Биткойн снижает позиции, токен Трампа теряет более 20% на фоне охлаждения бычьего настроя в криптовалютной сфере.

Главное: Цены на Bitcoin и другие криптовалюты значительно упали после инаугурации Дональда Трампа.

Токен TRUMP, представляющий нового президента, снизился на 22% за 24 часа.

Инвесторы встретили приход Трампа в офис оптимистично, ожидая поддержки криптополитики.

Падение криптовалют после инаугурации Трампа

После торжественной инаугурации Дональда Трампа, рынок криптовалют ощутил существенные колебания. Bitcoin упал примерно на 5%, достигнув отметки в $102,589, а его «собратья» по рынку Ether и XRP снизились на 3% и 5% соответственно. Ожидания инвесторов, ранее выражавших оптимизм по поводу поддержки криптовалютной политики новым президентом, оказались преждевременными. Это, в свою очередь, продемонстрировало нестабильность криптовалютного рынка, который чувствителен даже к малейшим переменам в политической сфере.

Токены Трампа и Мелании

Токен TRUMP, который был создан только накануне инаугурации, зафиксировал падение на 22% в течение 24 часов. Это стало одной из самых резких реакций рынка на политические события в США. Не осталась без внимания и мем-токен, запущенный первой леди Меланией Трамп — его стоимость упала на поразительные 58% в тот же день. Эти примеры еще раз подчеркивают, как краткосрочные волатильные изменения могут сильно затрагивать стоимость активов, даже когда они символизируют надежды и ожидания инвесторов.

Оптимизм на будущее

Несмотря на снижение цен на криптовалюты, многие специалисты рынка остаются оптимистичными. С момента своего вступления в должность, Трамп обещал внедрение нового подхода к регулированию криптовалют, который может способствовать дальнейшему росту и стабилизации рынка. Его администрация рассматривает возможность создания федерального резерва Bitcoin, что является серьезным шагом к легитимизации и развитию криптовалютной индустрии в Соединенных Штатах. Исследования показывают, что воспринимаемая поддержка от высокопрофильных фигур может оказывать значительное влияние на изменение настроений инвесторов и, как следствие, на динамику цен.

Криптовалютный рынок переживает один из своих самых волатильных периодов за последние годы, что ставит перед инвесторами как риски, так и возможности. Важно следить за дальнейшими шагами администрации и тем, как они отразятся на экономических показателях и настроении участников рынка.