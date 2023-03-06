Когда дизайнеру нужно срочно показать макет сайта, а копирайтер или заказчик еще не подготовил контент, используют тексты, которые не несут смысла. Один из них — Lorem Ipsum. Его вставляют, чтобы показать внешний вид проекта. Контент на этом этапе не важен.

Lorem Ipsum: что это и зачем его используют

Lorem Ipsum — это один из вариантов «болванок» текста. Его вставляют, когда нужно проверить, как выглядит графическое наполнение сайта: от типографики до содержания. Его можно использовать и для тестирования разных макетов, потому что он помогает сосредоточиться на дизайне.

Почему нельзя просто вставить несколько абзацев на родном языке? Наполнить лендинг контентом — задача непростая. Найти гармоничный и не привлекающий внимание текст довольно сложно.

Функции рыбы-текста:

✔️ Быстро составить макет. Часто клиенты заказывают у одних специалистов графическое наполнение сайта, а у других — контент. Тогда дизайнеру нужно вставить плейсхолдер — бессмысленный текст, а Lorem Ipsum — самый известный вариант. Его можно скопировать, добавить в макет и не набирать слова самостоятельно.

✔️ Оценить внешний вид шрифта. Не только картинки и графика отвечают за дизайн, но и сам текст. Для композиции важны цвет, размер и форма букв. Часто заказчики еще на этапе разработки проекта просят согласовать с ними общий вид сайта, поэтому приходится наполнять его чем-то. Например, сначала полностью проработать единый стиль, а потом уже готовить контент.

✔️ Заполнить дорвеи. В переводе с английского doorway — «дверной проем». Это входная страница с отдельным доменным именем. Ее оптимизируют под конкретный запрос, чтобы она попадала на высокие места в поисковой выдаче. С этой страницы пользователей перенаправляют на нужный сайт. Чаще всего дорвей не содержит полезной информации, а только «болванки» и ключевые слова.

✔️ Повысить уникальность и увеличить объем. Иногда авторы или ученики, чтобы пройти проверку на антиплагиат, добавляют «рыбные» тексты. Это увеличивает общее количество символов — и растет уникальность. Студенты в курсовых и дипломных работах специально вставляют бессмысленный набор слов в надежде, что преподаватели посмотрят на количество страниц, а материал читать не будут.

История возникновения

Lorem Ipsum — это измененная цитата из книги древнеримского политика Туллия Цицерона «О концах добра и зла», в которой он рассматривал вопросы этики. В оригинале так: dolorem ipsum. Но смысл не важен: дизайнеры используют отрывок в макетах, а текст начинают со слов Lorem Ipsum. В современном варианте текста удалили, добавили и изменили слова, которые делают его далеким от первоначальной формы труда Цицерона.

📌 Впервые Lorem Ipsum в качестве макета текста использовал неизвестный печатник, чтобы создать коллекцию шрифтов разных размеров.

📌 Традицию применять Lorem Ipsum возродила компания Letraset в 50-х годах прошлого века. Она выпускала листы с буквами разных шрифтов, чтобы в дальнейшем дизайнеры могли их вырезать и вставлять в макеты.

📌 К современным разработчикам сайтов и дизайнерам Lorem Ipsum попал благодаря компании Adobe. Она установила этот текст как образец в своих программах. Дизайнеры, которые работали в них, часто пользовались Lorem Ipsum. С тех пор эта «рыба» стала самой популярной для заполнения места в проектах.

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Плюсы и минусы инструмента

У «рыбных» текстов есть ряд важных преимуществ:

➕ Бесплатные. Пока заказчик не согласовал дизайн, не нужно платить копирайтеру. Ведь если макет не понравится, придется полностью переделывать работу, включая текст. Поэтому «болванки» спасают от лишних трат.

➕ Простые. Плейсхолдер вставить быстрее, чем набивать контент, который будет похож на настоящий. Подбирать макет страницы часто приходится гораздо раньше, чем успевают найти копирайтера или заказчик сам напишет текст.

➕ Ненавязчивые. Часто люди открывают сайт и сразу начинают читать текст, а нужно сначала согласовать визуал, который отходит на второй план. «Рыбный» текст не отвлекает внимание от дизайна.

Но у текстов-заполнителей есть и минусы:

➖ Разница в шрифтах. Если сайт будет на русском языке — не получится вставить Lorem Ipsum, потому что на латыни и на русском тексты будут выглядеть по-разному.

➖ Заказчики хотят сразу видеть контент. Часто всё строится вокруг текста. На него обращают внимание в первую очередь, без настоящего текста сложно оценить эффективность визуальных приемов.

➖ Нужно менять дизайн под контент. После согласования текста некоторые макеты страницы придется заменить, иначе они не будут согласованы между собой. Например, картинка может смотреться неуместно.

➖ Реальный текст не всегда вписывается в рамки. Наполнитель можно подогнать под любой размер, а вот контент от копирайтера — нет. Придется либо переделывать размер компонентов страницы, либо дополнять или урезать контент.

➖ Замедляется работа над текстом. Среди веб-мастеров есть мнение, что Lorem Ipsum расслабляет. В итоге контент пишут в последний момент, иногда и вовсе запускают сайт с «рыбой».

Сервисы по созданию «рыбного» текста

Lipsum — классический генератор, который создает «болванки» на сорока двух языках. На сайте можно сгенерировать столько слов и абзацев, сколько нужно, а еще создать маркированные списки.

Samuel L. Ipsum — текст-заглушка для поклонников «Криминального чтива». Дизайн и даже надписи на кнопках сделаны в стилистике фильма. Но может быть нецензурная лексика, хоть и англоязычная.



Hipster Ipsum — для тех, кто не хочет заполнять сайт непонятной латынью. Сервис генерирует абзацы на основе молодежного жаргона.

«РыбаТекст» — сервис подойдет тем, кому нужен плейсхолдер на русском, чтобы сразу посмотреть шрифты. Текст выглядит не как абсурд: создается случайным образом, от двух до десяти предложений в абзаце.



Главное: что такое Lorem Ipsum