Инфографика для Wildberries на телефоне: секреты продающего дизайна#Инфографика МП #Визуальный маркетинг #Приложения и экосистемы
Для кого эта статья:
- Продавцы на маркетплейсах, особенно на Wildberries
- Владельцы интернет-магазинов, стремящиеся улучшить конверсию своих товаров
Специалисты по маркетингу и дизайну, интересующиеся визуальным контентом для продаж
Продажи на Wildberries — настоящая битва за внимание покупателя. В море однотипных товаров именно яркая и информативная инфографика становится тем решающим фактором, который заставляет пользователя задержаться на вашей карточке и нажать заветную кнопку "В корзину". Исследования показывают: товары с качественной инфографикой продаются на 37% лучше конкурентов! И чтобы создавать такой контент, вам не нужен дорогой компьютер или сложные программы — достаточно вашего смартфона и правильных инструментов. Сейчас я расскажу, как буквально на коленке собрать инфографику, которая будет конвертировать лучше профессиональных дизайнерских работ. 📱✨
Зачем нужна инфографика для Wildberries: влияние на продажи
Представьте: покупатель листает десятки похожих товаров за минуту, уделяя каждой карточке не больше 3-4 секунд. В этой ситуации инфографика работает как молниеносный рекламный pitch — она мгновенно доносит ключевые преимущества продукта, которые легко упустить в тексте описания.
Согласно внутренней статистике Wildberries, карточки товаров с качественной инфографикой показывают:
- Увеличение конверсии на 23-41% (в зависимости от категории)
- Снижение процента возвратов на 17%
- Повышение среднего чека на 12%
- Улучшение рейтинга товара из-за более осознанных покупок
При этом инфографика решает сразу несколько критических задач:
|Задача
|Как инфографика помогает
|Результат
|Борьба с дефицитом внимания
|Визуализирует ключевые преимущества в считанные секунды
|Покупатель не скроллит дальше
|Пояснение сложных характеристик
|Трансформирует технические данные в наглядные образы
|Меньше вопросов, больше уверенных покупок
|Преодоление скепсиса
|Подкрепляет заявления визуальными доказательствами
|Повышение доверия к товару
|Выделение среди конкурентов
|Создает уникальный визуальный язык бренда
|Узнаваемость и лояльность
Марина Соколова, e-commerce консультант
Один из моих клиентов продавал обычные силиконовые формы для выпечки — товар, который трудно назвать уникальным. После трёх месяцев "сидения" на складе мы решили радикально изменить подход к визуализации. Я прямо на телефоне сделала серию из 5 инфографик, показывающих неочевидные способы использования форм: для замораживания соусов порционно, для создания ледяных свечей и даже для изготовления самодельного мыла. Эти инфографики я создавала в Canva в перерывах между встречами.
Результат превзошёл все ожидания: за две недели остатки на складе были полностью распроданы, а карточка товара поднялась в поисковой выдаче на 47 позиций вверх. Секрет был прост — мы не просто показали товар, а продемонстрировали ценность и многофункциональность, которую покупатель получает за свои деньги.
Топ-5 мобильных приложений для создания инфографики
Современные мобильные приложения предлагают функционал, который раньше был доступен только на компьютерах. Вот пять лучших инструментов, которые позволяют создавать профессиональную инфографику прямо на смартфоне:
- Canva — абсолютный лидер среди мобильных редакторов. Предлагает более 100 шаблонов для инфографики Wildberries и интуитивно понятный интерфейс даже для новичков.
- Picsart — мощный инструмент для тех, кто любит детальную работу с изображениями. Отличается продвинутыми возможностями ретуши фото товаров и удаления фона.
- Adobe Express (бывший Spark) — профессиональный редактор с впечатляющей библиотекой шрифтов и элементов. Идеален для создания единого визуального стиля всех ваших товаров.
- Visme — специализируется на создании инфографики с интерактивными элементами и анимацией. Лучший выбор для технически сложных товаров.
- Crello — отличается простотой и большим количеством готовых элементов для инфографики о преимуществах продукта.
Сравним эти инструменты по ключевым параметрам, которые важны именно для создания инфографики для Wildberries:
|Приложение
|Бесплатный функционал
|Специфичные шаблоны для WB
|Скорость работы
|Сложность освоения
|Canva
|8/10
|Да
|Высокая
|Низкая
|Picsart
|6/10
|Нет
|Средняя
|Средняя
|Adobe Express
|5/10
|Нет
|Высокая
|Средняя
|Visme
|4/10
|Нет
|Низкая
|Высокая
|Crello
|7/10
|Да
|Высокая
|Низкая
При выборе приложения учитывайте не только функционал, но и ваш опыт работы с графическими редакторами. Новичкам рекомендую начинать с Canva или Crello — они наиболее интуитивно понятны и предлагают множество готовых решений для быстрого старта. 🎨
Требования Wildberries к инфографике товаров: стандарты и форматы
Wildberries предъявляет довольно четкие требования к инфографике товаров. Несоблюдение этих стандартов может привести к снижению ранжирования в поисковой выдаче или даже к отклонению загруженных материалов. Разберем ключевые технические и содержательные требования:
Технические требования:
- Формат файла: JPG или PNG
- Разрешение: не менее 1000 пикселей по меньшей стороне
- Оптимальное соотношение сторон: 4:5 или 1:1 (квадрат)
- Максимальный размер файла: до 5 МБ
- Цветовая модель: RGB
- Количество инфографик: до 10 на один товар
Содержательные требования:
- Инфографика должна относиться именно к продаваемому товару, а не к линейке или бренду в целом
- Запрещены сравнения с конкурентами (даже без упоминания их названий)
- Нельзя использовать контактную информацию, QR-коды и ссылки на внешние ресурсы
- Недопустимы изображения детей в рекламных целях (кроме специальных категорий товаров)
- Запрещено указывать акции и скидки, которые не отражены в актуальной цене
При этом Wildberries отдаёт приоритет инфографике, которая соответствует следующим критериям качества:
- Информативность — каждое изображение должно нести конкретную пользу для понимания товара
- Читаемость — текст должен легко считываться даже на мобильных устройствах
- Структурированность — логичное расположение информации с выделением главного
- Уникальность — отсутствие шаблонных решений, копирующих конкурентов
Алексей Павлов, специалист по оптимизации карточек товаров
Недавно работал с клиентом, который никак не мог понять, почему его яркая и красивая инфографика постоянно отклоняется модераторами Wildberries. Оказалось, что он использовал в своих материалах QR-коды, ведущие на видеообзоры товара в соцсетях.
Мы полностью переработали концепцию прямо на его iPhone. Вместо QR-кодов добавили наглядные схемы использования продукта и визуализацию отзывов реальных покупателей (с соблюдением анонимности). Ключевым элементом стала инфографика с пошаговой инструкцией применения — мы создали её в Canva буквально за полчаса.
После обновления все материалы прошли модерацию с первого раза, а через неделю продажи выросли на 28%. Это наглядно показывает, что соблюдение требований платформы — не просто формальность, а фактор, напрямую влияющий на эффективность ваших продаж.
Пошаговый процесс создания инфографики на телефоне
Создание эффективной инфографики на мобильном устройстве — процесс, который может занять от 15 минут до часа в зависимости от сложности. Рассмотрим пошаговый алгоритм на примере приложения Canva (как наиболее популярного и удобного инструмента). 📱
Шаг 1: Подготовка
- Установите приложение Canva из AppStore или Google Play
- Зарегистрируйтесь или войдите в существующий аккаунт
- Подготовьте все необходимые материалы: фото товара, технические характеристики, основные преимущества
- Определите, какие именно аспекты товара требуют визуального пояснения
Шаг 2: Создание проекта
- В приложении нажмите "+" (создать дизайн)
- Выберите формат "Инстаграм пост" (1080×1080px) — этот размер идеально подходит для Wildberries
- Или воспользуйтесь поиском "Инфографика для маркетплейса"
- Выберите один из предложенных шаблонов, подходящий для вашего товара
Шаг 3: Настройка шаблона
- Удалите элементы шаблона, которые не соответствуют вашей концепции
- Измените цветовую схему под ваш бренд (нажмите на цветовой круг в верхней панели)
- Загрузите фото вашего товара через кнопку "Загрузки" → "Загрузить файлы"
- Расположите фото в выбранной области шаблона
Шаг 4: Добавление информации
- Используйте короткие, емкие заголовки (не более 5-7 слов)
- Замените текст-заполнитель на конкретные преимущества вашего товара
- Добавьте иконки из библиотеки Canva, иллюстрирующие каждое преимущество
- Расставьте акценты с помощью разных размеров шрифта и выделений
Шаг 5: Финализация и экспорт
- Проверьте читаемость всех текстов (уменьшите масштаб для проверки)
- Убедитесь, что все элементы выровнены и выглядят профессионально
- Нажмите кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу
- Выберите "Скачать" и формат PNG
- Сохраните готовое изображение в галерее телефона
Важно помнить несколько практических советов, которые существенно облегчат процесс:
- Используйте функцию дублирования слайдов (удерживайте палец на странице и выберите "Дублировать"), чтобы создать серию инфографик в едином стиле
- Работайте в вертикальной ориентации телефона — так удобнее редактировать элементы
- Используйте жесты двумя пальцами для масштабирования и точного позиционирования объектов
- Сохраняйте промежуточные версии проекта (Canva делает это автоматически)
- Для выделения важных элементов используйте не только цвет, но и размер — это повышает доступность контента
Не бойтесь экспериментировать — мобильный интерфейс современных приложений позволяет легко отменять и возвращать изменения, благодаря чему процесс дизайна становится простым даже для новичков. 🚀
Секреты эффективной инфографики для увеличения конверсии
Техническое создание инфографики — лишь половина успеха. Вторая, более важная часть — стратегическая. Какой контент действительно заставляет покупателя кликнуть кнопку "Купить"? Давайте рассмотрим ключевые принципы создания высококонверсионной инфографики для Wildberries.
Принцип AIDA в инфографике:
- Attention (Внимание) — используйте яркий заголовок и визуальный якорь (необычное изображение, контрастный элемент)
- Interest (Интерес) — покажите, чем ваш товар отличается от множества подобных
- Desire (Желание) — визуализируйте выгоду от использования товара, а не только его характеристики
- Action (Действие) — добавьте призыв к действию или подсказку по следующему шагу
Типы инфографики, показывающие наивысшую конверсию на Wildberries:
- Сравнение "до/после" — наглядно демонстрирует результат от использования продукта
- "Решение проблемы" — показывает распространенную проблему и как именно товар её решает
- "Состав/материалы" — раскрывает ценность через качество компонентов
- "Процесс использования" — визуализирует простоту применения в 3-4 шага
- "Размерная сетка" — снижает процент возвратов из-за неправильного выбора размера
Психологические триггеры, которые стоит использовать:
- Социальное доказательство — визуализация отзывов или статистики использования ("Выбор 10 000+ покупателей")
- Дефицит — указание на ограниченность ("Лимитированная серия", "Сезонная модель")
- Авторитет — отображение сертификатов, наград, рекомендаций экспертов
- Ценность за деньги — наглядное представление выгоды ("3 в 1", "Служит до 5 лет")
Типичные ошибки, снижающие эффективность инфографики:
- Информационная перегрузка — слишком много текста и элементов на одном изображении
- Отсутствие иерархии — когда все элементы имеют одинаковый визуальный вес
- Генерические изображения — стоковые фото, которые не вызывают эмоционального отклика
- Нечеткие формулировки — размытые заявления вместо конкретных преимуществ
- Технический фокус — акцент на характеристиках вместо выгод для пользователя
Для максимальной конверсии создавайте не отдельные инфографики, а продуманную последовательность изображений, которая проведет покупателя через весь путь принятия решения:
- Первое изображение: эмоциональный захват внимания + главное преимущество
- Второе: детальный разбор 3-4 ключевых преимуществ
- Третье: демонстрация товара в использовании (контекст применения)
- Четвертое: снятие возражений (размеры, совместимость, уход)
- Пятое: социальное доказательство (отзывы, результаты использования)
Помните, что лучшие результаты достигаются через постоянное тестирование. Создавайте разные версии инфографики и отслеживайте, какие из них дают лучшую конверсию. Практика показывает, что оптимальный набор — 4-6 инфографик, каждая из которых раскрывает отдельный аспект товара и работает на определенный этап принятия решения о покупке. 💯
Создание эффективной инфографики для Wildberries на телефоне — это не просто техническое задание, а настоящее искусство продаж, доступное каждому продавцу. Комбинируя правильные инструменты, соблюдая требования платформы и применяя психологические триггеры, вы превращаете обычные изображения в мощные конверсионные машины. Начните с одной качественной инфографики, протестируйте результат, внесите корректировки — и вы увидите, как растут ваши продажи и улучшаются позиции в поисковой выдаче. В мире, где 90% информации воспринимается визуально, хорошая инфографика — это не роскошь, а необходимость для каждого, кто хочет преуспеть на современных маркетплейсах.
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София Погодина
редактор про дом