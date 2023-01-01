Создаем карточки товаров в Photoshop: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Продавцы, работающие на маркетплейсах

Люди, желающие научиться основам графического дизайна и создания карточек товаров

Владельцы малых и средних бизнесов в сфере электронной торговли Идеальная карточка товара — это продавец, который работает 24/7 без перерывов и выходных. Она убеждает, демонстрирует и закрывает возражения, когда вы даже не смотрите на свой магазин. По статистике маркетплейсов, карточки с профессиональным визуальным оформлением повышают конверсию на 30-40%. Пугает цена на услуги дизайнеров? Сейчас мы разберем, как создать эффективные карточки товаров для маркетплейсов в Photoshop самостоятельно, даже если у вас минимальные навыки работы с графическими редакторами. 🎨

Как создать карточки товаров в Photoshop: детальная инструкция

Прежде чем открывать Photoshop, важно понять, что делает карточку товара успешной. Эффективная карточка должна мгновенно передавать три вещи: что это за товар, какие проблемы он решает и почему именно его стоит купить. Photoshop поможет вам визуально подчеркнуть эти моменты.

Приступим к созданию карточки товара в Photoshop пошагово:

Создайте новый документ. Запустите Photoshop и выберите File → New. Для большинства маркетплейсов оптимальный размер 1000×1000 пикселей с разрешением 72 dpi. Настройте слои. Создайте основные слои: фон, изображение товара, инфографика, текст, логотип. Поместите фотографию товара. Используйте File → Place Embedded для размещения подготовленного фото товара. Удалите фон. Используйте инструмент Quick Selection или Select Subject для выделения товара, затем создайте маску слоя. Добавьте фирменный фон. Создайте новый слой под слоем с товаром и залейте его цветом бренда или используйте градиент. Добавьте текстовую информацию. Используйте Text Tool (T) для размещения названия, цены, ключевых преимуществ товара. Интегрируйте логотип. Разместите логотип компании для узнаваемости бренда.

Михаил Трофимов, руководитель отдела визуального мерчандайзинга Когда мы начинали работу с небольшим брендом домашней одежды, их карточки на Вайлдберриз конвертировались ужасно. Товар был качественный, но никто его не замечал среди конкурентов. Мы создали серию шаблонов в Photoshop с ярко-голубым фоном, который сразу выделял товар в каталоге. На фото добавили графические элементы, показывающие состав ткани и особенности пошива. После загрузки новых карточек конверсия в покупку выросла на 27% в первую же неделю, а через месяц товары стали попадать в ТОП-10 выдачи в своей категории. Причем владелица бренда научилась сама обрабатывать фотографии по нашим шаблонам, что позволило сэкономить на постоянном привлечении дизайнеров.

Чтобы повысить привлекательность карточки, используйте следующие профессиональные приемы:

Применяйте инструмент Adjustment Layers для коррекции яркости, контрастности и насыщенности фото

Используйте Smart Objects для неразрушающего редактирования изображений

Создавайте тени и отражения с помощью Duplicate Layer и Gaussian Blur

Применяйте Layer Styles для создания эффектов текста и графики

Элемент карточки Влияние на конверсию Рекомендации по оформлению Основное фото товара +40% к конверсии при качественном исполнении Фон удален, товар четко виден со всех значимых сторон Текстовые элементы +15% к конверсии при грамотном расположении Контрастные цвета, читаемый шрифт не менее 14pt Инфографика (значки, иконки) +20% к уровню доверия Минималистичный дизайн, понятная визуализация преимуществ Цветовая схема Влияет на запоминаемость до +35% Не более 3-х основных цветов, соответствие бренду

Подготовка шаблона карточки для маркетплейсов в Photoshop

Шаблоны значительно ускоряют работу, особенно когда вам нужно создать десятки или сотни карточек для каталога. Правильно подготовленный шаблон карточки для Вайлдберриз или других маркетплейсов позволит сохранить единый стиль и упростит обновление товаров в будущем. 📱

Вот как создать многофункциональный шаблон для карточек товаров:

Определите структуру шаблона. Спланируйте, где будут размещаться основные элементы: изображение товара, текст, логотип, дополнительная информация. Создайте базовый документ размером 1000×1000 пикселей с разрешением 72 dpi (стандарт для большинства маркетплейсов). Организуйте слои в группы: "Фон", "Товар", "Текст", "Логотип", "Дополнительные элементы". Используйте Smart Objects для изображения товара, чтобы заменять их без потери качества. Создайте направляющие (View → New Guide), чтобы соблюдать единую композицию во всех карточках. Добавьте текстовые поля как заполнители, которые можно будет быстро редактировать. Сохраните как PSD-шаблон (File → Save As → Photoshop Template).

При подготовке шаблона для Вайлдберриз учитывайте следующие особенности платформы:

Первое изображение должно максимально четко показывать товар

Допускается до 10 фото в карточке товара

Избегайте размещения текста на основном изображении (может быть отклонено модерацией)

Рекомендуется создавать отдельные изображения для демонстрации размеров, особенностей использования, преимуществ товара

Тип шаблона Преимущества Недостатки Универсальный (белый фон) Подходит для всех маркетплейсов, проходит модерацию Не выделяется среди конкурентов Брендированный (фирменные цвета) Повышает узнаваемость, выделяет товар Может не пройти модерацию на некоторых площадках Сезонный (тематический дизайн) Актуален во время праздников и сезонов Требует регулярного обновления Информационный (с инфографикой) Подчеркивает характеристики товара Сложнее в разработке, требует больше времени

Анна Светлова, специалист по продажам на маркетплейсах Один из моих клиентов продавал товары для домашних животных на нескольких маркетплейсах и тратил огромное количество времени на подготовку карточек. Каждую неделю запускали 5-10 новых товаров, и на оформление карточек уходило до 3 дней работы. Мы разработали систему шаблонов в Photoshop, где для каждой категории товаров (корма, игрушки, аксессуары) был свой шаблон с уникальной цветовой схемой. Шаблоны содержали заготовки для 5 обязательных фото: основное изображение, состав/материал, размеры, способ применения, упаковка. Ключевым решением стало использование Smart Objects и дропзоны — специальных областей для быстрой замены изображений. После внедрения системы время создания карточек сократилось до 20 минут на товар, а конверсия выросла на 18%, так как карточки стали информативнее и привлекательнее.

Базовые настройки и редактирование фото для Вайлдберриз

Вайлдберриз предъявляет особые требования к изображениям товаров. Чтобы ваши карточки успешно проходили модерацию и привлекали покупателей, необходимо правильно настроить и отредактировать фотографии в Photoshop. 📷

Начнем с базовых требований Вайлдберриз к фотографиям:

Размер изображения: минимум 800×800 пикселей (рекомендуемый 1000×1000)

Формат файла: JPG или PNG

Вес файла: не более 10 МБ

Фон основного фото: предпочтительно белый или однотонный светлый

Товар должен занимать 75-90% площади кадра

Вот пошаговая инструкция по базовой обработке фотографий для Вайлдберриз в Photoshop:

Удаление фона: Выберите инструмент Quick Selection Tool или Object Selection Tool

Выделите товар максимально точно

Нажмите кнопку "Select and Mask" для тонкой настройки выделения

Используйте Output To: Layer Mask для сохранения результата Коррекция цвета и яркости: Добавьте корректирующий слой Levels (Layer → New Adjustment Layer → Levels)

Отрегулируйте гистограмму для усиления контраста

При необходимости добавьте Hue/Saturation для коррекции цвета Ретушь и устранение дефектов: Используйте Spot Healing Brush Tool для устранения пыли и царапин

Применяйте Clone Stamp Tool для более сложной ретуши Повышение резкости: Создайте объединенный слой (Ctrl+Alt+Shift+E)

Примените фильтр Smart Sharpen (Filter → Sharpen → Smart Sharpen)

Установите параметры: Amount 100%, Radius 0.8-1.5 px, Reduce Noise 10%

Дополнительные приемы для улучшения восприятия товара:

Создайте легкую тень под товаром для объемности (дублируйте слой с товаром, примените Gaussian Blur, сдвиньте вниз)

Используйте Dodge Tool для высветления деталей, которые нужно подчеркнуть

Примените Burn Tool для затемнения участков, создающих объем

Для блестящих товаров усильте блики с помощью Brush Tool с низкой непрозрачностью

Для повышения эффективности редактирования используйте экшены (Actions) в Photoshop. Создайте набор действий для типовых операций:

Откройте панель Actions (Window → Actions) Нажмите кнопку Create New Action Назовите ваш экшен, например "WBProductPrep" Нажмите Record и выполните все необходимые действия По окончании нажмите Stop

Теперь вы можете применять этот набор действий к любой фотографии товара одним кликом. 🚀

Как сделать карточку товара на Вайлдберриз в фотошопе

Создание эффективной карточки товара для Вайлдберриз — это баланс между эстетикой, информативностью и соблюдением требований платформы. Photoshop предоставляет все инструменты для достижения этого баланса. Рассмотрим полный процесс создания карточки товара на Вайлдберриз от начала до конца. 🛍️

Важно помнить, что на Вайлдберриз карточка товара может содержать до 10 изображений, каждое из которых должно нести определенную функцию. Давайте создадим полный комплект изображений для карточки:

Основное изображение товара: Создайте новый документ 1000×1000 пикселей

Разместите подготовленное фото товара с прозрачным фоном

Добавьте белый фон или легкий градиент

Товар должен занимать 80-85% площади изображения

Не добавляйте текст или графику на основное изображение Дополнительные ракурсы товара: Используйте тот же шаблон, но с фото товара в других ракурсах

Сохраняйте единый стиль оформления всех изображений Информационное изображение с характеристиками: Разместите товар слева (занимая 40-50% площади)

Справа добавьте текстовый блок с ключевыми характеристиками

Используйте маркированный список и иконки для наглядности

Придерживайтесь фирменных цветов бренда Изображение с размерами: Разместите товар с наложенной схемой размеров

Используйте инструмент Line Tool для создания размерных линий

Добавьте текстовые обозначения размеров в сантиметрах Сравнительное изображение: Покажите товар в сравнении с известными объектами для понимания масштаба

Используйте инструмент Place для добавления объектов для сравнения Изображение товара в использовании: Если возможно, покажите товар "в деле" — на модели или в интерьере

Обработайте фотографию для единого стиля с остальными изображениями Инфографика о преимуществах: Создайте композицию из иконок и кратких текстовых описаний преимуществ

Используйте инструменты Shape Tool и Text Tool

Ограничьтесь 3-5 ключевыми преимуществами

Дополнительные рекомендации для создания эффективных карточек на Вайлдберриз:

Используйте шрифты, которые легко читаются даже на маленьких экранах мобильных устройств

Сохраняйте достаточный контраст между текстом и фоном

Не перегружайте изображения информацией — лучше создать дополнительный слайд

Избегайте размытых, нечетких изображений — Вайлдберриз может отклонить такие фото

Для товаров с вариациями (цвет, размер) создавайте отдельные изображения для каждого варианта

Экспорт и оптимизация карточек для загрузки на маркетплейсы

Финальный этап создания карточек товаров — экспорт и оптимизация изображений для загрузки на маркетплейсы. Даже идеально оформленная карточка может потерять эффективность, если изображения будут загружаться медленно или выглядеть размытыми из-за неправильного экспорта. 🚀

Вот пошаговый процесс экспорта и оптимизации изображений для Вайлдберриз и других маркетплейсов:

Подготовка к экспорту: Убедитесь, что все слои, которые должны быть видимы, включены

Выключите видимость вспомогательных слоев (направляющие, примечания)

Проверьте, что размер документа соответствует требованиям (1000×1000 px) Экспорт изображений: Выберите File → Export → Save for Web (Legacy) или Export As

Для изображений без прозрачности выберите формат JPG

Для изображений с прозрачностью используйте PNG-24

Установите качество JPG в диапазоне 80-90% (баланс качества и размера)

Включите опцию Convert to sRGB для корректного отображения цветов Оптимизация размера файла: Для JPG используйте настройки компрессии, чтобы файл не превышал 500 KB

Для PNG рассмотрите возможность использования PNG-8 с ограниченной палитрой, если это не влияет на качество

Используйте опцию Embed Color Profile для сохранения точности цветопередачи Пакетная обработка: Если у вас много изображений, используйте File → Scripts → Image Processor

Выберите папку с исходными файлами и укажите папку назначения

Задайте параметры сохранения (формат, качество) Проверка результатов: Откройте экспортированные изображения и проверьте их качество

Убедитесь, что размер файлов соответствует ограничениям платформы

Проверьте изображения на разных устройствах (десктоп, мобильный)

Дополнительные советы по оптимизации изображений для маркетплейсов:

Используйте осмысленные имена файлов, включающие артикул или название товара (например, blackleatherwallet_A1234.jpg)

Добавьте метаданные к изображениям (File → File Info), включая ключевые слова и описание

Создайте отдельную папку для каждого товара, чтобы легко находить нужные изображения

Сохраняйте PSD-файлы всех карточек для возможного редактирования в будущем

Специфические рекомендации для Вайлдберриз:

Первое изображение товара должно быть наиболее информативным и качественным

Размещайте изображения в порядке важности, так как покупатели редко просматривают все фото

Проверьте, что карточка товара выглядит привлекательно в мобильном приложении, так как большинство покупок совершается с мобильных устройств

После загрузки на платформу проверьте, как выглядят ваши изображения в реальной карточке товара

Создание профессиональных карточек товаров в Photoshop — это искусство на стыке дизайна и маркетинга. Используя описанные техники и шаблоны, вы сможете значительно улучшить визуальную презентацию своих товаров и выделиться среди конкурентов на маркетплейсах. Помните, что инвестиция времени в создание качественных карточек окупится повышением конверсии и ростом продаж. Начните применять эти техники уже сегодня, и вы увидите разницу в статистике вашего магазина в ближайшие недели.

