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Акции Reddit выросли на 7% и достигли рекорда после повышения целевой цены от Raymond James.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
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Новости IT

Акции Reddit выросли на 7% и достигли рекорда после повышения целевой цены от Raymond James.

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Акции Reddit выросли более чем на 7%, достигнув рекорда, после повышения целевой цены и подтверждения рейтинга «сильная покупка» аналитиками Raymond

Главное:

  • Акции Reddit выросли более чем на 7%, достигнув рекордного уровня в $191.
  • Аналитики Raymond James повысили прогнозируемую цену акций Reddit с $150 до $200.
  • Компания планирует расширть свою деятельность на международном рынке, используя технологии искусственного интеллекта для перевода контента.

Рост акций Reddit: что к этому привело?

На фоне повышения цен акций Reddit до рекордного уровня, данное событие не может не привлечь внимание инвесторов и аналитиков. Согласно данным, опубликованным аналитиками Raymond James, акциями Reddit торгуются на уровне $191, что значительно превышает предыдущий рекорд в $182, установленный 6 января этого года. Эта неудача акций, как сообщают эксперты, вызвана не только общим повышением интереса к акциям компаний, связанных с социальными сетями, но и конкретными действиями самой компании.

Аналитики Raymond James уверены в росте бизнеса Reddit на международных рынках, что привело к изменению их ценового прогноза. Это подтверждается их заявлением о том, что Reddit сможет значительно увеличить свою аудиторию и рекламные доходы за счет внешней экспансии.

Международная экспансия и новые технологии

Reddit активно разрабатывает стратегии по привлечению пользователей за пределами Соединенных Штатов. Главный операционный директор компании Джен Вонг отмечает, что ключевым фактором в этом процессе станет использование искусственного интеллекта для перевода контента на несколько языков, включая португальский, испанский и немецкий. Такие меры должны помочь Reddit занять более высокие позиции в локальных поисковых системах и создать устойчивый потенциал для роста.

На данный момент, наиболее активно растущими регионами Reddit остаются Великобритания, Филиппины, Индия и Бразилия. Эта информация подчеркивает возможность дальнейшего роста пользовательской базы именно за счет иностранных пользователей.

Проблемы и риски компании

Несмотря на позитивные прогнозы, аналитики также упоминают о возможных рисках, связанных с изменением алгоритмов поиска Google. Это может негативно повлиять на видимость Reddit в результатах поиска и замедлить конвертацию пользователей без аккаунтов в зарегистрированных, что, в свою очередь, отражается на доходах. По данным Raymond James, зарегистрированные пользователи генерируют больше дохода для компании, и их количество имеет важное значение для дальнейшего роста бизнеса.

Таким образом, инвестиции в Reddit остаются весьма привлекательными, особенно с учетом стратегического роста на новых рынках и использования передовых технологий. Тем не менее, инвесторам стоит быть внимательными к факторам, которые могут повлиять на успешность компании в будущем.

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