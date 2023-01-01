Vectary: как создавать профессиональные 3D-модели в браузере

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и графическом дизайне

Профессиональные дизайнеры и 3D-специалисты

Студенты и образовательные учреждения, заинтересованные в обучении 3D-дизайну 3D-моделирование больше не требует мощного компьютера и месяцев обучения. Vectary изменил правила игры, предлагая профессиональные инструменты в браузере — доступные из любой точки мира, с любого устройства. Миллионы дизайнеров, маркетологов и образовательных учреждений выбирают эту платформу для создания впечатляющих 3D-моделей без технических сложностей. От простых объектов до сложных интерактивных сцен — всё это стало возможным без установки громоздкого ПО. Готовы узнать, как Vectary может трансформировать ваш творческий процесс? 🚀

Интересуетесь 3D-моделированием и хотите развиваться в направлении графического дизайна? На курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы не только освоите фундаментальные принципы дизайна, но и научитесь работать с 3D-инструментами, включая Vectary. Программа разработана экспертами индустрии и включает практические проекты, которые пополнят ваше портфолио. Станьте востребованным специалистом, способным создавать как 2D, так и 3D-контент!

Что такое Vectary: онлайн-платформа для 3D моделирования

Vectary — это полнофункциональная облачная платформа для создания и редактирования 3D-моделей, работающая непосредственно в веб-браузере. Разработанная в 2014 году командой дизайнеров и инженеров под руководством Михала Клепача, платформа стала революционным решением, делающим 3D-моделирование доступным практически для любого пользователя, независимо от технической подготовки. 💻

Ключевая философия Vectary заключается в демократизации 3D-дизайна — перенос профессиональных инструментов в облако позволил избавиться от необходимости устанавливать ресурсоемкое программное обеспечение и использовать дорогостоящее оборудование. Всё, что требуется для работы — современный браузер и интернет-соединение.

Алексей Воронцов, технический директор студии 3D-визуализации Мы долго искали решение, которое позволило бы нашим дизайнерам и клиентам взаимодействовать в реальном времени без пересылки тяжелых файлов. Когда открыли для себя Vectary, изначально отнеслись скептически — веб-инструмент для серьезного 3D-моделирования? Но первый же проект перевернул наше представление. Клиент из другого города смог просмотреть 3D-модель интерьера, внести комментарии прямо в браузере, а мы тут же внесли правки. Процесс согласования сократился с нескольких недель до нескольких дней. Теперь Vectary — наш стандартный инструмент для коммуникации с заказчиками.

Платформа функционирует по модели freemium, предлагая базовый бесплатный доступ и расширенные возможности по подписке. Такой подход делает Vectary идеальным выбором как для студентов и новичков, так и для профессиональных дизайнеров и корпоративных клиентов.

Характеристика Описание Тип платформы Облачное веб-приложение для 3D-моделирования Системные требования Современный браузер (Chrome, Firefox, Edge, Safari) Необходимость установки Не требуется, работает полностью в браузере Формат хранения Облачное хранилище с опцией локального экспорта Модель распространения Freemium (базовые функции бесплатно, расширенные — по подписке) Интеграции AR/VR просмотр, Embed API, экспорт для популярных платформ

В отличие от традиционных настольных решений, таких как Blender или Maya, Vectary делает акцент на простоте использования и коллаборации, не требуя глубокого понимания технических аспектов 3D-моделирования. Платформа предоставляет как готовые шаблоны и библиотеки объектов, так и инструменты для создания уникальных моделей с нуля.

Основные функции и возможности Vectary для новичков

Vectary спроектирован с учетом потребностей начинающих 3D-моделлеров, предлагая интуитивно понятный интерфейс и набор базовых инструментов, не требующих специальной подготовки. Пользователи могут приступить к созданию моделей буквально в течение нескольких минут после регистрации. 🔰

Ключевые функции для новичков включают:

Простой и понятный интерфейс — минималистичный дизайн с логичным расположением инструментов уменьшает кривую обучения

— минималистичный дизайн с логичным расположением инструментов уменьшает кривую обучения Библиотека готовых шаблонов — более 100 предустановленных моделей, которые можно модифицировать для своих нужд

— более 100 предустановленных моделей, которые можно модифицировать для своих нужд Базовые примитивы — кубы, сферы, цилиндры и другие простые формы для быстрого прототипирования

— кубы, сферы, цилиндры и другие простые формы для быстрого прототипирования Инструменты экструзии — позволяют создавать объемные фигуры из плоских форм одним кликом

— позволяют создавать объемные фигуры из плоских форм одним кликом Простое текстурирование — библиотека материалов и текстур с возможностью настройки базовых параметров

— библиотека материалов и текстур с возможностью настройки базовых параметров Инструменты выравнивания — сетка, привязки и направляющие для точного позиционирования объектов

Особенно привлекательной для начинающих пользователей является система обучения Vectary. Платформа предлагает интерактивные туториалы, встроенные прямо в интерфейс, позволяющие постепенно осваивать функциональность в процессе работы над реальными проектами.

Функция Преимущества для новичков Доступность в бесплатной версии Drag-and-drop редактирование Интуитивное управление без сложных команд Полностью доступно Библиотека шаблонов Быстрый старт без создания моделей с нуля Ограниченная коллекция (30+ шаблонов) Базовые материалы Простое текстурирование без глубоких знаний Стандартная библиотека (50+ материалов) Интерактивные туториалы Обучение в процессе работы Базовые уроки доступны Простой рендеринг Создание презентабельных изображений Ограниченное разрешение Экспорт файлов Совместимость с другими инструментами Базовые форматы (.obj, .stl)

Удобная функция "истории действий" позволяет начинающим пользователям экспериментировать без страха испортить модель — всегда можно вернуться к предыдущему состоянию проекта. Это значительно снижает психологический барьер и поощряет творческое исследование возможностей платформы.

Марина Соколова, преподаватель компьютерной графики После перехода нашего колледжа на дистанционное обучение в 2020 году, мы столкнулись с серьезной проблемой: как преподавать 3D-моделирование студентам, у которых дома нет мощных компьютеров? Решение пришло с Vectary. Я скептически относилась к браузерным редакторам, но была поражена, насколько быстро студенты освоили интерфейс. Особенно впечатлил случай со студентом Павлом, который не мог позволить себе апгрейд компьютера. Используя только свой старенький ноутбук, он создал полноценный 3D-проект витрины магазина, который даже привлек внимание местного бизнеса. Vectary буквально открыл для него дверь в профессию, которая иначе осталась бы недоступной.

Важно отметить, что несмотря на ориентацию на новичков, Vectary не ограничивает творческий потенциал. По мере приобретения навыков пользователи могут постепенно осваивать более сложные функции, не переключаясь на другие программные продукты.

Профессиональные инструменты Vectary для создания 3D

За простым и доступным интерфейсом Vectary скрывается впечатляющий арсенал профессиональных инструментов, способных удовлетворить потребности опытных 3D-дизайнеров. Платформа предлагает расширенные возможности, доступные преимущественно в тарифных планах Pro и Business. 🔧

Профессиональный инструментарий Vectary включает:

Продвинутое полигональное моделирование — полный контроль над геометрией на уровне вершин, ребер и граней

— полный контроль над геометрией на уровне вершин, ребер и граней Параметрическое моделирование — создание объектов на основе математических параметров и зависимостей

— создание объектов на основе математических параметров и зависимостей Сабдивижн-моделирование — сглаживание геометрии для создания органических форм

— сглаживание геометрии для создания органических форм UV-маппинг — точное управление наложением текстур на сложные поверхности

— точное управление наложением текстур на сложные поверхности PBR-материалы — физически корректное отображение материалов с настройкой металличности, шероховатости и других параметров

— физически корректное отображение материалов с настройкой металличности, шероховатости и других параметров Расширенный рендеринг — высококачественный вывод изображений с настройкой освещения, теней и глубины резкости

— высококачественный вывод изображений с настройкой освещения, теней и глубины резкости Анимация — создание покадровых и процедурных анимаций с ключевыми кадрами

— создание покадровых и процедурных анимаций с ключевыми кадрами Скрипты и API — программируемые компоненты для автоматизации и создания сложной логики

Особое внимание стоит уделить инструментам коллаборации, которые выделяют Vectary среди конкурентов. Платформа позволяет нескольким профессионалам работать над одним проектом одновременно, с контролем версий и возможностью оставлять комментарии непосредственно на 3D-модели.

Для профессиональной интеграции Vectary предлагает:

Embed API — встраивание интерактивных 3D-моделей в веб-сайты и приложения

— встраивание интерактивных 3D-моделей в веб-сайты и приложения AR-просмотр — возможность просматривать модели в дополненной реальности

— возможность просматривать модели в дополненной реальности Расширенный экспорт — поддержка профессиональных форматов, включая glTF, FBX, USDZ

— поддержка профессиональных форматов, включая glTF, FBX, USDZ Интеграция с Figma, Sketch и Adobe XD — бесшовный рабочий процесс с популярными дизайн-инструментами

Уникальной особенностью профессионального инструментария Vectary является баланс между мощностью и доступностью — сложные функции представлены в интуитивно понятной форме, что сокращает время на освоение инструмента по сравнению с традиционными 3D-редакторами.

Высокопроизводительный движок рендеринга, работающий на серверной стороне, позволяет создавать фотореалистичные изображения без нагрузки на компьютер пользователя, что особенно важно для профессиональной презентации проектов.

Где скачать Vectary бесплатно на русском и начать работу

Важно понимать: Vectary — это полностью облачное решение, и вам не нужно ничего скачивать или устанавливать для полноценной работы с платформой. Всё, что требуется — современный браузер и доступ к интернету. Именно это делает Vectary особенно привлекательным для пользователей с ограниченными техническими ресурсами. 🌐

Чтобы начать использовать Vectary, следуйте этой простой инструкции:

Откройте официальный сайт Vectary по адресу vectary.com Нажмите кнопку "Sign Up" (Зарегистрироваться) в правом верхнем углу страницы Выберите один из способов регистрации: через электронную почту, Google-аккаунт или Apple ID После регистрации вы будете автоматически перенаправлены в редактор Vectary При первом входе система предложит интерактивный обучающий тур — рекомендуется его пройти

Что касается русского языка: на момент написания статьи официальная локализация Vectary на русский язык отсутствует. Однако интерфейс платформы достаточно интуитивен и использует универсальные иконки, что позволяет комфортно работать даже без знания английского языка. Более того, многие браузеры предлагают функцию автоматического перевода страниц, которая может быть применена к интерфейсу Vectary.

Для пользователей, предпочитающих работать на русском языке, существует несколько неофициальных ресурсов:

Обучающие видеоуроки на русском языке на YouTube

Русскоязычные сообщества пользователей Vectary во многих социальных сетях

Переведенные руководства и инструкции на тематических форумах и блогах

Важно отметить, что Vectary работает по модели freemium, предлагая несколько тарифных планов:

Free — бесплатный план с базовым функционалом и некоторыми ограничениями

— бесплатный план с базовым функционалом и некоторыми ограничениями Premium — расширенные возможности для индивидуальных пользователей

— расширенные возможности для индивидуальных пользователей Business — полнофункциональный план для команд и бизнеса

— полнофункциональный план для команд и бизнеса Enterprise — индивидуальные решения для корпоративных клиентов

Бесплатная версия Vectary предлагает достаточный функционал для обучения и создания базовых проектов. Она включает:

Доступ к основным инструментам моделирования

Ограниченную библиотеку шаблонов и материалов

Возможность экспорта в основных форматах (.obj, .stl)

Публикацию до 3 публичных проектов

500 МБ облачного хранилища

Для пользователей, которые хотят сохранить доступ к своим проектам даже без подключения к интернету, Vectary предлагает возможность экспорта моделей в стандартные форматы, которые можно открыть в офлайн-редакторах. Это позволяет сочетать преимущества облачного инструмента с возможностью локальной работы.

Практическое применение Vectary в дизайне и производстве

Универсальность и доступность Vectary открывают широкий спектр практических применений в различных отраслях — от индивидуальных творческих проектов до крупномасштабных коммерческих решений. Рассмотрим основные сферы, где платформа демонстрирует особую эффективность. 🏭

Промышленный дизайн и прототипирование

Vectary становится незаменимым инструментом на этапе быстрого прототипирования продуктов. Инженеры и дизайнеры используют платформу для:

Создания концептуальных моделей новых продуктов

Визуализации технических решений для презентаций

Подготовки моделей для 3D-печати прототипов

Совместной работы над проектами в распределенных командах

Благодаря поддержке экспорта в STL-формат, модели, созданные в Vectary, можно напрямую отправлять на 3D-принтер для физической реализации.

Архитектурная визуализация и дизайн интерьеров

Архитекторы и дизайнеры интерьеров применяют Vectary для:

Создания интерактивных 3D-планов помещений

Визуализации дизайн-проектов для клиентов

Моделирования мебели и элементов декора

Экспериментов с освещением и материалами в реальном времени

Особенно ценной является возможность встраивать интерактивные 3D-модели в веб-сайты и презентации с помощью Embed API, что позволяет клиентам взаимодействовать с проектом еще до его реализации.

Электронная коммерция и маркетинг

Онлайн-ритейлеры и маркетологи используют Vectary для:

Создания интерактивных 3D-каталогов продукции

Разработки AR-презентаций товаров

Подготовки визуального контента для рекламы

Создания виртуальных шоурумов

Функция AR-просмотра позволяет покупателям "примерить" товар в своем пространстве, что значительно повышает конверсию и снижает количество возвратов.

Образование и обучение

Образовательные учреждения интегрируют Vectary в учебный процесс для:

Обучения основам 3D-моделирования без необходимости устанавливать сложное ПО

Создания интерактивных учебных материалов

Разработки наглядных 3D-визуализаций научных концепций

Проведения дистанционных практических занятий

Доступность платформы через браузер обеспечивает равные возможности для всех учащихся, независимо от технического оснащения.

Игровая индустрия и виртуальная реальность

Независимые разработчики игр и VR-контента применяют Vectary для:

Быстрого создания низкополигональных моделей

Прототипирования игровых ассетов

Разработки интерактивных 3D-сцен для веб-VR

Создания персонажей и объектов окружения

Поддержка экспорта в glTF и USDZ форматы обеспечивает совместимость с популярными игровыми движками и платформами AR/VR.

Vectary — это не просто еще один 3D-редактор. Это целая экосистема, демократизирующая доступ к профессиональному 3D-моделированию. Мощь платформы заключается в балансе между доступностью для новичков и функциональностью для профессионалов. Браузерный интерфейс и облачное хранение освобождают творческий процесс от технических ограничений, позволяя сосредоточиться на самом главном — воплощении идей. Независимо от вашего уровня подготовки, Vectary предлагает инструменты, которые растут вместе с вашими навыками и амбициями.

