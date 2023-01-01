Инфографика для Wildberries на телефоне: секреты продающего дизайна

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Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, особенно на Wildberries

Владельцы интернет-магазинов, стремящиеся улучшить конверсию своих товаров

Специалисты по маркетингу и дизайну, интересующиеся визуальным контентом для продаж Продажи на Wildberries — настоящая битва за внимание покупателя. В море однотипных товаров именно яркая и информативная инфографика становится тем решающим фактором, который заставляет пользователя задержаться на вашей карточке и нажать заветную кнопку "В корзину". Исследования показывают: товары с качественной инфографикой продаются на 37% лучше конкурентов! И чтобы создавать такой контент, вам не нужен дорогой компьютер или сложные программы — достаточно вашего смартфона и правильных инструментов. Сейчас я расскажу, как буквально на коленке собрать инфографику, которая будет конвертировать лучше профессиональных дизайнерских работ. 📱✨

Зачем нужна инфографика для Wildberries: влияние на продажи

Представьте: покупатель листает десятки похожих товаров за минуту, уделяя каждой карточке не больше 3-4 секунд. В этой ситуации инфографика работает как молниеносный рекламный pitch — она мгновенно доносит ключевые преимущества продукта, которые легко упустить в тексте описания.

Согласно внутренней статистике Wildberries, карточки товаров с качественной инфографикой показывают:

Увеличение конверсии на 23-41% (в зависимости от категории)

Снижение процента возвратов на 17%

Повышение среднего чека на 12%

Улучшение рейтинга товара из-за более осознанных покупок

При этом инфографика решает сразу несколько критических задач:

Задача Как инфографика помогает Результат Борьба с дефицитом внимания Визуализирует ключевые преимущества в считанные секунды Покупатель не скроллит дальше Пояснение сложных характеристик Трансформирует технические данные в наглядные образы Меньше вопросов, больше уверенных покупок Преодоление скепсиса Подкрепляет заявления визуальными доказательствами Повышение доверия к товару Выделение среди конкурентов Создает уникальный визуальный язык бренда Узнаваемость и лояльность

Марина Соколова, e-commerce консультант

Один из моих клиентов продавал обычные силиконовые формы для выпечки — товар, который трудно назвать уникальным. После трёх месяцев "сидения" на складе мы решили радикально изменить подход к визуализации. Я прямо на телефоне сделала серию из 5 инфографик, показывающих неочевидные способы использования форм: для замораживания соусов порционно, для создания ледяных свечей и даже для изготовления самодельного мыла. Эти инфографики я создавала в Canva в перерывах между встречами.

Результат превзошёл все ожидания: за две недели остатки на складе были полностью распроданы, а карточка товара поднялась в поисковой выдаче на 47 позиций вверх. Секрет был прост — мы не просто показали товар, а продемонстрировали ценность и многофункциональность, которую покупатель получает за свои деньги.

Топ-5 мобильных приложений для создания инфографики

Современные мобильные приложения предлагают функционал, который раньше был доступен только на компьютерах. Вот пять лучших инструментов, которые позволяют создавать профессиональную инфографику прямо на смартфоне:

Canva — абсолютный лидер среди мобильных редакторов. Предлагает более 100 шаблонов для инфографики Wildberries и интуитивно понятный интерфейс даже для новичков. Picsart — мощный инструмент для тех, кто любит детальную работу с изображениями. Отличается продвинутыми возможностями ретуши фото товаров и удаления фона. Adobe Express (бывший Spark) — профессиональный редактор с впечатляющей библиотекой шрифтов и элементов. Идеален для создания единого визуального стиля всех ваших товаров. Visme — специализируется на создании инфографики с интерактивными элементами и анимацией. Лучший выбор для технически сложных товаров. Crello — отличается простотой и большим количеством готовых элементов для инфографики о преимуществах продукта.

Сравним эти инструменты по ключевым параметрам, которые важны именно для создания инфографики для Wildberries:

Приложение Бесплатный функционал Специфичные шаблоны для WB Скорость работы Сложность освоения Canva 8/10 Да Высокая Низкая Picsart 6/10 Нет Средняя Средняя Adobe Express 5/10 Нет Высокая Средняя Visme 4/10 Нет Низкая Высокая Crello 7/10 Да Высокая Низкая

При выборе приложения учитывайте не только функционал, но и ваш опыт работы с графическими редакторами. Новичкам рекомендую начинать с Canva или Crello — они наиболее интуитивно понятны и предлагают множество готовых решений для быстрого старта. 🎨

Требования Wildberries к инфографике товаров: стандарты и форматы

Wildberries предъявляет довольно четкие требования к инфографике товаров. Несоблюдение этих стандартов может привести к снижению ранжирования в поисковой выдаче или даже к отклонению загруженных материалов. Разберем ключевые технические и содержательные требования:

Технические требования:

Формат файла: JPG или PNG

Разрешение: не менее 1000 пикселей по меньшей стороне

Оптимальное соотношение сторон: 4:5 или 1:1 (квадрат)

Максимальный размер файла: до 5 МБ

Цветовая модель: RGB

Количество инфографик: до 10 на один товар

Содержательные требования:

Инфографика должна относиться именно к продаваемому товару, а не к линейке или бренду в целом

Запрещены сравнения с конкурентами (даже без упоминания их названий)

Нельзя использовать контактную информацию, QR-коды и ссылки на внешние ресурсы

Недопустимы изображения детей в рекламных целях (кроме специальных категорий товаров)

Запрещено указывать акции и скидки, которые не отражены в актуальной цене

При этом Wildberries отдаёт приоритет инфографике, которая соответствует следующим критериям качества:

Информативность — каждое изображение должно нести конкретную пользу для понимания товара

Читаемость — текст должен легко считываться даже на мобильных устройствах

Структурированность — логичное расположение информации с выделением главного

Уникальность — отсутствие шаблонных решений, копирующих конкурентов

Алексей Павлов, специалист по оптимизации карточек товаров

Недавно работал с клиентом, который никак не мог понять, почему его яркая и красивая инфографика постоянно отклоняется модераторами Wildberries. Оказалось, что он использовал в своих материалах QR-коды, ведущие на видеообзоры товара в соцсетях.

Мы полностью переработали концепцию прямо на его iPhone. Вместо QR-кодов добавили наглядные схемы использования продукта и визуализацию отзывов реальных покупателей (с соблюдением анонимности). Ключевым элементом стала инфографика с пошаговой инструкцией применения — мы создали её в Canva буквально за полчаса.

После обновления все материалы прошли модерацию с первого раза, а через неделю продажи выросли на 28%. Это наглядно показывает, что соблюдение требований платформы — не просто формальность, а фактор, напрямую влияющий на эффективность ваших продаж.

Пошаговый процесс создания инфографики на телефоне

Создание эффективной инфографики на мобильном устройстве — процесс, который может занять от 15 минут до часа в зависимости от сложности. Рассмотрим пошаговый алгоритм на примере приложения Canva (как наиболее популярного и удобного инструмента). 📱

Шаг 1: Подготовка

Установите приложение Canva из AppStore или Google Play Зарегистрируйтесь или войдите в существующий аккаунт Подготовьте все необходимые материалы: фото товара, технические характеристики, основные преимущества Определите, какие именно аспекты товара требуют визуального пояснения

Шаг 2: Создание проекта

В приложении нажмите "+" (создать дизайн) Выберите формат "Инстаграм пост" (1080×1080px) — этот размер идеально подходит для Wildberries Или воспользуйтесь поиском "Инфографика для маркетплейса" Выберите один из предложенных шаблонов, подходящий для вашего товара

Шаг 3: Настройка шаблона

Удалите элементы шаблона, которые не соответствуют вашей концепции Измените цветовую схему под ваш бренд (нажмите на цветовой круг в верхней панели) Загрузите фото вашего товара через кнопку "Загрузки" → "Загрузить файлы" Расположите фото в выбранной области шаблона

Шаг 4: Добавление информации

Используйте короткие, емкие заголовки (не более 5-7 слов) Замените текст-заполнитель на конкретные преимущества вашего товара Добавьте иконки из библиотеки Canva, иллюстрирующие каждое преимущество Расставьте акценты с помощью разных размеров шрифта и выделений

Шаг 5: Финализация и экспорт

Проверьте читаемость всех текстов (уменьшите масштаб для проверки) Убедитесь, что все элементы выровнены и выглядят профессионально Нажмите кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу Выберите "Скачать" и формат PNG Сохраните готовое изображение в галерее телефона

Важно помнить несколько практических советов, которые существенно облегчат процесс:

Используйте функцию дублирования слайдов (удерживайте палец на странице и выберите "Дублировать"), чтобы создать серию инфографик в едином стиле

Работайте в вертикальной ориентации телефона — так удобнее редактировать элементы

Используйте жесты двумя пальцами для масштабирования и точного позиционирования объектов

Сохраняйте промежуточные версии проекта (Canva делает это автоматически)

Для выделения важных элементов используйте не только цвет, но и размер — это повышает доступность контента

Не бойтесь экспериментировать — мобильный интерфейс современных приложений позволяет легко отменять и возвращать изменения, благодаря чему процесс дизайна становится простым даже для новичков. 🚀

Секреты эффективной инфографики для увеличения конверсии

Техническое создание инфографики — лишь половина успеха. Вторая, более важная часть — стратегическая. Какой контент действительно заставляет покупателя кликнуть кнопку "Купить"? Давайте рассмотрим ключевые принципы создания высококонверсионной инфографики для Wildberries.

Принцип AIDA в инфографике:

Attention (Внимание) — используйте яркий заголовок и визуальный якорь (необычное изображение, контрастный элемент)

— используйте яркий заголовок и визуальный якорь (необычное изображение, контрастный элемент) Interest (Интерес) — покажите, чем ваш товар отличается от множества подобных

— покажите, чем ваш товар отличается от множества подобных Desire (Желание) — визуализируйте выгоду от использования товара, а не только его характеристики

— визуализируйте выгоду от использования товара, а не только его характеристики Action (Действие) — добавьте призыв к действию или подсказку по следующему шагу

Типы инфографики, показывающие наивысшую конверсию на Wildberries:

Сравнение "до/после" — наглядно демонстрирует результат от использования продукта "Решение проблемы" — показывает распространенную проблему и как именно товар её решает "Состав/материалы" — раскрывает ценность через качество компонентов "Процесс использования" — визуализирует простоту применения в 3-4 шага "Размерная сетка" — снижает процент возвратов из-за неправильного выбора размера

Психологические триггеры, которые стоит использовать:

Социальное доказательство — визуализация отзывов или статистики использования ("Выбор 10 000+ покупателей")

— визуализация отзывов или статистики использования ("Выбор 10 000+ покупателей") Дефицит — указание на ограниченность ("Лимитированная серия", "Сезонная модель")

— указание на ограниченность ("Лимитированная серия", "Сезонная модель") Авторитет — отображение сертификатов, наград, рекомендаций экспертов

— отображение сертификатов, наград, рекомендаций экспертов Ценность за деньги — наглядное представление выгоды ("3 в 1", "Служит до 5 лет")

Типичные ошибки, снижающие эффективность инфографики:

Информационная перегрузка — слишком много текста и элементов на одном изображении Отсутствие иерархии — когда все элементы имеют одинаковый визуальный вес Генерические изображения — стоковые фото, которые не вызывают эмоционального отклика Нечеткие формулировки — размытые заявления вместо конкретных преимуществ Технический фокус — акцент на характеристиках вместо выгод для пользователя

Для максимальной конверсии создавайте не отдельные инфографики, а продуманную последовательность изображений, которая проведет покупателя через весь путь принятия решения:

Первое изображение: эмоциональный захват внимания + главное преимущество Второе: детальный разбор 3-4 ключевых преимуществ Третье: демонстрация товара в использовании (контекст применения) Четвертое: снятие возражений (размеры, совместимость, уход) Пятое: социальное доказательство (отзывы, результаты использования)

Помните, что лучшие результаты достигаются через постоянное тестирование. Создавайте разные версии инфографики и отслеживайте, какие из них дают лучшую конверсию. Практика показывает, что оптимальный набор — 4-6 инфографик, каждая из которых раскрывает отдельный аспект товара и работает на определенный этап принятия решения о покупке. 💯

Создание эффективной инфографики для Wildberries на телефоне — это не просто техническое задание, а настоящее искусство продаж, доступное каждому продавцу. Комбинируя правильные инструменты, соблюдая требования платформы и применяя психологические триггеры, вы превращаете обычные изображения в мощные конверсионные машины. Начните с одной качественной инфографики, протестируйте результат, внесите корректировки — и вы увидите, как растут ваши продажи и улучшаются позиции в поисковой выдаче. В мире, где 90% информации воспринимается визуально, хорошая инфографика — это не роскошь, а необходимость для каждого, кто хочет преуспеть на современных маркетплейсах.

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