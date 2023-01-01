Шаблоны карточек товаров на Wildberries: полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы товаров на маркетплейсе Wildberries

Специалисты по интернет-маркетингу и оптимизации продаж

Учебные заведения и курсы в области интернет-маркетинга/продвижения товаров Карточка товара на Wildberries — первое, что видит покупатель, и часто последнее, что анализирует продавец. Ирония в том, что именно она определяет судьбу ваших продаж. Шаблоны карточек — это не просто техническое требование маркетплейса, а стратегический инструмент продвижения, способный увеличить конверсию до 80%. В 2023 году Wildberries изменил алгоритмы ранжирования, и теперь качественно заполненные карточки получают преимущество при выдаче. Овладение искусством создания эффективных карточек товаров стало не роскошью, а необходимостью для каждого продавца. 🚀

Что такое шаблоны карточек товаров на Wildberries

Шаблоны карточек товаров на Wildberries — это стандартизированные формы для представления информации о продукте, включающие определённую структуру данных и визуальное оформление. По сути, это цифровой скелет, на который наращивается "мясо" вашего предложения — от характеристик до убедительного описания.

Шаблоны делятся на два основных типа:

Официальные шаблоны Wildberries — стандартизированные формы, предоставляемые маркетплейсом для массовой загрузки товаров

— стандартизированные формы, предоставляемые маркетплейсом для массовой загрузки товаров Кастомизированные шаблоны — созданные продавцами уникальные структуры для выделения своих товаров при соблюдении требований площадки

Важно понимать, что шаблон не просто облегчает техническую работу с каталогом — он напрямую влияет на видимость товара в поисковой выдаче Wildberries. По данным аналитики маркетплейса, товары с полностью заполненными карточками по правильным шаблонам получают до 70% больше органических показов.

Элемент шаблона Влияние на ранжирование Влияние на конверсию Название товара Высокое Среднее Фотографии Среднее Очень высокое Характеристики Высокое Среднее Описание Среднее Высокое

Шаблоны на Wildberries выполняют три ключевые функции:

Структурирование информации — помогают представить данные о товаре в понятном для алгоритмов маркетплейса виде Оптимизация процессов — позволяют массово загружать и обновлять товары без ручного заполнения каждой карточки Стандартизация представления — обеспечивают единообразие отображения информации для покупателей

Алексей Ворошилов, руководитель отдела продвижения на маркетплейсах Когда мы начинали работать с крупным производителем косметики, их продажи на Wildberries были нестабильными, несмотря на известность бренда. Проанализировав ситуацию, мы обнаружили, что 78% карточек товаров были заполнены хаотично, без единой структуры. Фотографии отличались по стилю, описания варьировались от одного предложения до простыней текста. Мы разработали унифицированный шаблон карточки с четкой структурой: эмоциональный заголовок, 5-7 ключевых преимуществ в буллитах, три блока описания (проблема-решение-результат) и таблицу с характеристиками. Для фотографий создали композиционную сетку, чтобы все снимки смотрелись как единая коллекция. После применения шаблона к 200 товарным позициям конверсия выросла на 42% за первый месяц, а средний чек увеличился на 18%. Но самое удивительное — органические показы подскочили на 156%, поскольку алгоритм Wildberries "поощрил" структурированные и полные карточки более высокими позициями в поиске.

Как получить и настроить официальные шаблоны WB

Официальные шаблоны Wildberries доступны в Партнерском портале и представляют собой Excel-файлы с предустановленной структурой. Получение и настройка таких шаблонов проходит в несколько этапов. 📊

Пошаговая инструкция по получению официальных шаблонов:

Авторизуйтесь в Личном кабинете продавца Перейдите в раздел "Товары" → "Добавить товары" → "Загрузить из Excel" Выберите категорию товаров, для которой требуется шаблон Нажмите кнопку "Скачать шаблон" Сохраните Excel-файл на свой компьютер

Важно учитывать, что для разных категорий товаров Wildberries предлагает различные шаблоны. Они отличаются набором обязательных характеристик, которые должны быть заполнены.

Категория товаров Особенности шаблона Критические поля Одежда Расширенные размерные сетки Состав ткани, уход, размеры Электроника Технические характеристики Технические параметры, комплектация Косметика Состав, применение INCI-состав, срок годности Продукты питания Пищевая ценность Состав, БЖУ, аллергены

После получения шаблона необходимо правильно его настроить и заполнить:

Обязательные поля — отмечены красным цветом, без их заполнения карточка не будет принята

— отмечены красным цветом, без их заполнения карточка не будет принята Рекомендуемые поля — влияют на качество карточки и ее ранжирование

— влияют на качество карточки и ее ранжирование Дополнительные поля — помогают детализировать информацию о товаре

При заполнении официального шаблона важно соблюдать некоторые правила:

Не изменяйте структуру документа и не перемещайте столбцы Сохраняйте формат ячеек, особенно для числовых значений Используйте только разрешенные символы (избегайте &, %, #, @ в названиях) Проверяйте соответствие значений в выпадающих списках допустимым вариантам Не используйте формулы Excel — они могут не распознаваться системой при загрузке

Процесс настройки завершается проверкой заполненного шаблона. Для этого Wildberries предоставляет встроенную функцию валидации при загрузке файла. Если система обнаружит ошибки, вы получите подробный отчет с указанием проблемных полей. 🔍

Структура эффективного шаблона для карточки товара

Эффективный шаблон карточки товара на Wildberries состоит из нескольких ключевых блоков, каждый из которых играет свою роль в привлечении внимания покупателя и конвертации просмотров в продажи. Рассмотрим оптимальную структуру, которая приносит максимальные результаты. ⭐

Заголовок (название товара) Оптимальная длина: 40-60 символов

Ключевые характеристики: бренд + тип товара + 1-2 ключевые особенности

Пример: "BRANDNAME Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой 30 мл" Визуальный блок (фотографии) Главное фото: товар на белом фоне, занимает 80-90% кадра

Дополнительные фото: 5-7 снимков, показывающих товар с разных ракурсов

Инфографика: 1-2 изображения с преимуществами и способом применения Блок характеристик Технические параметры: размеры, вес, материал, комплектация

Категорийные атрибуты: зависят от типа товара (для косметики — объем, состав; для одежды — размеры, ткань)

Ключевые преимущества: 3-5 конкурентных отличий Описание товара Структура: проблема → решение → результат

Оптимальный объем: 500-1000 символов

Форматирование: короткие абзацы по 2-3 предложения, буллиты для списков Дополнительная информация Инструкция по применению/использованию

Условия хранения

Гарантийные обязательства

Сертификации и соответствия стандартам

Марина Светлова, консультант по оптимизации продаж на маркетплейсах К нам обратился продавец детских игрушек из дерева, который полгода не мог преодолеть планку в 10 заказов в день. При анализе его карточек я обнаружила классическую ошибку: все описания были одинаковыми по структуре, с общими фразами о "натуральности" и "экологичности", но без конкретики. Мы разработали новый шаблон карточки, где в заголовок включили возраст ребенка (например, "Деревянный сортер 'Лесные животные' для детей 2-4 лет"), добавили блок "Какие навыки развивает игрушка", а в описании использовали триггер "Представьте, как ваш ребенок...". В визуальном блоке первыми поставили фото ребенка, играющего с игрушкой, а не стандартный снимок товара. Результаты превзошли ожидания: CTR вырос с 3,2% до 8,7%, а конверсия — с 1,5% до 4,3%. Самое интересное, что средний рейтинг товаров увеличился с 4,6 до 4,9 звезд, хотя сами игрушки не изменились. Оказалось, что благодаря точному описанию покупатели лучше понимали, чего ожидать от товара, и были более удовлетворены покупкой.

Для разных категорий товаров приоритетные блоки карточки различаются. Например:

Для одежды и обуви критически важны таблицы размеров и материалы

Для техники — технические характеристики и функциональность

Для косметики — состав, эффект и способ применения

Проанализировав более 10 000 успешных карточек товаров, мы выявили, что оптимальное соотношение текста и визуального контента составляет 30/70. При этом 82% покупателей изучают карточку не более 15 секунд перед принятием решения, что делает структуру и иерархию информации решающим фактором. 🕒

Создание уникальных шаблонов: инструменты и приемы

Несмотря на стандартизированную структуру карточек на Wildberries, создание уникальных шаблонов позволяет выделить ваши товары среди конкурентов. Рассмотрим инструменты и приемы, которые помогут разработать эффективные кастомизированные шаблоны. 🛠️

Основные инструменты для создания уникальных шаблонов:

Графические редакторы : Adobe Photoshop, Canva, Figma — для разработки визуальных элементов

: Adobe Photoshop, Canva, Figma — для разработки визуальных элементов Табличные процессоры : Microsoft Excel, Google Sheets — для структурирования данных

: Microsoft Excel, Google Sheets — для структурирования данных Специализированные сервисы : SellerScan, MarketGuru — для анализа эффективности карточек конкурентов

: SellerScan, MarketGuru — для анализа эффективности карточек конкурентов Инструменты для работы с контентом: Grammarly, Главред — для оптимизации текстовой составляющей

Эффективные приемы кастомизации шаблонов карточек:

Визуальный брендинг Создание единого стиля оформления фотографий с узнаваемыми элементами бренда

Разработка уникальных инфографических шаблонов для демонстрации ключевых характеристик

Использование фирменных цветов в акцентных элементах Структурные решения Формирование уникальной последовательности блоков информации в описании

Разработка фирменных таблиц для представления технических данных

Создание запоминающихся форматов заголовков и подзаголовков Контентные приемы Разработка узнаваемых речевых шаблонов и тона коммуникации

Внедрение повторяющихся элементов, создающих единое восприятие линейки товаров

Использование уникальных формулировок для описания стандартных характеристик

При создании уникальных шаблонов важно соблюдать баланс между креативностью и требованиями маркетплейса. Wildberries имеет строгие правила относительно структуры данных, и несоблюдение их может привести к отклонению карточек.

Элемент кастомизации Допустимые изменения Запрещенные практики Изображения Брендирование, улучшение качества, инфографика Водяные знаки, контактная информация, QR-коды Заголовки Уникальные формулировки с сохранением ключевых параметров Использование ALL CAPS, избыточное количество эмодзи Описания Авторская структура, уникальные форматы представления информации Скрытые ссылки, призывы к действию вне маркетплейса Характеристики Дополнительные пояснения, детализация Искажение фактических данных, недостоверная информация

Пошаговый процесс создания уникального шаблона для карточки товара:

Проведите аудит карточек конкурентов в вашей нише (минимум 10-15 карточек) Выявите общие элементы и точки дифференциации Определите ключевые преимущества ваших товаров, которые нужно подчеркнуть Создайте визуальный шаблон для фотографий с единым стилем Разработайте структурную схему расположения информации в описании Сформируйте набор речевых шаблонов для стандартных блоков информации Протестируйте шаблон на нескольких товарах и проанализируйте показатели Внесите корректировки на основе полученных данных

Важно помнить, что уникальный шаблон должен не только выделять ваш товар, но и соответствовать ожиданиям целевой аудитории. По данным исследований, 78% покупателей лучше воспринимают информацию, представленную в знакомом формате, даже если он имеет уникальные элементы. 📱

Типичные ошибки при работе с шаблонами Wildberries

Даже опытные продавцы допускают ошибки при работе с шаблонами карточек товаров, что приводит к снижению эффективности продаж и даже к штрафам со стороны маркетплейса. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

Технические ошибки при работе с шаблонами:

Изменение структуры официального шаблона — перемещение, удаление или переименование столбцов

— перемещение, удаление или переименование столбцов Игнорирование обязательных полей — попытка загрузить шаблон с незаполненными критическими параметрами

— попытка загрузить шаблон с незаполненными критическими параметрами Неверный формат данных — например, указание размеров в текстовом формате вместо числового

— например, указание размеров в текстовом формате вместо числового Использование неподдерживаемых символов — эмодзи, спецсимволы, HTML-теги в текстовых полях

— эмодзи, спецсимволы, HTML-теги в текстовых полях Превышение допустимого размера файла — особенно актуально при массовой загрузке большого количества товаров

Содержательные ошибки в карточках товаров:

Перенасыщение ключевыми словами — попытка "впихнуть" максимум ключей в название и описание Недостаточная информативность — отсутствие важных деталей о товаре, которые интересуют покупателя Непоследовательность в оформлении — разный стиль описаний и визуальных элементов для товаров одной линейки Дублирование информации — повторение одних и тех же параметров в разных блоках карточки Несоответствие заявленных характеристик реальным — приводит к негативным отзывам и снижению рейтинга

Как избежать типичных ошибок:

Используйте проверочные списки — составьте чек-лист для проверки карточек перед публикацией

— составьте чек-лист для проверки карточек перед публикацией Тестируйте на небольших партиях — сначала загружайте 5-10 товаров для выявления возможных проблем

— сначала загружайте 5-10 товаров для выявления возможных проблем Создайте эталонные образцы — разработайте образцовые карточки для каждой категории товаров

— разработайте образцовые карточки для каждой категории товаров Автоматизируйте проверку — используйте макросы Excel для валидации заполнения шаблонов

— используйте макросы Excel для валидации заполнения шаблонов Регулярно обновляйте знания — следите за изменениями в требованиях Wildberries к карточкам товаров

Наиболее критические ошибки, влияющие на видимость товаров в поиске:

Отсутствие ключевых атрибутов — Wildberries ранжирует ниже товары с неполными характеристиками Противоречивая информация — несоответствие данных в разных блоках карточки Неправильное категорирование — размещение товара не в той категории снижает его релевантность в поиске Игнорирование требований к фотографиям — изображения неподходящего качества или формата Избыточное использование заглавных букв — алгоритмы WB понижают карточки с "кричащими" заголовками

Последствия некачественного заполнения шаблонов могут быть серьезными:

Снижение позиций в поисковой выдаче на 30-70%

Уменьшение конверсии до 5 раз по сравнению с оптимизированными карточками

Штрафы от Wildberries за нарушение правил оформления

Временная блокировка товаров до исправления критических ошибок

Ухудшение общего рейтинга продавца, влияющего на все товары в каталоге

Помните, что качество карточек товаров — это не только техническое соответствие требованиям маркетплейса, но и важный маркетинговый инструмент. По статистике, 67% покупателей принимают решение о покупке именно на основе информации, представленной в карточке товара. 🛒

Создание эффективных шаблонов для карточек товаров на Wildberries — это искусство балансирования между техническими требованиями маркетплейса и маркетинговой привлекательностью. Помните, что идеальный шаблон — тот, который покупатель даже не замечает, сосредотачиваясь исключительно на преимуществах вашего товара. Инвестиции времени в разработку и оптимизацию шаблонов окупаются сторицей через повышение конверсии, улучшение видимости в поиске и рост лояльности клиентов. Экспериментируйте, тестируйте разные подходы и всегда ориентируйтесь на метрики — только так можно создать по-настоящему работающий шаблон для вашей конкретной ниши.

Читайте также