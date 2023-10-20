Как стать графическим дизайнером в 2023 году с нуля

Рассказываем, как стать графическим дизайнером с нуля в 2023 году.

Стать графическим дизайнером: чем он занимается и сколько зарабатывает

Рассказываем, как стать графическим дизайнером с нуля в 2023 году.

В этой статье вы узнаете всё о профессии графического дизайнера: какие знания и навыки нужны, сколько можно зарабатывать и с чего начать свою карьеру.

Кто такой графический дизайнер

Если вы оглядитесь по сторонам, то убедитесь, что дизайн окружает вас повсюду: от дорожных знаков до упаковок, билбордов и вывесок. Еще больше — в цифровой среде: баннеры, кнопки, шрифты на сайтах и в приложениях, изображения для постов в соцсетях. Всё это создает графический дизайнер.

Но задача графического дизайнера не в том, чтобы просто оформить продукт с помощью картинок и шрифтов. Его задача — создать и донести визуальное сообщение от заказчика до конечного потребителя. Графический дизайн помогает передать сложные идеи и описать их визуальным языком.

Графический дизайнер — это специалист, который с помощью визуальных материалов создает связь между заказчиком и аудиторией. Дизайнер использует цветовую палитру, формы и шрифты, чтобы создать композицию, которая запомнится потребителю.

Вспомните знаменитый логотип компании Apple: он узнаваем, передает идеи технологичности и исключительности.

Графический дизайнер, в зависимости от своей специализации, может создавать фирменный стиль, упаковку, полиграфию. Фирменный стиль — набор визуальных элементов, которые определяют уникальность, узнаваемость и внешний облик бренда в целом. Это логотип, цветовая палитра, шрифты и типографика, иконки и изображения.

Другие подразделы графического дизайна отвечают:

за сайты — UX/UI-дизайнер;

иллюстрацию — иллюстратор;

анимацию — моушен-дизайнер;

видеоигры — гейм-дизайнер.

«В онлайн-университете Skypro» вы с нуля освоите фундаментальную профессию графического дизайнера и в будущем сможете углубиться в любую из специализаций. Научитесь отрисовывать одностраничные сайты, создавать баннеры и оформлять соцсети, работать с анимацией и пользоваться нейросетями.

Даже если у вас нет диплома художественной академии и вы не умеете рисовать — на курсе получите все важнейшие навыки и знания для успешной работы.

Инструменты и навыки графического дизайнера

Для успешной карьеры нужно понимать главные принципы дизайна, уметь работать с основными инструментами и обладать гибкими навыками.

Твердые навыки и программы для графического дизайна

Вот что нужно для уверенной работы графическим дизайнером.

Понимать принципы дизайна

Это необходимая теоретическая база, без которой не получится работать, даже если вы уже разбираетесь в программах для дизайна. Специализированная литература или курсы помогут освоить с нуля правила композиции, баланса, контраста, цветовой гармонии, верстки и типографики.

Самостоятельно изучать основы дизайна бывает сложно: не хватает системности в получаемой информации, частые ошибки тормозят процесс учебы. Еще может снизиться мотивация из-за того, что вы не получаете обратную связь.

На курсе «Графический дизайнер с нуля» «в онлайн-университете Skypro» студенты с такими проблемами не сталкиваются. В программе есть полноценный блок о том, как работать с композицией, цветовой палитрой и типографикой. Преподаватели объясняют теорию доступным языком. А даже если что-то оказывается сложным для восприятия — помогают разобраться.

Владеть программами

Графический дизайнер работает в программах, которые сильно нагружают компьютер. Чтобы справляться с задачами быстрее и эффективнее, будет проще работать с хорошей техникой.

Поэтому нужен мощный компьютер — желательно с хорошим процессором (например, Intel Core i5-12400F для Windows OS или серия Intel Core i5 и Core i7 для MacOS) и экраном с IPS-матрицей. В идеале — с разрешением 4К, чтобы обрабатывать большие файлы и точно отображать цвета.

🟢 Adobe Photoshop

Можно работать и с растровыми, и с векторными изображениями. Это универсальная программа, которая поддерживает разные форматы файлов, у нее большой набор инструментов под любой запрос, есть библиотека эффектов и фильтров. Можно ретушировать фото, подготавливать макеты к печати, создавать мокапы — визуальные модели, которые демонстрируют заказчику, как будет выглядеть готовый дизайн в реальности.

🟢 Adobe Illustrator

В этой программе чаще всего работают с векторной графикой: вы можете масштабировать элементы дизайна, и они не потеряют качество. Там рисуют иллюстрации, создают иконки, макеты, логотипы.

🟢 Adobe InDesign

Удобная программа для тех, кто занимается полиграфией. Можно создавать брошюры, плакаты, афиши, а еще верстать книги и журналы.

🟢 Adobe After Effects

Мощный инструмент для продвинутой работы с моушен-графикой и анимацией. С ним вы сможете создавать визуальные спецэффекты, оформлять заставки и обрабатывать видеоролики.

🟢 Figma

Онлайн-платформа для многопользовательской работы над векторным дизайном сайтов и приложений. Особенность программы в том, что в ней можно работать всей командой в режиме реального времени: отрисовывать интерфейсы, создавать компоненты — заготовки-шаблоны, которыми дизайнер часто пользуется.

🟢 Tilda

Конструктор сайтов, с помощью которого специалист может разработать дизайн из готовых блоков без помощи разработчика. Хороший инструмент для начинающих дизайнеров, потому что он простой в работе. В нём создают простые и функциональные сайты, а еще интерактивные журналы со статьями, портфолио, фотоальбомы.

🟢 Readymag

Еще один сервис, с которым разработать сайт или приложение будет в разы проще, потому что не нужно уметь писать код. Можно создавать презентации, одностраничные сайты, цифровые журналы с элементами анимации.

«На курсе Skypro» вы с нуля научитесь работать во всех перечисленных программах. Закрепить знания помогут домашние задания, которые проверяют преподаватели. Они будут регулярно отслеживать ваш прогресс, конструктивно и бережно давать обратную связь. С такой мощной поддержкой у вас точно всё получится.

Гибкие навыки

Гибкие навыки — это личные и межличностные характеристики, которые помогают добиться успехов в работе. Вот какие гибкие навыки пригодятся графическому дизайнеру.

Креативное мышление

Важно уметь генерировать новые идеи и неочевидные подходы.

Представьте, что перед вами стоит задача создать логотип для небольшой рок-группы. Традиционный подход — использовать силуэт гитары или агрессивные шрифты. Дизайнер с креативным мышлением поступил бы иначе: например, использовал изогнутые гребни звуковых волн, которые создают музыкальные инструменты. Так они передадут музыкальные вибрации и движение.

Аналитические способности

Хороший дизайнер во время работы опирается на четкую аналитику и данные: например, какая у продукта целевая аудитория, какие ценности и позиционирование у бренда. Если графический дизайнер всё это не учитывает, то рискует промахнуться: тогда продукт не будет таким запоминающимся и индивидуальным.

Насмотренность

Тренируйте насмотренность, если хотите развить креативность до автоматизма, не работать строго по вдохновению и быстро находить удачные решения. Для этого изучайте работы других специалистов в мире дизайна, искусства, архитектуры, моды и других смежных сфер, где важен визуал. Даже если у вас пока нет опыта, но хорошо прокачана насмотренность, стать графическим дизайнером будет в разы проще.

Коммуникабельность и командная работа

Графические дизайнеры часто работают в команде с другими специалистами: арт-директорами, копирайтерами, маркетологами и разработчиками. Прозрачная и четкая коммуникация поможет согласовать усилия всех участников проекта. Еще важно научиться объяснять и обосновывать свои дизайн-решения перед коллегами, а зачастую и перед заказчиком — особенно если вы фрилансер.

Умение управлять временем и проектами

Работа графического дизайнера часто связана со сроками, поэтому, чтобы всё успевать и делать качественно, нужно уметь распределять свое время и планировать задачи.

Сколько зарабатывает графический дизайнер

На уровень зарплаты графического дизайнера влияют разные факторы.

🔺 Специализация — например, по данным Хабр Карьеры, продуктовые и UX/UI-дизайнеры получают больше, чем веб-дизайнеры.

🔺 Опыт — на хедхантере в среднем в Москве начинающим специалистам без опыта предлагают от 35 000 ₽ до 60 000 ₽, дизайнерам с опытом от одного до трех лет — от 60 000 ₽ до 120 000 ₽, а старшим специалистам с опытом более трех лет — от 80 000 ₽ до 200 000 ₽.

🔺 Регион — по данным сайта Zarplan, средняя зарплата графического дизайнера по всей России — 75 342 ₽, а в Москве — 101 839 ₽.

Перспективы профессии

Одно из преимуществ работы графическим дизайнером — гибкость. Вы можете брать заказы на фрилансе или устроиться в штат.

Особенности фриланса

На фрилансе вы построите собственную клиентскую базу и сможете самостоятельно работать с заказчиками из разных отраслей. Фрилансеру приходится заниматься не только дизайном. Специалист сам организовывает всю работу: общается с клиентами, следит за сроками, ищет новых заказчиков и думает, как удержать старых, выставляет счета и платит налоги.

Вместе с большей ответственностью фрилансер получает много свободы и автономности. Он работает удаленно, планирует время так, как ему удобно, и назначает цену за свои услуги.

Дизайнер-фрилансер может стать экспертом в определенной нише или отрасли — это позволит привлекать клиентов с конкретными потребностями. Например, некоторые графические дизайнеры работают только в банковской сфере. Они создают сайты, презентации, инфографику и другие материалы для банков.

Дизайнеры-фрилансеры ищут работу на биржах FL.ru, Kwork, WorkZilla, FreelanceHunt и других.

Особенности работы в штате

Если фриланс графическому дизайнеру не подходит, то он идет устраиваться в штат: в продуктовую компанию или агентство. В компании дизайнер обычно сфокусирован на одном или нескольких продуктах, а в агентстве специалисты должны быть многозадачными: клиентов много, и у каждого свое направление.

В компаниях и агентствах опытный графический дизайнер может вырасти до арт-директора. Это профессионал, который руководит творческими и стратегическими процессами в команде: верхнеуровнево, то есть с точки зрения общей стратегии, разрабатывает визуальные концепции проектов, направляет дизайнеров и следит за качеством работы. Арт-директора в Москве зарабатывают от 150 000 ₽.

Независимо от того, какой формат вам ближе, после «курса Skypro» вы сможете найти работу и в штате, и на фрилансе. Все необходимые инструменты для поиска будут у вас на руках благодаря центру карьеры Skypro. Вам помогут составить продающее резюме и оформить портфолио, расскажут, как проходить собеседования и искать вакансии.

Как стать графическим дизайнером с нуля

Образование в сфере искусств будет плюсом и поможет быстрее освоить, например, основы композиции. Но самостоятельно обучиться профессии могут даже те, кто не оканчивал художественную школу или не получал диплом в вузе. Вот что поможет прийти к цели и стать графическим дизайнером с нуля.

Изучите основы дизайна

Начните с основ: композиции, цветовой теории, типографики, верстки.

Какие книги по дизайну можно прочитать на старте:

⭕ «Дизайн для недизайнеров», Робин Уильямс.

⭕ «Искусство цвета», Иоханнес Иттен.

⭕ «Школа дизайна. Шрифт», Ричард Пулин.

⭕ «Эмоциональный веб-дизайн», Аарон Уолтер.

⭕ «Модульные системы в графическом дизайне», Йозеф Мюллер-Брокманн.

Освойте графические инструменты и практикуйтесь

Изучайте возможности программ, смотрите уроки и не бойтесь создавать собственные проекты, даже если это учебные работы. Постепенно увеличивайте сложность задач и экспериментируйте с разными стилями. Со временем, когда приобретете уверенные навыки, сможете выбрать направление для работы: упаковка, сайты, брендинг или что-то другое.



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Создайте портфолио

Добавляйте в портфолио работы, которые покажут работодателю или клиенту разнообразие ваших навыков. Здорово, если соберете проекты с разным подходом, целями и стилем. В каждой работе не забудьте описать техническое задание и цели. Можно добавить фрагмент брифа — документа с требованиями и пожеланиями, который заполняет заказчик перед работой с графическим дизайнером.

Не стесняйтесь добавлять в портфолио работы для выдуманного клиента. Например, найдите в сети сайт, который можно улучшить, и создайте на его основе свой проект.

Развивайте насмотренность

Изучайте работы других дизайнеров на сайтах Dribbble и Behance, анализируйте тренды и старайтесь понять, какие принципы работают в графическом дизайне и почему.

Поучитесь у профессионалов

Подумайте о том, чтобы пройти онлайн-курсы или найти наставника-дизайнера. Вы получите ценные советы и в будущем — обратную связь по своим работам.

Получить новую профессию графического дизайнера проще, чем кажется. Для этого нужна самодисциплина, самостоятельность, сильное желание и увлеченность. Skypro будет помогать на каждом этапе вашей учебы.

Со Skypro вы пройдете весь путь от новичка в дизайне до уверенного специалиста, который владеет всеми программами и знает главные дизайн-принципы. А «в конце курса» получите диплом о профессиональной переподготовке.

Главное о профессии графического дизайнера

🟡 Графический дизайнер — специалист, который создает и доносит визуальное сообщение от заказчика до аудитории. Он придумывает идеи и описывает их визуальным языком. Для графического дизайнера важно создать такую композицию, которая запомнится потребителю. Для этого он подбирает графические формы, цветовую палитру, шрифты.

🟡 Графический дизайнер, в зависимости от своей специализации, создает фирменный стиль, упаковку, полиграфию. Другие разделы дизайна отвечают за сайты, анимацию, видеоигры — ими занимаются UX/UI-дизайнер, моушен-дизайнер и гейм-дизайнер.

🟡 Нужно понимать принципы дизайна и владеть программами, чтобы стать графическим дизайнером. К принципам дизайна относятся правила композиции, баланса, контраста, цветовой гармонии, верстки, типографики и многое другое. Необходимые для дизайнера программы — пакет Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. Еще нужно уметь работать в сервисах Figma, Readymag и Tilda.

🟡 Для графического дизайнера важны и гибкие навыки: креативное и аналитическое мышление, насмотренность, коммуникабельность и работа в команде.

🟡 Графический дизайнер может зарабатывать по-разному. На уровень дохода влияют разные факторы: специализация, опыт и местонахождение. В среднем в Москве начинающим специалистам без опыта предлагают от 35 000 ₽ до 60 000 ₽, дизайнерам с опытом от одного до трех лет — от 60 000 ₽ до 120 000 ₽, а старшим специалистам с опытом более трех лет — от 80 000 ₽ до 200 000 ₽.

🟡 Графические дизайнеры работают на компании и агентства или практикуют фриланс. У обоих путей есть свои плюсы. На фрилансе вы получаете больше свободы действий, а в компании — возможность карьерного роста до арт-директора.