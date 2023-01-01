Визуальный маркетинг на Wildberries: как увеличить конверсию на 42%
Для кого эта статья:
- Продавцы и владельцы бизнесов, работающие на маркетплейсе Wildberries
- Дизайнеры, желающие улучшить свои навыки создания инфографики
Специалисты по маркетингу, стремящиеся повысить конверсию товаров на онлайн-платформах
Визуальный маркетинг на Wildberries — игра со своими правилами. Красочная инфографика способна увеличить конверсию на 42%, ведь покупатель тратит в среднем всего 3-5 секунд на принятие решения о клике. Качественная визуализация преимуществ товара в Figma — это уже не преимущество, а необходимость в борьбе за внимание на перегруженном маркетплейсе. Готовы превратить свои карточки товаров в магнит для покупателей? Следуйте нашему руководству — и результаты не заставят себя ждать. 🚀
Почему инфографика на Wildberries повышает конверсию товаров
Представьте: покупатель скроллит бесконечную ленту товаров. У вас есть примерно 2 секунды, чтобы выделиться. Инфографика в карточке товара на WB работает как моментальный триггер внимания и доверия. 📊
Согласно внутренней статистике Wildberries, товары с качественной инфографикой демонстрируют рост конверсии на 26-38% по сравнению с товарами, где представлены только стандартные фотографии. Почему это происходит?
- Инфографика моментально передает ключевые преимущества товара
- Визуализирует размеры, соответствие размерной сетке
- Демонстрирует товар в контексте использования
- Снижает количество возвратов благодаря наглядности характеристик
- Повышает запоминаемость товара среди аналогов
Максим Лебедев, руководитель отдела дизайна
Работали мы с клиентом из сегмента домашнего текстиля. Их коллекция постельного белья тонула на Wildberries среди сотен аналогов. Продажи — стабильно низкие, несмотря на конкурентные цены и качество. Мы создали серию инфографики в Figma: визуализировали состав ткани, преимущества плетения, добавили схемы по уходу и сравнение с конкурентными материалами. Добавили инфографику в карусель фотографий товара и... продажи выросли на 53% в первый же месяц! Самое интересное — процент возвратов упал с 18% до 6%. Покупатели получили именно то, что ожидали увидеть по инфографике.
Маркетплейс перегружен однотипными товарами, и визуальное выделение становится критически важным. Цифры говорят сами за себя:
|Элемент инфографики
|Влияние на конверсию
|Снижение возвратов
|Визуализация размеров
|+18-22%
|До 12%
|Сравнительные таблицы
|+15-20%
|До 8%
|Инструкция по применению
|+10-15%
|До 15%
|Материалы и состав
|+12-17%
|До 9%
Время покупателя ограничено, а конкуренция на маркетплейсе растет. Инфографика позволяет передать максимум информации за минимальное время просмотра карточки товара. Это прямой путь к увеличению конверсии.
Настройка Figma для создания инфографики под WB
Перед погружением в творческий процесс необходимо правильно настроить рабочее пространство Figma. Оптимальная настройка сэкономит часы работы и обеспечит соответствие требованиям Wildberries. 🛠️
Начнем с создания нового проекта, оптимизированного специально под требования WB:
- Создайте файл с названием, отражающим категорию товара и тип инфографики
- Настройте сетку (Grid): добавьте сетку 12×12 для поддержания единой структуры
- Установите направляющие (Guides): обозначьте безопасные зоны, учитывая, что на WB изображения могут отображаться в карусели
- Подготовьте цветовые стили: создайте библиотеку цветов, соответствующую вашему бренду
- Настройте компоненты: создайте библиотеку типовых элементов для быстрого прототипирования
Анна Сергеева, дизайнер-фрилансер
Один из моих первых проектов для Wildberries — косметический бренд с 50+ позициями. Я потратила два дня на создание первого макета инфографики, пытаясь угадать оптимальный размер и формат. Результат? Клиент вернул работу на доработку, потому что при загрузке на WB изображение обрезалось самым неудачным образом. После этого я разработала систему шаблонов в Figma с предустановленными размерами и направляющими под все форматы Wildberries. Теперь на создание инфографики уходит в 5 раз меньше времени, а результат всегда соответствует требованиям площадки. Ключевой момент — создать библиотеку компонентов, которую можно использовать повторно для всех товаров бренда, сохраняя визуальную идентичность.
Важно правильно настроить размеры артбордов. Wildberries имеет свои требования к размерам изображений:
|Тип инфографики
|Оптимальный размер (px)
|Рекомендуемое соотношение сторон
|Основное изображение товара
|1000×1000
|1:1
|Инфографика для карусели
|1000×1000
|1:1
|Баннеры для описания
|800×400
|2:1
|Детальная инфографика
|1200×900
|4:3
Для эффективной работы в Figma при создании инфографики для WB рекомендуется настроить следующие компоненты:
- Библиотеку иконок, отражающих основные преимущества товаров вашей категории
- Шаблоны текстовых блоков с оптимальными размерами шрифтов (помните, что на мобильных устройствах текст должен оставаться читабельным)
- Компоненты для визуализации размеров и сравнений
- Цветовые палитры, соответствующие вашему бренду, но с учетом ограничений Wildberries
- Стили для рамок, теней и других декоративных элементов
Правильно настроенное рабочее пространство в Figma — это фундамент эффективного рабочего процесса, который позволит создавать профессиональную инфографику для Wildberries быстро и с предсказуемым результатом.
Дизайн эффектной инфографики для карточек товаров WB
После настройки рабочего пространства переходим к самому творческому процессу — созданию визуально притягательной и информативной инфографики. 🎨
Эффективная инфографика для Wildberries должна соблюдать баланс между эстетикой и функциональностью. Вот ключевые принципы дизайна:
- Минимализм с акцентами: Используйте чистый фон (белый или нейтральный) с яркими акцентами на ключевых преимуществах
- Визуальная иерархия: Самая важная информация должна считываться первой
- Единый стиль: Поддерживайте визуальную согласованность между всеми изображениями товара
- Читабельность: Текст должен легко считываться на мобильных устройствах (минимум 14pt)
- Сегментация информации: Разделяйте сложные данные на простые визуальные блоки
Структура эффективной инфографики для WB обычно включает следующие элементы:
- Заголовок-триггер, привлекающий внимание (например, "5 причин выбрать этот товар")
- Визуализация ключевых преимуществ с использованием иконок и минимального текста
- Сравнительные элементы, позволяющие оценить размер, эффект или другие параметры
- Схематичное изображение использования товара
- Брэндовые элементы (логотип, фирменные цвета) для повышения узнаваемости
При создании инфографики для разных категорий товаров на WB следует учитывать специфику каждой ниши:
|Категория товара
|Ключевые элементы инфографики
|Особенности визуализации
|Одежда
|Размерная сетка, материалы, уход
|Изображение на модели, детализация ткани
|Электроника
|Технические характеристики, сравнения
|Схемы, графики производительности
|Косметика
|Состав, результаты применения
|До/после, молекулярные формулы
|Мебель
|Размеры, материалы, нагрузки
|Схемы сборки, визуализация в интерьере
Практические советы для создания конверсионной инфографики в Figma для WB:
- Используйте функцию Auto Layout для создания гибких компонентов, которые легко адаптировать под разные товары
- Применяйте контрастные цвета для выделения ключевых преимуществ (но не более 3 основных цветов)
- Создавайте компоненты для повторяющихся элементов (иконки, рамки, плашки) для поддержания единого стиля
- Используйте маски и обтравочные контуры для создания профессиональных визуальных эффектов
- Добавляйте subtle анимацию при экспорте (если планируете использовать GIF-формат для определенных позиций)
Помните: покупатель на WB не читает, а сканирует информацию. Ваша инфографика должна передавать ключевое сообщение за 2-3 секунды, иначе пользователь просто пролистнет карточку дальше.
Особенности размещения и форматы инфографики для Wildberries
Создание привлекательной инфографики — лишь полдела. Критически важно правильно подготовить файлы для размещения на Wildberries с учетом всех технических требований платформы. 📏
Wildberries имеет строгие требования к форматам и размещению изображений. Игнорирование этих правил может привести к тому, что ваша тщательно разработанная инфографика будет обрезана, размыта или вовсе не пройдет модерацию.
Основные форматы и их особенности:
- Основное изображение товара: первое и самое важное изображение в карточке
- Карусель дополнительных изображений: до 30 дополнительных фото и инфографики
- Видео-контент: короткие демонстрационные ролики (до 15 секунд)
- Баннеры в описании: горизонтальные изображения для текстового описания товара
- Инфографика в характеристиках: специальные форматы для блока с характеристиками
При подготовке файлов в Figma необходимо учитывать следующие технические требования WB:
|Параметр
|Требование
|Примечание
|Формат файла
|JPG или PNG
|PNG предпочтительнее для инфографики с текстом
|Максимальный размер файла
|5 МБ
|Оптимизируйте без потери качества
|Цветовой профиль
|sRGB
|Важно для корректного отображения цветов
|Минимальное разрешение
|800×800 px
|Рекомендуется 1000×1000 px
|Безопасная зона
|Отступ 50 px от края
|Защита от обрезки важной информации
Стратегия размещения инфографики в карточке товара на WB:
- Первое изображение: чистая фотография товара без дополнительных элементов
- Второе изображение: обзорная инфографика с ключевыми преимуществами (это первое, что увидит покупатель после клика на товар)
- Третье-пятое изображения: дополнительные ракурсы товара
- Шестое-десятое изображения: детализированная инфографика по отдельным аспектам товара
- Остальные изображения: контекстное использование, сертификаты, отзывы и т.д.
Особые рекомендации для различных категорий товаров:
- Одежда и обувь: обязательно включите размерную сетку, таблицу соответствия российским размерам
- Техника: визуализируйте технические характеристики, сравнивайте с аналогами
- Косметика: акцентируйте внимание на составе, результатах использования
- Детские товары: подчеркивайте безопасность, сертификацию, возрастную группу
- Товары для дома: показывайте товар в интерьере, указывайте точные размеры
Важно помнить, что Wildberries периодически обновляет требования к изображениям. Всегда проверяйте актуальные требования в личном кабинете продавца перед загрузкой новых товаров или обновлением существующих карточек.
Экспорт и интеграция готовой инфографики на маркетплейс
Финальный этап создания эффективной инфографики — правильный экспорт из Figma и корректная интеграция на Wildberries. Этот этап часто недооценивают, что приводит к потере качества и эффективности всей предыдущей работы. 🚀
Процесс экспорта из Figma включает несколько важных шагов:
- Проверка готовности: убедитесь, что все слои правильно названы и организованы
- Выбор формата: для инфографики с текстом используйте PNG, для фото без текста — JPG
- Настройка разрешения: выберите масштаб 1× или 2× в зависимости от сложности дизайна
- Оптимизация размера: сжатие файла без потери качества (используйте TinyPNG или аналоги)
- Проверка на разных устройствах: протестируйте читабельность на мобильных экранах
Пошаговый процесс экспорта из Figma:
- Выделите фрейм или группу, которую хотите экспортировать
- В правой панели найдите раздел "Export"
- Выберите формат (PNG для инфографики)
- Установите масштаб (1× для стандартных изображений, 2× для детализированных)
- Нажмите кнопку "Export" и выберите место сохранения
После экспорта файлов необходимо правильно загрузить их на Wildberries. Вот оптимальная последовательность действий:
- Войдите в личный кабинет продавца на Wildberries
- Перейдите в раздел "Карточки товаров" и выберите нужную карточку
- В разделе "Медиафайлы" загрузите подготовленные изображения в нужном порядке
- Добавьте теги к изображениям для лучшей индексации (например, "таблица размеров", "инструкция")
- Сохраните изменения и проверьте отображение карточки в режиме предпросмотра
Распространенные ошибки при загрузке инфографики на WB:
|Ошибка
|Последствия
|Решение
|Слишком большой размер файла
|Отказ в загрузке, долгая загрузка страницы
|Оптимизируйте изображение до размера менее 5 МБ
|Нарушение соотношения сторон
|Обрезка, искажение инфографики
|Придерживайтесь соотношения 1:1 для основных изображений
|Текст вплотную к краям
|Обрезка важной информации
|Соблюдайте безопасную зону (отступ минимум 50 px от края)
|Нечитабельный текст
|Потеря информативности
|Используйте шрифт не менее 14 pt, контрастные цвета
Советы для успешной интеграции инфографики на Wildberries:
- Обновляйте инфографику при изменении характеристик товара
- Анализируйте статистику просмотров карточек для определения эффективности инфографики
- A/B тестируйте разные варианты инфографики для выявления наиболее конверсионных
- Следите за обновлениями требований Wildberries к медиаконтенту
- Учитывайте сезонность: обновляйте инфографику к праздникам и акциям
После загрузки обязательно проверьте отображение инфографики в карточке товара как на десктопной, так и на мобильной версии Wildberries. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и не искажаются.
Регулярно анализируйте эффективность инфографики через показатели конверсии и процент возврата товаров. Оптимизируйте дизайн, основываясь на реальных данных о поведении покупателей.
Создание эффективной инфографики в Figma для Wildberries — это стратегический процесс, требующий понимания психологии покупателя, технических требований платформы и принципов графического дизайна. Следуя нашему руководству, вы сможете создавать инфографику, которая не только привлекает внимание, но и стимулирует покупки. Помните: на перегруженном маркетплейсе побеждает тот, кто может передать максимум информации за минимальное время просмотра. Инфографика — ваше тайное оружие в борьбе за внимание и кошельки покупателей.
