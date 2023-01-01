Vectary: как освоить 3D-моделирование бесплатно в браузере
Для кого эта статья:
- Начинающие 3D-дизайнеры и энтузиасты
- Студенты и преподаватели, интересующиеся 3D-моделированием
Люди, ищущие доступные инструменты для быстрого прототипирования и дизайна
Открывающий мир 3D-моделирования не обязательно должен быть дорогим и сложным. Vectary — элегантное решение для тех, кто делает первые шаги в трехмерном дизайне или ищет доступный инструмент для быстрого прототипирования. Программа привлекает интуитивным интерфейсом, работой через браузер и, что немаловажно, наличием бесплатной версии. Сегодня я расскажу, как установить Vectary на русском языке и начать создавать свои первые 3D-модели абсолютно бесплатно — просто, быстро и без технических сложностей. 🚀
Что такое Vectary: возможности бесплатной версии
Vectary — это облачный 3D-редактор, позволяющий создавать и редактировать трехмерные модели прямо в браузере. Главное преимущество программы — низкий порог входа и отсутствие необходимости устанавливать тяжелое программное обеспечение на компьютер.
Бесплатная версия Vectary предлагает достаточный функционал для начинающих 3D-дизайнеров и энтузиастов. Она включает базовые инструменты моделирования, текстурирования и рендеринга, которых достаточно для создания простых и средней сложности 3D-объектов.
Сергей Волков, 3D-дизайнер и преподаватель Когда я только начинал преподавать 3D-моделирование для новичков, столкнулся с серьезной проблемой: большинство профессиональных программ слишком сложны и дороги для студентов. Многие бросали курс после первого же занятия, разочаровавшись в запутанных интерфейсах. Открытие Vectary изменило подход к обучению кардинально. На первом занятии с использованием Vectary студенты создавали простую, но полноценную 3D-модель кружки за 45 минут. Что поразительно — более 90% группы продолжили курс до конца, а несколько человек даже начали брать первые коммерческие заказы, используя только бесплатную версию. Для начинающих это идеальный старт в мире 3D, особенно если вы не готовы вкладывать средства в дорогостоящее ПО.
Рассмотрим возможности бесплатной версии Vectary подробнее:
|Функция
|Доступность в бесплатной версии
|Ограничения
|3D-моделирование
|Да
|Базовые инструменты
|Библиотека готовых моделей
|Да
|Ограниченный набор
|Текстурирование
|Да
|Базовые материалы
|Рендеринг
|Да
|Стандартное качество
|Экспорт файлов
|Да
|OBJ, STL, GLTF
|Публичные проекты
|До 3
|—
|Приватные проекты
|Нет
|Доступно в платной версии
|Совместная работа
|Базовая
|Без расширенных возможностей
Важно отметить, что в бесплатной версии все проекты являются публичными, что означает, что другие пользователи Vectary могут их видеть. Это может быть как плюсом (возможность получить отзывы), так и минусом (невозможность сохранить конфиденциальность работы).
Преимущества бесплатной версии Vectary:
- Нет необходимости устанавливать программу на компьютер — работа происходит в браузере
- Интуитивно понятный интерфейс, доступный для новичков
- Возможность создавать 3D-модели для печати, дизайна или веб-разработки
- Доступ к базовым инструментам 3D-моделирования
- Возможность экспорта работ в популярных форматах
- Поддержка дополнений WebAR и WebVR для создания дополненной и виртуальной реальности
Где скачать Vectary бесплатно на русском языке
Vectary — это облачный сервис, который работает через браузер, поэтому в классическом понимании "скачивать" его не нужно. Это значительно упрощает процесс начала работы и избавляет от необходимости беспокоиться о системных требованиях вашего компьютера. 🖥️
Для доступа к Vectary вам потребуется:
- Современный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Safari)
- Стабильное интернет-соединение
- Компьютер с базовыми характеристиками для комфортной работы
Чтобы начать работу с Vectary на русском языке, выполните следующие шаги:
- Откройте официальный сайт Vectary по адресу: vectary.com
- В правом верхнем углу найдите кнопку "Sign up" (Зарегистрироваться) или "Try for free" (Попробовать бесплатно)
- После регистрации и входа в систему вы можете изменить язык интерфейса на русский (подробнее об этом в разделе "Настройка русского интерфейса")
Рекомендуемые системные требования для комфортной работы с Vectary:
|Компонент
|Минимальные требования
|Рекомендуемые требования
|Процессор
|Двухъядерный процессор
|Четырехъядерный процессор или выше
|Оперативная память
|4 ГБ
|8 ГБ или больше
|Видеокарта
|Интегрированная графика
|Дискретная графика с 2+ ГБ видеопамяти
|Браузер
|Последняя версия Chrome, Firefox, Edge или Safari
|Google Chrome (оптимизировано)
|Интернет-соединение
|Стабильное соединение 5+ Мбит/с
|Высокоскоростное соединение 10+ Мбит/с
Важно отметить, что хотя Vectary предлагает возможность русификации интерфейса, официально программа не имеет полноценной русской версии. Русификация происходит через встроенные инструменты перевода браузера или сторонние расширения, что может привести к неполному или некорректному переводу некоторых элементов интерфейса.
Альтернативные способы работы с Vectary:
- Мобильная версия через браузер на планшете или смартфоне (с ограниченной функциональностью)
- Использование PWA (Progressive Web App) для работы в автономном режиме с ограниченным функционалом
- Через интеграцию с другими сервисами и платформами (например, Figma)
Регистрация и создание аккаунта в Vectary
Для полноценной работы с Vectary необходимо создать аккаунт. Этот процесс займет всего несколько минут и откроет доступ ко всем возможностям бесплатной версии программы. 📝
Пошаговая инструкция по созданию аккаунта в Vectary:
- Откройте официальный сайт – Перейдите на vectary.com в любом современном браузере
- Найдите кнопку регистрации – В правом верхнем углу нажмите "Sign up" или "Try for free"
- Выберите способ регистрации – Вы можете зарегистрироваться с помощью:
- Электронной почты
- Аккаунта Google
- Аккаунта Apple
- При регистрации по электронной почте:
- Введите свой email
- Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая буквы и цифры)
- Введите ваше имя или псевдоним
- Подтвердите email – После регистрации на вашу почту придет письмо с ссылкой для подтверждения аккаунта
- Завершите настройку профиля – После подтверждения вам будет предложено дополнить информацию о себе:
- Выберите сферу деятельности (дизайн, архитектура, образование и т.д.)
- Укажите уровень опыта в 3D-моделировании
- Выберите цели использования Vectary
- Ознакомьтесь с планами подписки – Система предложит выбрать между бесплатным и платными планами. Для наших целей выбираем "Free" (Бесплатно)
- Подтвердите выбор бесплатного плана – Нажмите "Continue with Free" или аналогичную кнопку
Марина Соколова, фриланс-дизайнер Мой первый опыт с Vectary начался с неожиданного заказа на 3D-визуализацию продукта. Клиент хотел увидеть прототип устройства в объеме, а у меня был опыт только в 2D-графике. Паника охватила меня — дедлайн через три дня, а я даже не знаю, с чего начать. Попробовав несколько "тяжелых" 3D-программ, я почти опустила руки — освоить их за такой короткий срок казалось невозможным. Коллега посоветовал Vectary. Зарегистрировавшись, я была поражена — интерфейс настолько интуитивный, что уже через час я создала базовую модель. К удивлению, регистрация заняла буквально минуту, и я сразу получила доступ к шаблонам, которые помогли ускорить процесс. Спустя два дня модель была готова, клиент остался доволен, а я приобрела новый навык и полезный инструмент. Теперь я рекомендую Vectary всем новичкам, которым нужно быстро войти в мир 3D без лишних сложностей.
После регистрации и входа в систему вам будет доступен рабочий стол Vectary с возможностью создания новых проектов и работы с шаблонами. На этом этапе интерфейс программы будет отображаться на английском языке, но в следующем разделе мы разберем, как настроить русский интерфейс.
Особенности аккаунта в бесплатной версии Vectary:
- Возможность создавать до 3 публичных проектов одновременно
- Доступ к базовым шаблонам и моделям из библиотеки
- Возможность экспорта работ в форматах OBJ, STL, GLTF
- Доступ к базовым инструментам моделирования и текстурирования
- Ограниченный объем облачного хранилища для ваших проектов
Обратите внимание, что в бесплатной версии действуют некоторые ограничения:
- Проекты могут быть только публичными (видимыми другим пользователям)
- Ограниченное количество одновременных проектов (3 проекта)
- Водяные знаки при экспорте некоторых форматов
- Ограничения по качеству рендеринга
Настройка русского интерфейса в Vectary
Несмотря на то, что Vectary изначально не имеет полной официальной русификации, существует несколько способов настроить русский интерфейс для более комфортной работы. Эти методы помогут преодолеть языковой барьер и сделают освоение программы значительно проще для русскоязычных пользователей. 🌐
Рассмотрим основные способы русификации Vectary:
Использование встроенного переводчика браузера Google Chrome:
- Откройте Vectary в браузере Chrome
- Когда страница загрузится, щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте
- В контекстном меню выберите "Перевести на русский"
- Chrome автоматически переведет текстовые элементы интерфейса
Расширение Google Translate для других браузеров:
- Установите расширение Google Translate для вашего браузера из магазина расширений
- После установки активируйте расширение на странице Vectary
- Выберите перевод с английского на русский язык
Использование встроенных настроек локализации (если доступно):
- После входа в аккаунт перейдите в настройки профиля (иконка профиля в верхнем правом углу)
- Найдите раздел "Settings" или "Preferences"
- Поищите опцию выбора языка интерфейса и выберите "Russian" или "Русский", если такой вариант доступен
Важно понимать ограничения автоматического перевода:
- Перевод может быть неточным для специализированных терминов
- Некоторые элементы интерфейса могут остаться непереведенными
- Перевод может сбиваться при обновлении страницы или переходе между разделами
- В некоторых случаях перевод может искажать расположение элементов интерфейса
Для более стабильной работы с русским интерфейсом рекомендуется:
- Использовать Google Chrome как наиболее оптимизированный браузер для работы с Vectary и встроенным переводом
- Сохранить основные термины и их перевод в личном глоссарии для быстрого ориентирования
- Постепенно запоминать англоязычные термины для более профессиональной работы
Если вы планируете активно использовать Vectary, может быть полезно создать собственный словарь основных терминов и элементов интерфейса:
|Английский термин
|Русский перевод
|Расположение в интерфейсе
|Dashboard
|Панель управления
|Главная страница после входа
|New Project
|Новый проект
|Кнопка создания проекта
|Templates
|Шаблоны
|Раздел готовых шаблонов
|Objects
|Объекты
|Панель управления объектами
|Materials
|Материалы
|Панель настройки текстур
|Lights
|Освещение
|Настройки света сцены
|Export
|Экспорт
|Функция сохранения работы
|Settings
|Настройки
|Общие параметры программы
Первые шаги в Vectary: создание простой 3D-модели
После успешной регистрации и настройки русского интерфейса пришло время создать вашу первую 3D-модель в Vectary. Начнем с простого проекта, который позволит вам освоить базовые инструменты и принципы работы с программой. 🎨
В этом разделе мы создадим простую 3D-модель кружки — классический первый проект для новичков в 3D-моделировании.
Шаг 1: Создание нового проекта
- На главной странице Vectary нажмите кнопку "New Project" (Новый проект)
- Выберите пустой шаблон "Empty Project" (Пустой проект)
- Дайте проекту название, например, "Моя первая кружка"
- Нажмите "Create" (Создать)
Шаг 2: Создание основы кружки
- В панели слева найдите раздел "Add Object" (Добавить объект) или иконку "+"
- Выберите "Cylinder" (Цилиндр) из списка примитивов
- Цилиндр появится на сцене — это будет основа нашей кружки
- В панели справа настройте параметры цилиндра:
- Radius (Радиус): 4 см
- Height (Высота): 8 см
- Segments (Сегменты): 32 (для более гладкой поверхности)
Шаг 3: Создание полости кружки
- Добавьте еще один цилиндр, который будет полостью кружки
- Настройте его параметры:
- Radius: 3.7 см (немного меньше, чем у первого цилиндра)
- Height: 7.5 см
- Segments: 32
- Переместите второй цилиндр так, чтобы он оказался внутри первого:
- Выберите второй цилиндр
- Используйте инструмент Move (Перемещение)
- Поднимите его вверх по оси Y так, чтобы нижняя часть полости не прорезала дно кружки
Шаг 4: Создание ручки кружки
- Добавьте новый объект "Torus" (Тор) из панели примитивов
- Настройте параметры тора:
- Major Radius (Основной радиус): 2 см
- Minor Radius (Малый радиус): 0.7 см
- Segments (Сегменты): 24
- Поверните тор на 90 градусов по оси X
- Переместите тор к боковой части кружки, чтобы создать ручку
- При необходимости масштабируйте тор, чтобы получить подходящий размер ручки
Шаг 5: Применение материалов
- Выберите основной цилиндр кружки
- В панели справа найдите вкладку "Materials" (Материалы)
- Выберите базовый материал, например, "Ceramic" (Керамика) или "Plastic" (Пластик)
- Настройте цвет кружки, изменив параметр "Color" (Цвет)
- Повторите процесс для ручки, возможно выбрав контрастный цвет
Шаг 6: Настройка освещения и рендеринг
- В панели слева найдите раздел "Lights" (Освещение)
- Выберите предустановленную схему освещения или настройте свет самостоятельно
- Установите камеру в удобное положение, используя мышь для вращения сцены
- Нажмите кнопку "Render" (Рендеринг) для создания финального изображения
Шаг 7: Сохранение и экспорт модели
- Проект автоматически сохраняется в облаке Vectary
- Для экспорта модели нажмите "Export" (Экспорт) в верхнем меню
- Выберите нужный формат:
- OBJ — для использования в других 3D-редакторах
- STL — для 3D-печати
- GLTF — для веб-приложений
- Нажмите "Download" (Скачать) и сохраните файл на компьютер
Полезные советы для новичков:
- Используйте комбинации клавиш для навигации: удерживайте правую кнопку мыши для вращения, среднюю для перемещения, колесико для масштабирования
- Регулярно сохраняйте работу, хотя Vectary делает это автоматически
- Экспериментируйте с различными материалами и настройками освещения
- Используйте инструмент Boolean (Булевы операции) для создания более сложных форм
- Просматривайте работы других пользователей для вдохновения
Освоение Vectary открывает перед вами целый мир возможностей трехмерного дизайна без необходимости в дорогостоящем программном обеспечении или мощном компьютере. Бесплатная версия позволяет создавать впечатляющие модели для различных целей: от учебных проектов до прототипов для 3D-печати. С каждым созданным проектом ваши навыки будут расти, а интерфейс станет всё более интуитивно понятным. Помните, что в мире 3D-моделирования практика — ключ к мастерству, поэтому не бойтесь экспериментировать и создавать что-то новое каждый день.
