Какие операционные системы существуют и чем отличаются

Программы или приложения работают не сами по себе, а через операционные системы — специальные комплексы. Айтишникам полезно знать, как устроены ОС. Иначе напишут программу, а та либо будет тормозить, либо не запустится вовсе. Причина — разработчик не учел особенности операционки, на которой пользователь запускает софт.
Что такое операционная система и зачем она нужна
Операционная система, или ОС — это набор программ, которые обеспечивают работу компьютера и взаимодействие с ним юзера. Представьте руководителя, который управляет крупной компанией. Для компьютера такой руководитель — операционная система.
Операционка выполняет следующие задачи:
- Обеспечивает работу устройств, которые подключают к компьютеру: мышки, колонок, клавиатуры, роутера.
- Связывает с устройствами программы и приложения, которые запускают на компьютере. Например, аудиоплеер — программа — передает звук в физические колонки благодаря ОС.
- Запускает, устанавливает и удаляет программы, приложения, игры.
- Создает для пользователей интерфейс: рабочий стол, папки, ярлыки, окна.
Из чего состоит операционная система
Особенность операционной системы — это не единая монолитная среда, а набор модулей. Каждый модуль содержит функции для конкретной работы.
Большинство операционных систем состоят из таких компонентов:
📀 Система ввода-вывода. Ее еще называют BIOS. Передает устройствам — клавиатуре, мышке, сетевому адаптеру — команды, обрабатывает ошибки, реагирует на прерывания. То есть когда пользователь кликает мышкой на условный ярлык, система обрабатывает действие по заранее прописанному сценарию. Например, открывает папку.
📀 Загрузчик ОС. Программа, которая загружает файлы операционной системы, когда пользователь запускает компьютер.
📀 Ядро ОС. Центральная часть любой операционки. В ней собраны основные системы, которые запускают программы и управляют ими.
📀 Драйверы. Дополнительный софт для управления устройствами, которые подключают к ПК. Дополняют BIOS — систему ввода-вывода.
📀 Командный процессор. Передает действия пользователя компьютеру, чтобы тот их обработал.
📀 Графический интерфейс. Всё то, что отображается на мониторе компьютера: рабочий стол, папки, ярлыки, окна.
Основные виды операционных систем
Есть разные классификации операционных систем, но вот основные:
- по управляющему ядру — бывают клиентские и сетевые;
- по поддержке многозадачности — однозадачные и многозадачные;
- по количеству пользователей — однопользовательские и многопользовательские.
🌐 Клиентские и сетевые
С сетевыми ОС работают сетевые админы — специалисты, которые настраивают железо и программы компьютера. Клиентские предназначены для обычных пользователей. Имеют графический интерфейс и управление на базе кнопок и ярлыков, а не текстовых команд.
⏰ Однозадачные и многозадачные
В однозадачных ОС нельзя делать сразу несколько задач, к примеру рисовать баннер в фотошопе и слушать музыку в ВК. Чтобы запустить следующую программу, надо закрыть предыдущую. В многозадачных можно запускать программы параллельно: ничего не будет виснуть или прерываться.
👥 Однопользовательские и многопользовательские
Однопользовательскую систему использует один юзер, а многопользовательские — несколько. Например, многопользовательские операционки используют в офисе. Берут один компьютер с одной системой и подключают к нему несколько мониторов.
Популярные операционные системы
🖥 Windows
Одна из первых операционных систем для ПК, поэтому под нее написано множество программ, приложений и игр. Есть три типа: Home — для домашнего использования, Professional — для корпоративных целей и Ultimate — продвинутая версия для любого пользователя.
Плюсы и минусы ОС
|➕
|➖
|— Привычный интерфейс
|— Слабая защита — легко поймать вирус
|— Легкость установки программ: с одного щелчка по файлу
|— Требовательность к системным ресурсам
|— Большой выбор софта, приложений, игр
|— Долгая загрузка ОС🖥 MacOS
|— Регулярные обновления против багов
🖥 MacOS
Это десктопная ОС, которую использует компания Apple для компьютеров Mac. Ее разработали под конкретное оборудование, поэтому операционка работает на нём максимально эффективно. Идет в комплекте с компьютером.
Плюсы и минусы ОС
|➕
|➖
|— Устойчива к вирусам
|— Меньше программ и игр, если сравнивать с Windows
|— Высокая скорость работы программ — ничего не тормозит
|— Устанавливается только на компьютеры Apple
|— Отлаженная координация ресурсов компьютера
|— Высокая цена
|— Мало багов
|— Ограниченное количество драйверов
🖥 Linux
Бесплатная операционка с открытым кодом. Это значит, можно взять ядро и при желании написать ОС под себя. На базе ядра Linux создали Ubuntu, Debian и Fedora.
Плюсы и минусы ОС
|➕
|➖
|— Не надо покупать лицензию
|— Мало поддерживаемого софта и игр
|— Бесплатный софт
|— Ограниченная поддержка аппаратного обеспечения
|— Высокий уровень безопасности
|— Новичкам непросто разобраться в работе ОС
|— Низкие системные требования — встанет и на старенький компьютер
📱 iOS
Операционка для мобильных устройств — смартфонов и планшетов от компании Apple. Идет в комплекте с фирменными гаджетами.
Плюсы и минусы ОС
|➕
|➖
|— Высокая производительность
|— Высокая цена
|— Высокий уровень защиты от спама
|— Большинство приложений платные
|— Регулярные обновления
📱Android
OC от компании Google для мобильных девайсов. Встраивается в большинство смартфонов.
Плюсы и минусы ОС
|➕
|➖
|— Бесплатная ОС
|— Есть баги — приложения могут подвисать
|— Можно скачивать приложения из сторонних источников, а не только из магазина
|— Бывают проблемы с безопасностью
|— Встает на девайсы разных производителей
Какую ОС выбрать айтишнику
Чтобы выбрать ОС, надо понять, с какого девайса на ней планируете работать и как.
Если разработчик планирует создавать игры, стоит использовать Windows для десктопных, Android либо iOS для мобильных. Полноценные шутеры и бродилки со сложным управлением пишут под ПК, чуть проще — под смартфоны.
📌 Написать программу
Есть смысл выбрать Linux. ОС можно настроить под себя, весь софт под нее бесплатный. А можно поставить оболочки, внутри которых запускать сторонние программы, например от Windows.
📌 Работать с медиаконтентом
Если нужно профессионально работать с аудио- и видеофайлами в специальных редакторах, подходит MacOS. Она качественно обрабатывает звук, быстро рендерит видео, не подвисает, если параллельно работают две программы.
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Коротко об операционных системах
ОС — это программный комплекс, который управляет компьютером и создает среду для работы пользователя.
Стандартно любая операционная система состоит из системы ввода-вывода, загрузчика операционной системы, ядра, драйверов, командного процессора и графического интерфейса.
ОС бывают клиентские и сетевые, однозадачные и многозадачные, однопользовательские и многопользовательские.
Популярные: для десктопа — Windows, MacOS, Linux, для мобильных устройств — iOS, Android.
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