Интерфейс Tinkercad нацелен на максимальную простоту и доступность. Рабочее пространство состоит из нескольких ключевых элементов, каждый из которых играет важную роль при архитектурном моделировании. 🖱️

Основные элементы интерфейса:

Рабочая плоскость (Workplane) — синяя сетка, на которой размещаются все объекты

Панель фигур — библиотека базовых геометрических форм и готовых компонентов

Инструменты выравнивания и измерения — для точного позиционирования элементов

Панель свойств — для изменения параметров выбранных объектов

Навигационные элементы — для перемещения, вращения и масштабирования вида

Для архитектурного моделирования особенно полезны следующие инструменты:

Shape Generators (Генераторы форм) — это расширенные объекты, позволяющие создавать параметрические элементы, такие как лестницы, крыши и колонны. Находятся в разделе "Community" панели фигур.

Ruler (Линейка) — инструмент для точного измерения и выравнивания. Незаменим при создании симметричных зданий с одинаковыми элементами.

Workplane Tool (Инструмент рабочей плоскости) — позволяет менять ориентацию рабочей плоскости, что критично для создания вертикальных элементов, таких как стены или оконные проемы.

Align Tool (Инструмент выравнивания) — обеспечивает идеальное выравнивание нескольких элементов по заданным осям, что особенно важно при работе с фасадами зданий.

Навигация в трехмерном пространстве Tinkercad осуществляется несколькими способами:

Вращение вида — правая кнопка мыши + перемещение

Панорамирование — Shift + правая кнопка мыши

Масштабирование — колесо мыши

Переключение между видами — кнопки куба в правом верхнем углу

Для эффективной работы с архитектурными моделями рекомендуется использовать комбинации клавиш:

Комбинация клавиш Действие Применение в архитектурном моделировании Ctrl+D Дублирование объекта Создание повторяющихся элементов (окна, колонны) Ctrl+G Группировка объектов Объединение стен, крыши и других структурных элементов Ctrl+Shift+G Разгруппировка Редактирование компонентов сложных архитектурных деталей L Активация линейки Точное размещение структурных элементов W Перемещение рабочей плоскости Создание многоуровневых зданий и вертикальных элементов

От простого к сложному: моделирование зданий в Tinkercad

Создание архитектурных моделей в Tinkercad следует подходу "от простого к сложному". Начинаем с основных объемов здания и постепенно добавляем детали, работая сначала над крупными элементами, затем над средними и мелкими. 🏠

Пошаговый процесс создания базовой модели здания:

Создание фундамента и основания — размещаем на рабочей плоскости прямоугольный параллелепипед, который будет основанием здания. Устанавливаем его размеры в соответствии с планируемыми габаритами постройки. Формирование стен — добавляем вертикальные параллелепипеды для внешних стен. Используем операцию выравнивания, чтобы точно расположить их по периметру основания. Создание проемов для окон и дверей — используем "полые" формы (отрицательные объемы) для вырезания оконных и дверных проемов в стенах. Для этого размещаем прямоугольные параллелепипеды на местах будущих проемов, меняем их тип на "отверстие" и группируем со стенами. Моделирование крыши — в зависимости от типа крыши используем наклонные параллелепипеды или комбинации других форм. Для двускатной крыши можно использовать два наклонных параллелепипеда, соединенных по верхней кромке. Добавление перекрытий и внутренних стен — для многоэтажных зданий добавляем горизонтальные перекрытия между этажами и внутренние перегородки, используя тот же принцип, что и для внешних стен.

При моделировании зданий с нестандартной геометрией может потребоваться использование булевых операций — объединение, вычитание и пересечение объемов:

Объединение — используется для создания сложных форм из нескольких простых. Например, объединение основного объема здания с выступающей частью.

Вычитание — применяется для создания проемов, выемок и полостей. Незаменимо при формировании арочных окон, куполов и других сложных архитектурных элементов.

Пересечение — позволяет получить объем, представляющий собой общую часть двух пересекающихся форм. Полезно при моделировании сложных крыш или соединения различных геометрических объемов.

Марина Соколова, преподаватель архитектурного моделирования Помню, как мои студенты первого курса получили задание спроектировать общественное здание с нестандартной геометрией. Многие паниковали, считая, что без освоения сложных программ это невозможно. Я предложила им начать с Tinkercad, и результаты превзошли ожидания. Один из студентов, Кирилл, создал модель медиатеки с волнообразной крышей всего за несколько занятий, хотя раньше никогда не работал с 3D-программами. Он начал с базового объема здания, затем добавил цилиндрические колонны и, наконец, сформировал волнистую крышу с помощью деформированных параллелепипедов. Проект получил высшую оценку, а студенты поняли, что архитектурное проектирование — это не только про сложные инструменты, но и про понимание базовых принципов формообразования.

Техники детализации архитектурных элементов в Tinkercad

После создания основных объемов здания наступает этап детализации — добавления архитектурных элементов, которые придадут модели реалистичность и характер. Именно на этом этапе проект превращается из схематичного объема в узнаваемую постройку. 🏗️

Основные техники детализации архитектурных элементов:

Создание оконных рам и стеклопакетов Для моделирования окон с переплетами:

Создайте тонкий параллелепипед для оконной рамы Используйте операцию вычитания, чтобы сформировать проем внутри рамы Добавьте горизонтальные и вертикальные переплеты, используя тонкие параллелепипеды Для стеклопакета поместите внутрь рамы полупрозрачный параллелепипед, изменив его цвет и прозрачность

Моделирование архитектурных деталей фасада

Карнизы и молдинги: используйте комбинацию параллелепипедов и цилиндрических элементов

Пилястры и колонны: комбинируйте цилиндры и прямоугольные формы, для капителей используйте модифицированные конусы

Балконы: создавайте из тонких параллелепипедов для пола и перил, используйте цилиндры или готовые модели для балясин

Фронтоны: формируйте с помощью треугольных призм и декоративных элементов

Техники создания лестниц Лестницы — сложный элемент, который можно моделировать несколькими способами:

Пошаговое добавление ступеней: создавайте отдельные параллелепипеды для каждой ступени, выравнивая их с заданным шагом и подъемом

Использование генератора лестниц из библиотеки Shape Generators, который позволяет задать параметры ширины, количества ступеней и высоты подъема

Для винтовых лестниц комбинируйте секторы кольца для ступеней и центральный цилиндр

Создание текстурных элементов Хотя Tinkercad не поддерживает прямое наложение текстур, можно имитировать текстурные поверхности:

Кирпичная кладка: создавайте рельеф с помощью серии тонких параллелепипедов, имитирующих кирпичи

Штукатурка: используйте цветовые решения для имитации различных типов штукатурки

Дерево: для деревянных элементов создавайте параллельные выступы или канавки

Черепичная крыша: размещайте ряды небольших полуцилиндров или специальных форм черепицы

Детализация ландшафта Окружение здания дополняет архитектурную модель:

Рельеф: формируйте с помощью плоских фигур с изменяемой высотой

Дорожки и подъезды: используйте тонкие параллелепипеды с отличающимся от основания цветом

Растительность: добавляйте упрощенные модели деревьев и кустов из библиотеки или создавайте собственные

Малые архитектурные формы: скамейки, фонари, заборы — используйте комбинацию базовых форм или готовые модели

Экспорт и применение созданных 3D-моделей построек

Завершающий этап работы с архитектурными моделями в Tinkercad — их экспорт и дальнейшее применение. Созданные проекты можно использовать для презентаций, дальнейшей доработки в профессиональных программах или даже физического воплощения через 3D-печать. 📤

Доступные форматы экспорта в Tinkercad:

STL — стандартный формат для 3D-печати, сохраняет геометрию модели без цвета и текстур

— стандартный формат для 3D-печати, сохраняет геометрию модели без цвета и текстур OBJ — сохраняет как геометрию, так и цвета модели, поддерживается большинством 3D-программ

— сохраняет как геометрию, так и цвета модели, поддерживается большинством 3D-программ SVG — для экспорта 2D-проекций модели, полезно для создания чертежей

— для экспорта 2D-проекций модели, полезно для создания чертежей STEP — формат для CAD-систем, сохраняет точную геометрию модели

— формат для CAD-систем, сохраняет точную геометрию модели GLTF — оптимизированный формат для веб-приложений и AR/VR-визуализаций

Процедура экспорта:

Выберите все элементы модели или те, которые требуется экспортировать Нажмите кнопку "Export" в правом верхнем углу интерфейса Выберите нужный формат файла Настройте параметры экспорта (для STL можно выбрать детализацию) Нажмите "Download" для сохранения файла на ваш компьютер

Практические способы применения экспортированных моделей:

Способ применения Рекомендуемый формат Дополнительные рекомендации 3D-печать макета здания STL Учитывайте минимальную толщину стенок (не менее 1-2 мм для большинства принтеров) Импорт в профессиональные CAD-программы STEP или OBJ Проверьте масштаб после импорта, может потребоваться корректировка Визуализация в рендер-программах OBJ или GLTF Готовьтесь к добавлению материалов и текстур в программе визуализации Создание презентаций и портфолио GLTF для интерактивных просмотров, рендеры в JPG/PNG Используйте скриншоты модели с разных ракурсов для статичных презентаций Использование в VR/AR-приложениях GLTF или OBJ Оптимизируйте модель, сокращая количество полигонов для лучшей производительности

Подготовка модели к 3D-печати:

Проверьте модель на наличие пересекающихся или неприлегающих элементов Убедитесь, что все части здания соединены должным образом При необходимости масштабируйте модель до подходящего размера для печати Учитывайте ориентацию модели — размещайте ее так, чтобы минимизировать необходимость поддержек Если модель содержит очень тонкие элементы (например, перила балконов), рассмотрите возможность их утолщения для успешной печати

Для дальнейшей доработки в профессиональных программах:

Экспортируйте модель в OBJ или STEP-формате

В программах вроде Blender, 3ds Max или SketchUp добавьте реалистичные материалы и текстуры

Настройте освещение для создания фотореалистичных рендеров

Добавьте окружение — ландшафт, растительность, транспорт, людей

Создайте анимацию для демонстрации проекта с разных ракурсов или "прогулки" вокруг здания

Интеграция моделей Tinkercad в учебные и профессиональные проекты:

Используйте модели как основу для дальнейшей разработки в профессиональных архитектурных программах

Включайте их в презентации концепций для клиентов на ранних этапах проектирования

Создавайте физические макеты для выставок и защиты курсовых проектов

Применяйте в образовательных целях для демонстрации архитектурных принципов и конструкций

Tinkercad превращает архитектурное моделирование из сложного профессионального навыка в доступный творческий инструмент. Освоив принципы и техники, описанные в этом руководстве, вы можете создавать впечатляющие 3D-модели зданий — от простых жилых домов до сложных общественных сооружений. Ключом к успеху является поэтапный подход: начинайте с базовой формы, добавляйте структурные элементы и завершайте детализацией. Каждый проект — это возможность экспериментировать с новыми техниками и решениями, постепенно расширяя свой архитектурный язык в трехмерном пространстве.

