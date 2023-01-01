Топ-5 программ для воксельного моделирования: выбор редактора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и профессиональные 3D-художники

Разработчики игр и создатели контента для инди-игр

Студенты и обучающиеся в области графического дизайна и цифрового искусства Воксельное моделирование переживает настоящий ренессанс в индустрии цифрового искусства и геймдева. Прямоугольные "пиксели в пространстве" трансформируются в потрясающе детализированные миры Minecraft и Roblox, захватывающие медицинские визуализации и футуристические концепты. Нахожу забавным, как технология, напоминающая цифровые кубики LEGO, превратилась в один из самых гибких инструментов для художников и разработчиков. Но с растущим числом программных решений возникает вопрос — какой воксельный редактор заслуживает места в вашем цифровом арсенале? 🎮

Погружаясь в мир воксельного моделирования, невольно отмечаешь параллели с графическим дизайном. Обе дисциплины требуют пространственного мышления, внимания к деталям и художественного видения. Курс Профессия графический дизайнер от Skypro формирует именно эти ключевые навыки. Многие мои коллеги, пришедшие в воксельное искусство из графического дизайна, отмечают, как структурированное мышление дизайнера помогает создавать гармоничные воксельные композиции — от концепта до финальной реализации.

Что такое воксельное моделирование и его преимущества

Воксельное моделирование — технология создания трёхмерных объектов с использованием вокселей, объёмных аналогов пикселей. Если пиксель — это единица измерения в двумерной графике, то воксель (от англ. volumetric pixel) — трёхмерный кубический элемент, имеющий позицию в пространстве и свои характеристики, включая цвет, прозрачность и материал.

Технически, воксель представляет собой наименьшую различимую единицу трёхмерного пространства. Работа с вокселями напоминает цифровую скульптуру из трёхмерных кубиков — вы добавляете и удаляете элементы, формируя объект по своему замыслу. 🧊

Алексей Вершинин, 3D-художник и преподаватель Когда я впервые открыл для себя воксельное моделирование, это произошло случайно — мой шестилетний племянник показывал свои творения в Minecraft. Меня, привыкшего к высокополигональным моделям и сложным текстурам в традиционных 3D-редакторах, поразила элегантная простота воксельного подхода. Помню свой первый коммерческий проект с использованием воксельной графики — небольшую мобильную игру для стартапа. Заказчик хотел стилизованный лоуполи-мир, но со сжатыми сроками разработки. Решение пришло в виде MagicaVoxel — за три дня я создал десяток персонажей и несколько локаций, что было бы немыслимо в традиционном пайплайне. Клиент был в восторге от скорости работы и узнаваемого визуального стиля. С тех пор я включаю воксельное моделирование в свой образовательный курс как идеальную отправную точку для студентов, которым сложно освоить традиционное 3D. Вы удивитесь, но многие, начав с кубиков, через пару месяцев создают впечатляющие сцены и персонажей.

Воксельное моделирование обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным полигональным подходом:

Интуитивность и доступность — работа с вокселями напоминает детский конструктор, что делает процесс более понятным для начинающих

— работа с вокселями напоминает детский конструктор, что делает процесс более понятным для начинающих Скорость прототипирования — создание базовых форм и концептов происходит значительно быстрее

— создание базовых форм и концептов происходит значительно быстрее Деструктивность и модификации — изменение формы объектов, "вырезание" фрагментов и добавление деталей происходит без сложных манипуляций с топологией

— изменение формы объектов, "вырезание" фрагментов и добавление деталей происходит без сложных манипуляций с топологией Уникальная эстетика — характерный "пиксельный" 3D-стиль, популярный в инди-играх и концепт-арте

— характерный "пиксельный" 3D-стиль, популярный в инди-играх и концепт-арте Процедурная генерация — возможность алгоритмического создания сложных структур и ландшафтов

При этом следует учитывать и ограничения технологии. Воксельные модели могут требовать больше вычислительных ресурсов при высоком разрешении и имеют характерный кубический стиль, который подходит не для всех проектов. Однако современные решения для рендеринга воксельных объектов позволяют создавать и фотореалистичные изображения.

Характеристика Воксельное моделирование Полигональное моделирование Базовый элемент Воксель (объемный кубик) Полигон (плоскость) Порог вхождения Низкий Средний/высокий Скорость прототипирования Высокая Средняя Ресурсоемкость Высокая при детализации Управляемая Применимость в играх Инди и стилизованные проекты Универсальная Реалистичность Ограниченная (без постобработки) Высокая

ТОП-5 программ для создания воксельных моделей

Рынок программного обеспечения для воксельного моделирования представлен разнообразными решениями — от минималистичных бесплатных приложений до профессиональных пакетов с продвинутым функционалом. Рассмотрим пятерку наиболее востребованных и заслуживающих внимания инструментов.

1. MagicaVoxel

MagicaVoxel — бесплатный воксельный редактор и рендерер с интуитивно понятным интерфейсом, завоевавший признание как среди новичков, так и профессионалов. Программа разработана Ephtracy и представляет собой идеальную отправную точку для тех, кто только знакомится с воксельным моделированием.

Интуитивный интерфейс с настраиваемой рабочей областью

Мощный встроенный рендерер с поддержкой глобального освещения

Экспорт в популярные форматы (.obj, .ply, .png)

Система шейдеров и продвинутая визуализация

Набор инструментов для скульптинга и рисования

Лимит MagicaVoxel — 126³ вокселей в одной сцене, что достаточно для большинства проектов. Программа доступна для Windows и macOS.

2. Goxel

Goxel — открытое программное обеспечение для воксельного моделирования с особым акцентом на создание детализированных моделей и ландшафтов. Это отличная альтернатива для тех, кто ищет бесплатное кросс-платформенное решение.

Полностью открытый исходный код (GPL3)

Поддержка всех основных платформ (Windows, macOS, Linux, iOS)

Эффективные инструменты для создания ландшафтов

Работа со слоями для организации сложных сцен

Экспорт в .obj, .ply, .vox и другие форматы

Goxel отлично подходит для художников, предпочитающих создавать детализированные сцены с сохранением полного контроля над исходным кодом инструмента.

3. Qubicle

Qubicle — профессиональный воксельный редактор от Minddesk, ориентированный на разработчиков игр и художников, создающих коммерческие проекты. Это платное решение, предоставляющее расширенный функционал для серьезных пользователей.

Множество профессиональных инструментов моделирования

Оптимизированные меши для использования в играх

Встроенная анимация и система скелетов

Расширенная поддержка текстур и материалов

Экспорт для Unity, Unreal Engine и других игровых движков

Qubicle предлагает различные лицензии, включая образовательную версию по сниженной цене, что делает его доступным для студентов и учебных заведений.

4. VoxEdit

VoxEdit — часть экосистемы The Sandbox, специализированный инструмент для создания воксельных ассетов для блокчейн-игр и NFT. Это уникальное решение для тех, кто интересуется цифровыми коллекционными предметами и метавселенными.

Оптимизирован для создания игровых ассетов

Интеграция с платформой The Sandbox для продажи созданных активов

Встроенные инструменты анимации

Редактор VoxSkills для программирования поведения объектов

Готовые шаблоны для начинающих создателей

VoxEdit бесплатен для использования, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет попробовать создавать и монетизировать цифровые ассеты.

5. Voxel Max

Voxel Max — мощное решение для iPad и iPhone, позволяющее создавать воксельные модели на мобильных устройствах. Это уникальное предложение для тех, кто предпочитает работать на планшете или нуждается в мобильном решении.

Оптимизирован для сенсорного ввода с поддержкой Apple Pencil

Экспорт в форматы .obj и .ply для дальнейшего использования

Интеграция с iCloud для синхронизации проектов

Поддержка различных инструментов редактирования и скульптинга

Рендеринг с настраиваемым освещением прямо на устройстве

Несмотря на мобильную природу, Voxel Max предлагает функционал, сопоставимый с десктопными решениями, что делает его серьезным инструментом для 3D-художников в пути. 📱

Сравнение основных функций воксельных редакторов

Выбор воксельного редактора часто определяется не только ценой и доступностью, но и набором функций, которые соответствуют конкретным задачам пользователя. Давайте сравним ключевые функциональные возможности рассмотренных программ для создания воксельных моделей.

Функция MagicaVoxel Goxel Qubicle VoxEdit Voxel Max Максимальный размер модели 126³ 2048³ Не ограничен 32³ 128³ Анимация Нет Базовая Продвинутая Да Нет Скелетная анимация Нет Нет Да Нет Нет Система частиц Нет Нет Да Базовая Нет Экспорт для игровых движков Базовый Базовый Расширенный Специализированный Базовый Работа со слоями Базовая Продвинутая Продвинутая Базовая Базовая Встроенный рендерер Продвинутый Базовый Продвинутый Базовый Базовый Процедурные инструменты Да Ограниченные Продвинутые Ограниченные Нет

Помимо функциональных возможностей, важно учитывать системные требования программ для создания воксельных моделей. MagicaVoxel и Goxel отличаются низкими требованиями к аппаратному обеспечению, что делает их доступными для широкого круга пользователей. Qubicle, как профессиональное решение, требует более производительного компьютера, особенно при работе с большими сценами и анимациями.

Интерфейс пользователя также существенно различается. MagicaVoxel предлагает минималистичный, но функциональный интерфейс с фокусом на основные инструменты. Qubicle имеет более традиционный профессиональный интерфейс с множеством панелей и опций. VoxEdit специально оптимизирован для быстрого создания игровых ассетов, а Voxel Max адаптирован для сенсорного управления.

При выборе воксельного редактора стоит обратить внимание на специализированные функции:

Для разработчиков игр : Qubicle предлагает лучшую интеграцию с игровыми движками и инструменты оптимизации.

: Qubicle предлагает лучшую интеграцию с игровыми движками и инструменты оптимизации. Для художников-концептуалистов : MagicaVoxel с его мощным рендерером обеспечивает быстрое создание впечатляющих визуализаций.

: MagicaVoxel с его мощным рендерером обеспечивает быстрое создание впечатляющих визуализаций. Для создателей NFT и блокчейн-контента : VoxEdit предоставляет специализированные инструменты и прямую интеграцию с маркетплейсами.

: VoxEdit предоставляет специализированные инструменты и прямую интеграцию с маркетплейсами. Для мобильных художников : Voxel Max — единственное полноценное решение для работы на iPad/iPhone.

: Voxel Max — единственное полноценное решение для работы на iPad/iPhone. Для приверженцев открытого ПО: Goxel с открытым исходным кодом позволяет модифицировать программу под свои нужды.

Скорость освоения программы напрямую зависит от интерфейса и доступности обучающих материалов. MagicaVoxel и VoxEdit имеют самый низкий порог вхождения благодаря интуитивно понятному интерфейсу и обширной документации. Qubicle требует больше времени для освоения, но предоставляет больше возможностей опытным пользователям. 🔍

Выбор программы для воксельного моделирования новичкам

Начинающим художникам и дизайнерам, делающим первые шаги в воксельном моделировании, важно выбрать инструмент, который не отпугнет сложностью, но при этом позволит реализовать творческие замыслы. Рассмотрим оптимальные варианты для новичков с учетом кривой обучения, доступности и функциональности.

Мария Соколова, преподаватель компьютерной графики Работая со студентами первого курса, я постоянно сталкиваюсь с проблемой "парализующего выбора" — когда начинающие 3D-художники настолько ошеломлены сложностью традиционных программ вроде Blender или 3ds Max, что просто опускают руки. Помню случай с Андреем, талантливым студентом, который неделями не мог завершить простую модель персонажа в Maya. Я предложила ему альтернативный подход — начать с воксельного моделирования в MagicaVoxel. Через два дня он прислал мне не просто персонажа, а целую сцену с несколькими фигурами и окружением. "Это как LEGO, только цифровое!" — сказал он. — "Я наконец-то чувствую, что создаю, а не борюсь с программой." Позже Андрей вернулся к традиционным 3D-пакетам, но теперь с пониманием базовых принципов объемного мышления и композиции. Сейчас он успешный 3D-художник, и MagicaVoxel до сих пор в его рабочем наборе — для быстрого прототипирования идей.

Для новичков в воксельном моделировании я рекомендую следующие программы:

MagicaVoxel — абсолютный лидер среди стартовых решений по ряду причин:

Предельно понятный интерфейс с минимумом отвлекающих элементов

Моментальный результат — буквально через 5-10 минут после установки вы сможете создать свою первую модель

Обширное сообщество и множество обучающих материалов на YouTube и в других источниках

Достаточный функционал для создания полноценных моделей и сцен

Возможность быстрого рендеринга с впечатляющими визуальными результатами

Для тех, кто предпочитает мобильные решения, Voxel Max станет отличной отправной точкой. Приложение для iPad/iPhone позволяет моделировать в любом месте, имеет интуитивно понятный интерфейс и предлагает достаточно инструментов для создания первых работ.

Если вы планируете создавать контент для блокчейн-проектов или NFT, VoxEdit будет оптимальным выбором. Программа имеет низкий порог вхождения и сразу ориентирует на создание игровых ассетов определенного формата.

Для обучения воксельному моделированию рекомендую следовать этим этапам:

Освоение базовых инструментов — начните с простых форм и изучите основные инструменты редактирования (добавление, удаление, заливка) Создание простых объектов — смоделируйте предметы с простой геометрией (стол, стул, дерево) Изучение цветовых схем и материалов — экспериментируйте с цветами и текстурами для придания выразительности моделям Работа над деталями — научитесь добавлять мелкие элементы, повышающие реалистичность и характер объектов Создание композиций — объединяйте отдельные модели в сцены, экспериментируйте с освещением и ракурсами

Важно помнить, что ограничения воксельного подхода (кубическая природа элементов) можно превратить в уникальный стилистический прием. Многие профессиональные художники намеренно используют "воксельный" стиль даже в проектах, где технически можно было бы применить более реалистичный подход.

Для эффективного обучения используйте эти ресурсы:

Официальная документация выбранной программы

Туториалы на YouTube (каналы Ephtracy, William Santacruz, Jeremy Griffith)

Сообщества на Reddit (r/VoxelGameDev, r/MagicaVoxel)

Готовые модели с открытым исходным кодом для изучения структуры и техник

Участие в джемах и конкурсах по воксельному искусству

Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки — воксельное моделирование прощает многие недочеты благодаря своей модульной природе. Легкость модификации и быстрая итерация делают этот подход идеальным для обучения основам 3D-искусства. 🎨

Бесплатные и платные решения: что лучше для старта

Вопрос выбора между платными и бесплатными решениями для воксельного моделирования часто становится ключевым для новичков и профессионалов, ограниченных в бюджете. Рассмотрим преимущества и ограничения обоих подходов, чтобы помочь сделать обоснованный выбор.

Бесплатные программы для воксельного моделирования предлагают впечатляющий функционал без финансовых вложений:

MagicaVoxel — полноценное решение с мощным рендерером и экспортом в различные форматы, без ограничений на коммерческое использование

— полноценное решение с мощным рендерером и экспортом в различные форматы, без ограничений на коммерческое использование Goxel — открытое ПО с обширным функционалом и возможностью модификации кода под свои нужды

— открытое ПО с обширным функционалом и возможностью модификации кода под свои нужды VoxEdit — бесплатный инструмент для создания NFT и игровых ассетов с прямой интеграцией в экосистему The Sandbox

Платные решения, в свою очередь, предлагают расширенную функциональность и профессиональные возможности:

Qubicle — от $75 за базовую версию до $250 за профессиональную, с полной поддержкой и регулярными обновлениями

— от $75 за базовую версию до $250 за профессиональную, с полной поддержкой и регулярными обновлениями Voxel Max — $4.99 за базовую версию с возможностью приобретения расширенных функций через встроенные покупки

— $4.99 за базовую версию с возможностью приобретения расширенных функций через встроенные покупки 3D Coat (воксельные инструменты) — от $99 за базовую до $379 за профессиональную версию

Для принятия обоснованного решения рекомендую оценить следующие факторы:

Характер проекта — коммерческий или личный/образовательный Требуемая функциональность — базовое моделирование или продвинутые возможности Долгосрочные планы — разовый проект или постоянная работа в этой сфере Техническая поддержка — необходимость профессиональной помощи и консультаций

Для большинства начинающих художников и энтузиастов бесплатные решения предоставляют оптимальный баланс возможностей и доступности. MagicaVoxel, несмотря на бесплатный статус, является профессиональным инструментом, используемым в коммерческих проектах. Goxel, благодаря открытому коду, предлагает неограниченный потенциал для модификации.

Платные программы стоит рассматривать в следующих случаях:

Необходимость расширенных функций для профессиональных проектов

Потребность в технической поддержке и консультациях

Работа в команде с устоявшимся пайплайном

Специфические требования к форматам файлов и интеграции

Разумная стратегия для новичков — начать с бесплатных решений, освоить базовые принципы воксельного моделирования, создать несколько проектов для портфолио, и только затем, при необходимости, инвестировать в платные инструменты. 💰

Многие профессиональные студии используют комбинацию бесплатных и платных решений. Например, концепты и быстрые прототипы создаются в MagicaVoxel, а финальная доработка и оптимизация проводится в Qubicle или специализированных модулях более мощных 3D-пакетов.

Важно помнить, что ваши навыки и креативность имеют гораздо большее значение, чем используемые инструменты. Даже с базовым набором функций бесплатной программы можно создавать впечатляющие работы, если у вас есть видение и терпение для его реализации.

Если вы планируете использовать воксельные модели в коммерческих проектах, обязательно ознакомьтесь с лицензионными соглашениями выбранного ПО. Большинство бесплатных решений допускают коммерческое использование созданных моделей, но могут иметь ограничения на модификацию самой программы или её компонентов.

Погружение в мир воксельного моделирования открывает удивительные возможности для творческого самовыражения, независимо от вашего бюджета и технических навыков. От минималистичного кубического искусства до детализированных трехмерных композиций — эта технология демократизирует 3D-творчество, делая его доступным каждому энтузиасту. Выбирая программу для работы с вокселями, руководствуйтесь не только функционалом и ценой, но и тем, насколько комфортно вам работать в конкретной среде. Помните, что лучший инструмент — тот, который позволяет вам без препятствий воплощать свои идеи в цифровой форме.

Читайте также