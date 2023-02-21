Кто такой бизнес-аналитик и как им стать

Бизнес-аналитики нужны во всех сферах: строительство, финансы, медицина и, конечно, IT. Эта профессия объединяет работу с данными и менеджмент. Освоить ее смогут и те, кто никогда не программировал, но интересуется бизнес-процессами.

Кто такой бизнес-аналитик

Это специалист, который собирает и структурирует данные и на них основе дает рекомендации по развитию компании. Затем переводит эти требования на язык, понятный команде разработчиков. Работа бизнес-аналитика помогает выявить слабые места в прошлых проектах и снизить риски в новых.

Бизнес-аналитика — это самая простая стезя в аналитике, которая не требует погружения в математику и программирование, но нужно знать основы экономики и финансов. Основной инструмент — Excel и иногда SQL, реже — Python. Основная задача — составлять параметризованные калькуляторы и модели. С их помощью можно прогнозировать будущее, выбирать между разными стратегиями или, например, выбирать партнера исходя из финансовых показателей. Данила Елистратов Технический руководитель факультета аналитики данных в Skypro

Что он делает

Бизнес-аналитик нужен в ситуациях, когда глава бизнеса и команда разработки не могут найти общий язык. Например, заказчик хочет сделать сайт как у конкурентов. В голове программиста это может означать — такое же количество кнопок, страниц и расположение картинок с текстом. А клиент имеет в виду цветовую палитру и размер шрифтов. Бизнес-аналитик разберется, что конкретно нужно сделать, и доходчиво объяснит это техническим специалистам.

https://sky.pro/media/chto-takoe-skvoznaya-analitika/

Обязанности бизнес-аналитика:

🔻 выявляет требования к готовому продукту;

🔻 проводит стратегический анализ;

🔻 составляет технические задания для разработчиков и аналитиков данных;

🔻 настраивает транзакционные системы (ERP, CRM, HRM, SCM);

🔻 на этапе разработки продукта остается в контакте с дизайнерами, программистами, маркетологами и менеджерами.

Пример задачи: нужно продумать идею бесплатного бизнес-такси при покупке на определенную сумму в гипермаркете. Маркетолог дает идею, а бизнес-аналитик рассчитывает, как это будет работать (и не уронит ли другие процессы) и экономически отбиваться. Он задает вопросы по отделам, а потом предлагает решение и делает прогнозы. Например, какое количество чеков будет выше этой суммы, рассчитывает, насколько возрастет средний чек, и т. д. Тимур Алимханов Сооснователь веб-интегратора StepUp

Какие нужны профессиональные навыки

Программы для работы с таблицами (Excel, Google Таблицы).

Программы для презентаций (MS PowerPoint, Google Презентации, Prezi, Canva).

BI-системы для визуализации данных (Microsoft Power BI, Luxms BI и др.).

Языки UML, SQL и R.

Язык программирования Python — достаточно даже общего представления.

Какие нужны личные качества

Чтобы быстро собирать и обрабатывать информацию, бизнес-аналитику надо уметь работать с разными инструментами. Вот самые базовые:

Бизнес-аналитик — профессия, которая совмещает работу с большими объемами информации и управление людьми, находится на стыке аналитики данных и менеджмента. Поэтому развитые личные качества дадут ощутимое преимущество в карьере.

💡 Аналитическое мышление

Бизнес-аналитик должен правильно понимать и систематизировать информацию. Большая часть работы состоит в том, чтобы оценивать бизнес-решения и прогнозировать их эффективность. При этом нужно грамотно оценивать риски и всегда пытаться свести их к минимуму.

💡 Коммуникативные навыки

Перевести технический язык на язык клиента может быть непросто. Для этого специалисту надо объяснять сложные вещи простыми словами и знать, как разговорить собеседника. Плюсом будет, если человек умеет аргументировать свою позицию и не теряется даже в сложных переговорах.

💡 Управление командами

Пригодятся в работе и лидерские качества: бизнес-аналитик должен убедительно объяснять, почему одно решение лучше другого. Например, почему таск-менеджер для сотрудников удобнее личных переписок. Если бизнес-аналитик может организовать работу команды, он с большой вероятностью наладит процессы во всей компании.

💡 Визуальный вкус

Бизнес-аналитик не только изучает данные, но и создает визуальные отчеты: презентации, графики. Так владелец компании легко узнает, сколько прибыли или убытков приносит продукт. Чтобы красиво оформлять инфографику, стоит освоить BI-систему и тренировать насмотренность.

Чем бизнес-аналитик отличается от data scientist

Рассказывает Дмитрий Новичков, ООО «Транспарент Дил»:

Основное отличие аналитика и data scientist в том, что первый работает с ретроспективными данными здесь и сейчас и помогает бизнесу принять правильное решение на их основе. Второй — смотрит в будущее и создает модели, которые помогают упростить процесс или найти креативные решения.

Пример из практики:

Руководитель ставит задачу проанализировать результаты маркетинговой кампании.

Аналитик пойдет к маркетологам, соберет и обработает данные, затем сведет в отчет и проведет презентацию перед руководством для принятия решения.

Data scientist тоже обратится к маркетологам. Но потом 60% времени будет занят программированием и работой с данными, а не с людьми. Отдаст руководству результат обработки данных машиной.

Навыки Бизнес-аналитик Data scientist Программирование Необязательно Обязательно, чаще всего Python Математика/статистика Обязательно Обязательно Визуализация, построение графиков Обязательно, продвинутый; инструменты BI, PowerPoint, Excel, инструменты для построения дашбордов Tableau, Oracle BI и другие С помощью языков программирования, Python Machine Learning / Deep Learning Нет Обязательно Big data, Spark, Hadoop Нет или редко Обязательно Личностные качества Продвинутые Базовые

Как стать бизнес-аналитиком

В первую очередь бизнес-аналитику нужно развитое аналитическое мышление. Хороший специалист знает статистические методы и умеет писать код хотя бы на базовом уровне. Если у вас техническое или экономическое высшее образование, проблем не будет. Или можете получить недостающие знания на вебинарах, курсах и мастер-классах.

Научитесь анализировать данные в Excel и с помощью SQL на курсе «Аналитик данных» Skypro. Изучите еще и основы Python, теорию вероятности, A/B-тесты и многое другое, без чего не обойтись аналитику. Преподаватели — эксперты с большим опытом. Например, руководительница продуктовой аналитики в «СберМаркете», руководитель направления аналитики в «Яндекс Практикуме».

Когда вы освоили базовые инструменты, начинайте искать стажировки. Лучше всего закреплять полученные знания на практике. Кстати, в Skypro находят не просто стажировку, а полноценную работу: гарантию трудоустройства фиксируют в договоре.

Варианты для новичков:

подаваться в конкурсные отборы от крупных компаний;

устроиться стажером-аналитиком в небольшую компанию;

участвовать в кейс-чемпионатах и хакатонах.

В бизнес-аналитику часто приходят из других сфер. Например, юристы, экономисты, разработчики.

Как пройти сертификацию

Чтобы увеличить доход и получить преимущество перед конкурентами, можно получить международный сертификат о профессиональном уровне. К тому же это отличный способ упорядочить знания и победить комплекс самозванца.

Сертификаты выдают:

Все они предлагают два типа сертификатов: ECBA для начинающих бизнес-аналитиков и CBAP для опытных. Нужно сдать экзамен на английском языке.

Разберем, как получить сертификат, на примере канадского института бизнес-анализа.

Зайдите на сайт и изучите информацию об экзамене. Там же можете посмотреть примеры вопросов. Используйте дополнительные ресурсы, чтобы подготовиться к экзамену. На сайте института есть гайды, доступные по годовой подписке. Подайте заявление и оплатите взнос, затем вам назначат время для экзамена.

Сколько зарабатывает специалист

Уровень дохода связан с городом проживания и опытом работы. В среднем бизнес-аналитик в Москве получает около 190 000 ₽, в Санкт-Петербурге — 140 000 ₽, в Казани — 90 000 ₽.

У стажеров без опыта самые маленькие зарплаты — от 20 000 ₽ до 50 000 ₽. Встречаются и неоплачиваемые стажировки — на них пройти отбор легче. Но потом есть хороший шанс попасть в штат.

Специалисты с опытом до года получают больше, чем стажеры: для них есть вакансии с зарплатой 60 000 ₽ — 70 000 ₽.

Зарплатная вилка для опытных бизнес-аналитиков довольно широкая. Доход зависит от конкретной компании, задач и успешно выполненных проектов. В среднем специалисты с опытом от года до трех лет получают 140 000 ₽ — 200 000 ₽.

Новички без опыта получают от 50 000 ₽ до 80 000 ₽, в зависимости от региона. Такие специалисты в основном собирают и обрабатывают данные. Если аналитик умеет анализировать и давать оценку собранным данным, он может претендовать на зарплату от 80 000 ₽ до 150 000 ₽. Старший бизнес-аналитик с опытом от пяти лет и навыками стратегического планирования зарабатывает до 250 000 ₽. Но и это не предел. В бизнес-аналитике мало экспертов, а потребность в них постоянно растет. Кристина Раскопатина Аутстаффинговая компания «Ваш Кадровый Советник»

Плюсы и минусы профессии

Плюсы Минусы Высокие зарплаты Большая ответственность за итоги проекта Востребованность на рынке Много функций: аналитика, построение стратегии, управление командой Возможность удаленной работы Ненормированный график Не нужно профильное образование Нужно развитое математическое мышление Можно перейти в бизнес-консалтинг или продуктовую аналитику Для старта желателен опыт в аналитике данных

В начале пути бизнес-аналитик может встретить много сложностей, например: Пользователи не хотят предоставлять необходимую информацию.

Собранные данные противоречивы.

Нет документации и данных, в том числе описания существующих IT-систем.

Персонал компании против нужных изменений.

У компании нет системы — всё приходится выстраивать с нуля. Преодоление этих сложностей во многом зависит от личных качеств. То есть от того, насколько бизнес-аналитик силен в коммуникации, как быстро может вникнуть в нюансы конкретного бизнеса. Вхождение в профессию занимает от трех до шести месяцев. Желательно, чтобы был наставник, который на практике объяснит все нюансы профессии. Денис Мамонтов Совладелец и директор по развитию ООО «МАМОНТОВ КОНСАЛТИНГ», член Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами

Главное: кто такой бизнес-аналитик

📍 Бизнес-аналитик совмещает работу проектного менеджера и аналитика данных. Он проводит исследования, строит гипотезы, как увеличить доходы компании, и ставит задачи техническим специалистам.

📍 Чтобы освоить эту профессию, нужно научиться писать код, работать с большими данными, управлять командами и бизнес-процессами.

📍 Стать бизнес-аналитиком можно и без технического образования. Достаточно освоить базовые инструменты вроде Excel и Power BI — во всём остальном можно разобраться уже в процессе работы.