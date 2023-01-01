Как открыть и редактировать 3D-модели: руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании

Люди, желающие освоить работу с 3D файлами и программами

Студенты и начинающие графические дизайнеры Вошли в мир 3D моделирования и теперь путаетесь в файлах с непонятными расширениями? Или скачали крутую модель, но не знаете, как её открыть и тем более изменить? Я прекрасно помню свои первые шаги в этой сфере — чувство восторга, смешанное с полной растерянностью перед обилием форматов и программ. Давайте разберемся, как работать с 3D моделями, не превращая процесс в квест по поиску подходящего ПО и не ломая голову над базовым редактированием. 🔍 Поверьте, это намного проще, чем кажется на первый взгляд!

Хотите полностью освоить работу с 3D-моделями и графическим дизайном? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro включает не только основы 3D-моделирования, но и весь спектр навыков современного дизайнера. Вы научитесь не только открывать и редактировать 3D-модели, но и создавать их с нуля, применять в коммерческих проектах. Практические задания и обратная связь от работающих экспертов помогут избежать типичных ошибок новичков! 🚀

Основные форматы 3D моделей и их особенности

Первое, что вызывает замешательство у новичков — это обилие форматов 3D файлов. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения, которые важно понимать для эффективной работы. 📁

Форматы 3D моделей можно условно разделить на несколько категорий: универсальные, проприетарные (принадлежащие определенным программам) и специализированные. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Формат Особенности Преимущества Недостатки OBJ (.obj) Универсальный формат, хранит геометрию и текстуры Поддерживается практически всеми программами Ограниченные возможности для анимации STL (.stl) Простой формат для 3D печати Отлично подходит для прототипирования Не поддерживает цвет и текстуры FBX (.fbx) Универсальный формат с широкими возможностями Сохраняет анимацию, материалы, текстуры Больший размер файла, сложнее структура 3DS (.3ds) Классический формат от Autodesk Компактный размер, хорошая совместимость Ограничения в количестве полигонов BLEND (.blend) Нативный формат Blender Сохраняет все данные проекта Требует Blender для полноценного редактирования

При выборе формата для работы обратите внимание на следующие аспекты:

Совместимость — если планируете использовать модель в разных программах, выбирайте универсальные форматы (OBJ, FBX)

— если планируете использовать модель в разных программах, выбирайте универсальные форматы (OBJ, FBX) Сохранение деталей — для сохранения материалов и текстур предпочтительны FBX или GLTF

— для сохранения материалов и текстур предпочтительны FBX или GLTF 3D-печать — для этих целей лучше использовать STL или OBJ

— для этих целей лучше использовать STL или OBJ Анимация — если модель анимирована, выбирайте FBX или GLTF

Иван Петров, технический директор студии 3D-моделирования Помню свой первый проект, когда нам нужно было срочно внести правки в модель, полученную от клиента. Файл был в формате 3DS, а у нас в студии все работали в Blender. После часа попыток импортировать модель с сохранением всех деталей, я понял главное правило работы с 3D-форматами: всегда запрашивайте модели в нескольких форматах, особенно в универсальных OBJ или FBX. Теперь это первое, что мы обсуждаем с заказчиками, и это экономит нам массу времени.

Программы для открытия и редактирования 3D файлов

Выбор программы для работы с 3D моделями зависит от ваших целей, бюджета и технических навыков. Существует множество приложений — от профессиональных пакетов с крутой кривой обучения до интуитивно понятных решений для новичков. 🖥️

Рассмотрим несколько популярных программ для разных задач и уровней подготовки:

Blender — бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая предлагает полный набор инструментов для 3D моделирования, анимации, рендеринга и даже создания игр

— бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая предлагает полный набор инструментов для 3D моделирования, анимации, рендеринга и даже создания игр SketchUp — интуитивно понятное ПО, отлично подходящее для архитектурного моделирования и начинающих пользователей

— интуитивно понятное ПО, отлично подходящее для архитектурного моделирования и начинающих пользователей Autodesk 3ds Max — профессиональное ПО для моделирования, анимации и рендеринга, широко используемое в игровой и кино индустрии

— профессиональное ПО для моделирования, анимации и рендеринга, широко используемое в игровой и кино индустрии ZBrush — специализированное ПО для цифровой скульптуры, идеально для создания органических объектов и персонажей

— специализированное ПО для цифровой скульптуры, идеально для создания органических объектов и персонажей Fusion 360 — инженерное ПО для параметрического моделирования и создания точных технических объектов

Программа Сложность освоения Стоимость Поддержка форматов Лучшие сценарии использования Blender Средняя Бесплатно Большинство популярных форматов Универсальное моделирование, анимация, рендеринг SketchUp Низкая Бесплатная версия / от $119/год SKP, OBJ, FBX, STL Архитектурное моделирование, интерьеры 3ds Max Высокая от $215/месяц Все распространённые форматы Профессиональное моделирование для игр и фильмов ZBrush Высокая $39.95/месяц OBJ, FBX, GOZ Цифровая скульптура, детализированные модели Fusion 360 Средняя Бесплатно для хобби / от $70/месяц STEP, IGES, STL, OBJ Инженерное и техническое моделирование

Для новичков рекомендуется начинать с более доступных программ:

Если у вас ограниченный бюджет — Blender станет отличным выбором

Для простых архитектурных моделей или дизайна мебели — SketchUp

Для инженерных задач с точными размерами — бесплатная версия Fusion 360

Как открыть файлы OBJ и 3DS онлайн без установки ПО

Не всегда есть возможность или необходимость устанавливать полноценное ПО для 3D моделирования. В таких случаях выручают онлайн-сервисы, позволяющие просматривать и даже редактировать 3D модели прямо в браузере. 🌐

Вот несколько популярных онлайн-решений для просмотра и базового редактирования 3D моделей:

Sketchfab — популярный сервис для просмотра 3D моделей с поддержкой множества форматов, включая OBJ и 3DS

— популярный сервис для просмотра 3D моделей с поддержкой множества форматов, включая OBJ и 3DS Clara.io — мощный онлайн-редактор с функциями моделирования, текстурирования и рендеринга

— мощный онлайн-редактор с функциями моделирования, текстурирования и рендеринга Online3DViewer — простой сервис для быстрого просмотра 3D файлов без регистрации

— простой сервис для быстрого просмотра 3D файлов без регистрации Vectary — онлайн-инструмент для 3D дизайна с интуитивным интерфейсом

— онлайн-инструмент для 3D дизайна с интуитивным интерфейсом 3D Viewer Online — удобный инструмент для просмотра 3D моделей с возможностью базовых измерений

Чтобы открыть файл OBJ онлайн, следуйте этой простой инструкции:

Перейдите на сайт Online3DViewer (online-3d-viewer.com) Нажмите кнопку "Load file" или просто перетащите файл в область загрузки Дождитесь загрузки и обработки файла (это может занять несколько секунд) Используйте мышь для вращения модели: левая кнопка — вращение, правая — перемещение, колесико — масштабирование

Для открытия файла 3DS онлайн процесс похож:

Посетите Sketchfab или Clara.io, зарегистрируйтесь или используйте гостевой доступ Нажмите "Upload" или "Import" и выберите ваш файл 3DS После загрузки сервис автоматически отобразит 3D модель в интерактивном виде В Clara.io вы также можете выполнить базовое редактирование, используя панель инструментов

Преимущества онлайн-сервисов очевидны: не нужно устанавливать ПО, доступ с любого устройства, возможность быстрого просмотра без глубокого погружения в настройки программ. Но у них есть и ограничения — меньший функционал для редактирования и зависимость от качества интернет-соединения.

Мария Соколова, преподаватель курсов по 3D моделированию В прошлом году вела онлайн-курс по основам 3D моделирования, и в первый день столкнулась с проблемой: треть студентов не успела установить Blender. Чтобы не терять время, я предложила всем зайти на Clara.io. За пару минут каждый смог загрузить тестовые модели формата OBJ и сразу начать изучать основы навигации в 3D пространстве. Это был настоящий прорыв! Студенты, которые раньше пугались одной мысли о 3D программах, увидели, что взаимодействие с моделями может быть интуитивно понятным. С тех пор всегда рекомендую новичкам начинать знакомство с 3D через онлайн-просмотрщики — это снижает порог входа и позволяет сосредоточиться на концепциях, а не на сложном интерфейсе.

Базовые приемы редактирования 3D моделей для новичков

После того как вы научились открывать 3D модели, самое время перейти к их редактированию. Независимо от выбранной программы, существуют универсальные принципы и инструменты, которые работают схожим образом во всех 3D редакторах. 🛠️

Начнем с базовых операций, доступных практически в любой программе:

Перемещение (Move/Translate) — позволяет переместить выбранные элементы модели по осям X, Y, Z

— позволяет переместить выбранные элементы модели по осям X, Y, Z Вращение (Rotate) — вращает выбранные элементы вокруг заданной оси

— вращает выбранные элементы вокруг заданной оси Масштабирование (Scale) — изменяет размер выбранных элементов, равномерно или по отдельным осям

— изменяет размер выбранных элементов, равномерно или по отдельным осям Выделение (Select) — различные режимы выделения (вершины, ребра, полигоны, объекты)

— различные режимы выделения (вершины, ребра, полигоны, объекты) Extrude (Выдавливание) — создает новую геометрию, выдавливая выбранные элементы

Вот несколько базовых приемов для новичков, которые помогут вам начать редактирование 3D моделей:

Изменение пропорций модели Выделите всю модель или её часть

Активируйте инструмент масштабирования (обычно клавиша S в Blender или значок с двунаправленными стрелками)

Для пропорционального масштабирования перемещайте курсор от центра модели

Для изменения размера только по одной оси, после активации инструмента нажмите X, Y или Z и перемещайте курсор Добавление деталей к модели Выделите полигон или группу полигонов, где нужно добавить деталь

Используйте инструмент Extrude (в Blender клавиша E)

Перемещайте курсор для выдавливания новой геометрии

Зафиксируйте результат щелчком мыши Сглаживание острых углов Выделите всю модель или её часть

Найдите функцию сглаживания (Smooth, Subdivision Surface)

Настройте интенсивность сглаживания в зависимости от желаемого результата

При редактировании моделей также важно понимать концепцию "неразрушающего редактирования" — использование модификаторов и параметрических операций, которые можно изменять или отменять в любой момент. Это особенно полезно для новичков, так как позволяет экспериментировать, не боясь испортить модель.

Частые проблемы новичков и их решения:

Проблема : После импорта модель отображается неправильно (слишком маленькая/большая) Решение : Используйте масштабирование или проверьте настройки импорта единиц измерения

: После импорта модель отображается неправильно (слишком маленькая/большая) : Используйте масштабирование или проверьте настройки импорта единиц измерения Проблема : На модели появились дыры или артефакты Решение : Используйте инструменты для проверки и исправления сетки (Mesh Check, Repair)

: На модели появились дыры или артефакты : Используйте инструменты для проверки и исправления сетки (Mesh Check, Repair) Проблема: Не удается выделить отдельные части модели Решение: Переключитесь в режим редактирования (Edit Mode) и используйте разные типы выделения

Экспорт и сохранение отредактированных 3D моделей

После завершения редактирования модели важно правильно её сохранить или экспортировать в нужном формате. Выбор формата зависит от дальнейшего использования модели и программного обеспечения, с которым вам предстоит работать. 💾

Основные принципы экспорта и сохранения 3D моделей:

Сохранение в нативном формате программы Всегда сохраняйте рабочую копию в родном формате программы (например, .blend для Blender)

Это позволит сохранить всю структуру проекта, включая материалы, модификаторы и историю действий

Используйте версионирование — сохраняйте разные версии модели (например, modelv1, modelv2) Экспорт в универсальные форматы Для максимальной совместимости используйте OBJ или FBX

При экспорте в OBJ убедитесь, что включен экспорт текстур и материалов

При экспорте в FBX проверьте настройки масштаба и ориентации осей Экспорт для специфических целей Для 3D-печати используйте STL или OBJ, предварительно проверив модель на водонепроницаемость

Для игровых движков лучше экспортировать в FBX или GLTF

Для AR/VR приложений оптимальным выбором будет GLTF/GLB формат

При экспорте стоит обратить внимание на следующие настройки:

Система координат — разные программы могут использовать разные системы (Y-up или Z-up)

— разные программы могут использовать разные системы (Y-up или Z-up) Масштаб — проверьте единицы измерения при экспорте

— проверьте единицы измерения при экспорте Текстуры и материалы — укажите, нужно ли экспортировать их вместе с моделью

— укажите, нужно ли экспортировать их вместе с моделью Оптимизация — для веб-приложений и мобильных платформ может потребоваться уменьшение полигональной сетки

Пошаговая инструкция по экспорту модели из Blender в формат OBJ:

Выделите объекты, которые нужно экспортировать В главном меню выберите File → Export → Wavefront (.obj) В диалоговом окне настройте параметры экспорта: Selection Only — включите, если нужно экспортировать только выбранные объекты

Include → Materials — включите для экспорта материалов

Transform → Forward и Up — настройте ориентацию модели (обычно -Z Forward, Y Up) Укажите место сохранения файла и нажмите Export OBJ

Экспорт из SketchUp в формат 3DS:

Выберите File → Export → 3D Model В выпадающем списке типов файлов выберите 3DS Настройте параметры экспорта в соответствующем диалоговом окне Нажмите Export

Помните, что при экспорте в другие форматы могут возникать различные проблемы: потеря материалов, искажение геометрии или проблемы с анимацией. Поэтому важно всегда проверять результат экспорта перед отправкой файлов коллегам или клиентам.

Работа с 3D моделями открывает перед вами мир безграничных возможностей — от создания виртуальных персонажей до проектирования физических объектов для 3D-печати. Освоив базовые навыки открытия, редактирования и экспорта 3D файлов, вы заложили фундамент для дальнейшего развития в этой увлекательной области. Помните, что практика — ключ к мастерству. Не бойтесь экспериментировать с разными форматами и программами, чтобы найти инструменты, которые лучше всего подходят для ваших конкретных задач. Постепенно простые операции редактирования станут для вас такими же естественными, как работа в текстовом редакторе.

Читайте также