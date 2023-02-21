Кто такой веб-разработчик и как им стать

Спрос на веб-разработчиков растет, ведь даже небольшим компаниям нужны свои сайты. В январе 2023 года на Хабре было более 1500 вакансий: новые появляются на площадке ежедневно. Рассказываем, что за профессия — разработчик сайтов, сколько получает такой специалист и какие навыки для этого необходимы.
Кто такой веб-разработчик
Веб-разработчик — это программист, который пишет код для сайтов и веб-приложений. Другими словами, создает IТ-продукты и поддерживает их работу.
Сайт — это любая страница в интернете. Взаимодействие с сайтами ограничено: человек может зайти, прочитать информацию, посмотреть видео и иногда оставить заявку. Возможных действий там не так много.
Веб-приложения тоже относят к сайтам, но они более интерактивные. Обычно в них есть личный кабинет, а в нём хранится история заказов, переписки и другие данные пользователя. Примеры веб-приложений — интернет-почта, социальные сети, облачные хранилища.
Виды веб-разработчиков
У любого сайта или приложения есть две части — фронтенд и бэкенд. Когда пользователь нажимает на кнопки, списки или меню, он взаимодействует с фронтендом. Бэкенд — это скрытая сторона сайта. Она отвечает за то, чтобы сайт выполнял свою функцию. Например, в онлайн-магазине пользователь кликает на товар, и он попадает в корзину.
Есть три типа веб-разработчиков:
📌 Frontend-разработчик (фронтендер)
Разрабатывает пользовательский интерфейс. Вместе с дизайнером и верстальщиком продумывает, как будет выглядеть сайт, и пытается улучшить его.
📌 Backend-разработчик (бэкендер)
Работает с серверной частью сайта, недоступной обычному пользователю. Чаще всего backend-разработчик пишет код, который связывает фронтенд с базами данных.
Например: вы добавили в корзину кроссовки, и система рекомендует вам носки. Это — работа бэкендера. Сайт посчитал итоговую сумму, вычел скидку, прибавил стоимость доставки — тоже по части бэкенда. За безопасное проведение платежа и защиту пользовательских данных тоже отвечает он.
📌 Фулстек-разработчик
Мастер на все руки, который совмещает задачи по бэкенду и фронтенду. Такие специалисты востребованы на фрилансе и в стартапах, потому что могут сделать сайт под ключ. В крупных компаниях их обязанности чаще разделяются: чем сложнее продукт, тем больше разработчиков участвуют в его создании.
Фронтенд — это часть, которую видит пользователь. Бэкенд — та часть, которая происходит внутри, на серверах. Фулстек — это когда человек умеет и то и другое. Выбирайте то, к чему больше душа лежит. На мой взгляд, на фронтенде стартовать чуть проще. Во всяком случае, требования в вакансиях иногда ниже.Сергей ИвановВедущий разработчик (команда маркетинга и продаж)
Чем занимается веб-разработчик
Представим, что фулстек-разработчик Антон получил задачу — создать сайт по макету дизайнера и наладить его работу. Алгоритм действий будет примерно такой:
Сначала фронтенд
- Антон обсуждает техническую реализацию с дизайнером. Задает вопросы, уточняет размеры плашек, в какую сторону будет выезжать меню, и другие тонкости.
- Затем он приступает к верстке сайта. Переносит макет в HTML-документ: в нём указывает, какие элементы будут на странице. С помощью настроек CSS Антон задает цвета, шрифты и размеры.
- Шаблон сохраняется в системе управления контентом (CMS).
Потом бэкенд
- Антон выстраивает логику сайта, его архитектуру. На этом этапе определяет, как разные компоненты сайта будут связаны между собой.
- Дальше нужно связать базы данных с внешней стороной сайта. Делают это чаще всего с помощью Python или PHP.
- Когда сайт готов, осталось только протестировать его работу. Разработчик смотрит, чтобы все элементы правильно отображались в разных браузерах и на смартфонах. И конечно, выполняли свои функции.
Какие навыки нужны
Специальность веб-разработчика предполагает, что вы умеете работать с популярными языками программирования, фреймворками и протоколами. Профессиональные навыки для фронтендера и бэкендера будут различаться, а вот фулстек-разработчик должен хорошо разбираться во всех инструментах.
|Фронтенд
|Бэкенд
|язык программирования JavaScript
|языки программирования Python, PHP, JavaScript
|фреймворки Angular, React, jQuery
|фреймворки (например, Django или Yii)
|протоколы HTTP
|протоколы HTTP
|язык гипертекстовой разметки HTML
|знания сетевой безопасности
|работа с графическими редакторами (Figma, Adobe Photoshop)
|работа с базами данных через MySQL, Postgres
|работа со стилями через CSS
|работа с веб-серверами (Apache, NGINX, IIS)
Как стать веб-разработчиком
Есть несколько способов:
✔️ Получить высшее образование
Подойдут программы «Разработка программного обеспечения» и «Прикладная математика и информатика». На них дадут базу, с которой можно найти первую стажировку.
✔️ Изучать информацию в свободном доступе
В интернете много бесплатных материалов: видео на ютубе, статьи в профессиональных блогах, книги и мануалы. Начните решать учебные задачи и постепенно усложняйте их. Когда освоите базу, попробуйте сделать небольшой проект самостоятельно.
Профессию веб-разработчика можно освоить самостоятельно, на ютубе полно видео. На мой взгляд, лучший способ — выбрать какой-то сайт или приложение и попытаться его реализовать самостоятельно. Но будет непросто. Основные сложности — сохранить мотивацию и усидчивость. И быть готовым к постоянным провалам и тому, что что-то не работает. И уметь много читать и искать информацию.Сергей ИвановВедущий разработчик (команда маркетинга и продаж)
✔️ Пройти курс
Самообразование — это здорово и полезно. Но его минус в том, что нет четкого графика и обратной связи. На специализированных курсах можно задать вопрос наставнику и быстро исправить свои ошибки. К тому же не придется тратить время на поиск информации: вам всё разложат по полочкам. А еще некоторые площадки помогают найти работу.
В Skypro вы освоите профессию с нуля за 12 месяцев. Получится совмещать с работой и учебой: нужно до 15 часов в неделю. В программе — и бэкенд, и фронтенд:
- HTML, CSS, адаптивный дизайн, JavaScript и библиотека React;
- запуск сервера, роутинг, обработка запросов;
- библиотека для разработки серверных приложений Express.js, среда выполнения Node.js, базы данных.
Соберете портфолио и получите диплом о профпереподготовке. Но это не всё: центр карьеры гарантированно найдет работу — или вам вернут деньги.
Сколько зарабатывает веб-программист
Доход зависит от должности и опыта работы. В среднем в 2022 году фулстек-разработчикам и фронтендерам платили 150 000 ₽, а разработчикам на бэкенде — 165 000 ₽.
Больше всего веб-разработчики зарабатывают в Москве: от 182 000 ₽ до 200 000 ₽. На втором месте Санкт-Петербург с зарплатами 160 000 ₽ — 180 000 ₽. Средний оклад в регионах — 130 000 ₽ — 150 000 ₽, причём больше всего получают backend-разработчики.
По опыту разработчики делятся на начинающих специалистов (джуниоры), продвинутых специалистов (мидлы), старших специалистов (сеньоры) и лидеров команды (тимлиды). Их зарплаты различаются. Джуниоры получают около 70 000 ₽, мидлы — 150 000 ₽, сеньоры — 240 000 ₽, тимлиды — 270 000 ₽.
Плюсы и минусы профессии
Профессия веб-разработчика остается в топе наиболее востребованных. В исследовании сервиса «Работа.ру» каждый второй работодатель отметил, что в 2023 году придется бороться за IT-специалистов.
Плюсы веб-разработки:
✅ Большой спрос на рынке.
✅ Высокие зарплаты, даже в сравнении с другими программистами.
✅ Для старта необязательно иметь диплом о высшем образовании.
✅ Можно работать удаленно.
Минусы:
❌ Большая нагрузка.
❌ Ненормированный рабочий день.
❌ Постоянная концентрация внимания.
❌ Нужно непрерывно учиться и следить за трендами в IT.
Будьте готовы к сложностям: их полно. От очень локальной терминологии, зависящей от конкретного проекта, до самого обычного «сделать задачу, решение которой ты даже представить не можешь». Как и везде, со временем проблемы начинают отпадать. В работе больше всего помогает периодически отдыхать или переключаться на что-то другое, чтобы голова не закипала.Матвей СендецкийРаботает frontend-разработчиком четыре месяца
Главное о том, как войти в веб-разработку
- Есть три типа веб-программистов. Frontend-разработчики пишут код для пользовательского интерфейса, backend-разработчики настраивают серверы и базы данных, а фулстек-специалисты делают всё сразу.
- Чтобы стать фронтендером, нужно освоить язык программирования JavaScript, научиться работать с фреймворками, протоколами HTTP и графическими редакторами.
- Бэкендеру для начала достаточно освоить один из языков: Python, PHP или JavaScript, научиться работать с фреймворками, протоколами, базами данных и веб-серверами.
- Необязательно поступать в вуз, чтобы овладеть этими инструментами. Погружаться в тему можно самостоятельно: с помощью курсов, вебинаров, пособий и статей.
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