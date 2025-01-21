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Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн возвращается с исторического рекорда в $109,000 в день инаугурации.

Пройди тест: кто я в IT

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21 Янв 2025
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Новости IT

Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн возвращается с исторического рекорда в $109,000 в день инаугурации.

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Вторник ознаменовался падением биткойна и других криптовалют на фоне остывающего оптимизма инвесторов после инаугурации Дональда Трампа.

Главное:

  • Токен «Official Trump» упал на 26% в течение суток после инаугурации президента.
  • Мем-токен от первой леди Мелании Трамп также потерял около 50% своей стоимости.
  • Инаугурация не представила никаких новых политических инициатив в отношении криптовалют.

Критический взгляд на падение токенов

Согласно данным CoinGecko, «Official Trump», токен, изображающий нового президента США, упал на 26% в течение 24 часов после своей инаугурации. Это событие стало заметным ударом для сторонников криптовалют, особенно учитывая, что президент Трамп ранее утверждал, что его политика будет направлена на поддержку криптоиндустрии. В то время как многие инвесторы ожидали активных шагов в сфере регуляции, отсутствие каких-либо конкретных заявлений во время инаугурационной речи обесценило все ожидания.

На фоне этого падения стоит упомянуть, что мем-токен, выпущенный первой леди США, также провел резкое снижение, потеряв около 50% своей стоимости за день. Эти изменения подчеркивают высокую волатильность криптовалютного рынка, где даже малейшие новости могут привести к значительным колебаниям цен.

Поддержка криптовалют и неопределенность

Несмотря на резкие падения, многие инвесторы все еще считают приход Дональда Трампа в Белый дом положительным шагом для криптоиндустрии. Трамп обещал внедрить меры, поддерживающие криптовалюту, включая создание более благоприятной регуляторной среды и возможный федеральный резервный запас биткоинов. Однако отсутствие конкретных заявлений на инаугурации может указывать на неопределенность вокруг будущей политики.

Инвесторы, включая аналитиков из Morningstar, призывают к осторожности. Kenneth Lamont, один из ведущих аналитиков компании, подчеркнул, что стремление к быстрой прибыли зачастую приводит к невыгодным инвестиционным решениям. Криптовалюты известны своей волатильностью — например, биткойн может за один день терять или наращивать значительные суммы, что делает рискованным вход в рынок без должной подготовки.

Долгосрочные перспективы и стратегия инвестиций

В условиях неопределенности рынка важно помнить, что «страх упустить выгоду» не является надежной стратегией для инвестирования. По статистике, многие розничные инвесторы склонны действовать импульсивно, что приводит к покупке на пиках и продаже на низах. Важно иметь четкую стратегию, основанную на анализе и понимании рисков, связанных с криптовалютами.

С учетом ожидаемых изменений в политике, долгосрочные перспективы для криптовалют могут быть позитивными, однако инвесторам рекомендуется подходить к торговле с осторожностью и избегать спекуляций.

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