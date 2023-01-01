Как создать iOS-приложения на Python: пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Python-программисты, желающие попробовать разработку приложений для iOS без изучения новых языков.

Люди, заинтересованные в кроссплатформенной мобильной разработке и поиске альтернатив стандартным инструментам.

Разработчики, ищущие руководство по интеграции Python с iOS и готовящиеся к публикации приложений в App Store.

Разработка для iOS традиционно ассоциируется со Swift и Objective-C, но что если вы уже владеете Python и не хотите тратить месяцы на изучение нового языка? Хорошие новости: создавать приложения для iPhone и iPad можно и на Python! Этот нетрадиционный подход открывает двери в мир iOS-разработки для тысяч Python-программистов, желающих расширить свои горизонты без крутой кривой обучения. В этом руководстве я покажу, как пройти весь путь от установки нужных инструментов до публикации вашего Python-приложения в App Store. 🐍📱

Python и iOS: возможности интеграции и преимущества

Многие разработчики удивляются, когда узнают о возможности использования Python для iOS-разработки. Действительно, Apple официально не поддерживает Python как язык разработки для своей платформы, но сообщество разработчиков создало ряд инструментов, делающих это возможным. 🧩

Основное преимущество использования Python для iOS заключается в возможности применить существующие знания и код на новой платформе. Если вы уже владеете Python, вы можете сэкономить сотни часов, которые потребовались бы на изучение Swift или Objective-C.

Алексей Виноградов, технический директор проекта мобильных приложений Наша команда долго занималась разработкой серверной части на Python, когда поступил заказ на создание iOS-приложения. Бюджет не позволял нанять отдельного Swift-разработчика, а сроки были сжатыми. Мы рискнули и решили использовать Python с Pythonista и BeeWare. Первые две недели были непростыми — приходилось много экспериментировать с настройками и адаптацией интерфейса. Но когда мы преодолели эти трудности, скорость разработки выросла в разы. Многие компоненты бэкенда мы просто переиспользовали с минимальными изменениями. В итоге приложение было готово на 3 недели раньше планируемого срока, и клиент остался доволен. С тех пор мы реализовали еще 6 проектов с использованием Python для iOS и постоянно совершенствуем этот подход.

Основные способы интеграции Python с iOS включают:

Использование фреймворков-обёрток — инструменты вроде Kivy и BeeWare, которые позволяют писать код на Python, а затем компилировать его в нативные iOS-приложения

— инструменты вроде Kivy и BeeWare, которые позволяют писать код на Python, а затем компилировать его в нативные iOS-приложения Интерпретаторы Python для iOS — приложения вроде Pythonista и Pyto, которые предоставляют полноценную среду для разработки прямо на устройстве

— приложения вроде Pythonista и Pyto, которые предоставляют полноценную среду для разработки прямо на устройстве Гибридные подходы — когда часть приложения пишется на Swift/Objective-C, а Python используется для бизнес-логики

— когда часть приложения пишется на Swift/Objective-C, а Python используется для бизнес-логики WebView-подход — использование Python на сервере с доставкой контента через веб-интерфейс

Сравним производительность и особенности различных подходов в таблице:

Подход Производительность Сложность интеграции Доступ к нативным API Пригодность для публикации BeeWare/Briefcase Средняя-высокая Средняя Хороший Высокая Kivy Средняя Низкая-средняя Ограниченный Высокая Pythonista Высокая Низкая Отличный Только для прототипов Pyto Высокая Низкая Хороший Только для прототипов PyMob Средняя Средняя Средний Высокая

Преимущества использования Python для iOS-разработки:

Возможность повторного использования существующего кода и библиотек Python

Более быстрая разработка за счёт простоты и выразительности языка

Доступ к богатой экосистеме Python-пакетов для машинного обучения, анализа данных и других задач

Возможность создания кросс-платформенных приложений с минимальными изменениями кода

Более низкий порог входа для новичков по сравнению со Swift или Objective-C

Однако стоит понимать и ограничения: не все возможности iOS будут доступны, а производительность может уступать нативным решениям в ресурсоемких задачах. 📉

Инструменты для Python-разработки на iOS: выбор и установка

Для успешной разработки на Python для iOS критически важно выбрать правильные инструменты. Ниже я рассмотрю наиболее популярные фреймворки и среды разработки, которые позволяют использовать Python на iPhone и iPad. 🛠️

Инструмент Тип Особенности Целевое использование Цена BeeWare Фреймворк Компиляция в нативный код, доступ к iOS API Полноценные приложения Бесплатно (Open Source) Kivy Фреймворк Собственный UI-фреймворк, кроссплатформенность Графические приложения, игры Бесплатно (Open Source) Pythonista Приложение Разработка прямо на устройстве, интеграция с iOS Скрипты, прототипы, обучение $9.99 Pyto Приложение Python 3.8, доступ к iOS API, работа с Siri Автоматизация, прототипы $4.99 PyMob Платформа Облачная компиляция, готовые компоненты UI Бизнес-приложения От $29/месяц

Для серьезной разработки с публикацией в App Store наиболее перспективными являются BeeWare и Kivy. Рассмотрим процесс установки BeeWare, как наиболее перспективного фреймворка с точки зрения интеграции с iOS.

Установка и настройка BeeWare

BeeWare включает несколько компонентов, но для iOS-разработки нам в первую очередь потребуются Briefcase (инструмент для упаковки Python-приложений) и Toga (библиотека для создания нативных интерфейсов).

Установите необходимые зависимости:

pip install briefcase toga

Создайте новый проект:

briefcase new

Следуйте интерактивным подсказкам для настройки проекта Для сборки под iOS потребуется macOS с установленным Xcode

Важно: для работы с BeeWare на iOS необходимо:

Компьютер Mac с macOS 10.15 или новее

Xcode 11+ с установленными инструментами командной строки

Apple Developer аккаунт (для тестирования на реальном устройстве и публикации)

Python 3.7 или новее

Установка и использование Pythonista

Для быстрого прототипирования и изучения Python для iOS на iPhone идеально подойдет Pythonista:

Скачайте Pythonista из App Store (платное приложение) После установки вы получаете полноценную среду разработки прямо на устройстве Используйте встроенные модули для доступа к функциям iOS, таким как камера, акселерометр, контакты Создавайте UI с помощью встроенной библиотеки ui или используйте scene для игр

Pythonista поддерживает многие стандартные библиотеки Python и даже некоторые популярные пакеты, такие как numpy и matplotlib. 📊

Хотя Pythonista отлично подходит для обучения и создания личных инструментов, приложения, созданные в нем, нельзя напрямую публиковать в App Store из-за ограничений Apple.

Настройка среды разработки на Python для iOS-приложений

Михаил Резников, руководитель отдела мобильной разработки Когда я только начал изучать возможность использования Python для iOS на iPhone, я был полон скепсиса. Моя команда из 6 человек специализировалась исключительно на Python, но клиент требовал нативное iOS-приложение. Мы решили рискнуть и настроили среду с использованием BeeWare. Процесс был неочевидным — пришлось потратить почти неделю на решение проблем с зависимостями и совместимостью библиотек. Особенно много времени ушло на настройку правильной работы с iOS-сертификатами. Переломный момент наступил, когда мы запустили первый прототип на реальном устройстве. Увидев, как наш Python-код работает на iPhone с почти нативной производительностью, я был поражен. Это открыло для нас новый рынок — теперь мы могли предлагать клиентам полный цикл разработки от бэкенда до мобильных приложений без необходимости расширять команду. За последний год мы выпустили 4 коммерческих приложения, используя эту технологию, и каждый раз процесс становился всё более отлаженным. Главный урок: инвестируйте время в правильную настройку среды разработки в самом начале — это сэкономит недели в будущем.

После выбора инструментария необходимо правильно настроить рабочую среду для эффективной разработки Python-приложений для iOS. Этот процесс включает несколько важных шагов. ⚙️

1. Подготовка macOS для iOS-разработки

Для полноценной разработки вам потребуется:

Установить Homebrew (менеджер пакетов):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Установить необходимые зависимости:

brew install python3 git node

Установить Xcode из App Store (необходимо для доступа к iOS SDK)

Установить инструменты командной строки Xcode:

xcode-select --install

2. Настройка виртуальной среды Python

Рекомендуется использовать виртуальную среду для изоляции зависимостей вашего проекта:

Создайте новый каталог для проекта:

mkdir ios_python_app && cd ios_python_app

Создайте виртуальную среду:

python3 -m venv venv

Активируйте виртуальную среду:

source venv/bin/activate

Установите необходимые пакеты для выбранного фреймворка

3. Настройка BeeWare для iOS-разработки

Если вы выбрали BeeWare в качестве основного инструмента:

Установите Briefcase и Toga:

pip install briefcase toga

Инициализируйте новый проект:

briefcase new

При создании проекта укажите iOS как целевую платформу Проверьте настройку:

briefcase dev

4. Настройка профилей разработчика Apple

Для тестирования на реальных устройствах и последующей публикации необходимо:

Зарегистрироваться в Apple Developer Program (ежегодная подписка $99) Создать идентификатор приложения (App ID) в Apple Developer Portal Создать профиль разработки (Development Profile) и профиль распространения (Distribution Profile) Установить сертификаты на ваш Mac

5. Настройка редактора кода

Для эффективной разработки рекомендую использовать подходящий редактор с поддержкой Python:

Visual Studio Code с расширениями для Python и BeeWare/Kivy

PyCharm с поддержкой мобильной разработки

Atom с пакетами для Python и подсветкой синтаксиса iOS-специфичных API

Настройте также линтеры и форматтеры кода для соблюдения стандартов качества:

pip install flake8 black mypy

Проверка готовности среды разработки особенно важна перед началом работы. Выполните тестовый проект, чтобы убедиться, что всё настроено корректно:

Создайте минимальное приложение с одним экраном Скомпилируйте его для iOS Запустите в симуляторе iOS Протестируйте на реальном устройстве (при наличии)

Создание первого iOS-проекта с использованием Python

Теперь, когда среда разработки настроена, можно приступить к созданию первого iOS-приложения на Python. Я проведу вас через весь процесс от инициализации проекта до тестирования на реальном устройстве. 🚀

1. Создание проекта с помощью BeeWare

Начнем с создания базовой структуры приложения:

Откройте терминал и перейдите в рабочий каталог Выполните команду:

briefcase new

Укажите запрашиваемую информацию: Formal name: My First Python iOS App

App name: myfirstapp

Bundle identifier: com.example.myfirstapp

Description: My first iOS app using Python

Author: Your Name

Author's email: your.email@example.com

URL: https://example.com

License: BSD

GUI framework: Toga

После создания проекта будет сгенерирована структура каталогов с файлами для разработки.

2. Разработка пользовательского интерфейса с Toga

Откройте основной файл приложения (обычно находится в src/myfirstapp/app.py ) и отредактируйте его для создания базового пользовательского интерфейса:

Python Скопировать код import toga from toga.style import Pack from toga.style.pack import COLUMN, ROW class MyFirstApp(toga.App): def startup(self): # Создаем главный контейнер с вертикальной компоновкой main_box = toga.Box(style=Pack(direction=COLUMN)) # Создаем приветственную надпись label = toga.Label( 'Привет, iOS! Это приложение создано с Python!', style=Pack(padding=20) ) # Создаем поле ввода self.name_input = toga.TextInput(placeholder='Введите ваше имя', style=Pack(padding=5)) # Создаем кнопку button = toga.Button( 'Приветствовать', on_press=self.greet_user, style=Pack(padding=5) ) # Добавляем виджеты в контейнер main_box.add(label) main_box.add(self.name_input) main_box.add(button) # Устанавливаем основной контейнер self.main_window = toga.MainWindow(title=self.formal_name) self.main_window.content = main_box self.main_window.show() def greet_user(self, widget): name = self.name_input.value or "незнакомец" self.main_window.info_dialog( "Приветствие", f"Привет, {name}! Рад видеть тебя!" ) def main(): return MyFirstApp()

Этот код создаст простое приложение с текстовым полем, кнопкой и диалогом приветствия. Это демонстрирует базовые принципы создания пользовательского интерфейса с помощью Toga.

3. Запуск приложения в режиме разработки

Для тестирования приложения в режиме разработки выполните:

briefcase dev

Это запустит приложение на вашем компьютере для быстрой проверки функциональности. Конечно, некоторые iOS-специфичные функции будут недоступны в этом режиме.

4. Сборка приложения для iOS

Создайте iOS-конфигурацию для вашего приложения:

briefcase create ios

Соберите приложение:

briefcase build ios

Запустите в iOS-симуляторе:

briefcase run ios

5. Использование iOS-специфичных функций

Одно из преимуществ Toga заключается в доступе к нативным функциям iOS. Добавим в наше приложение доступ к камере и локации:

Python Скопировать код import toga from toga.style import Pack from toga.style.pack import COLUMN class MyFirstApp(toga.App): def startup(self): main_box = toga.Box(style=Pack(direction=COLUMN)) # Кнопки для iOS-функций camera_button = toga.Button( 'Сделать фото', on_press=self.take_photo, style=Pack(padding=5) ) location_button = toga.Button( 'Получить местоположение', on_press=self.get_location, style=Pack(padding=5) ) main_box.add(camera_button) main_box.add(location_button) self.main_window = toga.MainWindow(title=self.formal_name) self.main_window.content = main_box self.main_window.show() def take_photo(self, widget): # Доступ к камере через нативные функции iOS try: self.main_window.info_dialog( "Камера", "Доступ к камере запрошен. На реальном устройстве здесь откроется камера." ) except Exception as e: self.main_window.error_dialog("Ошибка", f"Не удалось получить доступ к камере: {e}") def get_location(self, widget): # Доступ к геолокации через нативные функции iOS try: self.main_window.info_dialog( "Геолокация", "Доступ к местоположению запрошен. На реальном устройстве здесь будут координаты." ) except Exception as e: self.main_window.error_dialog("Ошибка", f"Не удалось получить местоположение: {e}") def main(): return MyFirstApp()

Примечание: для полноценной работы с камерой и геолокацией потребуется добавить соответствующие разрешения в файл Info.plist, который создается в процессе сборки приложения.

6. Тестирование на реальном устройстве

Для тестирования на физическом iPhone:

Подключите устройство к Mac Укажите ваше устройство при сборке:

briefcase run ios -d "iPhone Михаила"

(замените на имя вашего устройства)

Перед первым запуском на устройстве потребуется подтвердить разработчика в настройках iOS: На iPhone: Настройки → Основные → Профили и управление устройством

Найдите ваш профиль разработчика и доверьте ему

7. Отладка приложения

Для отладки Python-кода на iOS можно использовать:

Вывод в консоль с помощью print() (логи будут видны в консоли macOS)

Встроенный отладчик Python (pdb)

Вывод информации в интерфейс приложения для тестирования

Это базовый пример создания iOS-приложения с Python, который демонстрирует основные возможности. По мере развития проекта, вы можете добавлять новые экраны, взаимодействие с сетью, хранение данных и другие функции. 📱💻

Публикация Python-приложения в App Store: требования и шаги

После успешной разработки и тестирования приложения наступает финальный этап — публикация в App Store. Этот процесс требует соблюдения ряда требований Apple и выполнения определённых шагов. 🏁

1. Подготовка приложения к публикации

Прежде чем отправить приложение в App Store, убедитесь, что оно соответствует всем требованиям Apple:

Приложение должно быть полностью функциональным и стабильным

Интерфейс должен соответствовать Human Interface Guidelines от Apple

Все обязательные разрешения (камера, геолокация и т.д.) должны запрашиваться корректно

Приложение должно поддерживать все размеры экранов iPhone (и iPad, если применимо)

Должна быть включена поддержка темного режима (если применимо)

Приложение должно корректно работать в фоновом режиме (если используется)

2. Создание окончательной сборки

Для создания сборки, готовой к публикации:

Обновите версию в файле pyproject.toml:

version = "1.0.0"

Создайте сборку для iOS:

briefcase create ios

Соберите приложение в режиме релиза:

briefcase build ios --release

Подпишите приложение своим сертификатом распространения:

briefcase package ios --adhoc

(для тестирования)

briefcase package ios --appstore

(для App Store)

3. Подготовка материалов для App Store

Apple требует ряд материалов для страницы вашего приложения:

Иконка приложения (различных размеров, от 20x20 до 1024x1024 пикселей)

Скриншоты для разных устройств (iPhone, iPad, если применимо)

Рекламный видеоролик (опционально)

Описание приложения (до 4000 символов)

Ключевые слова (помогают при поиске в App Store)

URL сайта поддержки

Контактная информация

4. Регистрация в App Store Connect

Для публикации приложения необходимо:

Войти в App Store Connect с учетной записью разработчика Выбрать "Мои приложения" и нажать "+" Заполнить информацию о новом приложении: Платформа: iOS

Название

Основной язык

Bundle ID (должен соответствовать указанному в проекте)

SKU (уникальный идентификатор в вашей системе)

Тип доступа (платное или бесплатное)

5. Загрузка сборки в App Store Connect

Для загрузки приложения используйте Xcode или Transporter:

В Xcode: Откройте проект iOS, созданный Briefcase

Выберите "Generic iOS Device" как целевое устройство

В меню выберите Product → Archive

В окне Organizer нажмите "Distribute App" → "App Store Connect" → "Upload" Используя Transporter: Скачайте Apple Transporter с App Store

Войдите с вашим Apple ID

Перетащите файл .ipa (созданный командой briefcase package)

Нажмите "Deliver"

6. Заполнение информации о выпуске

После загрузки сборки в App Store Connect:

Перейдите в раздел "App Information" и заполните все требуемые поля В разделе "Pricing and Availability" укажите цену (или выберите бесплатно) В разделе "App Review Information" предоставьте данные для тестирования (логины, пароли, если необходимо) В разделе "Version Information" загрузите скриншоты и описание В разделе "Build" выберите загруженную сборку

7. Отправка на проверку

Когда вся информация заполнена:

Нажмите "Save" для сохранения всех изменений Нажмите "Submit for Review" для отправки на проверку Ответьте на вопросы о содержании приложения (шифрование, реклама и т.д.) Подтвердите отправку

8. Процесс проверки Apple

После отправки приложение проходит несколько этапов проверки:

"Waiting for Review" — приложение в очереди на проверку "In Review" — приложение активно проверяется "Ready for Sale" или "Rejected" — приложение одобрено или отклонено

Обычно проверка занимает от 1 до 3 дней, но может затянуться, если возникнут вопросы или потребуются дополнительные материалы.

9. Возможные проблемы и их решение

Самые распространенные причины отклонения Python-приложений для iOS:

Нестабильная работа или вылеты (решение: дополнительное тестирование)

Несоответствие описанию (решение: убедитесь, что все заявленные функции работают)

Нарушение правил дизайна (решение: следуйте Human Interface Guidelines)

Скрытая функциональность (решение: все возможности должны быть описаны и видимы)

Использование приватных API (возможно при некорректной интеграции Python)

В случае отклонения Apple предоставит объяснение причин, и вы сможете внести изменения и отправить приложение повторно. 🔄

Разработка на Python для iOS — прекрасная альтернатива для тех, кто не хочет изучать Swift, но мечтает создавать приложения для iPhone. Применяя инструменты вроде BeeWare или Kivy, вы можете превратить свои Python-навыки в полноценные iOS-приложения, публикуемые в App Store. Несмотря на определенные ограничения по производительности, большинство задач решаются вполне успешно. Главное — правильно настроить среду разработки, тщательно тестировать приложение на реальных устройствах и следовать рекомендациям Apple при публикации. Не позволяйте отсутствию опыта в Swift останавливать вас — начните свой путь в iOS-разработке с уже знакомым языком!

