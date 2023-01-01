Инфографика для маркетплейсов: как увеличить продажи на 80%

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Для кого эта статья:

Для маркетологов и владельцев бизнеса, заинтересованных в повышении продаж через визуализацию.

Для дизайнеров и специалистов по графическому дизайну, желающих улучшить свои навыки в создании инфографики.

Для специалистов по электронной коммерции, работающих с маркетплейсами и стремящихся улучшить представление своих товаров. Заходите на маркетплейс и видите два товара — один с обычными фото, другой с яркими инфографиками, наглядно демонстрирующими все преимущества продукта. Какой выберете? 📊 В мире, где покупатель принимает решение за 3-7 секунд, инфографика становится тем самым оружием, способным увеличить конверсию до 80%. Эффективная визуализация данных на маркетплейсах превращает скучные характеристики товара в убедительную историю, которая продает без лишних слов. Давайте разберемся, как создавать инфографику, которая не просто украшает карточку товара, а реально увеличивает продажи.

Что такое инфографика и зачем она нужна на маркетплейсах

Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление информации о товаре, которое сочетает в себе графические элементы, краткие тексты и данные, позволяющие быстро и наглядно донести ключевые преимущества продукта. В отличие от обычных фотографий, инфографика не просто показывает, как выглядит товар, а объясняет, почему он достоин внимания и покупки. 🔍

Согласно исследованиям, визуальный контент обрабатывается мозгом в 60 000 раз быстрее, чем текст. Это критически важно в условиях маркетплейсов, где покупатель просматривает десятки, а иногда и сотни товаров за одну сессию.

Александр Новиков, руководитель отдела визуального маркетинга Когда мы начали работать с производителем кухонных ножей, их товары терялись среди конкурентов. Потенциальные покупатели не понимали, чем эти ножи лучше других. Мы создали серию инфографик, которые наглядно демонстрировали преимущества: особую структуру стали, эргономику рукояти и инновационную технологию заточки. В первый же месяц продажи выросли на 42%. Самое интересное, что покупатели стали чаще выбирать премиальные модели, потому что благодаря инфографике они понимали, за что платят дополнительные деньги.

Почему инфографика на маркетплейсах так эффективна:

Мгновенное восприятие — покупатель считывает основную информацию за считанные секунды

— покупатель считывает основную информацию за считанные секунды Дифференциация — визуально выделяет ваш товар среди аналогов конкурентов

— визуально выделяет ваш товар среди аналогов конкурентов Доверие — профессионально оформленная информация повышает доверие к продукту

— профессионально оформленная информация повышает доверие к продукту Ценность — позволяет наглядно продемонстрировать ценность товара, что особенно важно для премиальных сегментов

— позволяет наглядно продемонстрировать ценность товара, что особенно важно для премиальных сегментов Устранение возражений — отвечает на типичные вопросы покупателей еще до их возникновения

Критерий Карточка с инфографикой Карточка без инфографики Время просмотра карточки 30-40 секунд 8-15 секунд Понимание преимуществ товара 85-90% 40-50% Конверсия в покупку 3.8-5.2% 1.2-2.5% Количество вопросов продавцу На 60% меньше Базовый уровень

Эффективная инфографика на маркетплейсах решает сразу несколько задач: привлекает внимание, устраняет сомнения, объясняет сложные характеристики простым языком и, в конечном итоге, подталкивает к покупке.

Виды инфографики для эффективного продвижения товаров

Не все инфографики одинаково полезны для разных типов товаров. Рассмотрим основные виды визуализации данных, которые наиболее эффективны для маркетплейсов. 📱

Сравнительная инфографика — сопоставление вашего товара с аналогами или предыдущими моделями. Особенно эффективна для техники, гаджетов и товаров с четкими техническими параметрами. Процессная инфографика — пошаговая визуализация использования товара. Идеальна для сложных устройств, косметики, товаров, требующих сборки. Инфографика преимуществ — наглядное представление ключевых отличительных черт продукта. Универсальный формат для любых категорий товаров. Технологическая инфографика — визуализация технологий производства или принципов работы. Отлично работает для инновационных продуктов. Размерная инфографика — демонстрация габаритов товара в сравнении с известными объектами. Необходима для мебели, декора, одежды.

Ирина Соколова, директор по маркетингу Наш магазин спортивной одежды столкнулся с высоким процентом возвратов — около 25%. Проанализировав причины, мы выяснили, что клиенты не могли правильно определить размер по стандартным таблицам. Мы разработали интерактивную инфографику с реальными моделями разных комплекций, показывающую, как одежда сидит на разных типах фигур. Добавили наглядные схемы с точными замерами каждой модели. Через три месяца процент возвратов снизился до 8%, а конверсия выросла на 17%. Самое удивительное — средний чек увеличился на 22%, потому что покупатели стали увереннее заказывать несколько товаров за раз.

Важно подбирать тип инфографики в зависимости от категории товара и наиболее частых вопросов покупателей:

Категория товаров Оптимальные виды инфографики На что обратить внимание Электроника и гаджеты Сравнительная, технологическая Технические характеристики, преимущества перед конкурентами Одежда и обувь Размерная, материаловедческая Посадка на разных типах фигур, состав материалов Косметика и уход Процессная, состав-инфографика Эффект до/после, способ применения, ключевые ингредиенты Мебель и декор Размерная, сборочная Габариты в интерьере, схема сборки, варианты комплектации Товары для детей Безопасностная, возрастная Сертификаты безопасности, возрастные рекомендации

Наиболее эффективная стратегия — использование комбинации из 3-5 разных типов инфографики в одной карточке товара. Это позволяет охватить различные аспекты продукта и ответить на большинство потенциальных вопросов покупателя. 💡

Инструменты и сервисы для создания визуального контента

Создание профессиональной инфографики больше не требует глубоких навыков в графическом дизайне. Современные инструменты позволяют даже новичкам создавать привлекательный визуальный контент для маркетплейсов. 🛠️

Рассмотрим наиболее удобные и функциональные инструменты для разных уровней подготовки:

Для начинающих без опыта в дизайне: – Canva — интуитивно понятный интерфейс, множество готовых шаблонов для маркетплейсов – Visme — простой в освоении инструмент с библиотекой иконок и графиков – Piktochart — специализируется на простых инфографиках с минималистичным дизайном

Для пользователей среднего уровня: – Figma — более функциональный инструмент с возможностью создания шаблонов – Adobe Express — упрощенная версия профессиональных инструментов Adobe – Venngage — платформа с готовыми шаблонами специально для электронной коммерции

Для профессионалов: – Adobe Illustrator — мощный инструмент для создания векторной графики – Affinity Designer — профессиональная альтернатива Adobe с единоразовой оплатой – CorelDRAW — проверенный временем инструмент для создания сложных графических элементов

Помимо основных инструментов дизайна, существуют специализированные сервисы, которые помогут с отдельными элементами инфографики:

Для создания иконок и иллюстраций: Flaticon, Freepik, Iconscout

Flaticon, Freepik, Iconscout Для подбора цветовых схем: Coolors, Adobe Color, Colormind

Coolors, Adobe Color, Colormind Для работы с фотографиями товаров: Remove.bg (удаление фона), TinyPNG (оптимизация изображений)

Remove.bg (удаление фона), TinyPNG (оптимизация изображений) Для создания графиков и диаграмм: Infogram, Datawrapper, Charts.css

При выборе инструмента важно учитывать требования конкретного маркетплейса к изображениям. Например, Wildberriz имеет ограничения по размеру и формату файлов, а также рекомендует определенное соотношение сторон для основных изображений.

Большинство современных сервисов предлагают бесплатные тарифы с базовым функционалом, что особенно важно при изучении инфографики для маркетплейсов с нуля. Начните с бесплатных вариантов, а по мере роста продаж можно инвестировать в более продвинутые инструменты.

Принципы разработки привлекательной инфографики с нуля

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это не просто красивая картинка, а продуманная визуальная коммуникация, которая превращает потенциальных покупателей в реальных. Вот ключевые принципы, которые помогут разработать привлекательную инфографику с нуля. 🎨

Фокус на проблеме покупателя — каждая инфографика должна отвечать на конкретный запрос потенциального клиента. Перед созданием задайте себе вопрос: какую проблему покупателя решает эта визуализация? Иерархия информации — располагайте данные по принципу перевернутой пирамиды: самое важное — вверху, детали — внизу. Покупатель должен считывать ключевую информацию в первые 3 секунды. Визуальная согласованность — все инфографики одного товара должны иметь единый стиль, цветовую гамму и типографику. Это создает целостное восприятие и усиливает бренд. Лаконичность — избегайте перегруженности. Оптимальное количество информационных блоков в одной инфографике — 3-5, не более. Контраст и акценты — используйте цветовые и размерные контрасты для выделения самых важных элементов.

При создании инфографики с нуля рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1: Определите 3-5 ключевых преимуществ товара, которые нужно визуализировать

Определите 3-5 ключевых преимуществ товара, которые нужно визуализировать Шаг 2: Соберите все необходимые данные и фактическую информацию

Соберите все необходимые данные и фактическую информацию Шаг 3: Создайте черновой набросок структуры (можно от руки)

Создайте черновой набросок структуры (можно от руки) Шаг 4: Выберите основную цветовую схему (не более 2-3 основных цветов + акцентный)

Выберите основную цветовую схему (не более 2-3 основных цветов + акцентный) Шаг 5: Подберите подходящие иконки и графические элементы

Подберите подходящие иконки и графические элементы Шаг 6: Создайте первую версию в выбранном инструменте

Создайте первую версию в выбранном инструменте Шаг 7: Проведите тестирование на фокус-группе (можно показать друзьям или коллегам)

Проведите тестирование на фокус-группе (можно показать друзьям или коллегам) Шаг 8: Внесите корректировки на основе обратной связи

Распространенные ошибки, которых следует избегать:

Перегруженность текстом — инфографика должна быть визуальной, а не текстовой

Использование слишком мелкого шрифта — помните о мобильных пользователях

Сложные для понимания графики и диаграммы без пояснений

Отсутствие единой стилистики между разными инфографиками одного товара

Неоптимизированные изображения, которые долго загружаются

Особое внимание стоит уделить цветовой психологии — разные цвета вызывают разные эмоции и ассоциации:

Синий — доверие, надежность, профессионализм (подходит для техники, финансовых продуктов)

— доверие, надежность, профессионализм (подходит для техники, финансовых продуктов) Зеленый — экологичность, здоровье, рост (органические продукты, спортивные товары)

— экологичность, здоровье, рост (органические продукты, спортивные товары) Красный — энергия, срочность, страсть (акции, распродажи, эмоциональные покупки)

— энергия, срочность, страсть (акции, распродажи, эмоциональные покупки) Желтый — оптимизм, молодость, доступность (товары для детей, недорогие продукты)

— оптимизм, молодость, доступность (товары для детей, недорогие продукты) Черный — премиальность, элегантность, власть (люксовые товары, техника)

Как встроить инфографику в карточки товаров для роста продаж

Даже самая красивая и информативная инфографика не принесет результата, если неправильно интегрировать ее в карточку товара. Правильное размещение и последовательность визуальных элементов могут значительно повысить конверсию. 📈

Оптимальная структура размещения инфографики в карточке товара:

Первое изображение (обложка) — высококачественное фото товара без инфографических элементов, но с акцентом на ключевое преимущество Второе изображение — обзорная инфографика с 3-5 главными преимуществами товара Третье-четвертое изображение — детальные фотографии товара с разных ракурсов Пятое-восьмое изображение — специализированные инфографики по отдельным аспектам (технические характеристики, сравнения, использование и т.д.) Последнее изображение — инфографика с ответами на часто задаваемые вопросы или инструкция по использованию

Требования к форматам инфографики для основных маркетплейсов:

Маркетплейс Оптимальный размер Формат Особенности Wildberriz 1200×1600 px JPG, PNG Первое фото должно быть на белом фоне, до 10 изображений Ozon 1000×1000 px JPG, PNG Квадратный формат, до 15 изображений Яндекс Маркет 1500×1500 px JPG, PNG Первое фото на белом фоне, до 30 изображений AliExpress 800×800 px JPG, PNG Возможность загрузки длинных вертикальных инфографик Avito 1280×1024 px JPG, PNG До 10 изображений, без водяных знаков

Стратегии A/B-тестирования инфографики для повышения конверсии:

Тестирование последовательности — меняйте порядок размещения инфографик и отслеживайте влияние на конверсию

— меняйте порядок размещения инфографик и отслеживайте влияние на конверсию Тестирование акцентов — создайте несколько версий с разными выделенными преимуществами

— создайте несколько версий с разными выделенными преимуществами Тестирование цветовых схем — проверьте, какая цветовая гамма лучше работает для вашей целевой аудитории

— проверьте, какая цветовая гамма лучше работает для вашей целевой аудитории Тестирование объема информации — сравните детальные инфографики с лаконичными

Важные тактические приемы для усиления эффекта от инфографики:

Интегрируйте ключевые запросы покупателей в текстовые элементы инфографики для улучшения поиска

Используйте сезонные версии инфографик (например, летние/зимние варианты для одежды)

Создавайте специальные инфографики для акций и распродаж

Обновляйте инфографику каждые 3-6 месяцев, анализируя отзывы и вопросы покупателей

Добавляйте QR-коды на инфографику, ведущие на видео-обзоры товара или инструкции

Помните, что инфографика должна не только привлекать внимание, но и убеждать покупателя в ценности товара. Используйте социальные доказательства (отзывы, рейтинги, количество продаж) как часть визуализации, чтобы усилить доверие.

Инфографика на маркетплейсах — это не просто модный тренд, а мощный инструмент визуальной коммуникации, который напрямую влияет на продажи. Грамотно созданная и интегрированная в карточку товара, она становится молчаливым продавцом, работающим 24/7. Начните с визуализации главных преимуществ вашего продукта, тестируйте разные форматы и постоянно анализируйте результаты. Помните: в мире маркетплейсов выигрывает не тот, у кого лучший товар, а тот, кто лучше умеет о нём рассказать. И инфографика — ваш главный рассказчик.

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