Создание продающих карточек товаров в Figma: техники и приемы
Для кого эта статья:
- начинающие веб-дизайнеры и дизайнеры интерфейсов
- владельцы интернет-магазинов, стремящиеся улучшить конверсии
студенты и профессионалы, интересующиеся освоением Figma и созданием дизайна для e-commerce проектов
Качественные карточки товаров — это лицо любого интернет-магазина и прямой путь к увеличению конверсии. Figma стала золотым стандартом для создания прототипов e-commerce проектов, но многие новички теряются в её возможностях. Каждый день я вижу десятки однотипных ошибок в дизайне товарных карточек, которые отпугивают клиентов и снижают продажи. Готовы освоить профессиональный подход к созданию карточек товаров, который выделит ваш магазин среди конкурентов? Давайте разберёмся, как использовать мощь Figma для создания продающих карточек с нуля! 🚀
Что такое Figma и зачем создавать карточки товаров
Figma — это облачный инструмент для дизайна интерфейсов, который произвёл революцию в отрасли благодаря своей доступности и возможностям совместной работы. В отличие от локальных программ, Figma работает в браузере, сохраняет изменения автоматически и позволяет нескольким дизайнерам работать над одним файлом одновременно.
Карточки товаров — это визуальные блоки, представляющие продукты в интернет-магазинах и каталогах. Они выполняют критически важную функцию: предоставляют пользователю необходимую информацию в компактном виде и побуждают к совершению покупки.
Алексей Ковалёв, UX/UI-дизайнер
Когда я начинал работу над редизайном крупного маркетплейса электроники, клиент был уверен, что проблема низких конверсий кроется в сложной навигации. Анализ пользовательских сессий показал другое — 67% пользователей покидали сайт именно на странице категории, где отображались карточки товаров. Мы провели A/B-тестирование с обновлённым дизайном карточек, который создали в Figma. Основные изменения: увеличенные фотографии, акцентированная кнопка покупки и выделение скидок. Результат превзошёл ожидания — конверсия выросла на 23% за первый месяц после внедрения. Именно тогда я понял, что правильно спроектированная карточка товара — это не просто элемент интерфейса, а мощный инструмент продаж.
Создание карточек товаров в Figma имеет ряд преимуществ:
- Компонентный подход — создав один базовый шаблон карточки, вы можете использовать его многократно, внося лишь необходимые изменения для разных товаров
- Гибкость дизайна — легко адаптировать карточки для разных устройств и платформ
- Возможность прототипирования — проверка интерактивности и пользовательских сценариев
- Простота передачи разработчикам — встроенные инструменты для экспорта кода и спецификаций
|Элемент карточки товара
|Влияние на конверсию
|Приоритет при проектировании
|Изображение товара
|+37-45%
|Высокий
|Цена и акции
|+22-30%
|Высокий
|Кнопка действия
|+18-25%
|Высокий
|Название товара
|+12-16%
|Средний
|Рейтинг и отзывы
|+7-13%
|Средний
|Дополнительные характеристики
|+4-8%
|Низкий
Прежде чем приступить к созданию карточек товаров, важно понимать, что их дизайн должен соответствовать общей концепции вашего интернет-магазина или каталога. При этом карточка должна оставаться функциональной и обеспечивать быстрый доступ к ключевой информации о продукте.
Подготовка к работе: настройка сетки и инструментов
Успешный дизайн карточки товара начинается с правильной организации рабочего пространства в Figma. Это закладывает основу для создания профессиональных и согласованных интерфейсов. 🛠️
Шаг 1: Создание нового файла и фреймов
- Откройте Figma и создайте новый файл (Ctrl+N или ⌘+N)
- На панели инструментов слева выберите инструмент Frame (F)
- В правой панели свойств выберите размер Desktop (1440×1024) для настольной версии
- Создайте дополнительные фреймы для мобильной версии (375×812) и планшетной версии (768×1024)
Шаг 2: Настройка сетки
Сетка обеспечивает визуальную структуру и помогает создавать согласованные макеты. Для карточек товаров рекомендуется использовать 12-колоночную сетку.
- Выберите созданный фрейм
- В правой панели найдите раздел "Layout Grid"
- Нажмите "+" и выберите "Grid" (сетка)
- Настройте следующие параметры:
- Columns (колонки): 12
- Margin (отступ): 20px с обеих сторон
- Gutter (промежуток): 20px
- Color: полупрозрачный синий (#0000FF с прозрачностью 10%)
Шаг 3: Создание цветовой палитры
Правильно организованная цветовая палитра обеспечит единообразие во всём дизайне и упростит дальнейшую работу.
- Откройте панель "Color Styles" в меню слева
- Добавьте основные цвета вашего бренда, нажав "+"
- Создайте как минимум следующие цветовые стили:
- Primary: основной цвет бренда
- Secondary: дополнительный цвет
- Background: для фона карточек (обычно светлый)
- Text Primary: основной цвет текста
- Text Secondary: цвет для менее важного текста
- Accent: акцентный цвет для кнопок и важных элементов
Шаг 4: Настройка типографики
Единообразная типографика — залог профессионального дизайна.
- Откройте панель "Text Styles"
- Создайте стили для разных элементов карточки:
- Product Title: 16-18px, полужирный
- Price: 16-20px, полужирный
- Description: 14px, обычный
- Button Text: 14-16px, полужирный
|Элемент настройки
|Рекомендуемые значения
|Значение для e-commerce
|Ширина карточки (десктоп)
|250-350px
|280px
|Ширина карточки (мобильный)
|160-180px
|170px
|Отступы внутри карточки
|12-16px
|16px
|Радиус скругления углов
|4-12px
|8px
|Тень карточки
|0-4px, прозрачность 5-15%
|2px, прозрачность 10%
Мария Светлова, Senior UI Designer
Один из моих клиентов, владелец интернет-магазина косметики, долго не мог понять, почему при отличном трафике у него такие низкие показатели конверсии. Когда он обратился ко мне, первое, что я заметила — полный хаос в дизайне карточек товаров. Каждая категория имела свой стиль, размеры кнопок различались, а расположение элементов было непредсказуемым. Мы начали с организации системы в Figma: создали чёткую сетку, определили компоненты и стили. Ключевым моментом стала настройка Auto Layout, которая позволила создать адаптивные карточки товаров. После внедрения нового дизайна время, проведённое пользователями на сайте, увеличилось на 18%, а конверсия выросла на 27%. Этот случай показал мне, насколько важна систематизация дизайна и почему нельзя пренебрегать этапом подготовки в Figma.
Шаг 5: Организация слоёв
Хорошо организованная структура слоёв сделает вашу работу более эффективной:
- Создайте отдельную страницу для карточек товаров
- В рамках этой страницы создайте фреймы для разных типов карточек (базовая, с акцией, с рейтингом и т.д.)
- Используйте понятные имена для слоёв и группируйте связанные элементы
Правильная подготовка рабочего пространства может занять некоторое время, но этот шаг критически важен для создания профессиональных карточек товаров. Систематизированный подход позволит вам работать быстрее и избежать ошибок в дальнейшем.
Пошаговое создание шаблона карточки товара в Figma
Теперь, когда рабочее пространство настроено, приступим к созданию базового шаблона карточки товара. Этот шаблон станет основой для всех карточек в вашем каталоге, поэтому важно уделить внимание каждой детали. 📝
Шаг 1: Создание основы карточки
- В панели инструментов выберите "Rectangle" (R) и нарисуйте прямоугольник размером 280×400px
- В правой панели настройте:
- Corner Radius (скругление углов): 8px
- Fill (заливка): используйте цвет Background из вашей палитры
- Stroke (обводка): добавьте тонкую обводку 1px светло-серого цвета (#E5E5E5)
- Effects (эффекты): добавьте лёгкую тень (Drop Shadow) с параметрами: x=0, y=2, blur=8, прозрачность=10%
Шаг 2: Настройка Auto Layout
Auto Layout — мощный инструмент Figma, который автоматически регулирует размещение и отступы между элементами.
- Выделите созданный прямоугольник
- Нажмите Shift+A или выберите "Add auto layout" в правой панели
- Настройте параметры:
- Direction: Vertical (сверху вниз)
- Padding: 16px со всех сторон
- Spacing Between Items: 12px
Шаг 3: Добавление области для изображения
- Внутри карточки с Auto Layout создайте прямоугольник для изображения
- Установите ширину равной 100% (заполнит всю доступную ширину карточки минус padding)
- Высота: 180px
- Corner Radius: 4px
- Заливка: светло-серый цвет (#F5F5F5) как плейсхолдер
Шаг 4: Добавление основных текстовых элементов
- Выберите инструмент Text (T) и добавьте следующие элементы:
- Название товара: примените стиль "Product Title", выравнивание по левому краю, 2 строки максимум с многоточием
- Короткое описание: стиль "Description", выравнивание по левому краю, светло-серый цвет
- Цена: стиль "Price", выравнивание по левому краю, используйте основной цвет
Шаг 5: Создание кнопки "Добавить в корзину"
- Нарисуйте прямоугольник высотой 40px и шириной 100%
- Corner Radius: 4-6px
- Fill: используйте акцентный цвет из вашей палитры
- Добавьте текст "В корзину" с выравниванием по центру, белым цветом
- Примените Auto Layout к кнопке (Shift+A) с отступами 12px по горизонтали
Шаг 6: Создание компонента
Превращение карточки в компонент позволит использовать её многократно с сохранением всех свойств.
- Выделите всю карточку целиком
- Нажмите Ctrl+Alt+K (или ⌘+Option+K) для создания компонента
- Переименуйте компонент в "Product Card/Basic"
Шаг 7: Создание вариаций
- Создайте копию компонента (Alt+перетащить или Option+перетащить)
- Модифицируйте копию, добавив элемент скидки или бейдж "Новинка"
- Превратите эту версию в компонент "Product Card/Sale" или "Product Card/New"
Шаг 8: Настройка вложенных компонентов
Для большей гибкости создайте вложенные компоненты для элементов карточки:
- Выделите кнопку "В корзину"
- Создайте компонент (Ctrl+Alt+K)
- Повторите для изображения товара и блока с ценой
Теперь у вас есть профессиональный шаблон карточки товара, который можно легко адаптировать под различные нужды. Использование компонентов в Figma позволяет вносить изменения централизованно — обновление основного компонента автоматически применится ко всем его экземплярам в вашем дизайне.
Компоненты карточки: фото, текст, цена и кнопки
Каждый элемент карточки товара играет важную роль в привлечении внимания пользователя и стимулировании покупки. Рассмотрим детально, как оптимизировать каждый компонент для максимальной эффективности. 🖼️
Изображение товара
Изображение — это первое, на что обращает внимание пользователь, поэтому его качество и представление критически важны.
- Оптимальные пропорции: для большинства товаров рекомендуется соотношение сторон 1:1 или 4:3
- Размер контейнера: установите фиксированную высоту 180-220px с шириной 100%
- Обработка изображений:
- Используйте режим Fill для контейнера изображения
- Установите параметр Clip Content для обрезки изображений по границам контейнера
- Настройте Position параметр для центрирования изображения в контейнере
- Дополнительные элементы:
- Иконка "Избранное" в правом верхнем углу (создайте круглую подложку для лучшей видимости)
- Бейдж "Скидка" или "Новинка" в левом верхнем углу
- Индикатор галереи, если у товара несколько фотографий
Текстовые элементы
Текстовая информация должна быть лаконичной и хорошо структурированной:
- Название товара:
- Используйте Text Truncate с максимум 2 строками
- Шрифт: 16px, полужирный
- Настройте Line Height (высоту строки) на 1.2-1.4 для лучшей читаемости
- Краткое описание:
- Одна строка с многоточием при переполнении
- Шрифт: 14px, нормальный вес
- Цвет: светло-серый (#666666 или аналогичный)
- Дополнительная информация:
- Артикул или SKU (мелким шрифтом, 12px)
- Наличие на складе (используйте цветовую индикацию: зелёный для "в наличии", оранжевый для "заканчивается")
Блок с ценой
Цена — один из решающих факторов при покупке, поэтому её представление требует особого внимания:
- Основная цена:
- Шрифт: 18-20px, полужирный
- Используйте акцентный цвет для выделения
- Добавьте символ валюты с правильным форматированием (пробелы, позиция символа)
- Старая цена (при наличии скидки):
- Шрифт: 14-16px, обычный
- Цвет: светло-серый
- Оформление: зачёркнутый текст (используйте свойство Text Decoration: Line-through)
- Размер скидки:
- Компактный бейдж рядом с ценой
- Яркий цвет (красный или оранжевый)
- Чёткое указание процента скидки (например, "-25%")
Кнопки и элементы действия
Кнопки призывают к действию и должны быть заметными и понятными:
- Кнопка "В корзину":
- Ширина: 100% или фиксированная (зависит от дизайн-системы)
- Высота: 40-48px для удобного нажатия пальцем на мобильных устройствах
- Цвет: яркий, контрастный относительно фона карточки
- Иконка корзины слева от текста для усиления визуального сигнала
- Анимация при наведении: создайте Prototype с изменением оттенка кнопки
- Дополнительные действия:
- "Быстрый просмотр" — иконка глаза или лупы, появляющаяся при наведении на изображение
- "Сравнить" — компактная иконка в правом нижнем углу карточки
|Компонент карточки
|Типичные ошибки
|Лучшие практики
|Изображение
|Разные размеры, плохое качество, непоследовательное кадрирование
|Единый размер, белый фон, центрирование товара, высокое качество
|Название товара
|Слишком длинное, отсутствие обрезания, непоследовательный регистр
|Максимум 2 строки, эллипсис при переполнении, единый стиль написания
|Цена
|Малозаметная, неконтрастная, нечёткое форматирование
|Крупный шрифт, акцентный цвет, чёткое форматирование с валютой
|Кнопка "В корзину"
|Маленький размер, нечитаемый текст, отсутствие контраста
|Достаточная высота (40-48px), контрастный цвет, понятный текст с иконкой
|Рейтинг и отзывы
|Отсутствие визуализации, только числовое представление
|Звёзды + число отзывов в скобках, интерактивность при наведении
Рейтинги и отзывы
Социальное доказательство повышает доверие пользователей:
- Визуализация рейтинга:
- Создайте компонент со звёздами (пустые, половинки и заполненные)
- Размер звёзд: компактный, но разборчивый (16-20px)
- Цвет звёзд: жёлтый или оранжевый (#FFB800 или аналогичный)
- Количество отзывов:
- Размещайте число в скобках рядом со звёздами
- Сделайте этот элемент кликабельным в прототипе
Правильная настройка всех компонентов карточки товара и их взаимодействия между собой создаст гармоничный дизайн, который будет не только привлекательным, но и функциональным для пользователей.
Адаптивные шаблоны карточек для разных платформ
Современные пользователи просматривают интернет-магазины с различных устройств, поэтому ваши карточки товаров должны безупречно выглядеть как на десктопе, так и на мобильных телефонах или планшетах. Правильно настроенные адаптивные шаблоны помогут обеспечить единообразный пользовательский опыт на всех платформах. 📱
Создание адаптивной системы карточек
- Определите брейкпоинты — ключевые точки, где дизайн должен изменяться:
- Desktop: ≥1024px
- Tablet: 768-1023px
- Mobile: ≤767px
- Создайте отдельные фреймы для каждого брейкпоинта:
- Desktop frame: 1440×1024px
- Tablet frame: 768×1024px
- Mobile frame: 375×812px
Десктопная версия карточки
Десктопная версия является наиболее полной и содержит все элементы:
- Размеры: ширина 280-320px, высота 400-450px
- Расположение элементов: вертикальное, с изображением вверху
- Особенности:
- Полное название товара (до 2 строк)
- Детальный блок с ценой, включая скидки
- Дополнительные характеристики товара
- Полноразмерная кнопка "В корзину"
- Отображение рейтинга и количества отзывов
Планшетная версия карточки
Планшетная версия сохраняет большинство элементов десктопной, но с небольшими изменениями:
- Размеры: ширина 220-240px, высота 380-400px
- Расположение: вертикальное, с небольшим уплотнением элементов
- Особенности:
- Название товара ограничено 1-2 строками
- Сокращение некоторых второстепенных характеристик
- Сохранение всех основных элементов управления
Мобильная версия карточки
Мобильная версия требует наибольших изменений для обеспечения удобства использования:
- Размеры: ширина 160-180px, высота 300-320px
- Расположение: вертикальное, с максимальной компактностью
- Особенности:
- Название товара ограничено 1 строкой
- Упрощённый блок с ценой (только текущая цена и скидка)
- Кнопка "В корзину" может быть заменена на иконку для экономии места
- Рейтинг представлен только звёздами без текста
- Устранение несущественных элементов
Настройка Auto Layout для адаптивности
Auto Layout — ключевой инструмент для создания адаптивных компонентов:
- Для десктопной версии:
- Vertical Auto Layout с Padding 16px
- Spacing Between Items: 12px
- Resizing: Hug contents по вертикали, Fixed width по горизонтали
- Для планшетной версии:
- Те же настройки, но с Padding 12px
- Spacing Between Items: 8px
- Для мобильной версии:
- Padding: 8px
- Spacing Between Items: 6px
- Изображение с уменьшенной высотой (140-160px)
Создание вариантов компонентов для разных платформ
Варианты (Variants) в Figma позволяют создавать компоненты, которые могут переключаться между различными состояниями:
- Выделите все три версии карточки (Desktop, Tablet, Mobile)
- Нажмите "Create Component" в верхней панели
- В панели "Properties" справа добавьте свойство "Platform" с вариантами "Desktop", "Tablet" и "Mobile"
- Теперь у вас есть единый компонент с переключаемыми вариантами для разных платформ
Адаптация для разных маркетплейсов и платформ
Различные платформы имеют свои требования к карточкам товаров:
- Шаблоны карточек для Wildberries:
- Акцент на изображении (соотношение 3:4)
- Ограниченная высота названия товара
- Яркое выделение скидок
- Дополнительные бейджи для промо-акций
- Шаблоны для Ozon:
- Квадратные изображения (соотношение 1:1)
- Подробное отображение рейтинга и отзывов
- Акцент на программе лояльности (бонусы)
- Адаптация для других платформ:
- Изучите требования и рекомендации каждой платформы
- Создайте отдельные компоненты или варианты для каждой платформы
- Используйте Auto Layout для быстрой перестройки элементов
Тестирование адаптивности
После создания адаптивных шаблонов необходимо проверить их работоспособность:
- Используйте режим прототипа для проверки поведения карточек на разных устройствах
- Протестируйте крайние случаи:
- Очень длинные названия товаров
- Товары с акциями, скидками и дополнительными бейджами
- Изображения нестандартных пропорций
- Просмотрите карточки на реальных устройствах, используя Figma Mirror или экспортируя прототип
Правильно настроенные адаптивные шаблоны карточек товаров позволят вашему интернет-магазину выглядеть профессионально на любом устройстве и соответствовать требованиям различных платформ и маркетплейсов.
Профессиональный дизайн карточек товаров в Figma — это не просто красивая оболочка для ваших продуктов, а мощный инструмент продаж. Выстроив систему компонентов с адаптивной структурой и продуманной иерархией информации, вы создаёте надёжный фундамент для роста конверсии. Главное помнить: идеальная карточка товара балансирует между эстетикой и функциональностью, предоставляя пользователю именно ту информацию, которая нужна для принятия решения о покупке, в момент, когда он готов это решение принять. Вооружившись знаниями из этого руководства, вы сможете создавать карточки, которые не только выглядят профессионально, но и реально работают на увеличение продаж.
