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Мем-акция Трампа открывает путь для возвращения криптоиндустрии к эпохе новых токенов и пузыря NFT.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
30
Новости IT

Мем-акция Трампа открывает путь для возвращения криптоиндустрии к эпохе новых токенов и пузыря NFT.

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Возвращение Трампа в Белый дом может ознаменовать начало яркой, но хаотичной эпохи криптовалют в США, отмечают аналитики Bernstein.

Главное:

  • Президент США Дональд Трамп запустил мем-коин «Официальный Трамп», который за два дня достиг рыночной капитализации $73 миллиарда.
  • Трамп и его супруга Мелания представили свои криптовалютные проекты, что вызвало обсуждения о новом регулировании криптоиндустрии в стране.
  • Аналитики Bernstein отмечают, что это может сигнализировать о начале новой, более расслабленной эры регулирования криптовалют в США.

Запуск мем-коина Трампа

В эти выходные произошло важное событие для криптоиндустрии: Дональд Трамп, вновь ставший президентом, анонсировал запуск своего мем-коина под названием «Официальный Трамп». За рекордно короткий срок — всего два дня — его рыночная капитализация выросла до впечатляющих $73 миллиардов, прежде чем цена упала на 50%. Этот быстрый рост и падение демонстрируют как азарт, так и риски, связанные с инвестициями в криптовалюты.

Трамп не остался единственным игроком в этом направлении: всего через день после анонса его мем-коина, первая леди США, Мелания Трамп, запустила собственный проект, который, однако, не вызвал такого же интереса. Эти события поднимают важные вопросы о будущем регулирования криптовалют в Соединенных Штатах.

Новый взгляд на регулирование криптовалют

Аналитики из компании Bernstein уверены, что запуск мем-коина Трампа может стать знаковым моментом для криптоиндустрии. Эксперты, в частности, подчеркивают, что этот шаг может сигнализировать о начале новой фазы регулирования, более благоприятной для создателей криптовалют — иначе говоря, «строить в США и не бояться запускать токены».

Ранее, до прихода Трампа к власти, режим регулирования криптовалют был довольно жестким, и многие стартапы сталкивались с проблемами из-за строгих требований со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако с новым президентом наблюдается рост уровня возможностей для криптопроектов, что может привести к значительному увеличению их числа и активности на рынке.

Мем-коины и их влияние на рынок

Несмотря на критику потенциальных последствий запуска мем-коинов, исследователи продолжают утверждать, что подобные инициативы могут принести долгосрочные выгоды для криптоинноваций. Например, запуск мем-коина Трампа привлек внимание как инвесторов, так и СМИ, что создает дополнительные возможности для роста всей индустрии.

К тому же интерес к подобным проектам может служить индикатором изменений на рынке, поощряя не только новые запуски, но и инвестиции в более зрелые криптовалютные проекты. Инвесторы должны быть внимательны, так как волатильность на рынке остаётся высокой, и такие токены могут представлять собой как возможность, так и риск.

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