Рассказываем понятным языком, что такое нотации BPMN и из каких элементов они состоят.

Что такое нотация BPMN

BPMN расшифровывается как Business Process Model and Notation. Это стандарт для моделирования бизнес-процессов, который графически изображает и представляет рабочие процессы в бизнесе.

BPMN разработали, чтобы понятным языком объяснять идеи бизнес-пользователям и техническим специалистам. Цель BPMN — улучшить понимание бизнес-процессов внутри компании и между разными организациями.

Например, нужно объяснить кому-то, как испечь торт. Можно просто объяснить словами, но чтобы было понятнее, лучше нарисовать схему:

🟢 Показать начало — включить духовку.

🟢 Затем шаги по порядку — смешать ингредиенты, налить тесто в форму, поставить в духовку.

🟢 В середине может быть проверка готовности торта: если готов, вынуть; если нет, продолжать печь.

🟢 В конце — выключить духовку и дать торту остыть.

Такие схемы помогают всем участникам процесса — сотрудникам, руководителям, клиентам — понять, что нужно делать на каждом этапе, кто за что отвечает и как действия связаны между собой. BPMN делает эти процессы наглядными.

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Преимущества нотации BPMN

BPMN упрощает работу многих IT-специалистов.

Стандартизация и доступность

BPMN включен в международные стандарты, поэтому суть нотации может понять любой специалист во всём мире: и разработчики, и бизнес-аналитики, и менеджеры. С помощью графических элементов нотации визуально отображают сложные процессы. Улучшение коммуникации и оптимизация процессов

BPMN упрощает общение по задачам между всеми участниками процесса. Они используют одну и ту же диаграмму и обсуждают, каким должен быть результат. С диаграммами нотации легче выявить узкие места в работе всех участников. Это помогает улучшить бизнес-процессы, снизить затраты и увеличить эффективность компании. Моделирование сложных процессов и автоматизация

BPMN поддерживает ветвления в процессах, параллельные задачи и разные исключения. Можно описать и упорядочить даже самые сложные бизнес-процессы.

Еще нотацию используют как основу для автоматизации — делается это через BPM-системы. Согласованность и масштабируемость

BPMN помогает единообразно документировать все процессы — это упростит обучение новых сотрудников. Нотация — гибкий инструмент, она подходит для описания процессов разного масштаба — от небольших задач до крупных корпоративных процессов. Совместимость с другими стандартами

BPMN хорошо интегрируется с другими стандартами и инструментами для управления бизнес-процессами, например UML (Unified Modeling Language) и BPEL (Business Process Execution Language).

Элементы нотации BPMN

Вот ключевые компоненты BPMN.

Пул (Pool) и линии плавания (Swimlines)

Пул используют, чтобы изобразить основного участника процесса или бизнес-сущности: организацию, департамент, внешнюю систему. Пул играет роль контейнера для элементов процесса и указывает на границы ответственности внутри модели бизнес-процесса. Еще пул помогает структурировать процесс и делает диаграмму более понятной и организованной.

Внутри пула есть подмножества, они называются линиями плавания (Swimline). Их задача — делить процесс на более мелкие части, отражать разные роли или подразделения внутри одной организации.

Действия (Activities)

Действия обозначают работу, которую нужно выполнить в рамках бизнес-процесса. Это фундаментальные элементы, которые описывают, что важно сделать.

В BPMN действия делятся на несколько типов:

🟢 Задачи (Tasks) — базовый элемент. Например, отправить имейл или упаковать товар.

🟢 Подпроцессы (Sub-Processes) — составные действия, которые содержат другие действия: задачи или даже другие подпроцессы. Подпроцессы помогают структурировать то, что кажется сложным. Они бывают свернутыми, когда детали скрыты, и развернутыми, когда видно все входящие в них действия.

Еще есть особые виды действий: повторяющиеся, множественные и компенсирующие.

События (Events)

Обозначают в виде круга на диаграмме то, что происходит в процессе. Это важные элементы BPMN — они моделируют контрольные точки в бизнес-процессах. Например, стартовое, промежуточное и конечное событие.

Отличить событие от действия просто: действие связано с активностью исполнителя, а событие — это просто то, что уже случилось как факт. Например, «упаковать товар» — действие, а «товар отправлен» — событие.

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Точки принятия решений — шлюзы (Gateways)

В BPMN шлюзы используют, чтобы управлять потоком процесса — определять пути, по которым он может следовать. Шлюзы позволяют процессу разветвляться, объединяться, быть разделенными или синхронизированными на основе определенных условий. Они помогают моделировать логику бизнес-процессов и строить сложные потоки.

Шлюз дает выбор одного из нескольких возможных путей в зависимости от условий. Бывает несколько видов шлюзов.

Эксклюзивный шлюз обозначает точку принятия решения, где можно выбрать только один из возможных путей. Это логика «строгое или». Обозначается как ромб с отметкой X внутри. Например, нужно проверить, есть ли товар на складе. Если да, бизнес-процесс идет по одному пути, если нет — по другому.

Инклюзивный шлюз обозначает точку, где можно выбрать один или несколько путей одновременно. Это логика «и/или». Обозначается как ромб с кругом внутри. Пример: уведомление нескольких департаментов о новом заказе.

Параллельный шлюз обозначает точку, где все пути запускаются одновременно. Это логика «и». Обозначается как ромб с плюсом внутри. Пример: одновременное выполнение нескольких задач — упаковка и подготовка документов для доставки.

Потоки (Flows)

Указывают на порядок выполнения задач и событий. Потоки — важные компоненты, потому что они определяют, в какой последовательности будут выполняться действия между разными элементами процесса.

Последовательный поток показывает порядок, в котором выполняются действия в процессе. Обозначается сплошной линией со стрелкой.

Условный поток показывает, что для последующего действия нужно выполнить условие. Обозначается маленьким ромбом в начале стрелки.

Артефакты (Artifacts)

Их добавляют на диаграмму в последнюю очередь. Артефакты нужны, чтобы детализировать информацию к бизнес-процессам. Артефакты не влияют на поток, но помогают объяснить элементы бизнес-процесса. В BPMN выделяют три главных типа артефактов: аннотации, группы и данные.

Аннотации используют, чтобы добавлять текстовые комментарии к элементам. Они поясняют, что происходит в конкретной точке процесса. Группы используют, чтобы визуально объединить и логически связать элементы диаграммы. Данные показывают, что нужно для выполнения задач.

Главное о нотации BPMN

🔵 BPMN — это международный стандарт для графического моделирования бизнес-процессов. Благодаря ему бизнес-пользователи и технические специалисты лучше понимают друг друга. BPMN упрощает оптимизацию процессов, выявляет узкие места и улучшает эффективность компании. BPMN доступен для специалистов по всему миру, поддерживает моделирование сложных процессов и автоматизацию через BPM-системы.

🔵 Диаграмма BPMN состоит из разных элементов: пула, линии плавания, действий, событий, шлюзов, потоков и артефактов.