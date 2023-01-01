Разработка на Django и React: создание мощного веб-проекта с нуля

import api from './api'; // Время жизни токена в миллисекундах const ACCESS_TOKEN_LIFETIME = 15 * 60 * 1000; // 15 минут export const AuthService = { // Авторизация пользователя login: async (username, password) => { try { const response = await api.post('/token/', { username, password }); const { access, refresh } = response.data; // Сохраняем токены в localStorage localStorage.setItem('access_token', access); localStorage.setItem('refresh_token', refresh); localStorage.setItem('token_expiry', Date.now() + ACCESS_TOKEN_LIFETIME); // Устанавливаем токен в заголовки запросов api.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${access}`; return response.data; } catch (error) { throw error; } }, // Регистрация нового пользователя register: async (userData) => { try { const response = await api.post('/register/', userData); return response.data; } catch (error) { throw error; } }, // Выход пользователя logout: () => { localStorage.removeItem('access_token'); localStorage.removeItem('refresh_token'); localStorage.removeItem('token_expiry'); delete api.defaults.headers.common['Authorization']; }, // Получение данных профиля getProfile: async () => { try { const response = await api.get('/profile/'); return response.data; } catch (error) { throw error; } }, // Обновление токена refreshToken: async () => { try { const refresh = localStorage.getItem('refresh_token'); if (!refresh) throw new Error('Refresh token not found'); const response = await api.post('/token/refresh/', { refresh }); const { access } = response.data; localStorage.setItem('access_token', access); localStorage.setItem('token_expiry', Date.now() + ACCESS_TOKEN_LIFETIME); api.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${access}`; return access; } catch (error) { AuthService.logout(); throw error; } }, // Проверка и обновление токена при необходимости checkAndRefreshToken: async () => { const expiry = localStorage.getItem('token_expiry'); const now = Date.now(); // Если токен истекает в ближайшие 5 минут, обновляем его if (expiry && now > expiry – 5 * 60 * 1000) { return AuthService.refreshToken(); } const token = localStorage.getItem('access_token'); if (token) { api.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${token}`; } return token; }, // Проверка авторизации пользователя isAuthenticated: () => { return !!localStorage.getItem('access_token'); } }; // Инициализация: устанавливаем токен при загрузке страницы AuthService.checkAndRefreshToken(); // Добавляем перехватчик для автоматического обновления токена перед запросами api.interceptors.request.use( async (config) => { await AuthService.checkAndRefreshToken(); return config; }, (error) => Promise.reject(error) ); export default AuthService;