Инфографика для маркетплейсов: как увеличить продажи на 80%#Инфографика МП #Маркетплейс фото #Визуальный маркетинг
Для кого эта статья:
- Для маркетологов и владельцев бизнеса, заинтересованных в повышении продаж через визуализацию.
- Для дизайнеров и специалистов по графическому дизайну, желающих улучшить свои навыки в создании инфографики.
Для специалистов по электронной коммерции, работающих с маркетплейсами и стремящихся улучшить представление своих товаров.
Заходите на маркетплейс и видите два товара — один с обычными фото, другой с яркими инфографиками, наглядно демонстрирующими все преимущества продукта. Какой выберете? 📊 В мире, где покупатель принимает решение за 3-7 секунд, инфографика становится тем самым оружием, способным увеличить конверсию до 80%. Эффективная визуализация данных на маркетплейсах превращает скучные характеристики товара в убедительную историю, которая продает без лишних слов. Давайте разберемся, как создавать инфографику, которая не просто украшает карточку товара, а реально увеличивает продажи.
Что такое инфографика и зачем она нужна на маркетплейсах
Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление информации о товаре, которое сочетает в себе графические элементы, краткие тексты и данные, позволяющие быстро и наглядно донести ключевые преимущества продукта. В отличие от обычных фотографий, инфографика не просто показывает, как выглядит товар, а объясняет, почему он достоин внимания и покупки. 🔍
Согласно исследованиям, визуальный контент обрабатывается мозгом в 60 000 раз быстрее, чем текст. Это критически важно в условиях маркетплейсов, где покупатель просматривает десятки, а иногда и сотни товаров за одну сессию.
Александр Новиков, руководитель отдела визуального маркетинга
Когда мы начали работать с производителем кухонных ножей, их товары терялись среди конкурентов. Потенциальные покупатели не понимали, чем эти ножи лучше других. Мы создали серию инфографик, которые наглядно демонстрировали преимущества: особую структуру стали, эргономику рукояти и инновационную технологию заточки. В первый же месяц продажи выросли на 42%. Самое интересное, что покупатели стали чаще выбирать премиальные модели, потому что благодаря инфографике они понимали, за что платят дополнительные деньги.
Почему инфографика на маркетплейсах так эффективна:
- Мгновенное восприятие — покупатель считывает основную информацию за считанные секунды
- Дифференциация — визуально выделяет ваш товар среди аналогов конкурентов
- Доверие — профессионально оформленная информация повышает доверие к продукту
- Ценность — позволяет наглядно продемонстрировать ценность товара, что особенно важно для премиальных сегментов
- Устранение возражений — отвечает на типичные вопросы покупателей еще до их возникновения
|Критерий
|Карточка с инфографикой
|Карточка без инфографики
|Время просмотра карточки
|30-40 секунд
|8-15 секунд
|Понимание преимуществ товара
|85-90%
|40-50%
|Конверсия в покупку
|3.8-5.2%
|1.2-2.5%
|Количество вопросов продавцу
|На 60% меньше
|Базовый уровень
Эффективная инфографика на маркетплейсах решает сразу несколько задач: привлекает внимание, устраняет сомнения, объясняет сложные характеристики простым языком и, в конечном итоге, подталкивает к покупке.
Виды инфографики для эффективного продвижения товаров
Не все инфографики одинаково полезны для разных типов товаров. Рассмотрим основные виды визуализации данных, которые наиболее эффективны для маркетплейсов. 📱
- Сравнительная инфографика — сопоставление вашего товара с аналогами или предыдущими моделями. Особенно эффективна для техники, гаджетов и товаров с четкими техническими параметрами.
- Процессная инфографика — пошаговая визуализация использования товара. Идеальна для сложных устройств, косметики, товаров, требующих сборки.
- Инфографика преимуществ — наглядное представление ключевых отличительных черт продукта. Универсальный формат для любых категорий товаров.
- Технологическая инфографика — визуализация технологий производства или принципов работы. Отлично работает для инновационных продуктов.
- Размерная инфографика — демонстрация габаритов товара в сравнении с известными объектами. Необходима для мебели, декора, одежды.
Ирина Соколова, директор по маркетингу
Наш магазин спортивной одежды столкнулся с высоким процентом возвратов — около 25%. Проанализировав причины, мы выяснили, что клиенты не могли правильно определить размер по стандартным таблицам. Мы разработали интерактивную инфографику с реальными моделями разных комплекций, показывающую, как одежда сидит на разных типах фигур. Добавили наглядные схемы с точными замерами каждой модели. Через три месяца процент возвратов снизился до 8%, а конверсия выросла на 17%. Самое удивительное — средний чек увеличился на 22%, потому что покупатели стали увереннее заказывать несколько товаров за раз.
Важно подбирать тип инфографики в зависимости от категории товара и наиболее частых вопросов покупателей:
|Категория товаров
|Оптимальные виды инфографики
|На что обратить внимание
|Электроника и гаджеты
|Сравнительная, технологическая
|Технические характеристики, преимущества перед конкурентами
|Одежда и обувь
|Размерная, материаловедческая
|Посадка на разных типах фигур, состав материалов
|Косметика и уход
|Процессная, состав-инфографика
|Эффект до/после, способ применения, ключевые ингредиенты
|Мебель и декор
|Размерная, сборочная
|Габариты в интерьере, схема сборки, варианты комплектации
|Товары для детей
|Безопасностная, возрастная
|Сертификаты безопасности, возрастные рекомендации
Наиболее эффективная стратегия — использование комбинации из 3-5 разных типов инфографики в одной карточке товара. Это позволяет охватить различные аспекты продукта и ответить на большинство потенциальных вопросов покупателя. 💡
Инструменты и сервисы для создания визуального контента
Создание профессиональной инфографики больше не требует глубоких навыков в графическом дизайне. Современные инструменты позволяют даже новичкам создавать привлекательный визуальный контент для маркетплейсов. 🛠️
Рассмотрим наиболее удобные и функциональные инструменты для разных уровней подготовки:
Для начинающих без опыта в дизайне: – Canva — интуитивно понятный интерфейс, множество готовых шаблонов для маркетплейсов – Visme — простой в освоении инструмент с библиотекой иконок и графиков – Piktochart — специализируется на простых инфографиках с минималистичным дизайном
Для пользователей среднего уровня: – Figma — более функциональный инструмент с возможностью создания шаблонов – Adobe Express — упрощенная версия профессиональных инструментов Adobe – Venngage — платформа с готовыми шаблонами специально для электронной коммерции
Для профессионалов: – Adobe Illustrator — мощный инструмент для создания векторной графики – Affinity Designer — профессиональная альтернатива Adobe с единоразовой оплатой – CorelDRAW — проверенный временем инструмент для создания сложных графических элементов
Помимо основных инструментов дизайна, существуют специализированные сервисы, которые помогут с отдельными элементами инфографики:
- Для создания иконок и иллюстраций: Flaticon, Freepik, Iconscout
- Для подбора цветовых схем: Coolors, Adobe Color, Colormind
- Для работы с фотографиями товаров: Remove.bg (удаление фона), TinyPNG (оптимизация изображений)
- Для создания графиков и диаграмм: Infogram, Datawrapper, Charts.css
При выборе инструмента важно учитывать требования конкретного маркетплейса к изображениям. Например, Wildberriz имеет ограничения по размеру и формату файлов, а также рекомендует определенное соотношение сторон для основных изображений.
Большинство современных сервисов предлагают бесплатные тарифы с базовым функционалом, что особенно важно при изучении инфографики для маркетплейсов с нуля. Начните с бесплатных вариантов, а по мере роста продаж можно инвестировать в более продвинутые инструменты.
Принципы разработки привлекательной инфографики с нуля
Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это не просто красивая картинка, а продуманная визуальная коммуникация, которая превращает потенциальных покупателей в реальных. Вот ключевые принципы, которые помогут разработать привлекательную инфографику с нуля. 🎨
- Фокус на проблеме покупателя — каждая инфографика должна отвечать на конкретный запрос потенциального клиента. Перед созданием задайте себе вопрос: какую проблему покупателя решает эта визуализация?
- Иерархия информации — располагайте данные по принципу перевернутой пирамиды: самое важное — вверху, детали — внизу. Покупатель должен считывать ключевую информацию в первые 3 секунды.
- Визуальная согласованность — все инфографики одного товара должны иметь единый стиль, цветовую гамму и типографику. Это создает целостное восприятие и усиливает бренд.
- Лаконичность — избегайте перегруженности. Оптимальное количество информационных блоков в одной инфографике — 3-5, не более.
- Контраст и акценты — используйте цветовые и размерные контрасты для выделения самых важных элементов.
При создании инфографики с нуля рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:
- Шаг 1: Определите 3-5 ключевых преимуществ товара, которые нужно визуализировать
- Шаг 2: Соберите все необходимые данные и фактическую информацию
- Шаг 3: Создайте черновой набросок структуры (можно от руки)
- Шаг 4: Выберите основную цветовую схему (не более 2-3 основных цветов + акцентный)
- Шаг 5: Подберите подходящие иконки и графические элементы
- Шаг 6: Создайте первую версию в выбранном инструменте
- Шаг 7: Проведите тестирование на фокус-группе (можно показать друзьям или коллегам)
- Шаг 8: Внесите корректировки на основе обратной связи
Распространенные ошибки, которых следует избегать:
- Перегруженность текстом — инфографика должна быть визуальной, а не текстовой
- Использование слишком мелкого шрифта — помните о мобильных пользователях
- Сложные для понимания графики и диаграммы без пояснений
- Отсутствие единой стилистики между разными инфографиками одного товара
- Неоптимизированные изображения, которые долго загружаются
Особое внимание стоит уделить цветовой психологии — разные цвета вызывают разные эмоции и ассоциации:
- Синий — доверие, надежность, профессионализм (подходит для техники, финансовых продуктов)
- Зеленый — экологичность, здоровье, рост (органические продукты, спортивные товары)
- Красный — энергия, срочность, страсть (акции, распродажи, эмоциональные покупки)
- Желтый — оптимизм, молодость, доступность (товары для детей, недорогие продукты)
- Черный — премиальность, элегантность, власть (люксовые товары, техника)
Как встроить инфографику в карточки товаров для роста продаж
Даже самая красивая и информативная инфографика не принесет результата, если неправильно интегрировать ее в карточку товара. Правильное размещение и последовательность визуальных элементов могут значительно повысить конверсию. 📈
Оптимальная структура размещения инфографики в карточке товара:
- Первое изображение (обложка) — высококачественное фото товара без инфографических элементов, но с акцентом на ключевое преимущество
- Второе изображение — обзорная инфографика с 3-5 главными преимуществами товара
- Третье-четвертое изображение — детальные фотографии товара с разных ракурсов
- Пятое-восьмое изображение — специализированные инфографики по отдельным аспектам (технические характеристики, сравнения, использование и т.д.)
- Последнее изображение — инфографика с ответами на часто задаваемые вопросы или инструкция по использованию
Требования к форматам инфографики для основных маркетплейсов:
|Маркетплейс
|Оптимальный размер
|Формат
|Особенности
|Wildberriz
|1200×1600 px
|JPG, PNG
|Первое фото должно быть на белом фоне, до 10 изображений
|Ozon
|1000×1000 px
|JPG, PNG
|Квадратный формат, до 15 изображений
|Яндекс Маркет
|1500×1500 px
|JPG, PNG
|Первое фото на белом фоне, до 30 изображений
|AliExpress
|800×800 px
|JPG, PNG
|Возможность загрузки длинных вертикальных инфографик
|Avito
|1280×1024 px
|JPG, PNG
|До 10 изображений, без водяных знаков
Стратегии A/B-тестирования инфографики для повышения конверсии:
- Тестирование последовательности — меняйте порядок размещения инфографик и отслеживайте влияние на конверсию
- Тестирование акцентов — создайте несколько версий с разными выделенными преимуществами
- Тестирование цветовых схем — проверьте, какая цветовая гамма лучше работает для вашей целевой аудитории
- Тестирование объема информации — сравните детальные инфографики с лаконичными
Важные тактические приемы для усиления эффекта от инфографики:
- Интегрируйте ключевые запросы покупателей в текстовые элементы инфографики для улучшения поиска
- Используйте сезонные версии инфографик (например, летние/зимние варианты для одежды)
- Создавайте специальные инфографики для акций и распродаж
- Обновляйте инфографику каждые 3-6 месяцев, анализируя отзывы и вопросы покупателей
- Добавляйте QR-коды на инфографику, ведущие на видео-обзоры товара или инструкции
Помните, что инфографика должна не только привлекать внимание, но и убеждать покупателя в ценности товара. Используйте социальные доказательства (отзывы, рейтинги, количество продаж) как часть визуализации, чтобы усилить доверие.
Инфографика на маркетплейсах — это не просто модный тренд, а мощный инструмент визуальной коммуникации, который напрямую влияет на продажи. Грамотно созданная и интегрированная в карточку товара, она становится молчаливым продавцом, работающим 24/7. Начните с визуализации главных преимуществ вашего продукта, тестируйте разные форматы и постоянно анализируйте результаты. Помните: в мире маркетплейсов выигрывает не тот, у кого лучший товар, а тот, кто лучше умеет о нём рассказать. И инфографика — ваш главный рассказчик.
Читайте также
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов