Рассказываем всё о профессии: какие знания и навыки необходимы, чтобы стать продуктовым аналитиком, какую зарплату получают специалисты даже без диплома в этой сфере и как начать.

Кто такой продуктовый аналитик

Продуктовый аналитик — это специалист, который исследует данные о сайте, приложении или онлайн-сервисе, чтобы понять, как его улучшить.

Он анализирует, как пользователи взаимодействуют с продуктом, выявляет проблемы и предлагает решения. Всё это помогает повысить эффективность работы сайта или приложения — и, как следствие, удовлетворенность пользователей.

Продуктовые аналитики участвуют в каждом этапе разработки нового продукта: от первичного исследования рынка до анализа тенденций продаж после того, как продукт вышел в релиз. Еще аналитики помогают решить, закончился ли жизненный цикл продукта, — если он прошел все стадии роста, потерял актуальность и больше не приносит прибыль.

Если вы любите сортировать информацию и работать с разными данными, у вас аналитический склад ума, вы коммуникабельны и внимательны к деталям — стоит подумать о карьере продуктового аналитика.

«В онлайн-университете Skypro» вы освоите анализ данных с нуля, даже если до этого никогда не работали в IT и у вас нет диплома о высшем техническом образовании. Во время учебы получите необходимые знания, овладеете прикладными навыками на практике и станете уверенным специалистом с достойной зарплатой. Вы закончите учебу с дипломом о профпереподготовке на руках, а еще создадите первые проекты для портфолио.

Чем занимается продуктовый аналитик

Собирает данные

Это может быть информация о действиях пользователей: например, клики, просмотры страниц, покупки. Всё это называется метриками или показателями. В зависимости от типа продукта и задач команды аналитик определяет ключевые метрики, которые важно отслеживать.

Анализирует данные

Это нужно, чтобы понять, как именно пользователи взаимодействуют с продуктом. Продуктовый аналитик выявляет тренды и паттерны, основные метрики успеха и проблемные зоны, с которыми сталкиваются пользователи. Еще он изучает обратную связь от пользователей, чтобы понять их потребности и ожидания от продукта.

Разрабатывает и тестирует гипотезы

Аналитик предлагает идеи для улучшения продукта, а затем тестирует их. Одной из задач может быть А/B-тестирование.

A/B-тестирование используют в продуктовой аналитике, чтобы сравнить несколько версий продукта — сайта, приложения или рекламы. Принцип простой: вы создаете две или больше версии какого-либо элемента, при этом меняете один или несколько его параметров. Затем случайным образом распределяете пользователей между версиями и сравниваете, какая из них работает лучше.

Например, аналитику нужно узнать, какой заголовок на главной странице привлекает больше посетителей. Вместе с копирайтером они создают две версии заголовка: «Скидки 20% сегодня» и «Эксклюзивные скидки сегодня». Дальше версии оценивают посетители сайта. Аналитику остается изучить, какой заголовок получил больше кликов.

Составляет отчеты и визуализирует данные

Для продуктового аналитика важно в понятной форме презентовать результаты анализа команде. Он визуализирует информацию так, чтобы было проще воспринимать и интерпретировать ее. Это помогает принимать верные решения. Для визуализации аналитик создает интерактивные дашборды с ключевыми метриками в виде графиков и диаграмм.

Сотрудничает с командой

Аналитик часто обсуждает результаты исследований с продуктовыми менеджерами, разработчиками, маркетологами, дизайнерами и другими участниками проекта.

В зависимости от жизненного цикла продукта у аналитиков могут быть разные задачи. Если в компании только начали разрабатывать продукт, то специалисту предстоит определить ключевые метрики, исследовать целевую аудиторию и собрать данные по ней. Для зрелого продукта, который уже прошел фазы роста, аналитик будет, к примеру, изучать конкурентов, исследовать спрос на дополнительные функции, сегментировать пользователей.

«В онлайн-университете Skypro» занятия ведут только преподаватели-практики с реальным многолетним опытом работы в крупных компаниях: Skyeng, «СберМаркет», «Авито» и других. Преподаватели дают теорию в доступной и понятной форме, а еще регулярно проверяют домашние задания и делятся обратной связью. С помощью таких наставников освоить профессию продуктового аналитика будет в разы проще.

Знания и навыки, которые нужны продуктовому аналитику

Обычно, чтобы работать продуктовым аналитиком, профильный диплом не нужен, хотя будет плюсом образование в области математики, информатики или экономики.

Работодатель в первую очередь обращает внимание на гибкие и твердые навыки. Если первые — про личные и межличностные характеристики, то вторые — про конкретные и измеримые знания, которым можно обучиться.

Твердые навыки

Аналитик не может обойтись без специальных инструментов и сервисов, которые помогают собирать и анализировать данные. В идеале аналитик разбирается в статистике, умеет тестировать гипотезы и проводить регрессионный анализ. Это куда важнее диплома.

Регрессионный анализ — это статистический метод, который помогает определить взаимосвязь между переменными: как одна влияет на другую. К примеру, если компания что-то изменит в продукте, то это повлияет на продажи и другие метрики. Аналитик определяет, какой именно результат будет.

Вот какими инструментами и навыками должен владеть продуктовый аналитик.

Язык SQL

Это язык программирования, который используют для работы с базами данных. С помощью него аналитик пишет запросы, а затем извлекает и анализирует информацию. SQL помогает агрегировать данные, то есть вычислять суммы, средние значения и другие статистические показатели.

Выучить базовый SQL для работы с данными из таблицы под силу даже новичку, который далек от программирования. Если таблиц много и их нужно соединить, задача усложняется: придется освоить более сложные инструкции.

Представим, что аналитику нужно сложить показатели из трех таблиц с данными. Для этого помимо обычных команд (например, FROM и WHERE) он будет использовать усложненные. Например, команду JOIN — чтобы объединить данные из двух или более таблиц на основе совпадающих значений, и GROUP BY — чтобы сгруппировать данные по каким-либо показателям.

Языки Python или R

Эти языки программирования нужны, чтобы анализировать большие данные, визуализировать результаты и автоматизировать процесс исследования.

В работе с Python облегчают работу специальные библиотеки. Например, Pandas упрощает анализ и манипуляцию табличными данными, NumPy — работу с числовыми данными, а SciPy — решение разнообразных научных задач и вычислений.

У языка R уникальный синтаксис и функции, его применяют только для анализа данных, машинного обучения и статистических вычислений.

Excel

В Excel аналитик может фильтровать, сортировать и агрегировать данные, проводить базовые статистические расчеты и визуализировать результаты. Еще Excel позволяет легко совмещать данные из разных источников: например, CSV-файлов (текстовый формат, чтобы хранить информацию) и базы данных в SQL.

Tableau, QlikView или Power BI

Эти популярные инструменты нужны, чтобы визуализировать данные и создавать интерактивные отчеты. С их помощью аналитики создают разнообразные графики, диаграммы и дашборды, а еще интегрируют данные из разных источников. Например, базы данных SQL, файлы различных форматов (Excel, CSV, JSON, XML), сервисы по типу Google Analytics и другие.

Google Analytics, Яндекс Метрика или Mixpanel

Эти инструменты помогают проанализировать поведение пользователей на сайтах и в приложениях. Благодаря им продуктовый аналитик отслеживает ключевые метрики, например количество уникальных пользователей или тех, кто покинул страницу после первого посещения. Еще с помощью этих инструментов аналитик проводит A/B-тестирование.

Самостоятельно разобраться с языками программирования и инструментами аналитики может быть сложно. Гораздо проще изучать их под наставничеством опытного преподавателя, который понятно объясняет, делится лайфхаками и вовремя дает обратную связь. Вы сможете вникнуть в теорию, даже если у вас нет диплома о высшем техническом образовании.

«В Skypro» вы в процессе всей учебы будете чувствовать прогресс и поддержку. За 12 месяцев научитесь уверенно писать код на Python и запросы на SQL, поймете, как визуализировать данные в Excel, и многое другое. После учебы сможете устроиться в компанию и получать хорошую зарплату по рынку — эксперты центра карьеры расскажут, как к этому прийти.

Гибкие навыки

Аналитическое мышление

Продуктовому аналитику важно уметь разбираться в сложных данных, выявлять тренды, анализировать причины и эффективно принимать решения.

Коммуникация и презентация

Хороший специалист умеет четко и убедительно доносить мысли и в понятной форме делиться результатами, поэтому важно прокачивать навык общения со всеми членами команды и заказчиком.

Управление проектами

В регулярных задачах аналитику нужно соблюдать сроки, устанавливать приоритеты и планировать.

Эмпатия

Если продуктовый аналитик понимает потребности и проблемы пользователей, это будет плюсом.

Обучаемость

Сфера аналитики постоянно развивается, поэтому специалистам важно быстро осваивать новые инструменты и технологии, чтобы оставаться погруженными в свою область.

Сколько зарабатывает продуктовый аналитик

Статистика на сервисе GetMatch показывает, что медианная зарплата продуктового аналитика — 180 000 ₽. Уровень дохода зависит от опыта кандидата, региона и масштаба компании.

На хедхантере по запросу «продуктовый аналитик» выходит больше тринадцати тысяч вакансий. При этом на критерий высшего образования работодатели почти не обращают внимания: для девяти тысяч вакансий диплом не имеет значения.

Специалистам без опыта в среднем предлагают зарплату от 50 000 ₽. Аналитики, которые работали один — три года, могут получать от 100 000 ₽ до 200 000 ₽. У специалистов с опытом от трех до шести лет зарплата может колебаться от 150 000 ₽ до 330 000 ₽.

Перспективы профессии

В этой сфере опыт и навыки важнее, чем диплом. Продуктовый аналитик может развиваться вертикально, горизонтально и кросс-функционально. Рассказываем, что это означает.

Горизонтальный рост

Предполагает, что продуктовый аналитик остается на той же должности, но меняет фокус работы или переходит в другую специализацию.

Продуктовые аналитики могут стать экспертами в разных областях: аналитике мобильных приложений, веб-аналитике, анализе пользовательского опыта (UX), анализе больших данных. Специализация позволит углубить знания и стать востребованным специалистом в узкой области.

Если вы хотите развиваться горизонтально, то у вас есть перспектива стать старшим специалистом. Для этого нужно пройти путь от младшего продуктового аналитика, который работает под руководством более опытных сотрудников, до уверенного специалиста. Он способен работать более независимо и брать на себя больше ответственности.

У старшего продуктового аналитика обширный опыт и экспертиза, он разрабатывает стратегии анализа данных и работает с критически важными метриками.

Вертикальный рост

Если развиваться горизонтально — не для вас, можно в будущем задуматься о переходе на управленческие позиции: руководитель отдела аналитики продукта или директор по аналитике. Сотрудник в этой роли управляет командой аналитиков и принимает стратегические решения.

Кросс-функциональное развитие

Опытный специалист может перейти в смежные области. Продуктовый аналитик может заняться продуктовым менеджментом, бизнес-анализом, маркетингом, управлением проектами.

Аналитику будет легко войти в продуктовый менеджмент, потому что такой специалист хорошо понимает процессы разработки, умеет управлять жизненным циклом продукта и определять потребности пользователей. В маркетинге аналитику пригодятся навыки анализа метрик и сегментации аудитории. А в бизнес-анализе — умение оптимизировать бизнес-процессы и знание SQL.

Как стать продуктовым аналитиком

Есть два способа освоить профессию продуктового аналитика:

Перейти из смежной сферы, например разработки, бизнес-анализа или маркетинга.

Обучиться профессии с нуля и без диплома о техническом образовании.

С первым пунктом всё просто: нужно развить недостающие навыки. А со вторым — может быть непонятно, с чего начать и как эффективно построить план учебы.

Вот несколько советов, которые сделают процесс прозрачнее.

Учитесь и развивайте необходимые навыки

Пробуйте освоить инструменты и технологии для анализа данных: SQL, Python, Excel, Power BI. Изучайте статистику, методы анализа данных и визуализации данных.

Освоить их можно самостоятельно или пройти для этого курсы.

После учебы «В Skypro» у вас будут все шансы найти работу в новой сфере. Сначала пройдете отдельный обучающий блок о том, как строить карьеру в продуктовой аналитике. Потом в центре карьеры Skypro вам помогут грамотно составить резюме и портфолио, чтобы привлечь работодателей. Еще вы узнаете, как правильно откликаться на вакансии и отвечать на каверзные вопросы на собеседованиях. Мы будем рядом.

Изучите рынок

Узнайте, как работают продукты и услуги в отрасли, в которой вы хотите работать. Это поможет лучше понимать контекст и особенности, влияющие на спрос и потребности пользователей.

Например, если продуктовый аналитик работает в области здравоохранения и хорошо знает рынок, это позволит ему понимать особенности медицинских процедур, систем оплаты услуг и ожидания пациентов.

Развивайте гибкие навыки

Прокачивайте навык публичных выступлений и учитесь прозрачно общаться с коллегами в письменном виде. Так в будущем будете более четко представлять свои результаты другим членам команды.

Создайте портфолио

Собирайте свои проекты и исследования в портфолио, чтобы продемонстрировать навыки потенциальным работодателям.

Старайтесь комбинировать разные проекты, чтобы они демонстрировали все ваши навыки. Прикладывайте четкие результаты: графики, таблицы, диаграммы и текстовые описания, которые помогут интерпретировать аналитические выводы. В каждом проекте укажите, в чём заключалась ваша роль, какие инструменты и методологии использовали, какие были ключевые вызовы и решения.

В резюме можно приложить диплом о профпереподготовке.

Погрузитесь в профессиональное сообщество

Участвуйте в мероприятиях, семинарах и мастер-классах, которые связаны с анализом данных. Это поможет вам установить связи в индустрии и перенять опыт профессионалов.



Вебинары Как без опыта и навыков гарантировано перейти на удаленную работу в 2023 году

Коротко о профессии продуктового аналитика

🟢 Продуктовый аналитик собирает, анализирует и визуализирует данные с помощью различных инструментов, а еще тестирует гипотезы. Для этого ему нужно:

— знать язык запросов SQL, языки программирования Python или R;

— уметь пользоваться Excel, создавать интерактивные отчеты с графиками в Tableau, QlikView или Power BI;

— использовать Google Analytics или другие инструменты сбора данных.

🟢 Медианная зарплата продуктового аналитика — 180 000 ₽. Этот уровень зависит от опыта, региона и масштаба компании. В среднем аналитик зарабатывает от 50 000 ₽ (начинающий) до 330 000 ₽ (опытный).

🟢 У продуктового аналитика есть несколько путей развития: горизонтальный, вертикальный и кросс-функциональный. Первый подразумевает рост до старшего специалиста, второй — рост до руководящей должности, а третий — переход в смежные области: менеджмент, бизнес-анализ или маркетинг.