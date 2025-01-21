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Акции Oracle подскочили на 7% из-за участия в инициативе по инфраструктуре ИИ, которую объявит Трамп.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
22 Янв 2025
2 мин
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Новости IT

Акции Oracle подскочили на 7% из-за участия в инициативе по инфраструктуре ИИ, которую объявит Трамп.

Содержание

Oracle примет участие в совместном проекте по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта в США, который анонсирует президент Трамп.

Главное:

  • Акции Oracle выросли на 7% из-за участия в инициативе по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта в США.
  • Инициатива будет объявлена президентом Трампом и включает начальные инвестиции в размере $100 миллиардов.
  • Сейчас Oracle является ключевым партнером для OpenAI, что существенно способствует их росту.

Создание инфраструктуры искусственного интеллекта

Недавно стало известно, что Oracle совместно с OpenAI и SoftBank участвует в создании инфраструктуры для искусственного интеллекта в США. Этот проект, который будет анонсирован президентом Дональдом Трампом, будет начат с инвестиций в размере 100 миллиардов долларов, при этом в дальнейшем сумма может увеличиться до 500 миллиардов долларов в течение четырех лет. Данная инициатива обозначает значительное внимание к технологиям ИИ со стороны государственной власти и, безусловно, станет драйвером роста для участвующих компаний.

Интересно отметить, что в 2024 году стоимость акций Oracle выросла на 58%, что является лучшим показателем с 1999 года. Это, в свою очередь, привело к тому, что состояние соучредителя Oracle Ларри Эллисона увеличилось на более чем 75 миллиардов долларов, что также подчеркивает масштаб успеха компании.

Партнерство с OpenAI

Одной из причин успешного роста акций Oracle является формирование партнерства с OpenAI, которая нуждается в мощных графических процессорах для обучения и работы своих моделей ИИ. Подобные достижения выделяют Oracle на фоне других компаний, занимающихся облачными технологиями. Важно отметить, что в условиях растущего интереса к искусственному интеллекту многие технологические компании стремятся обеспечить себе прочные рыночные позиции, и Oracle явно на правильном пути.

Поскольку OpenAI активно разрабатывает такие технологии, как ChatGPT, интеграция с Oracle, которая предоставляет необходимые облачные ресурсы, становится стратегически важным шагом как для самой компании, так и для ее партнеров.

Влияние на рынок и экономику

Инициатива по созданию инфраструктуры для ИИ может изменить ландшафт не только для таких крупных игроков, как Oracle, но и для всей технологической отрасли. Вложение значительных сумм в ИИ станет катализатором для инновационного прорыва, создаст новые рабочие места и потенциально приведет к росту ВВП в течение следующих нескольких лет.

По данным международных исследований, рынок ИИ будет расти с CAGR (среднегодовой темп роста) более 40% в следующем десятилетии. Это подчеркивает важность таких инициатив и их значение для будущего экономики. Учитывая, что компании, сосредотачивающиеся на ИИ, сейчас обеспечивают высокий рост капитализации, можно ожидать, что подобного рода партнерства и инвестиций будут нарастать.

В результате, шаги, предпринятые Oracle и ее партнерами в области искусственного интеллекта, могут значительно повлиять на будущее технологий и экономики в целом, открывая новые горизонты для развития и внедрения инноваций.

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