Создание продающих карточек товаров в Figma: техники и приемы

Для кого эта статья:

начинающие веб-дизайнеры и дизайнеры интерфейсов

владельцы интернет-магазинов, стремящиеся улучшить конверсии

студенты и профессионалы, интересующиеся освоением Figma и созданием дизайна для e-commerce проектов Качественные карточки товаров — это лицо любого интернет-магазина и прямой путь к увеличению конверсии. Figma стала золотым стандартом для создания прототипов e-commerce проектов, но многие новички теряются в её возможностях. Каждый день я вижу десятки однотипных ошибок в дизайне товарных карточек, которые отпугивают клиентов и снижают продажи. Готовы освоить профессиональный подход к созданию карточек товаров, который выделит ваш магазин среди конкурентов? Давайте разберёмся, как использовать мощь Figma для создания продающих карточек с нуля! 🚀

Что такое Figma и зачем создавать карточки товаров

Figma — это облачный инструмент для дизайна интерфейсов, который произвёл революцию в отрасли благодаря своей доступности и возможностям совместной работы. В отличие от локальных программ, Figma работает в браузере, сохраняет изменения автоматически и позволяет нескольким дизайнерам работать над одним файлом одновременно.

Карточки товаров — это визуальные блоки, представляющие продукты в интернет-магазинах и каталогах. Они выполняют критически важную функцию: предоставляют пользователю необходимую информацию в компактном виде и побуждают к совершению покупки.

Алексей Ковалёв, UX/UI-дизайнер Когда я начинал работу над редизайном крупного маркетплейса электроники, клиент был уверен, что проблема низких конверсий кроется в сложной навигации. Анализ пользовательских сессий показал другое — 67% пользователей покидали сайт именно на странице категории, где отображались карточки товаров. Мы провели A/B-тестирование с обновлённым дизайном карточек, который создали в Figma. Основные изменения: увеличенные фотографии, акцентированная кнопка покупки и выделение скидок. Результат превзошёл ожидания — конверсия выросла на 23% за первый месяц после внедрения. Именно тогда я понял, что правильно спроектированная карточка товара — это не просто элемент интерфейса, а мощный инструмент продаж.

Создание карточек товаров в Figma имеет ряд преимуществ:

Компонентный подход — создав один базовый шаблон карточки, вы можете использовать его многократно, внося лишь необходимые изменения для разных товаров

— создав один базовый шаблон карточки, вы можете использовать его многократно, внося лишь необходимые изменения для разных товаров Гибкость дизайна — легко адаптировать карточки для разных устройств и платформ

— легко адаптировать карточки для разных устройств и платформ Возможность прототипирования — проверка интерактивности и пользовательских сценариев

— проверка интерактивности и пользовательских сценариев Простота передачи разработчикам — встроенные инструменты для экспорта кода и спецификаций

Элемент карточки товара Влияние на конверсию Приоритет при проектировании Изображение товара +37-45% Высокий Цена и акции +22-30% Высокий Кнопка действия +18-25% Высокий Название товара +12-16% Средний Рейтинг и отзывы +7-13% Средний Дополнительные характеристики +4-8% Низкий

Прежде чем приступить к созданию карточек товаров, важно понимать, что их дизайн должен соответствовать общей концепции вашего интернет-магазина или каталога. При этом карточка должна оставаться функциональной и обеспечивать быстрый доступ к ключевой информации о продукте.

Подготовка к работе: настройка сетки и инструментов

Успешный дизайн карточки товара начинается с правильной организации рабочего пространства в Figma. Это закладывает основу для создания профессиональных и согласованных интерфейсов. 🛠️

Шаг 1: Создание нового файла и фреймов

Откройте Figma и создайте новый файл (Ctrl+N или ⌘+N) На панели инструментов слева выберите инструмент Frame (F) В правой панели свойств выберите размер Desktop (1440×1024) для настольной версии Создайте дополнительные фреймы для мобильной версии (375×812) и планшетной версии (768×1024)

Шаг 2: Настройка сетки

Сетка обеспечивает визуальную структуру и помогает создавать согласованные макеты. Для карточек товаров рекомендуется использовать 12-колоночную сетку.

Выберите созданный фрейм В правой панели найдите раздел "Layout Grid" Нажмите "+" и выберите "Grid" (сетка) Настройте следующие параметры: Columns (колонки): 12

Margin (отступ): 20px с обеих сторон

Gutter (промежуток): 20px

Color: полупрозрачный синий (#0000FF с прозрачностью 10%)

Шаг 3: Создание цветовой палитры

Правильно организованная цветовая палитра обеспечит единообразие во всём дизайне и упростит дальнейшую работу.

Откройте панель "Color Styles" в меню слева Добавьте основные цвета вашего бренда, нажав "+" Создайте как минимум следующие цветовые стили: Primary: основной цвет бренда

Secondary: дополнительный цвет

Background: для фона карточек (обычно светлый)

Text Primary: основной цвет текста

Text Secondary: цвет для менее важного текста

Accent: акцентный цвет для кнопок и важных элементов

Шаг 4: Настройка типографики

Единообразная типографика — залог профессионального дизайна.

Откройте панель "Text Styles" Создайте стили для разных элементов карточки: Product Title: 16-18px, полужирный

Price: 16-20px, полужирный

Description: 14px, обычный

Button Text: 14-16px, полужирный

Элемент настройки Рекомендуемые значения Значение для e-commerce Ширина карточки (десктоп) 250-350px 280px Ширина карточки (мобильный) 160-180px 170px Отступы внутри карточки 12-16px 16px Радиус скругления углов 4-12px 8px Тень карточки 0-4px, прозрачность 5-15% 2px, прозрачность 10%

Мария Светлова, Senior UI Designer Один из моих клиентов, владелец интернет-магазина косметики, долго не мог понять, почему при отличном трафике у него такие низкие показатели конверсии. Когда он обратился ко мне, первое, что я заметила — полный хаос в дизайне карточек товаров. Каждая категория имела свой стиль, размеры кнопок различались, а расположение элементов было непредсказуемым. Мы начали с организации системы в Figma: создали чёткую сетку, определили компоненты и стили. Ключевым моментом стала настройка Auto Layout, которая позволила создать адаптивные карточки товаров. После внедрения нового дизайна время, проведённое пользователями на сайте, увеличилось на 18%, а конверсия выросла на 27%. Этот случай показал мне, насколько важна систематизация дизайна и почему нельзя пренебрегать этапом подготовки в Figma.

Шаг 5: Организация слоёв

Хорошо организованная структура слоёв сделает вашу работу более эффективной:

Создайте отдельную страницу для карточек товаров В рамках этой страницы создайте фреймы для разных типов карточек (базовая, с акцией, с рейтингом и т.д.) Используйте понятные имена для слоёв и группируйте связанные элементы

Правильная подготовка рабочего пространства может занять некоторое время, но этот шаг критически важен для создания профессиональных карточек товаров. Систематизированный подход позволит вам работать быстрее и избежать ошибок в дальнейшем.

Пошаговое создание шаблона карточки товара в Figma

Теперь, когда рабочее пространство настроено, приступим к созданию базового шаблона карточки товара. Этот шаблон станет основой для всех карточек в вашем каталоге, поэтому важно уделить внимание каждой детали. 📝

Шаг 1: Создание основы карточки

В панели инструментов выберите "Rectangle" (R) и нарисуйте прямоугольник размером 280×400px В правой панели настройте: Corner Radius (скругление углов): 8px

Fill (заливка): используйте цвет Background из вашей палитры

Stroke (обводка): добавьте тонкую обводку 1px светло-серого цвета (#E5E5E5)

Effects (эффекты): добавьте лёгкую тень (Drop Shadow) с параметрами: x=0, y=2, blur=8, прозрачность=10%

Шаг 2: Настройка Auto Layout

Auto Layout — мощный инструмент Figma, который автоматически регулирует размещение и отступы между элементами.

Выделите созданный прямоугольник Нажмите Shift+A или выберите "Add auto layout" в правой панели Настройте параметры: Direction: Vertical (сверху вниз)

Padding: 16px со всех сторон

Spacing Between Items: 12px

Шаг 3: Добавление области для изображения

Внутри карточки с Auto Layout создайте прямоугольник для изображения Установите ширину равной 100% (заполнит всю доступную ширину карточки минус padding) Высота: 180px Corner Radius: 4px Заливка: светло-серый цвет (#F5F5F5) как плейсхолдер

Шаг 4: Добавление основных текстовых элементов

Выберите инструмент Text (T) и добавьте следующие элементы: Название товара : примените стиль "Product Title", выравнивание по левому краю, 2 строки максимум с многоточием

: примените стиль "Product Title", выравнивание по левому краю, 2 строки максимум с многоточием Короткое описание : стиль "Description", выравнивание по левому краю, светло-серый цвет

: стиль "Description", выравнивание по левому краю, светло-серый цвет Цена: стиль "Price", выравнивание по левому краю, используйте основной цвет

Шаг 5: Создание кнопки "Добавить в корзину"

Нарисуйте прямоугольник высотой 40px и шириной 100% Corner Radius: 4-6px Fill: используйте акцентный цвет из вашей палитры Добавьте текст "В корзину" с выравниванием по центру, белым цветом Примените Auto Layout к кнопке (Shift+A) с отступами 12px по горизонтали

Шаг 6: Создание компонента

Превращение карточки в компонент позволит использовать её многократно с сохранением всех свойств.

Выделите всю карточку целиком Нажмите Ctrl+Alt+K (или ⌘+Option+K) для создания компонента Переименуйте компонент в "Product Card/Basic"

Шаг 7: Создание вариаций

Создайте копию компонента (Alt+перетащить или Option+перетащить) Модифицируйте копию, добавив элемент скидки или бейдж "Новинка" Превратите эту версию в компонент "Product Card/Sale" или "Product Card/New"

Шаг 8: Настройка вложенных компонентов

Для большей гибкости создайте вложенные компоненты для элементов карточки:

Выделите кнопку "В корзину" Создайте компонент (Ctrl+Alt+K) Повторите для изображения товара и блока с ценой

Теперь у вас есть профессиональный шаблон карточки товара, который можно легко адаптировать под различные нужды. Использование компонентов в Figma позволяет вносить изменения централизованно — обновление основного компонента автоматически применится ко всем его экземплярам в вашем дизайне.

Компоненты карточки: фото, текст, цена и кнопки

Каждый элемент карточки товара играет важную роль в привлечении внимания пользователя и стимулировании покупки. Рассмотрим детально, как оптимизировать каждый компонент для максимальной эффективности. 🖼️

Изображение товара

Изображение — это первое, на что обращает внимание пользователь, поэтому его качество и представление критически важны.

Оптимальные пропорции : для большинства товаров рекомендуется соотношение сторон 1:1 или 4:3

: для большинства товаров рекомендуется соотношение сторон 1:1 или 4:3 Размер контейнера : установите фиксированную высоту 180-220px с шириной 100%

: установите фиксированную высоту 180-220px с шириной 100% Обработка изображений :

: Используйте режим Fill для контейнера изображения

Установите параметр Clip Content для обрезки изображений по границам контейнера

Настройте Position параметр для центрирования изображения в контейнере

Дополнительные элементы :

: Иконка "Избранное" в правом верхнем углу (создайте круглую подложку для лучшей видимости)

Бейдж "Скидка" или "Новинка" в левом верхнем углу

Индикатор галереи, если у товара несколько фотографий

Текстовые элементы

Текстовая информация должна быть лаконичной и хорошо структурированной:

Название товара :

: Используйте Text Truncate с максимум 2 строками

Шрифт: 16px, полужирный

Настройте Line Height (высоту строки) на 1.2-1.4 для лучшей читаемости

Краткое описание :

: Одна строка с многоточием при переполнении

Шрифт: 14px, нормальный вес

Цвет: светло-серый (#666666 или аналогичный)

Дополнительная информация :

: Артикул или SKU (мелким шрифтом, 12px)

Наличие на складе (используйте цветовую индикацию: зелёный для "в наличии", оранжевый для "заканчивается")

Блок с ценой

Цена — один из решающих факторов при покупке, поэтому её представление требует особого внимания:

Основная цена :

: Шрифт: 18-20px, полужирный

Используйте акцентный цвет для выделения

Добавьте символ валюты с правильным форматированием (пробелы, позиция символа)

Старая цена (при наличии скидки) :

: Шрифт: 14-16px, обычный

Цвет: светло-серый

Оформление: зачёркнутый текст (используйте свойство Text Decoration: Line-through)

Размер скидки :

: Компактный бейдж рядом с ценой

Яркий цвет (красный или оранжевый)

Чёткое указание процента скидки (например, "-25%")

Кнопки и элементы действия

Кнопки призывают к действию и должны быть заметными и понятными:

Кнопка "В корзину" :

: Ширина: 100% или фиксированная (зависит от дизайн-системы)

Высота: 40-48px для удобного нажатия пальцем на мобильных устройствах

Цвет: яркий, контрастный относительно фона карточки

Иконка корзины слева от текста для усиления визуального сигнала

Анимация при наведении: создайте Prototype с изменением оттенка кнопки

Дополнительные действия :

: "Быстрый просмотр" — иконка глаза или лупы, появляющаяся при наведении на изображение

"Сравнить" — компактная иконка в правом нижнем углу карточки

Компонент карточки Типичные ошибки Лучшие практики Изображение Разные размеры, плохое качество, непоследовательное кадрирование Единый размер, белый фон, центрирование товара, высокое качество Название товара Слишком длинное, отсутствие обрезания, непоследовательный регистр Максимум 2 строки, эллипсис при переполнении, единый стиль написания Цена Малозаметная, неконтрастная, нечёткое форматирование Крупный шрифт, акцентный цвет, чёткое форматирование с валютой Кнопка "В корзину" Маленький размер, нечитаемый текст, отсутствие контраста Достаточная высота (40-48px), контрастный цвет, понятный текст с иконкой Рейтинг и отзывы Отсутствие визуализации, только числовое представление Звёзды + число отзывов в скобках, интерактивность при наведении

Рейтинги и отзывы

Социальное доказательство повышает доверие пользователей:

Визуализация рейтинга :

: Создайте компонент со звёздами (пустые, половинки и заполненные)

Размер звёзд: компактный, но разборчивый (16-20px)

Цвет звёзд: жёлтый или оранжевый (#FFB800 или аналогичный)

Количество отзывов :

: Размещайте число в скобках рядом со звёздами

Сделайте этот элемент кликабельным в прототипе

Правильная настройка всех компонентов карточки товара и их взаимодействия между собой создаст гармоничный дизайн, который будет не только привлекательным, но и функциональным для пользователей.

Адаптивные шаблоны карточек для разных платформ

Современные пользователи просматривают интернет-магазины с различных устройств, поэтому ваши карточки товаров должны безупречно выглядеть как на десктопе, так и на мобильных телефонах или планшетах. Правильно настроенные адаптивные шаблоны помогут обеспечить единообразный пользовательский опыт на всех платформах. 📱

Создание адаптивной системы карточек

Определите брейкпоинты — ключевые точки, где дизайн должен изменяться: Desktop: ≥1024px

Tablet: 768-1023px

Mobile: ≤767px Создайте отдельные фреймы для каждого брейкпоинта: Desktop frame: 1440×1024px

Tablet frame: 768×1024px

Mobile frame: 375×812px

Десктопная версия карточки

Десктопная версия является наиболее полной и содержит все элементы:

Размеры : ширина 280-320px, высота 400-450px

: ширина 280-320px, высота 400-450px Расположение элементов : вертикальное, с изображением вверху

: вертикальное, с изображением вверху Особенности :

: Полное название товара (до 2 строк)

Детальный блок с ценой, включая скидки

Дополнительные характеристики товара

Полноразмерная кнопка "В корзину"

Отображение рейтинга и количества отзывов

Планшетная версия карточки

Планшетная версия сохраняет большинство элементов десктопной, но с небольшими изменениями:

Размеры : ширина 220-240px, высота 380-400px

: ширина 220-240px, высота 380-400px Расположение : вертикальное, с небольшим уплотнением элементов

: вертикальное, с небольшим уплотнением элементов Особенности :

: Название товара ограничено 1-2 строками

Сокращение некоторых второстепенных характеристик

Сохранение всех основных элементов управления

Мобильная версия карточки

Мобильная версия требует наибольших изменений для обеспечения удобства использования:

Размеры : ширина 160-180px, высота 300-320px

: ширина 160-180px, высота 300-320px Расположение : вертикальное, с максимальной компактностью

: вертикальное, с максимальной компактностью Особенности :

: Название товара ограничено 1 строкой

Упрощённый блок с ценой (только текущая цена и скидка)

Кнопка "В корзину" может быть заменена на иконку для экономии места

Рейтинг представлен только звёздами без текста

Устранение несущественных элементов

Настройка Auto Layout для адаптивности

Auto Layout — ключевой инструмент для создания адаптивных компонентов:

Для десктопной версии: Vertical Auto Layout с Padding 16px

Spacing Between Items: 12px

Resizing: Hug contents по вертикали, Fixed width по горизонтали Для планшетной версии: Те же настройки, но с Padding 12px

Spacing Between Items: 8px Для мобильной версии: Padding: 8px

Spacing Between Items: 6px

Изображение с уменьшенной высотой (140-160px)

Создание вариантов компонентов для разных платформ

Варианты (Variants) в Figma позволяют создавать компоненты, которые могут переключаться между различными состояниями:

Выделите все три версии карточки (Desktop, Tablet, Mobile) Нажмите "Create Component" в верхней панели В панели "Properties" справа добавьте свойство "Platform" с вариантами "Desktop", "Tablet" и "Mobile" Теперь у вас есть единый компонент с переключаемыми вариантами для разных платформ

Адаптация для разных маркетплейсов и платформ

Различные платформы имеют свои требования к карточкам товаров:

Шаблоны карточек для Wildberries :

: Акцент на изображении (соотношение 3:4)

Ограниченная высота названия товара

Яркое выделение скидок

Дополнительные бейджи для промо-акций

Шаблоны для Ozon :

: Квадратные изображения (соотношение 1:1)

Подробное отображение рейтинга и отзывов

Акцент на программе лояльности (бонусы)

Адаптация для других платформ :

: Изучите требования и рекомендации каждой платформы

Создайте отдельные компоненты или варианты для каждой платформы

Используйте Auto Layout для быстрой перестройки элементов

Тестирование адаптивности

После создания адаптивных шаблонов необходимо проверить их работоспособность:

Используйте режим прототипа для проверки поведения карточек на разных устройствах Протестируйте крайние случаи: Очень длинные названия товаров

Товары с акциями, скидками и дополнительными бейджами

Изображения нестандартных пропорций Просмотрите карточки на реальных устройствах, используя Figma Mirror или экспортируя прототип

Правильно настроенные адаптивные шаблоны карточек товаров позволят вашему интернет-магазину выглядеть профессионально на любом устройстве и соответствовать требованиям различных платформ и маркетплейсов.

Профессиональный дизайн карточек товаров в Figma — это не просто красивая оболочка для ваших продуктов, а мощный инструмент продаж. Выстроив систему компонентов с адаптивной структурой и продуманной иерархией информации, вы создаёте надёжный фундамент для роста конверсии. Главное помнить: идеальная карточка товара балансирует между эстетикой и функциональностью, предоставляя пользователю именно ту информацию, которая нужна для принятия решения о покупке, в момент, когда он готов это решение принять. Вооружившись знаниями из этого руководства, вы сможете создавать карточки, которые не только выглядят профессионально, но и реально работают на увеличение продаж.

