Что такое фреймворк: виды, задачи, правила выбора

Айтишники пишут программы двумя способами. Либо с нуля — строчка за строчкой, но это долго и трудно. Либо с помощью фреймворков — готовых шаблонов проектов. Программист берет такой шаблон и правит под себя: добавляет авторский код, подключает библиотеки. Разработка идет быстрее: спец заканчивает один проект и сразу берется за следующий.

Что такое фреймворк и зачем он нужен

Фреймворк — это работающий каркас со всеми необходимыми элементами и инструментами. Айтишник берет его как основу будущей программы и допиливает: добавляет код, подключает библиотеки. Фреймворк многоразовый — то есть можно использовать его повторно в следующих проектах.

Фреймворки используют айтишники в крупных проектах — например, для разработки многопользовательского приложения, интернет-магазинов, CRM-системы, для создания простеньких сайтов.

Чем фреймворк отличается от библиотеки

📚 Библиотека — набор заранее написанного кода: модулей, функций и других компонентов. Программист подключает библиотеку к своему скрипту, а дальше использует некоторые ее части, чтобы не писать с нуля, например, стандартные функции.

🧬 Фреймворк — это вроде шаблона будущего приложения, сайта или программы. Особенность использования — жесткие рамки. Программист не может кардинально поменять шаблон, а только добавить свой код.

Плюсы и минусы использования фреймворка

Плюсы

✅ Выше скорость разработки. С фреймворком программисту не надо писать весь код с нуля, подключать вспомогательные программы, настраивать язык сценариев. А только пробежаться по блокам шаблона, сравнить с техническим заданием и либо добавить в блоки код, либо убрать.

✅ В коде меньше ошибок. Код во фреймворках уже протестирован на ошибки, поэтому будет меньше багов в готовом проекте.

✅ Сайты и приложения работают быстрее. Код, который уже есть во фреймворке, оптимизирован: в нём нет лишних строк, бесполезных скриптов. Он чистый — поэтому сайты и приложения у пользователей на ПК и смартфонах работают быстрее.

✅ Можно изучить самостоятельно. У популярных фреймворков много документации в интернете, есть сообщества единомышленников. Если что-то непонятно, можно найти информацию самому или попросить помощи у коллег.

Минусы

❌ Ограничивает свободу. Фреймворк — это полуготовая программа. Поэтому нельзя менять некоторые ее части, например структуру каталогов, кнопки, формы. Приходится брать то, что есть, и с этим работать.

❌ Долго изучать. Работать с фреймворком не так просто. Сначала надо изучить документацию и попрактиковаться.

❌ Отсутствует безопасность. У фреймворков открытый исходный код, то есть любой может его посмотреть, а это — брешь в безопасности. Злоумышленники могут проанализировать код фреймворка, найти сайты, которые на нем работают, и получить доступ к конфиденциальным данным.

Архитектура фреймворка

Архитектура — это способ организации кода. Чтобы программистам было проще создавать проекты на фреймворках, зачастую используют архитектуру Model — View — Controller, MVC, или «модель — представление — контроллер». Расшифровывается MVC так:

Модель — компонент, который отвечает за данные будущего проекта и определяет его структуру. Например, если программист создает приложение — планировщик времени, код модели определяет календарь и список задач.

Представление — компонент, который отвечает за взаимодействие юзера с сайтом или приложением. Код определяет внешний вид проекта и то, как пользователь может его использовать: куда нажимать, где набирать текст, какие элементы двигать.

Контроллер — компонент, который отвечает за связь между моделью и представлением. То есть это центр управления готовым проектом. Код определяет, как сайт или приложение реагируют на действия юзера.

Когда программист работает с фреймворком, он взаимодействует с отдельным компонентом. Это удобно, потому что разработчики могут менять отдельные части приложения, а другие не трогать.

Основные виды фреймворков

📝 По типу задач

Backend-фреймворки

Их используют для разработки серверной части приложения или сайта, то есть части, которая обрабатывает данные и отвечает за работу IT-продукта. Программисты используют backend-фреймворки, чтобы проверять и обрабатывать входные данные, формировать выходные.

Популярные: PHP-фреймворк Laravel, Ruby-фреймворк Ruby on Rails, Python-фреймворк Django.

С последним фреймворком можно познакомиться на курсе «Python-разработчик». Этому посвящен целый модуль, в конце которого создадите аналог Avito. Получится, даже если совсем нет опыта в IT: учим с нуля. Разберетесь в основах веб-разработки и программирования, изучите SQL и продвинутые инструменты Python. После курса у вас будет диплом, портфолио и новая работа: ее поможет найти центр карьеры.

Frontend-фреймворки

Нужны для разработки клиентской части — то есть внешнего вида приложений и сайтов, которые пользователи открывают в браузере. С помощью фреймворков айтишники добавляют элементы интерфейса: панели, меню, формы, кнопки. А вот настроить обработку данных через frontend-фреймворки нельзя.

Популярные: JavaScript-фреймворк Vue.js, CSS-, HTML- и JS-фреймворк Bootstrap.

Fullstack-фреймворки

Это универсальные фреймворки. С их помощью программисты решают задачи и с серверной, и с клиентской частью.

Популярные: JavaScript-фреймворк Meteor и Nuxt.

📏 По размеру

Фреймворки различаются по размеру области, где их применяют. Одни помогают решать все задачи проекта. Это стандартные фреймворки. А другие подходят для узконаправленных задач — их называют мини-фреймворками. Их либо применяют для несложных задач, например разработки простых сайтов, либо расширяют за счет сторонних приложений.

На что смотреть при выборе фреймворка

Фреймворки написаны на разных языках программирования. Поэтому выбирать надо под тот язык, на котором программист кодит. А дальше сравнить то, что есть на рынке.

✔ Скорость разработки

Чем больше во фреймворке встроенных пакетов и готовых модулей, тем проще и быстрее работать. Удобно, если фреймворк содержит:

функциональность AAA — авторизации и аутентификации;

ORM- или SQL-генераторы для работы с базами данных;

middleware для работы с cookie, запросами и ответами.

✔ Легкость освоения

Какие-то фреймворки популярнее, какие-то — нет. Чем больше программистов используют фреймворк в работе, тем обширнее по нему документация, тем больше сообщество.

Новые и редкие фреймворки изучать трудно. Не так легко найти спеца, который бы дал подсказку, или отыскать ответ на Stack Overflow.

✔ Масштабируемость

Любой проект растет: на нём регистрируется больше пользователей, увеличивается нагрузка на сервер, добавляются новые страницы. Важно, чтобы и фреймворк мог всё это поддержать.

✔ Производительность

Производительность отвечает за то, как быстро сайт или приложение на базе фреймворка реагирует на действия пользователя. По-другому — какое количество запросов от пользователей обрабатывает в единицу времени.



Ключевое: что такое фреймворк и как его выбрать