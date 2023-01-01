Создание профессиональных карточек товаров на Wildberries в Photoshop

Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и продавцы на маркетплейсах

Специалисты по графическому дизайну и маркетингу

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в создании продающих изображений для электронной коммерции Карточка товара на маркетплейсе — это ваша виртуальная витрина, которая либо цепляет взгляд покупателя, либо заставляет его пролистывать дальше. В мире, где более 70% решений о покупке принимается на основе визуального восприятия, пренебрегать качеством оформления на Wildberries — непозволительная роскошь. Грамотно созданная в Photoshop карточка товара способна увеличить конверсию до 30% и вывести ваш продукт в топ-выдачи. Готовы превратить обычные фотографии в продающие шедевры? 🚀

Требования Wildberries к изображениям для карточек товаров

Прежде чем открывать Photoshop, необходимо четко понимать технические требования Wildberries. Платформа строго регламентирует параметры изображений, и несоответствие этим требованиям может привести к отклонению карточки или ее некорректному отображению. 📏

Основные технические требования к изображениям:

Формат: JPG или PNG (предпочтительнее PNG для изображений с прозрачным фоном)

Размер: минимум 600×800 пикселей, оптимально 1200×1600 пикселей

Соотношение сторон: 3:4 (вертикальная ориентация)

Вес файла: не более 5 МБ

Цветовая модель: RGB

Разрешение: 72-150 dpi

Помимо технических параметров, Wildberries предъявляет и содержательные требования к изображениям:

Требование Описание Влияние на продажи Белый фон Товар должен быть представлен на белом (RGB: 255, 255, 255) или прозрачном фоне +15% к конверсии Отсутствие водяных знаков Запрещены логотипы, контактные данные и другие элементы, не относящиеся к товару Избежание отклонения карточки Качество изображения Четкие изображения без размытия, шумов и искажений +25% к доверию покупателей Композиция Товар должен занимать не менее 80% площади изображения +20% к кликабельности

Елена Савинова, специалист по маркетплейсам Однажды мы запустили новую линейку домашнего текстиля на Wildberries. Первые две недели продажи были катастрофически низкими — всего 3-4 единицы в день. Анализируя причины, я обнаружила, что все наши карточки товаров были созданы без учета требований платформы. Изображения были с темным фоном, неправильными пропорциями и низким качеством. Мы полностью переработали визуальное представление в Photoshop, строго следуя требованиям Wildberries. Результат не заставил себя ждать — уже через неделю продажи выросли на 340%, а через месяц наш комплект постельного белья попал в ТОП-10 категории. Это наглядно показало, насколько критично соблюдение стандартов оформления.

Важно понимать, что эти требования не просто формальность. Алгоритмы Wildberries ранжируют товары в том числе и по качеству визуального представления. Правильно оформленная карточка имеет больше шансов оказаться на верхних позициях в выдаче. 🔍

Подготовка рабочей среды в Photoshop для создания карточки

Правильная настройка Photoshop — фундамент для создания эффективных карточек товаров. Настроив рабочую среду один раз, вы сможете использовать эти параметры для всей вашей продуктовой линейки. 🛠️

Шаги по подготовке рабочего пространства:

Создание нового документа: File → New (Ctrl+N) с параметрами 1200×1600 пикселей Настройка цветовой модели: RGB, 8 бит Установка разрешения: 150 ppi для оптимального качества Создание слоев: настройте базовую структуру документа с отдельными слоями для фона, товара, теней и информационных элементов

Для систематической работы рекомендую настроить рабочее пространство Photoshop специально для создания карточек Wildberries:

Панель Необходимые инструменты Назначение Слои Организация слоев, группы, стили слоя Структурирование элементов карточки Инструменты Выделение, быстрая маска, штамп, осветлитель Обработка изображений товара Цвет Палитры, пипетка, заливка Работа с цветовой гаммой Текст Текстовый инструмент, стили текста Добавление информации о товаре

Создайте и сохраните шаблон для будущего использования: File → Save As Template. Это значительно ускорит процесс создания новых карточек товаров. ⚡

Для работы с карточками Wildberries особенно полезны следующие инструменты Photoshop:

Quick Selection Tool (W) — для быстрого выделения товара на фото

— для быстрого выделения товара на фото Pen Tool (P) — для точного выделения товаров со сложными контурами

— для точного выделения товаров со сложными контурами Layer Styles — для добавления теней и повышения объемности изображения

— для добавления теней и повышения объемности изображения Adjustment Layers — для коррекции цвета и яркости товара без изменения оригинального изображения

— для коррекции цвета и яркости товара без изменения оригинального изображения Gradient Tool (G) — для создания фоновых градиентов, подчеркивающих товар

Пошаговое создание основы карточки товара в Photoshop

Теперь, когда рабочая среда подготовлена, переходим к непосредственному созданию карточки. Этот процесс можно разделить на несколько логических этапов, которые обеспечат профессиональный результат. 🎨

Шаг 1: Подготовка фона

Создайте новый слой и назовите его "Фон" Используйте Paint Bucket Tool (G) для заливки белым цветом (#FFFFFF) Для товаров, требующих дополнительного выделения, можно создать легкий градиент: выберите Gradient Tool (G), установите режим от белого к светло-серому (не темнее #F7F7F7) и примените горизонтальный градиент

Шаг 2: Размещение и обработка изображения товара

Импортируйте фотографию товара: File → Place Embedded Выделите товар с помощью инструмента Quick Selection Tool (W) или Pen Tool (P) для более сложных контуров После выделения создайте маску слоя: Layer → Layer Mask → Reveal Selection Используйте Transform (Ctrl+T) для масштабирования товара, чтобы он занимал около 80% пространства изображения Расположите товар по центру или следуя правилу третей для более динамичной композиции

Шаг 3: Создание теней для объемности

Создайте новый слой под слоем товара и назовите его "Тень" Используйте мягкую круглую кисть черного цвета с низкой непрозрачностью (15-30%) Нарисуйте тень под товаром, имитируя естественное освещение Примените фильтр Gaussian Blur (Filter → Blur → Gaussian Blur) со значением 15-25 пикселей для мягкости тени Отрегулируйте непрозрачность слоя "Тень" до 20-40% для реалистичности

Максим Веретенников, продуктовый фотограф Работая с клиентом, который продавал дизайнерскую посуду, мы столкнулись с проблемой — стеклянные и глянцевые поверхности его товаров выглядели плоскими и неприметными на карточках Wildberries. Ключевым решением стало применение многослойной техники теней в Photoshop. Вместо одного слоя с размытой тенью, мы создали три отдельных слоя: первый — для основной тени под предметом, второй — для акцентных теней, подчеркивающих форму, третий — для мягкого объемного свечения по контуру. Каждый слой обрабатывался отдельно с разными значениями размытия и прозрачности. Результат превзошел все ожидания: посуда буквально "ожила" на экранах покупателей, а продажи выросли на 47% в первый же месяц. Этот подход я теперь использую для всех товаров с глянцевыми или прозрачными поверхностями.

Шаг 4: Добавление базовой информации о товаре

Создайте текстовый слой с помощью Type Tool (T) Укажите название товара крупным шрифтом (рекомендуется sans-serif, например, Montserrat или Roboto) Добавьте краткое описание или ключевые характеристики товара Сохраняйте иерархию информации: название → ключевые преимущества → детали Используйте не более 2-3 шрифтов для сохранения стилистического единства

При создании основы карточки помните о визуальной иерархии — взгляд пользователя должен сначала фокусироваться на самом товаре, затем переходить к названию и ключевым характеристикам. Используйте контраст, размер элементов и направляющие линии для управления вниманием покупателя. 👁️

Оптимизация фотографий и добавление инфографики

Простого размещения товара на белом фоне недостаточно для создания продающей карточки. Ключевое преимущество Photoshop заключается в возможности тонкой настройки изображения и добавления информативных элементов, которые подчеркнут достоинства вашего товара. 📊

Коррекция и улучшение фотографии товара:

Цветокоррекция: Используйте корректирующие слои (Layer → New Adjustment Layer) — Levels, Curves или Hue/Saturation для приведения цветов товара к реальным

Используйте корректирующие слои (Layer → New Adjustment Layer) — Levels, Curves или Hue/Saturation для приведения цветов товара к реальным Повышение резкости: Примените фильтр Smart Sharpen (Filter → Sharpen → Smart Sharpen) с настройками Amount: 85-120%, Radius: 1-1.5 px

Примените фильтр Smart Sharpen (Filter → Sharpen → Smart Sharpen) с настройками Amount: 85-120%, Radius: 1-1.5 px Удаление дефектов: С помощью Spot Healing Brush Tool (J) или Clone Stamp Tool (S) устраните пылинки, царапины и другие недостатки

С помощью Spot Healing Brush Tool (J) или Clone Stamp Tool (S) устраните пылинки, царапины и другие недостатки Коррекция экспозиции: Используйте корректирующий слой Exposure для подчеркивания деталей в темных или пересвеченных областях

Создание и добавление инфографических элементов:

Создайте отдельную группу слоев для инфографики (Layer → New → Group) Разработайте иконки или используйте готовые, иллюстрирующие ключевые характеристики товара Добавьте краткие текстовые пояснения к иконкам Используйте цветовые акценты для выделения наиболее важных преимуществ Расположите инфографические блоки равномерно, соблюдая баланс композиции

Эффективная инфографика для разных категорий товаров:

Категория товаров Рекомендуемые инфографические элементы Чего следует избегать Одежда и обувь Иконки состава ткани, схемы размеров, детализация фактуры материала Перегруженность техническими терминами, мелкие детали таблицы размеров Электроника Инфографика технических характеристик, сравнительные схемы, иконки совместимости Слишком технические спецификации, сложные диаграммы Косметика Визуализация эффекта применения, иконки натуральных ингредиентов, схемы нанесения Преувеличение результатов, мелкий текст состава Товары для дома Инфографика размеров и эргономики, схемы применения, иконки материалов Перегрузка второстепенными характеристиками, нечеткие схемы сборки

Дополнительные элементы для повышения конверсии:

Масштабные линейки: Добавьте визуальное сравнение размера товара с общеизвестными предметами

Добавьте визуальное сравнение размера товара с общеизвестными предметами Цветовые варианты: Если товар доступен в разных цветах, покажите все варианты на одном изображении

Если товар доступен в разных цветах, покажите все варианты на одном изображении Детализация: Создайте увеличенные фрагменты изображения, демонстрирующие текстуру, швы или технологические особенности

Создайте увеличенные фрагменты изображения, демонстрирующие текстуру, швы или технологические особенности Пиктограммы преимуществ: Разработайте простые и понятные иконки, иллюстрирующие ключевые преимущества товара

Помните, что каждый дополнительный элемент должен нести информационную ценность для покупателя. Не перегружайте карточку — соблюдайте баланс между информативностью и визуальной чистотой. 🧠

Экспорт готовой карточки товара для загрузки на Wildberries

Правильный экспорт изображения — финальный и критически важный этап создания карточки товара. Некорректные настройки экспорта могут свести на нет всю проделанную работу, поэтому этому процессу следует уделить особое внимание. 🔄

Подготовка документа к экспорту:

Проверьте наличие всех необходимых элементов и корректность их отображения Объедините связанные слои (выделите их и нажмите Ctrl+E) для упрощения структуры документа Проверьте, что изображение соответствует требованиям Wildberries по размеру и пропорциям Убедитесь, что все текстовые элементы легко читаются при просмотре изображения в уменьшенном виде

Процесс экспорта для Wildberries:

Выберите File → Export → Save for Web (Alt+Shift+Ctrl+S) В открывшемся диалоговом окне выберите формат PNG-24 для изображений с прозрачным фоном или JPG для остальных случаев Для JPG установите качество 85-90% (баланс между качеством и размером файла) Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ (оптимально — до 2 МБ) При необходимости используйте опцию "Resize" для подгонки изображения под требуемые размеры Для PNG убедитесь, что опция "Transparency" активирована Нажмите "Save" и выберите папку назначения

Проверка качества перед загрузкой:

Откройте сохраненное изображение в просмотрщике, чтобы убедиться в его корректном отображении

Проверьте отображение на разных устройствах (компьютер, планшет, смартфон), если возможно

Убедитесь, что все текстовые элементы легко читаемые

Проверьте, что товар хорошо виден и корректно отображается на белом фоне

Убедитесь, что файл соответствует всем техническим требованиям Wildberries

Организация работы с множеством карточек:

Если вы работаете с большим ассортиментом товаров, рекомендую следующую систему организации файлов:

Создайте отдельную папку для каждой категории товаров

Внутри каждой папки категории сохраняйте исходные PSD-файлы с сохраненными слоями

В отдельной подпапке храните готовые экспортированные изображения для загрузки

Используйте систему именования файлов, включающую артикул товара и дату создания (например, "T12345dressred_20230515.png")

Сохраняйте шаблоны карточек для разных категорий товаров для быстрого создания новых карточек

При загрузке изображений на Wildberries учитывайте, что первое изображение в карточке товара является основным и отображается в поисковой выдаче. Поэтому оно должно наиболее выигрышно представлять товар и содержать минимум дополнительных элементов. 🥇

Создание идеальной карточки товара для Wildberries — это не просто техническая задача, а настоящее искусство на стыке дизайна, маркетинга и психологии потребителя. Каждый элемент вашей карточки должен работать на одну цель — превратить посетителя в покупателя. Отнеситесь к этому процессу как к инвестиции: время, потраченное на создание качественных визуальных материалов, многократно окупится ростом конверсии и укреплением позиций в поисковой выдаче маркетплейса. И помните — в мире электронной коммерции первое впечатление часто становится единственным шансом заинтересовать покупателя. Не упустите его.

