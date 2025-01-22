Abnormal Security назначает экс-руководителя ServiceNow финансовым директором на фоне подготовки к IPO.

Главное: Компания Abnormal Security назначила Лизу Бэнкс на пост главного финансового директора.

Стартап планирует выход на IPO в ближайшие 1.5 года с прогнозируемой выручкой свыше $200 миллионов.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом придаёт уверенность инвесторам в оживлении рынка IPO.

Назначение нового CFO

Abnormal Security, стартап, специализирующийся на защите электронной почты, назначил Лизу Бэнкс, ранее работавшую в качестве старшего вице-президента финансов в компании ServiceNow, на пост главного финансового директора. Это назначение, безусловно, подчеркивает серьезные намерения компании на рынке, так как переход на такую высокую должность означает, что она готовится к серьезным изменениям и возможному выходу на IPO. Лиза отмечает, что Abnormal Security намерена распространять свои услуги за пределы текущей ниши.

Подготовка к IPO

Компания Abnormal Security уже достигла annualized revenue свыше $200 миллионов, с ростом более 100% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о стабильности и устойчивом развитии бизнеса. С учетом того, что недавние исследования показывают интерес инвесторов к IPO в сфере технологий, назначение Лизы Бэнкс можно расценивать как стратегически важный шаг на пути к публичному размещению акций. Бэнкс ожидает, что потребуется около полутора лет для подготовки к IPO, что является довольно реалистичным сроком с учетом необходимой организационной работы.

Атмосфера на рынке IPO

С изменением политической ситуации в США и возвращением Дональда Трампа в Белый дом, наблюдается рост оптимизма среди инвесторов относительно рынка IPO. Goldman Sachs даже прогнозирует рост числа публичных предложений в области технологий. После затишья в три года возврат активности на рынок IPO может стать стимулом для многих технологических стартапов, таких как Abnormal Security, искать возможности выхода на фондовый рынок и расширять свое присутствие в глобальной экономике.

Согласно последним данным, компании, как Abnormal Security, имеют значительные преимущества при выходе на IPO, если у них есть устойчивые финансовые показатели и перспективные планы по расширению бизнеса. Это делает их привлекательными для инвесторов на современном конкурентном рынке.