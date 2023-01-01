Как начать создавать веб-сайты на Python без опыта кодирования

Для кого эта статья:

Новички в веб-программировании, желающие изучить Python как первый язык

Люди, заинтересованные в смене профессии на Python-разработчика

Студенты, ищущие ресурсы для обучения и создания проекта на Python Python захватил мир веб-разработки своей гибкостью и простотой. Язык, изначально не предназначавшийся для веба, сегодня стоит за такими гигантами как Spotify, Netflix и Dropbox. Если вы только начинаете путь в веб-разработке и выбрали Python своим первым языком — вы сделали отличный выбор. Давайте разберемся, как превратить базовые знания Python в работающий веб-сайт, даже если вы никогда раньше не писали ни строчки кода для браузера. 🐍

Что такое веб-программирование на Python и с чего начать

Веб-программирование на Python — это процесс создания сайтов и веб-приложений с использованием Python в качестве серверного языка. В отличие от JavaScript, работающего преимущественно в браузере, Python выполняется на сервере, обрабатывает запросы, взаимодействует с базами данных и формирует HTML-страницы для отображения пользователю.

В основе веб-программирования на Python лежат несколько ключевых концепций:

Серверная обработка запросов

Шаблонизация для генерации HTML

Работа с базами данных

REST API для взаимодействия с фронтендом

Аутентификация и авторизация пользователей

Если вы задаетесь вопросом "что делают на Python" в контексте веба — ответ обширен. Python используется для создания всего: от простых лендингов до многофункциональных социальных сетей и корпоративных порталов. Его главное преимущество — скорость разработки, которая достигается благодаря развитой экосистеме фреймворков.

Александр Петров, Senior Python Developer Когда я начинал карьеру, мой первый проект был на PHP. Код быстро превратился в неподдерживаемую "спагетти-архитектуру". Переход на Python и Django изменил всё. Помню, как был поражен, создав то же самое приложение с админкой, авторизацией и базой данных всего за два дня вместо двух недель. Фреймворк взял на себя всю рутину, позволив сосредоточиться на бизнес-логике. Теперь я всегда рекомендую новичкам начинать именно с Python — это как строить дом с готовыми блоками вместо изготовления каждого кирпича вручную.

Для начала работы с веб-программированием на Python необходимо освоить базовые концепции:

Уровень знаний Необходимые навыки Рекомендуемые ресурсы Начальный Синтаксис Python, базовые структуры данных, функции Python.org документация, Codecademy, Coursera Средний ООП в Python, работа с пакетами, виртуальные окружения Real Python, "Fluent Python" (книга) Продвинутый Асинхронность, паттерны проектирования, тестирование Python Cookbook, PyCon доклады

Веб-программирование на Python отличается от создания десктопных приложений или скриптов автоматизации. Здесь важно понимать не только сам язык, но и протоколы взаимодействия в сети, особенности HTTP, принципы REST и архитектуру клиент-сервер. 🌐

Необходимые инструменты и среда для разработки

Правильно настроенная среда разработки — залог продуктивной работы над веб-проектами на Python. Минимальный набор инструментов должен включать:

Python 3.9+ — современная версия с поддержкой типизации и актуальных функций

— современная версия с поддержкой типизации и актуальных функций Редактор кода — VSCode, PyCharm или Sublime Text с плагинами для Python

— VSCode, PyCharm или Sublime Text с плагинами для Python Система управления версиями — Git для контроля изменений

— Git для контроля изменений Виртуальное окружение — venv, virtualenv или conda для изоляции зависимостей

— venv, virtualenv или conda для изоляции зависимостей Package manager — pip для установки библиотек и фреймворков

Создание изолированного виртуального окружения — обязательный шаг для серьезной веб-разработки. Это позволяет иметь разные версии библиотек для разных проектов, не загрязняя глобальное пространство пакетов:

Bash Скопировать код # Создание виртуального окружения python -m venv venv # Активация на Windows venv\Scripts\activate # Активация на Linux/Mac source venv/bin/activate # Установка необходимых библиотек pip install flask django requests

Для удобной разработки веб-проектов на Python также рекомендуется настроить следующие инструменты:

Инструмент Назначение Уровень необходимости Postman/Insomnia Тестирование API-эндпоинтов Высокий Docker Контейнеризация приложений Средний SQLite Browser Просмотр и редактирование баз данных Высокий Black/Flake8 Форматирование и проверка кода Средний pytest Написание и запуск тестов Высокий

Обратите внимание, что многие задачи в веб-программировании на Python связаны с асинхронной обработкой данных. Поэтому для серьезных проектов стоит также ознакомиться с asyncio и инструментами профилирования производительности. ⚡

Основы HTTP и структура веб-приложений

Для успешного веб-программирования на Python необходимо понимать, как работает HTTP — протокол, лежащий в основе Всемирной паутины. Когда пользователь вводит URL в браузер или нажимает на ссылку, происходит HTTP-запрос к серверу, который возвращает ответ — обычно в виде HTML-страницы.

Ключевые элементы HTTP, которые должен знать каждый веб-разработчик:

Методы запросов : GET (получение данных), POST (отправка данных), PUT (обновление), DELETE (удаление)

: GET (получение данных), POST (отправка данных), PUT (обновление), DELETE (удаление) Коды ответов : 200 (успех), 404 (не найдено), 500 (ошибка сервера) и другие

: 200 (успех), 404 (не найдено), 500 (ошибка сервера) и другие Заголовки : метаданные запроса/ответа (Content-Type, Authorization, Cookie)

: метаданные запроса/ответа (Content-Type, Authorization, Cookie) Тело запроса/ответа: содержит передаваемые данные (JSON, форма, HTML)

Типичная структура веб-приложения на Python включает несколько ключевых компонентов:

Маршрутизатор (Router) — определяет, какая функция обработает входящий запрос Представления (Views) — функции или классы, обрабатывающие запросы Модели (Models) — классы для работы с данными и базой данных Шаблоны (Templates) — HTML-файлы с переменными для генерации страниц Формы (Forms) — классы для валидации входных данных Middleware — промежуточные обработчики для всех запросов

В Python веб-программирование чаще всего реализуется через паттерн MVC (Model-View-Controller) или его вариацию MVT (Model-View-Template). Этот подход разделяет логику приложения на три взаимосвязанных компонента, что упрощает разработку и поддержку кода.

Мария Соколова, Python Team Lead Один из моих клиентов — небольшой интернет-магазин — столкнулся с проблемой: их сайт на WordPress падал каждый раз при проведении акций из-за наплыва посетителей. Мы перенесли проект на FastAPI и PostgreSQL, используя асинхронные запросы к базе. При тестировании система выдержала нагрузку в 10 раз выше пиковой. Владелец бизнеса был в восторге: "Первый раз за 5 лет не боюсь запускать распродажу!" Сейчас сайт обслуживает до 50 000 посетителей одновременно без малейших проблем. Всё это благодаря пониманию особенностей HTTP и грамотному использованию асинхронности в Python.

Веб-программирование на Python позволяет создавать как монолитные приложения (все компоненты в одной кодовой базе), так и микросервисы (отдельные компоненты взаимодействуют через API). Выбор архитектуры зависит от масштаба проекта и требований к производительности. 🏗️

Фреймворки Python для создания веб-сайтов

Фреймворки — основа современного веб-программирования на Python. Они предоставляют готовый каркас для создания приложений, избавляя от необходимости писать стандартный код для типовых задач. Каждый фреймворк имеет свои особенности и подходит для разных типов проектов.

Рассмотрим ключевые фреймворки, определяющие что делают на Python в сфере веб-разработки:

Фреймворк Особенности Кривая обучения Идеален для Django "Батарейки в комплекте", ORM, админка, аутентификация Средняя Корпоративные сайты, CMS, проекты с богатым функционалом Flask Легковесный, гибкий, минималистичный Низкая API, прототипы, небольшие проекты, обучение FastAPI Асинхронность, автодокументация API, валидация Низкая-Средняя Высокопроизводительные API, микросервисы Pyramid Гибкий, масштабируемый, для сложных проектов Высокая Сложные корпоративные приложения Tornado Неблокирующий I/O, веб-сокеты Высокая Приложения реального времени, чаты

Django — самый популярный выбор для веб-программирования на Python. Его философия "включено всё необходимое" означает, что вы получаете готовую систему аутентификации, ORM для работы с базами данных, административную панель и множество других функций прямо "из коробки".

Python Скопировать код # Пример создания модели в Django from django.db import models class Article(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) content = models.TextField() published_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True) def __str__(self): return self.title

Flask представляет противоположный подход — "микрофреймворк", который предоставляет только базовые функции и позволяет разработчику выбирать компоненты самостоятельно. Это делает его идеальным для обучения и небольших проектов.

Python Скопировать код # Пример простого приложения на Flask from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/') def home(): return render_template('home.html', title='Мой первый сайт') if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)

FastAPI — относительно новый фреймворк, который быстро набирает популярность благодаря своей скорости, асинхронной природе и автоматической генерации документации API. Это идеальный выбор для создания высокопроизводительных API.

При выборе фреймворка для веб-программирования на Python следует учитывать:

Сложность и масштаб проекта

Необходимую производительность

Опыт команды и время на обучение

Требования к масштабируемости

Экосистему и доступность библиотек

Для новичков рекомендуется начать с Flask из-за его простоты, а затем перейти к Django, когда потребуются более мощные функции. FastAPI стоит рассмотреть, если вы планируете создавать современные API или имеете опыт асинхронного программирования. 🚀

Практический проект: разрабатываем первый сайт на Python

Теория без практики в веб-программировании на Python — как рецепт без готовки. Давайте создадим простое, но функциональное веб-приложение — блог с возможностью добавления и просмотра статей. Для простоты используем Flask как наиболее доступный для новичков фреймворк.

Шаг 1: Настройка проекта

Создаем структуру проекта и устанавливаем необходимые библиотеки:

Bash Скопировать код mkdir myblog cd myblog python -m venv venv source venv/bin/activate # или venv\Scripts\activate на Windows pip install flask flask-sqlalchemy # Создаем структуру папок mkdir templates static mkdir static/css touch app.py touch templates/layout.html templates/home.html templates/post.html templates/create.html touch static/css/style.css

Шаг 2: Создание базовой структуры приложения

Напишем основной код приложения в файле app.py:

Python Скопировать код from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy from datetime import datetime app = Flask(__name__) app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///blog.db' db = SQLAlchemy(app) # Модель для статей блога class BlogPost(db.Model): id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) title = db.Column(db.String(100), nullable=False) content = db.Column(db.Text, nullable=False) author = db.Column(db.String(20), nullable=False, default='Unknown') date_posted = db.Column(db.DateTime, nullable=False, default=datetime.utcnow) def __repr__(self): return 'Blog post ' + str(self.id) # Создаем таблицы в базе данных with app.app_context(): db.create_all() # Маршруты приложения @app.route('/') def index(): posts = BlogPost.query.order_by(BlogPost.date_posted.desc()).all() return render_template('home.html', posts=posts) @app.route('/post/<int:post_id>') def post(post_id): post = BlogPost.query.get_or_404(post_id) return render_template('post.html', post=post) @app.route('/create', methods=['GET', 'POST']) def create(): if request.method == 'POST': post_title = request.form['title'] post_content = request.form['content'] post_author = request.form['author'] new_post = BlogPost(title=post_title, content=post_content, author=post_author) db.session.add(new_post) db.session.commit() return redirect(url_for('index')) return render_template('create.html') if __name__ == "__main__": app.run(debug=True)

Шаг 3: Создание шаблонов

Создадим базовый шаблон layout.html, который будет основой для всех страниц:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой блог на Flask</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css') }}"> </head> <body> <header> <h1><a href="/">Мой первый блог на Python</a></h1> <nav> <a href="/">Главная</a> <a href="/create">Создать пост</a> </nav> </header> <main> {% block content %}{% endblock %} </main> <footer> <p>Создано с помощью Flask и Python</p> </footer> </body> </html>

Что делают на Python в шаблонах? Используют Jinja2 — мощный шаблонизатор. Теперь создадим шаблон главной страницы home.html:

HTML Скопировать код {% extends 'layout.html' %} {% block content %} <section class="posts"> <h2>Последние статьи</h2> {% for post in posts %} <article> <h3><a href="{{ url_for('post', post_id=post.id) }}">{{ post.title }}</a></h3> <p class="meta">Автор: {{ post.author }} | Дата: {{ post.date_posted.strftime('%Y-%m-%d') }}</p> <p>{{ post.content[:200] }}{% if post.content|length > 200 %}...{% endif %}</p> <a href="{{ url_for('post', post_id=post.id) }}" class="btn">Читать далее</a> </article> {% endfor %} </section> {% endblock %}

Шаг 4: Добавим стили

Базовые стили для нашего блога (static/css/style.css):

CSS Скопировать код body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; } header { border-bottom: 1px solid #ddd; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px; } header h1 a { color: #333; text-decoration: none; } nav { display: flex; gap: 20px; } article { margin-bottom: 30px; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 20px; } .meta { color: #777; font-size: 0.9em; } .btn { display: inline-block; background: #333; color: white; padding: 8px 16px; text-decoration: none; border-radius: 4px; }

Шаг 5: Запуск приложения

Теперь можно запустить наш блог и начать его использовать:

Bash Скопировать код # Запускаем приложение python app.py

Веб-приложение будет доступно по адресу http://127.0.0.1:5000/. Вы можете создавать новые статьи, просматривать их и видеть список всех постов на главной странице. 🖥️

Это базовый пример того, что делают на Python при веб-программировании. В реальных проектах вы бы добавили:

Аутентификацию и авторизацию пользователей

Комментарии к статьям

Загрузку изображений

Категории и теги

Поиск по сайту

API для мобильных приложений

Следующим шагом в развитии навыков веб-программирования на Python может быть изучение более продвинутых возможностей Flask или переход на Django для создания более сложных проектов.

Python открывает невероятные возможности в веб-разработке — от простых сайтов до сложных веб-приложений. Ключевое преимущество этого языка заключается в его универсальности и огромной экосистеме инструментов. Начав с простого блога на Flask, вы можете последовательно развивать навыки и создавать всё более сложные проекты. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные фреймворки — каждый из них имеет свои сильные стороны. Постоянная практика и работа над реальными проектами — лучший путь к мастерству в веб-программировании на Python.

