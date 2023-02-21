Кто такой веб-разработчик и как им стать

Спрос на веб-разработчиков растет, ведь даже небольшим компаниям нужны свои сайты. В январе 2023 года на Хабре было более 1500 вакансий: новые появляются на площадке ежедневно. Рассказываем, что за профессия — разработчик сайтов, сколько получает такой специалист и какие навыки для этого необходимы.

Кто такой веб-разработчик

Веб-разработчик — это программист, который пишет код для сайтов и веб-приложений. Другими словами, создает IТ-продукты и поддерживает их работу.

Сайт — это любая страница в интернете. Взаимодействие с сайтами ограничено: человек может зайти, прочитать информацию, посмотреть видео и иногда оставить заявку. Возможных действий там не так много.

Веб-приложения тоже относят к сайтам, но они более интерактивные. Обычно в них есть личный кабинет, а в нём хранится история заказов, переписки и другие данные пользователя. Примеры веб-приложений — интернет-почта, социальные сети, облачные хранилища.

Виды веб-разработчиков

У любого сайта или приложения есть две части — фронтенд и бэкенд. Когда пользователь нажимает на кнопки, списки или меню, он взаимодействует с фронтендом. Бэкенд — это скрытая сторона сайта. Она отвечает за то, чтобы сайт выполнял свою функцию. Например, в онлайн-магазине пользователь кликает на товар, и он попадает в корзину.

https://sky.pro/media/instrumenty-dlya-veb-razrabotki/

Есть три типа веб-разработчиков:

📌 Frontend-разработчик (фронтендер)

Разрабатывает пользовательский интерфейс. Вместе с дизайнером и верстальщиком продумывает, как будет выглядеть сайт, и пытается улучшить его.

📌 Backend-разработчик (бэкендер)

Работает с серверной частью сайта, недоступной обычному пользователю. Чаще всего backend-разработчик пишет код, который связывает фронтенд с базами данных.

Например: вы добавили в корзину кроссовки, и система рекомендует вам носки. Это — работа бэкендера. Сайт посчитал итоговую сумму, вычел скидку, прибавил стоимость доставки — тоже по части бэкенда. За безопасное проведение платежа и защиту пользовательских данных тоже отвечает он.

📌 Фулстек-разработчик

Мастер на все руки, который совмещает задачи по бэкенду и фронтенду. Такие специалисты востребованы на фрилансе и в стартапах, потому что могут сделать сайт под ключ. В крупных компаниях их обязанности чаще разделяются: чем сложнее продукт, тем больше разработчиков участвуют в его создании.

Фронтенд — это часть, которую видит пользователь. Бэкенд — та часть, которая происходит внутри, на серверах. Фулстек — это когда человек умеет и то и другое. Выбирайте то, к чему больше душа лежит. На мой взгляд, на фронтенде стартовать чуть проще. Во всяком случае, требования в вакансиях иногда ниже. Сергей Иванов Ведущий разработчик (команда маркетинга и продаж)

Чем занимается веб-разработчик

Представим, что фулстек-разработчик Антон получил задачу — создать сайт по макету дизайнера и наладить его работу. Алгоритм действий будет примерно такой:

Сначала фронтенд

Антон обсуждает техническую реализацию с дизайнером. Задает вопросы, уточняет размеры плашек, в какую сторону будет выезжать меню, и другие тонкости. Затем он приступает к верстке сайта. Переносит макет в HTML-документ: в нём указывает, какие элементы будут на странице. С помощью настроек CSS Антон задает цвета, шрифты и размеры. Шаблон сохраняется в системе управления контентом (CMS).

Потом бэкенд

Антон выстраивает логику сайта, его архитектуру. На этом этапе определяет, как разные компоненты сайта будут связаны между собой. Дальше нужно связать базы данных с внешней стороной сайта. Делают это чаще всего с помощью Python или PHP. Когда сайт готов, осталось только протестировать его работу. Разработчик смотрит, чтобы все элементы правильно отображались в разных браузерах и на смартфонах. И конечно, выполняли свои функции.

Какие навыки нужны

Специальность веб-разработчика предполагает, что вы умеете работать с популярными языками программирования, фреймворками и протоколами. Профессиональные навыки для фронтендера и бэкендера будут различаться, а вот фулстек-разработчик должен хорошо разбираться во всех инструментах.

Фронтенд Бэкенд язык программирования JavaScript языки программирования Python, PHP, JavaScript фреймворки Angular, React, jQuery фреймворки (например, Django или Yii) протоколы HTTP протоколы HTTP язык гипертекстовой разметки HTML знания сетевой безопасности работа с графическими редакторами (Figma, Adobe Photoshop) работа с базами данных через MySQL, Postgres работа со стилями через CSS работа с веб-серверами (Apache, NGINX, IIS)

Как стать веб-разработчиком

Есть несколько способов:

✔️ Получить высшее образование

Подойдут программы «Разработка программного обеспечения» и «Прикладная математика и информатика». На них дадут базу, с которой можно найти первую стажировку.

✔️ Изучать информацию в свободном доступе

В интернете много бесплатных материалов: видео на ютубе, статьи в профессиональных блогах, книги и мануалы. Начните решать учебные задачи и постепенно усложняйте их. Когда освоите базу, попробуйте сделать небольшой проект самостоятельно.

Профессию веб-разработчика можно освоить самостоятельно, на ютубе полно видео. На мой взгляд, лучший способ — выбрать какой-то сайт или приложение и попытаться его реализовать самостоятельно. Но будет непросто. Основные сложности — сохранить мотивацию и усидчивость. И быть готовым к постоянным провалам и тому, что что-то не работает. И уметь много читать и искать информацию. Сергей Иванов Ведущий разработчик (команда маркетинга и продаж)

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Самообразование — это здорово и полезно. Но его минус в том, что нет четкого графика и обратной связи. На специализированных курсах можно задать вопрос наставнику и быстро исправить свои ошибки. К тому же не придется тратить время на поиск информации: вам всё разложат по полочкам. А еще некоторые площадки помогают найти работу.

В Skypro вы освоите профессию с нуля за 12 месяцев. Получится совмещать с работой и учебой: нужно до 15 часов в неделю. В программе — и бэкенд, и фронтенд:

HTML, CSS, адаптивный дизайн, JavaScript и библиотека React;

запуск сервера, роутинг, обработка запросов;

библиотека для разработки серверных приложений Express.js, среда выполнения Node.js, базы данных.

Соберете портфолио и получите диплом о профпереподготовке. Но это не всё: центр карьеры гарантированно найдет работу — или вам вернут деньги.

Сколько зарабатывает веб-программист

Доход зависит от должности и опыта работы. В среднем в 2022 году фулстек-разработчикам и фронтендерам платили 150 000 ₽, а разработчикам на бэкенде — 165 000 ₽.

Больше всего веб-разработчики зарабатывают в Москве: от 182 000 ₽ до 200 000 ₽. На втором месте Санкт-Петербург с зарплатами 160 000 ₽ — 180 000 ₽. Средний оклад в регионах — 130 000 ₽ — 150 000 ₽, причём больше всего получают backend-разработчики.

По опыту разработчики делятся на начинающих специалистов (джуниоры), продвинутых специалистов (мидлы), старших специалистов (сеньоры) и лидеров команды (тимлиды). Их зарплаты различаются. Джуниоры получают около 70 000 ₽, мидлы — 150 000 ₽, сеньоры — 240 000 ₽, тимлиды — 270 000 ₽.

Плюсы и минусы профессии

Профессия веб-разработчика остается в топе наиболее востребованных. В исследовании сервиса «Работа.ру» каждый второй работодатель отметил, что в 2023 году придется бороться за IT-специалистов.

Плюсы веб-разработки:

✅ Большой спрос на рынке.

✅ Высокие зарплаты, даже в сравнении с другими программистами.

✅ Для старта необязательно иметь диплом о высшем образовании.

✅ Можно работать удаленно.

Минусы:

❌ Большая нагрузка.

❌ Ненормированный рабочий день.

❌ Постоянная концентрация внимания.

❌ Нужно непрерывно учиться и следить за трендами в IT.

Будьте готовы к сложностям: их полно. От очень локальной терминологии, зависящей от конкретного проекта, до самого обычного «сделать задачу, решение которой ты даже представить не можешь». Как и везде, со временем проблемы начинают отпадать. В работе больше всего помогает периодически отдыхать или переключаться на что-то другое, чтобы голова не закипала. Матвей Сендецкий Работает frontend-разработчиком четыре месяца

Главное о том, как войти в веб-разработку