Какие операционные системы существуют и чем отличаются

Программы или приложения работают не сами по себе, а через операционные системы — специальные комплексы. Айтишникам полезно знать, как устроены ОС. Иначе напишут программу, а та либо будет тормозить, либо не запустится вовсе. Причина — разработчик не учел особенности операционки, на которой пользователь запускает софт.

Что такое операционная система и зачем она нужна

Операционная система, или ОС — это набор программ, которые обеспечивают работу компьютера и взаимодействие с ним юзера. Представьте руководителя, который управляет крупной компанией. Для компьютера такой руководитель — операционная система.

Операционка выполняет следующие задачи:

Обеспечивает работу устройств, которые подключают к компьютеру: мышки, колонок, клавиатуры, роутера.

Связывает с устройствами программы и приложения, которые запускают на компьютере. Например, аудиоплеер — программа — передает звук в физические колонки благодаря ОС.

Запускает, устанавливает и удаляет программы, приложения, игры.

Создает для пользователей интерфейс: рабочий стол, папки, ярлыки, окна.

Из чего состоит операционная система

Особенность операционной системы — это не единая монолитная среда, а набор модулей. Каждый модуль содержит функции для конкретной работы.

Большинство операционных систем состоят из таких компонентов:

📀 Система ввода-вывода. Ее еще называют BIOS. Передает устройствам — клавиатуре, мышке, сетевому адаптеру — команды, обрабатывает ошибки, реагирует на прерывания. То есть когда пользователь кликает мышкой на условный ярлык, система обрабатывает действие по заранее прописанному сценарию. Например, открывает папку.

📀 Загрузчик ОС. Программа, которая загружает файлы операционной системы, когда пользователь запускает компьютер.

📀 Ядро ОС. Центральная часть любой операционки. В ней собраны основные системы, которые запускают программы и управляют ими.

📀 Драйверы. Дополнительный софт для управления устройствами, которые подключают к ПК. Дополняют BIOS — систему ввода-вывода.

📀 Командный процессор. Передает действия пользователя компьютеру, чтобы тот их обработал.

📀 Графический интерфейс. Всё то, что отображается на мониторе компьютера: рабочий стол, папки, ярлыки, окна.

Основные виды операционных систем

Есть разные классификации операционных систем, но вот основные:

по управляющему ядру — бывают клиентские и сетевые;

по поддержке многозадачности — однозадачные и многозадачные;

по количеству пользователей — однопользовательские и многопользовательские.

🌐 Клиентские и сетевые

С сетевыми ОС работают сетевые админы — специалисты, которые настраивают железо и программы компьютера. Клиентские предназначены для обычных пользователей. Имеют графический интерфейс и управление на базе кнопок и ярлыков, а не текстовых команд.

⏰ Однозадачные и многозадачные

В однозадачных ОС нельзя делать сразу несколько задач, к примеру рисовать баннер в фотошопе и слушать музыку в ВК. Чтобы запустить следующую программу, надо закрыть предыдущую. В многозадачных можно запускать программы параллельно: ничего не будет виснуть или прерываться.

👥 Однопользовательские и многопользовательские

Однопользовательскую систему использует один юзер, а многопользовательские — несколько. Например, многопользовательские операционки используют в офисе. Берут один компьютер с одной системой и подключают к нему несколько мониторов.

Популярные операционные системы

🖥 Windows

Одна из первых операционных систем для ПК, поэтому под нее написано множество программ, приложений и игр. Есть три типа: Home — для домашнего использования, Professional — для корпоративных целей и Ultimate — продвинутая версия для любого пользователя.

Плюсы и минусы ОС

➕ ➖ — Привычный интерфейс — Слабая защита — легко поймать вирус — Легкость установки программ: с одного щелчка по файлу — Требовательность к системным ресурсам — Большой выбор софта, приложений, игр — Долгая загрузка ОС🖥 MacOS — Регулярные обновления против багов

🖥 MacOS

Это десктопная ОС, которую использует компания Apple для компьютеров Mac. Ее разработали под конкретное оборудование, поэтому операционка работает на нём максимально эффективно. Идет в комплекте с компьютером.

Плюсы и минусы ОС

➕ ➖ — Устойчива к вирусам — Меньше программ и игр, если сравнивать с Windows — Высокая скорость работы программ — ничего не тормозит — Устанавливается только на компьютеры Apple — Отлаженная координация ресурсов компьютера — Высокая цена — Мало багов — Ограниченное количество драйверов

🖥 Linux

Бесплатная операционка с открытым кодом. Это значит, можно взять ядро и при желании написать ОС под себя. На базе ядра Linux создали Ubuntu, Debian и Fedora.

Плюсы и минусы ОС

➕ ➖ — Не надо покупать лицензию — Мало поддерживаемого софта и игр — Бесплатный софт — Ограниченная поддержка аппаратного обеспечения — Высокий уровень безопасности — Новичкам непросто разобраться в работе ОС — Низкие системные требования — встанет и на старенький компьютер

📱 iOS

Операционка для мобильных устройств — смартфонов и планшетов от компании Apple. Идет в комплекте с фирменными гаджетами.

Плюсы и минусы ОС

➕ ➖ — Высокая производительность — Высокая цена — Высокий уровень защиты от спама — Большинство приложений платные — Регулярные обновления

📱Android

OC от компании Google для мобильных девайсов. Встраивается в большинство смартфонов.

Плюсы и минусы ОС

➕ ➖ — Бесплатная ОС — Есть баги — приложения могут подвисать — Можно скачивать приложения из сторонних источников, а не только из магазина — Бывают проблемы с безопасностью — Встает на девайсы разных производителей

Какую ОС выбрать айтишнику

Чтобы выбрать ОС, надо понять, с какого девайса на ней планируете работать и как.

📌 Создать игру

Если разработчик планирует создавать игры, стоит использовать Windows для десктопных, Android либо iOS для мобильных. Полноценные шутеры и бродилки со сложным управлением пишут под ПК, чуть проще — под смартфоны.

📌 Написать программу

Есть смысл выбрать Linux. ОС можно настроить под себя, весь софт под нее бесплатный. А можно поставить оболочки, внутри которых запускать сторонние программы, например от Windows.

📌 Работать с медиаконтентом

Если нужно профессионально работать с аудио- и видеофайлами в специальных редакторах, подходит MacOS. Она качественно обрабатывает звук, быстро рендерит видео, не подвисает, если параллельно работают две программы.

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Коротко об операционных системах

ОС — это программный комплекс, который управляет компьютером и создает среду для работы пользователя.

Стандартно любая операционная система состоит из системы ввода-вывода, загрузчика операционной системы, ядра, драйверов, командного процессора и графического интерфейса.

ОС бывают клиентские и сетевые, однозадачные и многозадачные, однопользовательские и многопользовательские.

Популярные: для десктопа — Windows, MacOS, Linux, для мобильных устройств — iOS, Android.