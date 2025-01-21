Токен Трампа упал более чем на 20% на фоне снижения позитивного настроения в криптовалютном рынке, Биткойн сокращает потери.

55 Курс Биткойна и других криптовалют упал во вторник на фоне снижения оптимизма инвесторов после инаугурации президента.

Главное: Токен «Official Trump» упал на 26% в течение 24 часов после инаугурации президента.

Мем-токен, выпущенный первой леди Меланией Трамп, также потерял в цене, сократившись вдвое.

Несмотря на позитивные ожидания от новой администрации, отсутствие конкретных политических заявлений о криптовалютах привело к падению цен на рынке.

Обвал токенов после инаугурации

Вторник стал неудачным днем для криптовалют после инаугурации Дональда Трампа. Токен «Official Trump», который был запущен на фоне его вступления в должность, потерял почти 26% своей стоимости за 24 часа. Аналогично, токен, выпущенный Меланией Трамп, увидел колоссальное падение, сокращаясь почти вдвое. Этот неожиданный обвал стал результатом охладившегося оптимизма на крипто-рынке после инаугурации.

Многие специалисты отмечают, что ожидания от администрации Трампа были довольно высокими. Президент обещал различные меры по поддержке криптовалютного рынка, включая создание благоприятной регулирующей среды. Однако, по факту, на инаугурации не было никаких конкретных заявлений, что и послужило основным фактором негативной реакции инвесторов.

Рынок криптовалют и его волатильность

Криптовалюты по своей природе известны высокой волатильностью. В этот день цена биткойна оставалась стабильной на уровне 104,375 долларов, следя за тенденциями в более широком индексе криптовалют. Этот диапазон цен не удивителен, так как многие инвесторы уже давно привыкли к резким колебаниям. Например, биткойн ранее показывал значительные изменения стоимости в тысячах долларов всего за один день.

Кеннет Ламонт, представитель Morningstar, призвал инвесторов к осторожности, подчеркивая, что "страх упустить возможности" не является стратегией инвестирования. Он советует игрокам на рынке быть осведомленными о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и не поддаваться эмоциям.

Ожидания от новой администрации

Несмотря на текущее падение цен, многие эксперты по-прежнему оптимистично смотрят на будущее криптовалют под управлением Трампа. Потенциальные обещания налоговых льгот и других форм поддержки могут способствовать росту доверия со стороны крупных инвесторов и регуляторов. Тем не менее, ключевым моментом будет выполнение обещаний, которые пообещал Трамп в своей предвыборной кампании.

Как показывает практика, регулирование криптовалют и внедрение новых политик со стороны правительства могут оказать значительное влияние на рынок. Инвесторы должны внимательно следить за новостями и быть готовыми к возможным изменениям в динамике рынка.