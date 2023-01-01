Визуальный маркетинг на Wildberries: как увеличить конверсию на 42%

Для кого эта статья:

Продавцы и владельцы бизнесов, работающие на маркетплейсе Wildberries

Дизайнеры, желающие улучшить свои навыки создания инфографики

Специалисты по маркетингу, стремящиеся повысить конверсию товаров на онлайн-платформах Визуальный маркетинг на Wildberries — игра со своими правилами. Красочная инфографика способна увеличить конверсию на 42%, ведь покупатель тратит в среднем всего 3-5 секунд на принятие решения о клике. Качественная визуализация преимуществ товара в Figma — это уже не преимущество, а необходимость в борьбе за внимание на перегруженном маркетплейсе. Готовы превратить свои карточки товаров в магнит для покупателей? Следуйте нашему руководству — и результаты не заставят себя ждать. 🚀

Почему инфографика на Wildberries повышает конверсию товаров

Представьте: покупатель скроллит бесконечную ленту товаров. У вас есть примерно 2 секунды, чтобы выделиться. Инфографика в карточке товара на WB работает как моментальный триггер внимания и доверия. 📊

Согласно внутренней статистике Wildberries, товары с качественной инфографикой демонстрируют рост конверсии на 26-38% по сравнению с товарами, где представлены только стандартные фотографии. Почему это происходит?

Инфографика моментально передает ключевые преимущества товара

Визуализирует размеры, соответствие размерной сетке

Демонстрирует товар в контексте использования

Снижает количество возвратов благодаря наглядности характеристик

Повышает запоминаемость товара среди аналогов

Максим Лебедев, руководитель отдела дизайна Работали мы с клиентом из сегмента домашнего текстиля. Их коллекция постельного белья тонула на Wildberries среди сотен аналогов. Продажи — стабильно низкие, несмотря на конкурентные цены и качество. Мы создали серию инфографики в Figma: визуализировали состав ткани, преимущества плетения, добавили схемы по уходу и сравнение с конкурентными материалами. Добавили инфографику в карусель фотографий товара и... продажи выросли на 53% в первый же месяц! Самое интересное — процент возвратов упал с 18% до 6%. Покупатели получили именно то, что ожидали увидеть по инфографике.

Маркетплейс перегружен однотипными товарами, и визуальное выделение становится критически важным. Цифры говорят сами за себя:

Элемент инфографики Влияние на конверсию Снижение возвратов Визуализация размеров +18-22% До 12% Сравнительные таблицы +15-20% До 8% Инструкция по применению +10-15% До 15% Материалы и состав +12-17% До 9%

Время покупателя ограничено, а конкуренция на маркетплейсе растет. Инфографика позволяет передать максимум информации за минимальное время просмотра карточки товара. Это прямой путь к увеличению конверсии.

Настройка Figma для создания инфографики под WB

Перед погружением в творческий процесс необходимо правильно настроить рабочее пространство Figma. Оптимальная настройка сэкономит часы работы и обеспечит соответствие требованиям Wildberries. 🛠️

Начнем с создания нового проекта, оптимизированного специально под требования WB:

Создайте файл с названием, отражающим категорию товара и тип инфографики Настройте сетку (Grid): добавьте сетку 12×12 для поддержания единой структуры Установите направляющие (Guides): обозначьте безопасные зоны, учитывая, что на WB изображения могут отображаться в карусели Подготовьте цветовые стили: создайте библиотеку цветов, соответствующую вашему бренду Настройте компоненты: создайте библиотеку типовых элементов для быстрого прототипирования

Анна Сергеева, дизайнер-фрилансер Один из моих первых проектов для Wildberries — косметический бренд с 50+ позициями. Я потратила два дня на создание первого макета инфографики, пытаясь угадать оптимальный размер и формат. Результат? Клиент вернул работу на доработку, потому что при загрузке на WB изображение обрезалось самым неудачным образом. После этого я разработала систему шаблонов в Figma с предустановленными размерами и направляющими под все форматы Wildberries. Теперь на создание инфографики уходит в 5 раз меньше времени, а результат всегда соответствует требованиям площадки. Ключевой момент — создать библиотеку компонентов, которую можно использовать повторно для всех товаров бренда, сохраняя визуальную идентичность.

Важно правильно настроить размеры артбордов. Wildberries имеет свои требования к размерам изображений:

Тип инфографики Оптимальный размер (px) Рекомендуемое соотношение сторон Основное изображение товара 1000×1000 1:1 Инфографика для карусели 1000×1000 1:1 Баннеры для описания 800×400 2:1 Детальная инфографика 1200×900 4:3

Для эффективной работы в Figma при создании инфографики для WB рекомендуется настроить следующие компоненты:

Библиотеку иконок, отражающих основные преимущества товаров вашей категории

Шаблоны текстовых блоков с оптимальными размерами шрифтов (помните, что на мобильных устройствах текст должен оставаться читабельным)

Компоненты для визуализации размеров и сравнений

Цветовые палитры, соответствующие вашему бренду, но с учетом ограничений Wildberries

Стили для рамок, теней и других декоративных элементов

Правильно настроенное рабочее пространство в Figma — это фундамент эффективного рабочего процесса, который позволит создавать профессиональную инфографику для Wildberries быстро и с предсказуемым результатом.

Дизайн эффектной инфографики для карточек товаров WB

После настройки рабочего пространства переходим к самому творческому процессу — созданию визуально притягательной и информативной инфографики. 🎨

Эффективная инфографика для Wildberries должна соблюдать баланс между эстетикой и функциональностью. Вот ключевые принципы дизайна:

Минимализм с акцентами: Используйте чистый фон (белый или нейтральный) с яркими акцентами на ключевых преимуществах Визуальная иерархия: Самая важная информация должна считываться первой Единый стиль: Поддерживайте визуальную согласованность между всеми изображениями товара Читабельность: Текст должен легко считываться на мобильных устройствах (минимум 14pt) Сегментация информации: Разделяйте сложные данные на простые визуальные блоки

Структура эффективной инфографики для WB обычно включает следующие элементы:

Заголовок-триггер, привлекающий внимание (например, "5 причин выбрать этот товар")

Визуализация ключевых преимуществ с использованием иконок и минимального текста

Сравнительные элементы, позволяющие оценить размер, эффект или другие параметры

Схематичное изображение использования товара

Брэндовые элементы (логотип, фирменные цвета) для повышения узнаваемости

При создании инфографики для разных категорий товаров на WB следует учитывать специфику каждой ниши:

Категория товара Ключевые элементы инфографики Особенности визуализации Одежда Размерная сетка, материалы, уход Изображение на модели, детализация ткани Электроника Технические характеристики, сравнения Схемы, графики производительности Косметика Состав, результаты применения До/после, молекулярные формулы Мебель Размеры, материалы, нагрузки Схемы сборки, визуализация в интерьере

Практические советы для создания конверсионной инфографики в Figma для WB:

Используйте функцию Auto Layout для создания гибких компонентов, которые легко адаптировать под разные товары

Применяйте контрастные цвета для выделения ключевых преимуществ (но не более 3 основных цветов)

Создавайте компоненты для повторяющихся элементов (иконки, рамки, плашки) для поддержания единого стиля

Используйте маски и обтравочные контуры для создания профессиональных визуальных эффектов

Добавляйте subtle анимацию при экспорте (если планируете использовать GIF-формат для определенных позиций)

Помните: покупатель на WB не читает, а сканирует информацию. Ваша инфографика должна передавать ключевое сообщение за 2-3 секунды, иначе пользователь просто пролистнет карточку дальше.

Особенности размещения и форматы инфографики для Wildberries

Создание привлекательной инфографики — лишь полдела. Критически важно правильно подготовить файлы для размещения на Wildberries с учетом всех технических требований платформы. 📏

Wildberries имеет строгие требования к форматам и размещению изображений. Игнорирование этих правил может привести к тому, что ваша тщательно разработанная инфографика будет обрезана, размыта или вовсе не пройдет модерацию.

Основные форматы и их особенности:

Основное изображение товара : первое и самое важное изображение в карточке

: первое и самое важное изображение в карточке Карусель дополнительных изображений : до 30 дополнительных фото и инфографики

: до 30 дополнительных фото и инфографики Видео-контент : короткие демонстрационные ролики (до 15 секунд)

: короткие демонстрационные ролики (до 15 секунд) Баннеры в описании : горизонтальные изображения для текстового описания товара

: горизонтальные изображения для текстового описания товара Инфографика в характеристиках: специальные форматы для блока с характеристиками

При подготовке файлов в Figma необходимо учитывать следующие технические требования WB:

Параметр Требование Примечание Формат файла JPG или PNG PNG предпочтительнее для инфографики с текстом Максимальный размер файла 5 МБ Оптимизируйте без потери качества Цветовой профиль sRGB Важно для корректного отображения цветов Минимальное разрешение 800×800 px Рекомендуется 1000×1000 px Безопасная зона Отступ 50 px от края Защита от обрезки важной информации

Стратегия размещения инфографики в карточке товара на WB:

Первое изображение: чистая фотография товара без дополнительных элементов Второе изображение: обзорная инфографика с ключевыми преимуществами (это первое, что увидит покупатель после клика на товар) Третье-пятое изображения: дополнительные ракурсы товара Шестое-десятое изображения: детализированная инфографика по отдельным аспектам товара Остальные изображения: контекстное использование, сертификаты, отзывы и т.д.

Особые рекомендации для различных категорий товаров:

Одежда и обувь : обязательно включите размерную сетку, таблицу соответствия российским размерам

: обязательно включите размерную сетку, таблицу соответствия российским размерам Техника : визуализируйте технические характеристики, сравнивайте с аналогами

: визуализируйте технические характеристики, сравнивайте с аналогами Косметика : акцентируйте внимание на составе, результатах использования

: акцентируйте внимание на составе, результатах использования Детские товары : подчеркивайте безопасность, сертификацию, возрастную группу

: подчеркивайте безопасность, сертификацию, возрастную группу Товары для дома: показывайте товар в интерьере, указывайте точные размеры

Важно помнить, что Wildberries периодически обновляет требования к изображениям. Всегда проверяйте актуальные требования в личном кабинете продавца перед загрузкой новых товаров или обновлением существующих карточек.

Экспорт и интеграция готовой инфографики на маркетплейс

Финальный этап создания эффективной инфографики — правильный экспорт из Figma и корректная интеграция на Wildberries. Этот этап часто недооценивают, что приводит к потере качества и эффективности всей предыдущей работы. 🚀

Процесс экспорта из Figma включает несколько важных шагов:

Проверка готовности: убедитесь, что все слои правильно названы и организованы Выбор формата: для инфографики с текстом используйте PNG, для фото без текста — JPG Настройка разрешения: выберите масштаб 1× или 2× в зависимости от сложности дизайна Оптимизация размера: сжатие файла без потери качества (используйте TinyPNG или аналоги) Проверка на разных устройствах: протестируйте читабельность на мобильных экранах

Пошаговый процесс экспорта из Figma:

Выделите фрейм или группу, которую хотите экспортировать

В правой панели найдите раздел "Export"

Выберите формат (PNG для инфографики)

Установите масштаб (1× для стандартных изображений, 2× для детализированных)

Нажмите кнопку "Export" и выберите место сохранения

После экспорта файлов необходимо правильно загрузить их на Wildberries. Вот оптимальная последовательность действий:

Войдите в личный кабинет продавца на Wildberries Перейдите в раздел "Карточки товаров" и выберите нужную карточку В разделе "Медиафайлы" загрузите подготовленные изображения в нужном порядке Добавьте теги к изображениям для лучшей индексации (например, "таблица размеров", "инструкция") Сохраните изменения и проверьте отображение карточки в режиме предпросмотра

Распространенные ошибки при загрузке инфографики на WB:

Ошибка Последствия Решение Слишком большой размер файла Отказ в загрузке, долгая загрузка страницы Оптимизируйте изображение до размера менее 5 МБ Нарушение соотношения сторон Обрезка, искажение инфографики Придерживайтесь соотношения 1:1 для основных изображений Текст вплотную к краям Обрезка важной информации Соблюдайте безопасную зону (отступ минимум 50 px от края) Нечитабельный текст Потеря информативности Используйте шрифт не менее 14 pt, контрастные цвета

Советы для успешной интеграции инфографики на Wildberries:

Обновляйте инфографику при изменении характеристик товара

Анализируйте статистику просмотров карточек для определения эффективности инфографики

A/B тестируйте разные варианты инфографики для выявления наиболее конверсионных

Следите за обновлениями требований Wildberries к медиаконтенту

Учитывайте сезонность: обновляйте инфографику к праздникам и акциям

После загрузки обязательно проверьте отображение инфографики в карточке товара как на десктопной, так и на мобильной версии Wildberries. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и не искажаются.

Регулярно анализируйте эффективность инфографики через показатели конверсии и процент возврата товаров. Оптимизируйте дизайн, основываясь на реальных данных о поведении покупателей.

Создание эффективной инфографики в Figma для Wildberries — это стратегический процесс, требующий понимания психологии покупателя, технических требований платформы и принципов графического дизайна. Следуя нашему руководству, вы сможете создавать инфографику, которая не только привлекает внимание, но и стимулирует покупки. Помните: на перегруженном маркетплейсе побеждает тот, кто может передать максимум информации за минимальное время просмотра. Инфографика — ваше тайное оружие в борьбе за внимание и кошельки покупателей.

