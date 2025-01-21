Курс токена Трампа упал более чем на 20%, биткойн откатился от рекорда в $109,000 в день инаугурации

Главное: Token «Official Trump» упал на 27% за 24 часа после инаугурации президента США.

Мем-токен, запущенный первой леди Меланией Трамп, также потерял почти половину своей стоимости.

Инаугурация не содержала конкретных анонсов по политике в области криптовалют.

Крипторынок реагирует на неопределенность

После инаугурации Дональда Трампа, настроения среди инвесторов в криптовалюты резко изменились. Новый токен, который получил название «Official Trump», демонстрировал впечатляющий рост в преддверии инаугурации, однако в итоге потерял 27% своей стоимости всего за 24 часа. Инвесторы ожидали, что появление нового президента приведет к позитивным изменениям в криптосфере, так как Трамп обещал поддержку криптовалют. Однако отсутствие конкретных заявлений о политике по регулированию криптовалют в ходе инаугурации стало неожиданным ударом для рынка.

По данным CoinGecko, во время пика интереса к криптовалютам цена Bitcoin достигала 109,350.72 долларов, однако затем снизилась до 104,375 долларов. Тенденция снижения также затронула и другие альткоины, что стало причиной общей нестабильности на рынке.

Медленный старт для криптовалют

Криптоинвесторы ожидали, что Трамп объявит о новых инициативах, поддерживающих отрасль, однако этого не произошло. Специалисты подчеркивают, что такие заявления могли бы значительно укрепить рынок. В частности, Кеннет Ламонт из Morningstar отметил, что инвесторы не должны поддаваться эмоциям и рисковать без должной подготовки.

Криптовалюты известны своей волатильностью, и, как предупреждает Ламонт, "страх упустить возможность" не является стратегией для успешного инвестирования. Основополагающие принципы контроля рисков и отказ от импульсивных решений становятся особенно важными в условиях текущей неопределенности.

Будущее криптовалют в эпоху Трампа

Трамп воспринимается многими как защитник криптовалют, что должно было повысить доверие инвесторов к рынку. Привлечение более других потенциальных инвесторов, а также возможное создание федерального фонда для поддержки Bitcoin могли бы вызвать новый интерес к рынку. На данный момент, однако, ралли в криптосекторе, похоже, остановилось.

Таким образом, ожидается, что дальнейшие действия администрации Трампа в области криптовалют будут сильно влиять на динамику всего сектора. Инвесторы должны оставаться внимательными и готовыми принимать взвешенные решения в условиях меняющегося рынка. Информация и осознание рисков — ключевые факторы, которые помогут избежать ненужных потерь в столь волатильной сфере.