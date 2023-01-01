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Инфографика для Wildberries на телефоне: секреты продающего дизайна
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Инфографика для Wildberries на телефоне: секреты продающего дизайна

#Инфографика МП  #Визуальный маркетинг  #Приложения и экосистемы  
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Для кого эта статья:

  • Продавцы на маркетплейсах, особенно на Wildberries
  • Владельцы интернет-магазинов, стремящиеся улучшить конверсию своих товаров

  • Специалисты по маркетингу и дизайну, интересующиеся визуальным контентом для продаж

    Продажи на Wildberries — настоящая битва за внимание покупателя. В море однотипных товаров именно яркая и информативная инфографика становится тем решающим фактором, который заставляет пользователя задержаться на вашей карточке и нажать заветную кнопку "В корзину". Исследования показывают: товары с качественной инфографикой продаются на 37% лучше конкурентов! И чтобы создавать такой контент, вам не нужен дорогой компьютер или сложные программы — достаточно вашего смартфона и правильных инструментов. Сейчас я расскажу, как буквально на коленке собрать инфографику, которая будет конвертировать лучше профессиональных дизайнерских работ. 📱✨

Зачем нужна инфографика для Wildberries: влияние на продажи

Представьте: покупатель листает десятки похожих товаров за минуту, уделяя каждой карточке не больше 3-4 секунд. В этой ситуации инфографика работает как молниеносный рекламный pitch — она мгновенно доносит ключевые преимущества продукта, которые легко упустить в тексте описания.

Согласно внутренней статистике Wildberries, карточки товаров с качественной инфографикой показывают:

  • Увеличение конверсии на 23-41% (в зависимости от категории)
  • Снижение процента возвратов на 17%
  • Повышение среднего чека на 12%
  • Улучшение рейтинга товара из-за более осознанных покупок

При этом инфографика решает сразу несколько критических задач:

Задача Как инфографика помогает Результат
Борьба с дефицитом внимания Визуализирует ключевые преимущества в считанные секунды Покупатель не скроллит дальше
Пояснение сложных характеристик Трансформирует технические данные в наглядные образы Меньше вопросов, больше уверенных покупок
Преодоление скепсиса Подкрепляет заявления визуальными доказательствами Повышение доверия к товару
Выделение среди конкурентов Создает уникальный визуальный язык бренда Узнаваемость и лояльность

Марина Соколова, e-commerce консультант

Один из моих клиентов продавал обычные силиконовые формы для выпечки — товар, который трудно назвать уникальным. После трёх месяцев "сидения" на складе мы решили радикально изменить подход к визуализации. Я прямо на телефоне сделала серию из 5 инфографик, показывающих неочевидные способы использования форм: для замораживания соусов порционно, для создания ледяных свечей и даже для изготовления самодельного мыла. Эти инфографики я создавала в Canva в перерывах между встречами.

Результат превзошёл все ожидания: за две недели остатки на складе были полностью распроданы, а карточка товара поднялась в поисковой выдаче на 47 позиций вверх. Секрет был прост — мы не просто показали товар, а продемонстрировали ценность и многофункциональность, которую покупатель получает за свои деньги.

Пошаговый план для смены профессии

Топ-5 мобильных приложений для создания инфографики

Современные мобильные приложения предлагают функционал, который раньше был доступен только на компьютерах. Вот пять лучших инструментов, которые позволяют создавать профессиональную инфографику прямо на смартфоне:

  1. Canva — абсолютный лидер среди мобильных редакторов. Предлагает более 100 шаблонов для инфографики Wildberries и интуитивно понятный интерфейс даже для новичков.
  2. Picsart — мощный инструмент для тех, кто любит детальную работу с изображениями. Отличается продвинутыми возможностями ретуши фото товаров и удаления фона.
  3. Adobe Express (бывший Spark) — профессиональный редактор с впечатляющей библиотекой шрифтов и элементов. Идеален для создания единого визуального стиля всех ваших товаров.
  4. Visme — специализируется на создании инфографики с интерактивными элементами и анимацией. Лучший выбор для технически сложных товаров.
  5. Crello — отличается простотой и большим количеством готовых элементов для инфографики о преимуществах продукта.

Сравним эти инструменты по ключевым параметрам, которые важны именно для создания инфографики для Wildberries:

Приложение Бесплатный функционал Специфичные шаблоны для WB Скорость работы Сложность освоения
Canva 8/10 Да Высокая Низкая
Picsart 6/10 Нет Средняя Средняя
Adobe Express 5/10 Нет Высокая Средняя
Visme 4/10 Нет Низкая Высокая
Crello 7/10 Да Высокая Низкая

При выборе приложения учитывайте не только функционал, но и ваш опыт работы с графическими редакторами. Новичкам рекомендую начинать с Canva или Crello — они наиболее интуитивно понятны и предлагают множество готовых решений для быстрого старта. 🎨

Требования Wildberries к инфографике товаров: стандарты и форматы

Wildberries предъявляет довольно четкие требования к инфографике товаров. Несоблюдение этих стандартов может привести к снижению ранжирования в поисковой выдаче или даже к отклонению загруженных материалов. Разберем ключевые технические и содержательные требования:

Технические требования:

  • Формат файла: JPG или PNG
  • Разрешение: не менее 1000 пикселей по меньшей стороне
  • Оптимальное соотношение сторон: 4:5 или 1:1 (квадрат)
  • Максимальный размер файла: до 5 МБ
  • Цветовая модель: RGB
  • Количество инфографик: до 10 на один товар

Содержательные требования:

  • Инфографика должна относиться именно к продаваемому товару, а не к линейке или бренду в целом
  • Запрещены сравнения с конкурентами (даже без упоминания их названий)
  • Нельзя использовать контактную информацию, QR-коды и ссылки на внешние ресурсы
  • Недопустимы изображения детей в рекламных целях (кроме специальных категорий товаров)
  • Запрещено указывать акции и скидки, которые не отражены в актуальной цене

При этом Wildberries отдаёт приоритет инфографике, которая соответствует следующим критериям качества:

  • Информативность — каждое изображение должно нести конкретную пользу для понимания товара
  • Читаемость — текст должен легко считываться даже на мобильных устройствах
  • Структурированность — логичное расположение информации с выделением главного
  • Уникальность — отсутствие шаблонных решений, копирующих конкурентов

Алексей Павлов, специалист по оптимизации карточек товаров

Недавно работал с клиентом, который никак не мог понять, почему его яркая и красивая инфографика постоянно отклоняется модераторами Wildberries. Оказалось, что он использовал в своих материалах QR-коды, ведущие на видеообзоры товара в соцсетях.

Мы полностью переработали концепцию прямо на его iPhone. Вместо QR-кодов добавили наглядные схемы использования продукта и визуализацию отзывов реальных покупателей (с соблюдением анонимности). Ключевым элементом стала инфографика с пошаговой инструкцией применения — мы создали её в Canva буквально за полчаса.

После обновления все материалы прошли модерацию с первого раза, а через неделю продажи выросли на 28%. Это наглядно показывает, что соблюдение требований платформы — не просто формальность, а фактор, напрямую влияющий на эффективность ваших продаж.

Пошаговый процесс создания инфографики на телефоне

Создание эффективной инфографики на мобильном устройстве — процесс, который может занять от 15 минут до часа в зависимости от сложности. Рассмотрим пошаговый алгоритм на примере приложения Canva (как наиболее популярного и удобного инструмента). 📱

Шаг 1: Подготовка

  1. Установите приложение Canva из AppStore или Google Play
  2. Зарегистрируйтесь или войдите в существующий аккаунт
  3. Подготовьте все необходимые материалы: фото товара, технические характеристики, основные преимущества
  4. Определите, какие именно аспекты товара требуют визуального пояснения

Шаг 2: Создание проекта

  1. В приложении нажмите "+" (создать дизайн)
  2. Выберите формат "Инстаграм пост" (1080×1080px) — этот размер идеально подходит для Wildberries
  3. Или воспользуйтесь поиском "Инфографика для маркетплейса"
  4. Выберите один из предложенных шаблонов, подходящий для вашего товара

Шаг 3: Настройка шаблона

  1. Удалите элементы шаблона, которые не соответствуют вашей концепции
  2. Измените цветовую схему под ваш бренд (нажмите на цветовой круг в верхней панели)
  3. Загрузите фото вашего товара через кнопку "Загрузки" → "Загрузить файлы"
  4. Расположите фото в выбранной области шаблона

Шаг 4: Добавление информации

  1. Используйте короткие, емкие заголовки (не более 5-7 слов)
  2. Замените текст-заполнитель на конкретные преимущества вашего товара
  3. Добавьте иконки из библиотеки Canva, иллюстрирующие каждое преимущество
  4. Расставьте акценты с помощью разных размеров шрифта и выделений

Шаг 5: Финализация и экспорт

  1. Проверьте читаемость всех текстов (уменьшите масштаб для проверки)
  2. Убедитесь, что все элементы выровнены и выглядят профессионально
  3. Нажмите кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу
  4. Выберите "Скачать" и формат PNG
  5. Сохраните готовое изображение в галерее телефона

Важно помнить несколько практических советов, которые существенно облегчат процесс:

  • Используйте функцию дублирования слайдов (удерживайте палец на странице и выберите "Дублировать"), чтобы создать серию инфографик в едином стиле
  • Работайте в вертикальной ориентации телефона — так удобнее редактировать элементы
  • Используйте жесты двумя пальцами для масштабирования и точного позиционирования объектов
  • Сохраняйте промежуточные версии проекта (Canva делает это автоматически)
  • Для выделения важных элементов используйте не только цвет, но и размер — это повышает доступность контента

Не бойтесь экспериментировать — мобильный интерфейс современных приложений позволяет легко отменять и возвращать изменения, благодаря чему процесс дизайна становится простым даже для новичков. 🚀

Секреты эффективной инфографики для увеличения конверсии

Техническое создание инфографики — лишь половина успеха. Вторая, более важная часть — стратегическая. Какой контент действительно заставляет покупателя кликнуть кнопку "Купить"? Давайте рассмотрим ключевые принципы создания высококонверсионной инфографики для Wildberries.

Принцип AIDA в инфографике:

  • Attention (Внимание) — используйте яркий заголовок и визуальный якорь (необычное изображение, контрастный элемент)
  • Interest (Интерес) — покажите, чем ваш товар отличается от множества подобных
  • Desire (Желание) — визуализируйте выгоду от использования товара, а не только его характеристики
  • Action (Действие) — добавьте призыв к действию или подсказку по следующему шагу

Типы инфографики, показывающие наивысшую конверсию на Wildberries:

  1. Сравнение "до/после" — наглядно демонстрирует результат от использования продукта
  2. "Решение проблемы" — показывает распространенную проблему и как именно товар её решает
  3. "Состав/материалы" — раскрывает ценность через качество компонентов
  4. "Процесс использования" — визуализирует простоту применения в 3-4 шага
  5. "Размерная сетка" — снижает процент возвратов из-за неправильного выбора размера

Психологические триггеры, которые стоит использовать:

  • Социальное доказательство — визуализация отзывов или статистики использования ("Выбор 10 000+ покупателей")
  • Дефицит — указание на ограниченность ("Лимитированная серия", "Сезонная модель")
  • Авторитет — отображение сертификатов, наград, рекомендаций экспертов
  • Ценность за деньги — наглядное представление выгоды ("3 в 1", "Служит до 5 лет")

Типичные ошибки, снижающие эффективность инфографики:

  1. Информационная перегрузка — слишком много текста и элементов на одном изображении
  2. Отсутствие иерархии — когда все элементы имеют одинаковый визуальный вес
  3. Генерические изображения — стоковые фото, которые не вызывают эмоционального отклика
  4. Нечеткие формулировки — размытые заявления вместо конкретных преимуществ
  5. Технический фокус — акцент на характеристиках вместо выгод для пользователя

Для максимальной конверсии создавайте не отдельные инфографики, а продуманную последовательность изображений, которая проведет покупателя через весь путь принятия решения:

  1. Первое изображение: эмоциональный захват внимания + главное преимущество
  2. Второе: детальный разбор 3-4 ключевых преимуществ
  3. Третье: демонстрация товара в использовании (контекст применения)
  4. Четвертое: снятие возражений (размеры, совместимость, уход)
  5. Пятое: социальное доказательство (отзывы, результаты использования)

Помните, что лучшие результаты достигаются через постоянное тестирование. Создавайте разные версии инфографики и отслеживайте, какие из них дают лучшую конверсию. Практика показывает, что оптимальный набор — 4-6 инфографик, каждая из которых раскрывает отдельный аспект товара и работает на определенный этап принятия решения о покупке. 💯

Создание эффективной инфографики для Wildberries на телефоне — это не просто техническое задание, а настоящее искусство продаж, доступное каждому продавцу. Комбинируя правильные инструменты, соблюдая требования платформы и применяя психологические триггеры, вы превращаете обычные изображения в мощные конверсионные машины. Начните с одной качественной инфографики, протестируйте результат, внесите корректировки — и вы увидите, как растут ваши продажи и улучшаются позиции в поисковой выдаче. В мире, где 90% информации воспринимается визуально, хорошая инфографика — это не роскошь, а необходимость для каждого, кто хочет преуспеть на современных маркетплейсах.

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София Погодина

редактор про дом

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