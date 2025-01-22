Трамп готов рассмотреть продажу TikTok Илону Маску или Ларри Эллисон.

Главное: Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность продажи TikTok бизнесменам Илон Маску и Ларри Эллисону.

TikTok в настоящее время находится в неопределенности из-за недавнего указа Трампа, который позволяет продолжить работу приложения в США на срок 75 дней.

Эксперты оценивают стоимость бизнеса TikTok в США примерно в 50 миллиардов долларов.

Предложение Трампа: Илон Маск или Ларри Эллисон как покупатели TikTok

На пресс-брифинге 21 января 2025 года президент Дональд Трамп не исключил возможность продажи TikTok таким бизнесменам, как Илон Маск и Ларри Эллисон. В ответ на вопрос журналиста о том, согласен ли он на сделку с Маском, Трамп заявил: «Я бы согласился, если бы он захотел это сделать». Это высказывание подчеркивает изменение позиции Трампа по отношению к TikTok, который ранее подвергался жесткой критике.

Ситуация с TikTok в США

Недавно подписанный указ Трампа позволяет TikTok продолжать свою деятельность в США в течение ближайших двух с половиной месяцев, что дает временное облегчение для приложения, принадлежащего китайской компании ByteDance. Ранее в этом месяце Верховный суд США подтвердил закон, который мог бы привести к запрету TikTok, если ByteDance не продаст приложение. Ситуация подчеркивает важность TikTok для американского рынка, где приложение стало крайне популярным среди пользователей всех возрастов.

Будущее TikTok и возможные покупатели

Бизнес TikTok в США оценивался в 50 миллиардов долларов, что говорит о его значимости. Трамп добавил, что без разрешения на работу в США TikTok «будет бесполезным», в то время как с разрешением его стоимость могла бы дойти до 1 триллиона долларов. Маск, как один из крупнейших финансовых спонсоров Трампа, и Эллисон, давний сторонник президентства Трампа, могут стать стратегическими партнерами в этом вопросе. Интересно, что ранее Трамп подписывал указ о запрете TikTok, однако его агрессивная политика по отношению к приложению, похоже, меняется на более конструктивный подход, учитывая текущие обстоятельства.