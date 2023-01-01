Vectary: как освоить 3D-моделирование бесплатно в браузере

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-дизайнеры и энтузиасты

Студенты и преподаватели, интересующиеся 3D-моделированием

Люди, ищущие доступные инструменты для быстрого прототипирования и дизайна Открывающий мир 3D-моделирования не обязательно должен быть дорогим и сложным. Vectary — элегантное решение для тех, кто делает первые шаги в трехмерном дизайне или ищет доступный инструмент для быстрого прототипирования. Программа привлекает интуитивным интерфейсом, работой через браузер и, что немаловажно, наличием бесплатной версии. Сегодня я расскажу, как установить Vectary на русском языке и начать создавать свои первые 3D-модели абсолютно бесплатно — просто, быстро и без технических сложностей. 🚀

Хотите пойти дальше и освоить графический дизайн профессионально?

Что такое Vectary: возможности бесплатной версии

Vectary — это облачный 3D-редактор, позволяющий создавать и редактировать трехмерные модели прямо в браузере. Главное преимущество программы — низкий порог входа и отсутствие необходимости устанавливать тяжелое программное обеспечение на компьютер.

Бесплатная версия Vectary предлагает достаточный функционал для начинающих 3D-дизайнеров и энтузиастов. Она включает базовые инструменты моделирования, текстурирования и рендеринга, которых достаточно для создания простых и средней сложности 3D-объектов.

Сергей Волков, 3D-дизайнер и преподаватель Когда я только начинал преподавать 3D-моделирование для новичков, столкнулся с серьезной проблемой: большинство профессиональных программ слишком сложны и дороги для студентов. Многие бросали курс после первого же занятия, разочаровавшись в запутанных интерфейсах. Открытие Vectary изменило подход к обучению кардинально. На первом занятии с использованием Vectary студенты создавали простую, но полноценную 3D-модель кружки за 45 минут. Что поразительно — более 90% группы продолжили курс до конца, а несколько человек даже начали брать первые коммерческие заказы, используя только бесплатную версию. Для начинающих это идеальный старт в мире 3D, особенно если вы не готовы вкладывать средства в дорогостоящее ПО.

Рассмотрим возможности бесплатной версии Vectary подробнее:

Функция Доступность в бесплатной версии Ограничения 3D-моделирование Да Базовые инструменты Библиотека готовых моделей Да Ограниченный набор Текстурирование Да Базовые материалы Рендеринг Да Стандартное качество Экспорт файлов Да OBJ, STL, GLTF Публичные проекты До 3 — Приватные проекты Нет Доступно в платной версии Совместная работа Базовая Без расширенных возможностей

Важно отметить, что в бесплатной версии все проекты являются публичными, что означает, что другие пользователи Vectary могут их видеть. Это может быть как плюсом (возможность получить отзывы), так и минусом (невозможность сохранить конфиденциальность работы).

Преимущества бесплатной версии Vectary:

Нет необходимости устанавливать программу на компьютер — работа происходит в браузере

Интуитивно понятный интерфейс, доступный для новичков

Возможность создавать 3D-модели для печати, дизайна или веб-разработки

Доступ к базовым инструментам 3D-моделирования

Возможность экспорта работ в популярных форматах

Поддержка дополнений WebAR и WebVR для создания дополненной и виртуальной реальности

Где скачать Vectary бесплатно на русском языке

Vectary — это облачный сервис, который работает через браузер, поэтому в классическом понимании "скачивать" его не нужно. Это значительно упрощает процесс начала работы и избавляет от необходимости беспокоиться о системных требованиях вашего компьютера. 🖥️

Для доступа к Vectary вам потребуется:

Современный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Safari) Стабильное интернет-соединение Компьютер с базовыми характеристиками для комфортной работы

Чтобы начать работу с Vectary на русском языке, выполните следующие шаги:

Откройте официальный сайт Vectary по адресу: vectary.com В правом верхнем углу найдите кнопку "Sign up" (Зарегистрироваться) или "Try for free" (Попробовать бесплатно) После регистрации и входа в систему вы можете изменить язык интерфейса на русский (подробнее об этом в разделе "Настройка русского интерфейса")

Рекомендуемые системные требования для комфортной работы с Vectary:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Процессор Двухъядерный процессор Четырехъядерный процессор или выше Оперативная память 4 ГБ 8 ГБ или больше Видеокарта Интегрированная графика Дискретная графика с 2+ ГБ видеопамяти Браузер Последняя версия Chrome, Firefox, Edge или Safari Google Chrome (оптимизировано) Интернет-соединение Стабильное соединение 5+ Мбит/с Высокоскоростное соединение 10+ Мбит/с

Важно отметить, что хотя Vectary предлагает возможность русификации интерфейса, официально программа не имеет полноценной русской версии. Русификация происходит через встроенные инструменты перевода браузера или сторонние расширения, что может привести к неполному или некорректному переводу некоторых элементов интерфейса.

Альтернативные способы работы с Vectary:

Мобильная версия через браузер на планшете или смартфоне (с ограниченной функциональностью)

Использование PWA (Progressive Web App) для работы в автономном режиме с ограниченным функционалом

Через интеграцию с другими сервисами и платформами (например, Figma)

Регистрация и создание аккаунта в Vectary

Для полноценной работы с Vectary необходимо создать аккаунт. Этот процесс займет всего несколько минут и откроет доступ ко всем возможностям бесплатной версии программы. 📝

Пошаговая инструкция по созданию аккаунта в Vectary:

Откройте официальный сайт – Перейдите на vectary.com в любом современном браузере Найдите кнопку регистрации – В правом верхнем углу нажмите "Sign up" или "Try for free" Выберите способ регистрации – Вы можете зарегистрироваться с помощью: Электронной почты

Аккаунта Google

Аккаунта Apple При регистрации по электронной почте: Введите свой email

Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая буквы и цифры)

Введите ваше имя или псевдоним Подтвердите email – После регистрации на вашу почту придет письмо с ссылкой для подтверждения аккаунта Завершите настройку профиля – После подтверждения вам будет предложено дополнить информацию о себе: Выберите сферу деятельности (дизайн, архитектура, образование и т.д.)

Укажите уровень опыта в 3D-моделировании

Выберите цели использования Vectary Ознакомьтесь с планами подписки – Система предложит выбрать между бесплатным и платными планами. Для наших целей выбираем "Free" (Бесплатно) Подтвердите выбор бесплатного плана – Нажмите "Continue with Free" или аналогичную кнопку

Марина Соколова, фриланс-дизайнер Мой первый опыт с Vectary начался с неожиданного заказа на 3D-визуализацию продукта. Клиент хотел увидеть прототип устройства в объеме, а у меня был опыт только в 2D-графике. Паника охватила меня — дедлайн через три дня, а я даже не знаю, с чего начать. Попробовав несколько "тяжелых" 3D-программ, я почти опустила руки — освоить их за такой короткий срок казалось невозможным. Коллега посоветовал Vectary. Зарегистрировавшись, я была поражена — интерфейс настолько интуитивный, что уже через час я создала базовую модель. К удивлению, регистрация заняла буквально минуту, и я сразу получила доступ к шаблонам, которые помогли ускорить процесс. Спустя два дня модель была готова, клиент остался доволен, а я приобрела новый навык и полезный инструмент. Теперь я рекомендую Vectary всем новичкам, которым нужно быстро войти в мир 3D без лишних сложностей.

После регистрации и входа в систему вам будет доступен рабочий стол Vectary с возможностью создания новых проектов и работы с шаблонами. На этом этапе интерфейс программы будет отображаться на английском языке, но в следующем разделе мы разберем, как настроить русский интерфейс.

Особенности аккаунта в бесплатной версии Vectary:

Возможность создавать до 3 публичных проектов одновременно

Доступ к базовым шаблонам и моделям из библиотеки

Возможность экспорта работ в форматах OBJ, STL, GLTF

Доступ к базовым инструментам моделирования и текстурирования

Ограниченный объем облачного хранилища для ваших проектов

Обратите внимание, что в бесплатной версии действуют некоторые ограничения:

Проекты могут быть только публичными (видимыми другим пользователям)

Ограниченное количество одновременных проектов (3 проекта)

Водяные знаки при экспорте некоторых форматов

Ограничения по качеству рендеринга

Настройка русского интерфейса в Vectary

Несмотря на то, что Vectary изначально не имеет полной официальной русификации, существует несколько способов настроить русский интерфейс для более комфортной работы. Эти методы помогут преодолеть языковой барьер и сделают освоение программы значительно проще для русскоязычных пользователей. 🌐

Рассмотрим основные способы русификации Vectary:

Использование встроенного переводчика браузера Google Chrome: Откройте Vectary в браузере Chrome

Когда страница загрузится, щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте

В контекстном меню выберите "Перевести на русский"

Chrome автоматически переведет текстовые элементы интерфейса Расширение Google Translate для других браузеров: Установите расширение Google Translate для вашего браузера из магазина расширений

После установки активируйте расширение на странице Vectary

Выберите перевод с английского на русский язык Использование встроенных настроек локализации (если доступно): После входа в аккаунт перейдите в настройки профиля (иконка профиля в верхнем правом углу)

Найдите раздел "Settings" или "Preferences"

Поищите опцию выбора языка интерфейса и выберите "Russian" или "Русский", если такой вариант доступен

Важно понимать ограничения автоматического перевода:

Перевод может быть неточным для специализированных терминов

Некоторые элементы интерфейса могут остаться непереведенными

Перевод может сбиваться при обновлении страницы или переходе между разделами

В некоторых случаях перевод может искажать расположение элементов интерфейса

Для более стабильной работы с русским интерфейсом рекомендуется:

Использовать Google Chrome как наиболее оптимизированный браузер для работы с Vectary и встроенным переводом

Сохранить основные термины и их перевод в личном глоссарии для быстрого ориентирования

Постепенно запоминать англоязычные термины для более профессиональной работы

Если вы планируете активно использовать Vectary, может быть полезно создать собственный словарь основных терминов и элементов интерфейса:

Английский термин Русский перевод Расположение в интерфейсе Dashboard Панель управления Главная страница после входа New Project Новый проект Кнопка создания проекта Templates Шаблоны Раздел готовых шаблонов Objects Объекты Панель управления объектами Materials Материалы Панель настройки текстур Lights Освещение Настройки света сцены Export Экспорт Функция сохранения работы Settings Настройки Общие параметры программы

Первые шаги в Vectary: создание простой 3D-модели

После успешной регистрации и настройки русского интерфейса пришло время создать вашу первую 3D-модель в Vectary. Начнем с простого проекта, который позволит вам освоить базовые инструменты и принципы работы с программой. 🎨

В этом разделе мы создадим простую 3D-модель кружки — классический первый проект для новичков в 3D-моделировании.

Шаг 1: Создание нового проекта

На главной странице Vectary нажмите кнопку "New Project" (Новый проект) Выберите пустой шаблон "Empty Project" (Пустой проект) Дайте проекту название, например, "Моя первая кружка" Нажмите "Create" (Создать)

Шаг 2: Создание основы кружки

В панели слева найдите раздел "Add Object" (Добавить объект) или иконку "+" Выберите "Cylinder" (Цилиндр) из списка примитивов Цилиндр появится на сцене — это будет основа нашей кружки В панели справа настройте параметры цилиндра: Radius (Радиус): 4 см

Height (Высота): 8 см

Segments (Сегменты): 32 (для более гладкой поверхности)

Шаг 3: Создание полости кружки

Добавьте еще один цилиндр, который будет полостью кружки Настройте его параметры: Radius: 3.7 см (немного меньше, чем у первого цилиндра)

Height: 7.5 см

Segments: 32 Переместите второй цилиндр так, чтобы он оказался внутри первого: Выберите второй цилиндр

Используйте инструмент Move (Перемещение)

Поднимите его вверх по оси Y так, чтобы нижняя часть полости не прорезала дно кружки

Шаг 4: Создание ручки кружки

Добавьте новый объект "Torus" (Тор) из панели примитивов Настройте параметры тора: Major Radius (Основной радиус): 2 см

Minor Radius (Малый радиус): 0.7 см

Segments (Сегменты): 24 Поверните тор на 90 градусов по оси X Переместите тор к боковой части кружки, чтобы создать ручку При необходимости масштабируйте тор, чтобы получить подходящий размер ручки

Шаг 5: Применение материалов

Выберите основной цилиндр кружки В панели справа найдите вкладку "Materials" (Материалы) Выберите базовый материал, например, "Ceramic" (Керамика) или "Plastic" (Пластик) Настройте цвет кружки, изменив параметр "Color" (Цвет) Повторите процесс для ручки, возможно выбрав контрастный цвет

Шаг 6: Настройка освещения и рендеринг

В панели слева найдите раздел "Lights" (Освещение) Выберите предустановленную схему освещения или настройте свет самостоятельно Установите камеру в удобное положение, используя мышь для вращения сцены Нажмите кнопку "Render" (Рендеринг) для создания финального изображения

Шаг 7: Сохранение и экспорт модели

Проект автоматически сохраняется в облаке Vectary Для экспорта модели нажмите "Export" (Экспорт) в верхнем меню Выберите нужный формат: OBJ — для использования в других 3D-редакторах

STL — для 3D-печати

GLTF — для веб-приложений Нажмите "Download" (Скачать) и сохраните файл на компьютер

Полезные советы для новичков:

Используйте комбинации клавиш для навигации: удерживайте правую кнопку мыши для вращения, среднюю для перемещения, колесико для масштабирования

Регулярно сохраняйте работу, хотя Vectary делает это автоматически

Экспериментируйте с различными материалами и настройками освещения

Используйте инструмент Boolean (Булевы операции) для создания более сложных форм

Просматривайте работы других пользователей для вдохновения

Освоение Vectary открывает перед вами целый мир возможностей трехмерного дизайна без необходимости в дорогостоящем программном обеспечении или мощном компьютере. Бесплатная версия позволяет создавать впечатляющие модели для различных целей: от учебных проектов до прототипов для 3D-печати. С каждым созданным проектом ваши навыки будут расти, а интерфейс станет всё более интуитивно понятным. Помните, что в мире 3D-моделирования практика — ключ к мастерству, поэтому не бойтесь экспериментировать и создавать что-то новое каждый день.

