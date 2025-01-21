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Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн снизился после рекорда на уровне $109,000 в день инаугурации.

Пройди тест: кто я в IT

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21 Янв 2025
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Новости IT

Токен Трампа упал более чем на 20%, биткойн снизился после рекорда на уровне $109,000 в день инаугурации.

Содержание

Вторник ознаменовался падением биткойна и других криптовалют на фоне ослабления оптимизма инвесторов после инаугурации президента Трампа.

Главное:

  • Криптовалюта «Official Trump» упала на 26% всего за 24 часа после инаугурации президента.
  • Мем-токен, выпущенный первой леди Меланией Трамп, также потерял половину своей стоимости.
  • Не было объявлено конкретных кредитных политик, что повлияло на падение цен криптовалют.

Криптовалютный рынок реагирует на инаугурацию Трампа

На фоне инаугурации нового президента США, криптовалюты, включая Bitcoin, начали демонстрировать заметные колебания цен. В то время как многие ожидали, что приход Дональда Трампа в Белый дом создаст оптимистичные настроения на крипторынке, результаты оказались противоречивыми. Криптовалюта «Official Trump», созданная специально для данной ситуации, потеряла 26% своей стоимости всего за сутки. Важно отметить, что инвесторы, ранее настроенные оптимистично, теперь, похоже, охладили свои ожидания после инаугурационного дня.

На момент составления отчета Bitcoin торговался на уровне около $103,527.93, что значительно ниже пиковых значений, достигнутых до инаугурации, когда он был оценен в $109,350.72. Эта ситуация привела к тому, что весь криптовалютный рынок, по оценкам CoinDesk 20, оказался под давлением, и инвесторы начали пересматривать свои стратегии.

Отсутствие конкретных новостей о криптовалюте

Не менее важной причиной падения цен является недостаток конкретных заявлений и инициатив непосредственно от президента в день его инаугурации. Несмотря на распространенное мнение, что Трамп будет поддерживать рынок криптовалют, отсутствие четких планов по регулированию и поддержке данной сферы не способствовало стабильности рынка.

Кеннет Ламонт, аналитик из Morningstar, предостерегает инвесторов от спешных решений, советуя избегать эмоциональных действий, вызванных рыночными колебаниями. По его словам, "Страх упустить возможность не является стратегией инвестирования". Он также подчеркнул, что многие розничные инвесторы часто совершают ошибки, покупая и продавая в наименее благоприятные моменты.

Перспективы крипторынка в свете новых вызовов

Поскольку криптовалюты продолжают проявлять высокую волатильность, важно понимать, что рынок находится в стадии нестабильности и неопределенности. В связи с памятью о прошлом росте и падениях, основное внимание должно сосредоточиться на осознанных и обоснованных инвестициях, а не на спонтанных действиях.

Специалисты советуют не забывать о рисках, связанных с такими активами, как Bitcoin и его альткоины. Будучи самым крупным цифровым активом, Bitcoin неоднократно подвержен значительным ценовым колебаниям — например, в прошлом он мог упасть или вырасти на тысячи долларов за один день. Таким образом, инвесторам стоит учитывать риски и быть готовыми к возможным неудачам на этом непростом пути к цифровым активам.

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