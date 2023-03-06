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Что такое Lorem Ipsum и как его использовать
06 Мар 2023
5 мин
7
Дизайн #дизайн сайтов

Что такое Lorem Ipsum и как его использовать

Текст-рыба — это «болванка», которая помогает визуально оценить проект.

Содержание

Когда дизайнеру нужно срочно показать макет сайта, а копирайтер или заказчик еще не подготовил контент, используют тексты, которые не несут смысла. Один из них — Lorem Ipsum. Его вставляют, чтобы показать внешний вид проекта. Контент на этом этапе не важен.

Lorem Ipsum: что это и зачем его используют

Lorem Ipsum — это один из вариантов «болванок» текста. Его вставляют, когда нужно проверить, как выглядит графическое наполнение сайта: от типографики до содержания. Его можно использовать и для тестирования разных макетов, потому что он помогает сосредоточиться на дизайне.
Почему нельзя просто вставить несколько абзацев на родном языке? Наполнить лендинг контентом — задача непростая. Найти гармоничный и не привлекающий внимание текст довольно сложно.

Пример Lorem Ipsum

Функции рыбы-текста:

✔️ Быстро составить макет. Часто клиенты заказывают у одних специалистов графическое наполнение сайта, а у других — контент. Тогда дизайнеру нужно вставить плейсхолдер — бессмысленный текст, а Lorem Ipsum — самый известный вариант. Его можно скопировать, добавить в макет и не набирать слова самостоятельно.
✔️ Оценить внешний вид шрифта. Не только картинки и графика отвечают за дизайн, но и сам текст. Для композиции важны цвет, размер и форма букв. Часто заказчики еще на этапе разработки проекта просят согласовать с ними общий вид сайта, поэтому приходится наполнять его чем-то. Например, сначала полностью проработать единый стиль, а потом уже готовить контент.
✔️ Заполнить дорвеи. В переводе с английского doorway — «дверной проем». Это входная страница с отдельным доменным именем. Ее оптимизируют под конкретный запрос, чтобы она попадала на высокие места в поисковой выдаче. С этой страницы пользователей перенаправляют на нужный сайт. Чаще всего дорвей не содержит полезной информации, а только «болванки» и ключевые слова.
✔️ Повысить уникальность и увеличить объем. Иногда авторы или ученики, чтобы пройти проверку на антиплагиат, добавляют «рыбные» тексты. Это увеличивает общее количество символов — и растет уникальность. Студенты в курсовых и дипломных работах специально вставляют бессмысленный набор слов в надежде, что преподаватели посмотрят на количество страниц, а материал читать не будут.

История возникновения

Lorem Ipsum — это измененная цитата из книги древнеримского политика Туллия Цицерона «О концах добра и зла», в которой он рассматривал вопросы этики. В оригинале так: dolorem ipsum. Но смысл не важен: дизайнеры используют отрывок в макетах, а текст начинают со слов Lorem Ipsum. В современном варианте текста удалили, добавили и изменили слова, которые делают его далеким от первоначальной формы труда Цицерона.

📌 Впервые Lorem Ipsum в качестве макета текста использовал неизвестный печатник, чтобы создать коллекцию шрифтов разных размеров.

📌 Традицию применять Lorem Ipsum возродила компания Letraset в 50-х годах прошлого века. Она выпускала листы с буквами разных шрифтов, чтобы в дальнейшем дизайнеры могли их вырезать и вставлять в макеты.

📌 К современным разработчикам сайтов и дизайнерам Lorem Ipsum попал благодаря компании Adobe. Она установила этот текст как образец в своих программах. Дизайнеры, которые работали в них, часто пользовались Lorem Ipsum. С тех пор эта «рыба» стала самой популярной для заполнения места в проектах.

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Плюсы и минусы инструмента

У «рыбных» текстов есть ряд важных преимуществ:

Бесплатные. Пока заказчик не согласовал дизайн, не нужно платить копирайтеру. Ведь если макет не понравится, придется полностью переделывать работу, включая текст. Поэтому «болванки» спасают от лишних трат.
Простые. Плейсхолдер вставить быстрее, чем набивать контент, который будет похож на настоящий. Подбирать макет страницы часто приходится гораздо раньше, чем успевают найти копирайтера или заказчик сам напишет текст.
Ненавязчивые. Часто люди открывают сайт и сразу начинают читать текст, а нужно сначала согласовать визуал, который отходит на второй план. «Рыбный» текст не отвлекает внимание от дизайна.

Но у текстов-заполнителей есть и минусы:

Разница в шрифтах. Если сайт будет на русском языке — не получится вставить Lorem Ipsum, потому что на латыни и на русском тексты будут выглядеть по-разному.
Заказчики хотят сразу видеть контент. Часто всё строится вокруг текста. На него обращают внимание в первую очередь, без настоящего текста сложно оценить эффективность визуальных приемов.
Нужно менять дизайн под контент. После согласования текста некоторые макеты страницы придется заменить, иначе они не будут согласованы между собой. Например, картинка может смотреться неуместно.

➖ Реальный текст не всегда вписывается в рамки. Наполнитель можно подогнать под любой размер, а вот контент от копирайтера — нет. Придется либо переделывать размер компонентов страницы, либо дополнять или урезать контент.
➖ Замедляется работа над текстом. Среди веб-мастеров есть мнение, что Lorem Ipsum расслабляет. В итоге контент пишут в последний момент, иногда и вовсе запускают сайт с «рыбой».

Сервисы по созданию «рыбного» текста

Lipsum — классический генератор, который создает «болванки» на сорока двух языках. На сайте можно сгенерировать столько слов и абзацев, сколько нужно, а еще создать маркированные списки.

Samuel L. Ipsum — текст-заглушка для поклонников «Криминального чтива». Дизайн и даже надписи на кнопках сделаны в стилистике фильма. Но может быть нецензурная лексика, хоть и англоязычная.


Hipster Ipsum — для тех, кто не хочет заполнять сайт непонятной латынью. Сервис генерирует абзацы на основе молодежного жаргона.

«РыбаТекст» — сервис подойдет тем, кому нужен плейсхолдер на русском, чтобы сразу посмотреть шрифты. Текст выглядит не как абсурд: создается случайным образом, от двух до десяти предложений в абзаце.


Главное: что такое Lorem Ipsum

  • Lorem Ipsum — вариант заполняющего текста, который не отвлечет от дизайна и станет первым шаблоном для начала работы.
  • Латинский и английский варианты стоит использовать, когда шрифт и его размер не имеют значения для дизайна.
  • «Рыбы» подойдут, чтобы наполнить дорвеи — сквозные, оптимизированные под запросы пользователей страницы, которые перенаправят на основной сайт.
  • Нужно помнить о рисках: после создания контента иногда приходится менять дизайн под готовый текст.
  • У плейсхолдеров много противников среди веб-мастеров: подбирать макеты без готового контента непросто.
  • Тексты-наполнители можно взять на специальных сайтах, например Lipsum.

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