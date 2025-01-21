Стоимость бренда Tesla упала на $15 миллиардов в 2024 году из-за устаревшей модели и руководства Маска, согласно исследованию.

Главное: Стоимость бренда Tesla снизилась на 26% в 2024 году, составив около 43 миллиардов долларов.

CEO компании Илон Маск оказал негативное влияние на восприятие бренда, согласно исследованиям Brand Finance.

Конкуренты Tesla, такие как Toyota и Mercedes, стали более ценными брендами в автомобильной отрасли.

Снижение ценности бренда Tesla

Согласно исследованиям, проведённым консалтинговой компанией Brand Finance, стоимость бренда Tesla значительно упала во второй раз подряд в 2024 году. На начало года её оценивали в 58,3 миллиарда долларов, однако к концу года она снизилась до 43 миллиардов долларов. В настоящее время Toyota занимает первую строчку по стоимости бренда в автомобильном сегменте, составив 64,7 миллиарда долларов, а Mercedes следует с 53 миллиарда долларов. Эта ситуация обостряется не только снижающейся ценностью, но и целоместными изменениями в восприятии компании потребителями.

Влияние Илона Маска на бренд

Илон Маск, будучи лицом и основателем Tesla, значительно влияет на репутацию компании. Как отметил CEO Brand Finance Дэвид Хэйг, Маск разделяет общественное мнение, вызывая как восторг, так и критику. Это двуличие негативно отражается на восприятии Tesla. Исследования показали, что надёжность и репутация Tesla снижаются на основных рынках, где она присутствует, включая США, Европу и Азию. Особенно заметно, что «рекомендательный» и «учётный» индексы компании падают, что в свою очередь может привести к продаже меньшего объёма продукции и снижению цен.

Конкуренция и последствия для Tesla

Несмотря на укомплектованный высокими показателями уровень лояльности пользователей в США, который составляет 90%, Tesla всё же видит, как её доля на рынке электромобилей сокращается. Например, в 2024 году её рыночная доля в США упала до 49% с 55% в 2023 году, несмотря на общий рост интереса к электрическим автомобилям. В условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Mercedes и BYD, важно для Tesla разработать новые модели и продукты, которые возродят интерес потребителей и придадут компании новый импульс на рынке. Как утверждает Хэйг, необходимо создать новый продуктовый ряд, чтобы вернуть прежний интерес потребителей, иначе Tesla может утратить свою прежнюю привлекательность.