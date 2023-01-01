Установка Python 3.8: пошаговое руководство для начинающих программистов

Для кого эта статья:

Люди, желающие начать изучение программирования с помощью Python

Новички, которые хотят установить Python и научиться его использовать

Студенты и начинающие разработчики, заинтересованные в дальнейших курсах обучения Python Первое знакомство с Python должно быть комфортным и запоминающимся в хорошем смысле. Но как часто это превращается в квест с запутанными инструкциями и непонятными ошибками! Если вы запланировали изучение этого мощного и универсального языка программирования, то установка Python 3.8 — ваш первый шаг к успеху. В этом руководстве я проведу вас через весь процесс от загрузки файлов до запуска вашего первого скрипта, разложив по полочкам каждый шаг с предельной ясностью. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое разрушит все барьеры между вами и миром программирования! 🚀

Что такое Python 3.8 и почему его стоит установить

Python 3.8 — это версия одного из самых популярных языков программирования в мире, выпущенная в октябре 2019 года. Эта версия предлагает впечатляющий набор новых функций, улучшенную производительность и исправления безопасности по сравнению с предыдущими релизами.

Прежде чем мы погрузимся в процесс установки Python 3.8, давайте разберемся, почему именно эта версия заслуживает вашего внимания:

Оператор присваивания выражений (:=) — позволяет присваивать значения переменным в рамках выражений, значительно упрощая код

— позволяет присваивать значения переменным в рамках выражений, значительно упрощая код Позиционные аргументы — улучшенный контроль над тем, как функции могут вызываться, повышающий читаемость кода

— улучшенный контроль над тем, как функции могут вызываться, повышающий читаемость кода F-строки с самодокументацией — упрощают отладку, позволяя видеть как выражение, так и его значение

— упрощают отладку, позволяя видеть как выражение, так и его значение Оптимизированная производительность — ускорение до 20-50% для определенных операций по сравнению с Python 3.7

— ускорение до 20-50% для определенных операций по сравнению с Python 3.7 Улучшенная совместимость модулей — обеспечивает более плавный рабочий процесс при использовании сторонних библиотек

Функция Python 3.7 Python 3.8 Преимущество Оператор моржа (:=) Отсутствует Доступен Сокращение кода до 10-15% Позиционные параметры Отсутствуют Доступны Повышенная безопасность API F-строки отладки Базовые f-строки Расширенные возможности Ускорение отладки на 30% Скорость запуска интерпретатора Базовая Улучшена на 10% Более быстрое выполнение скриптов

Python 3.8 представляет собой идеальную версию для новичков по нескольким причинам. Во-первых, она предлагает современный синтаксис с улучшенными функциями, которые помогут вам писать чистый, эффективный код с самого начала. Во-вторых, эта версия достаточно стабильна, с минимальным количеством известных ошибок, но при этом предлагает множество современных возможностей. Наконец, большинство учебных материалов и курсов по Python совместимы с версией 3.8, что обеспечит вам плавное обучение без неожиданных препятствий. 🐍

Михаил Петров, Python-разработчик с опытом 7+ лет Помню свой первый опыт установки Python еще с версией 2.7. Это был настоящий кошмар! Я потратил три дня, пытаясь разобраться, почему мои скрипты не работают, лишь чтобы обнаружить, что я неправильно настроил переменные окружения. Когда вышел Python 3.8, я сразу оценил улучшенный инсталлятор и возможность настроить всё одним кликом. Недавно помогал своему племяннику-подростку установить Python для его первого курса программирования. Мы использовали именно 3.8, и процесс занял всего 10 минут — от загрузки до запуска первой программы. Его восторг, когда он увидел результат своего первого "Hello, World!" на экране, напомнил мне, почему я вообще начал программировать. Если бы мой первый опыт был таким же гладким, я бы, вероятно, освоил Python на год раньше.

Подготовка к установке Python 3.8 на разных ОС

Перед тем как приступить к установке Python 3.8, необходимо убедиться, что ваша система готова к этому процессу. Правильная подготовка поможет избежать многих распространенных проблем и обеспечит гладкую инсталляцию. 📋

Во-первых, давайте проверим системные требования для Python 3.8 на различных операционных системах:

Операционная система Минимальные требования Рекомендуемые требования Дисковое пространство Windows Windows 7 SP1 Windows 10 (сборка 1903 или новее) 100 МБ macOS macOS 10.9 (Mavericks) macOS 10.15 (Catalina) или новее 120 МБ Linux (Ubuntu) Ubuntu 16.04 Ubuntu 20.04 или новее 90 МБ Linux (CentOS/RHEL) CentOS/RHEL 7 CentOS/RHEL 8 или новее 90 МБ

Перед установкой Python 3.8, выполните следующие подготовительные шаги для вашей операционной системы:

Для Windows:

Проверьте наличие всех последних обновлений Windows через Центр обновления Windows

Временно отключите антивирус, так как некоторые программы могут блокировать процесс установки

Закройте все запущенные приложения для предотвращения конфликтов при установке

Убедитесь, что вы используете учетную запись с правами администратора

Для macOS:

Обновите операционную систему до последней совместимой версии

Установите Xcode Command Line Tools, выполнив в терминале команду: xcode-select --install

Рекомендуется установить менеджер пакетов Homebrew для упрощения установки: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Для Linux:

Обновите репозитории пакетов: sudo apt update (для Ubuntu/Debian) или sudo yum update (для CentOS/RHEL)

(для Ubuntu/Debian) или (для CentOS/RHEL) Установите необходимые зависимости: sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev wget (для Ubuntu/Debian)

(для Ubuntu/Debian) Проверьте наличие свободного дискового пространства: df -h

Важным аспектом подготовки является проверка наличия уже установленных версий Python. Это особенно важно, если вы планируете использовать несколько версий Python на одной системе.

Для проверки наличия установленного Python выполните в командной строке или терминале:

Windows: python --version или py --list (если установлен Python Launcher) macOS/Linux: python --version и python3 --version

Если у вас уже установлен Python, но вы хотите установить версию 3.8 параллельно, вам потребуется инструмент для управления несколькими версиями Python. Для Windows это Python Launcher (встроен в инсталлятор), для macOS и Linux — pyenv или conda.

Подготовив свою систему согласно указанным выше шагам, вы заложите прочную основу для успешной установки Python 3.8 и сможете избежать распространенных проблем, с которыми сталкиваются новички. 🛠️

Пошаговая установка Python 3.8 на Windows

Windows остаётся самой популярной операционной системой среди начинающих программистов, поэтому процесс установки Python 3.8 на эту платформу заслуживает особого внимания. Следуя этому подробному руководству, вы сможете установить Python 3.8 без малейших затруднений, даже если никогда раньше не устанавливали программное обеспечение. 🖥️

Шаг 1: Загрузка официального установщика Python 3.8

Откройте официальный веб-сайт Python по адресу python.org

Перейдите в раздел "Downloads" и выберите "Windows"

Найдите Python 3.8 в списке доступных версий (обычно это Python 3.8.10, последняя версия в ветке 3.8)

Выберите установщик, соответствующий разрядности вашей системы (64-bit или 32-bit). Если вы не уверены, выбирайте 64-bit для современных систем

Нажмите на ссылку "Download Python 3.8.X Windows installer" для загрузки файла

Шаг 2: Запуск установщика с правильными параметрами

Найдите загруженный файл (обычно в папке "Загрузки") и запустите его с правами администратора (правый клик → "Запуск от имени администратора")

В открывшемся окне установщика обязательно установите флажок "Add Python 3.8 to PATH". Это критически важный шаг, который позволит запускать Python из командной строки!

Выберите опцию "Customize installation" для более гибкой настройки

Шаг 3: Настройка компонентов установки

На экране "Optional Features" рекомендуется оставить выбранными все компоненты:

Documentation — документация Python

pip — менеджер пакетов Python для установки дополнительных библиотек

tcl/tk и IDLE — графический интерфейс и среда разработки

Python test suite — набор тестов

py launcher и для всех пользователей — запуск скриптов Python из командной строки

Шаг 4: Расширенные опции установки

На экране "Advanced Options" рекомендуется выбрать:

Install for all users — установка для всех пользователей компьютера

Associate files with Python — связывание файлов .py с Python

Create shortcuts for installed applications — создание ярлыков

Add Python to environment variables — добавление Python в переменные окружения (дублирует опцию "Add Python to PATH")

Precompile standard library — предкомпиляция стандартной библиотеки для ускорения работы

Также обратите внимание на путь установки. По умолчанию это C:\Users[имя_пользователя]\AppData\Local\Programs\Python\Python38 или C:\Program Files\Python38 . Запомните или запишите этот путь, он может понадобиться позже.

Шаг 5: Завершение установки

Нажмите "Install" и дождитесь завершения процесса установки

После успешной установки вы увидите сообщение "Setup was successful"

Нажмите "Close" для закрытия установщика

Шаг 6: Проверка корректности установки Python 3.8

Для проверки правильности установки выполните следующие действия:

Откройте командную строку Windows (нажмите Win + R, введите "cmd" и нажмите Enter)

Введите команду python --version и нажмите Enter

и нажмите Enter Вы должны увидеть сообщение "Python 3.8.x", подтверждающее успешную установку

Дополнительно проверьте работу pip, введя pip --version

Анна Сергеева, преподаватель программирования На прошлой неделе проводила онлайн-занятие с группой из 20 новичков, где первым шагом была установка Python 3.8 на Windows. Несмотря на подробную инструкцию, у пяти человек возникли проблемы — Python устанавливался, но не запускался из командной строки. Выяснилось, что все они пропустили ключевой момент: не установили флажок "Add Python 3.8 to PATH". Это распространенная ошибка, которую допускают около 30% новичков. Я провела для них отдельную мини-сессию, где мы исправили проблему двумя способами: либо через переустановку Python с правильными параметрами, либо через ручное добавление Python в переменные среды Windows. Одна студентка даже расплакалась от облегчения, когда мы решили проблему — она потратила целый день, пытаясь понять, почему у неё не работает то, что работает у других. Это напомнило мне, насколько важны мелкие детали в технических инструкциях.

Распространенные проблемы при установке Python 3.8 на Windows и их решения:

Python не найден после установки — вероятно, не была выбрана опция "Add Python to PATH". Решение: либо переустановите Python с правильной опцией, либо вручную добавьте путь к Python в системную переменную PATH

— вероятно, не была выбрана опция "Add Python to PATH". Решение: либо переустановите Python с правильной опцией, либо вручную добавьте путь к Python в системную переменную PATH Ошибка "Python was not found" — может указывать на конфликт с другими версиями Python. Попробуйте использовать команду py -3.8 вместо python

— может указывать на конфликт с другими версиями Python. Попробуйте использовать команду вместо Ошибка прав доступа при установке — запустите установщик от имени администратора

— запустите установщик от имени администратора Конфликт с антивирусом — временно отключите антивирус или добавьте установщик Python в исключения

Поздравляю! Теперь Python 3.8 установлен на вашу Windows-систему, и вы готовы начать своё путешествие в мир программирования. В следующем разделе мы рассмотрим процесс установки Python 3.8 на macOS и Linux. 🎉

Установка и настройка Python 3.8 на macOS и Linux

Установка Python 3.8 на macOS и Linux немного отличается от процесса в Windows, но в некоторых аспектах может быть даже проще благодаря встроенным инструментам управления пакетами. Давайте рассмотрим пошаговые инструкции для каждой из этих операционных систем. 🍎 🐧

Установка Python 3.8 на macOS

macOS обычно поставляется с предустановленной версией Python (обычно 2.7), но для современной разработки вам понадобится Python 3.8. Вот два проверенных метода установки:

Метод 1: Использование официального установщика

Посетите официальный сайт Python ( python.org ) и перейдите в раздел Downloads Выберите macOS и найдите Python 3.8.x Скачайте файл macOS 64-bit installer (PKG-файл) Откройте загруженный файл и следуйте инструкциям мастера установки По завершении установки проверьте результат, открыв Terminal и введя: python3.8 --version

Метод 2: Установка через Homebrew (рекомендуемый)

Homebrew — это менеджер пакетов для macOS, который значительно упрощает установку и управление программным обеспечением:

Если у вас еще не установлен Homebrew, установите его, выполнив в Terminal: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" После установки Homebrew выполните: brew update Установите Python 3.8: brew install python@3.8 Свяжите эту версию, чтобы сделать её доступной через команду python3: brew link python@3.8 Проверьте установку: python3.8 --version

Установка Python 3.8 на Linux

На Linux установка Python зависит от используемого дистрибутива. Рассмотрим два наиболее популярных семейства: Debian/Ubuntu и RHEL/CentOS/Fedora.

Для Debian/Ubuntu:

Ubuntu и другие дистрибутивы на основе Debian предоставляют несколько способов установки Python 3.8:

Метод 1: Установка из репозиториев (для Ubuntu 20.04 и новее)

Обновите списки пакетов: sudo apt update Установите Python 3.8: sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip Проверьте установку: python3.8 --version

Метод 2: Установка через PPA (для Ubuntu 18.04 и старше)

Добавьте репозиторий PPA: sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa Обновите списки пакетов: sudo apt update Установите Python 3.8: sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip Проверьте установку: python3.8 --version

Для RHEL/CentOS/Fedora:

Метод 1: Для Fedora (версия 32+)

Установите Python 3.8 через dnf: sudo dnf install python38 python38-devel python38-pip Проверьте установку: python3.8 --version

Метод 2: Для CentOS/RHEL 8

Установите Python 3.8 через модули AppStream: sudo dnf module install python38 Проверьте установку: python3.8 --version

Метод 3: Компиляция из исходного кода (для любого дистрибутива Linux)

Если ваш дистрибутив не предоставляет Python 3.8 через менеджер пакетов, вы всегда можете скомпилировать его из исходного кода:

Установите необходимые зависимости. Для Debian/Ubuntu: sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev wget Скачайте исходный код Python 3.8: wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/Python-3.8.10.tgz Распакуйте архив: tar -xf Python-3.8.10.tgz Перейдите в распакованный каталог: cd Python-3.8.10 Настройте сборку: ./configure --enable-optimizations Скомпилируйте Python: make -j $(nproc) Установите Python: sudo make altinstall Проверьте установку: python3.8 --version

Настройка виртуальных окружений

После установки Python 3.8, рекомендуется использовать виртуальные окружения для изоляции проектов. Это особенно важно на Linux и macOS, где Python используется системой:

Создайте виртуальное окружение: python3.8 -m venv myenv Активируйте его: На macOS/Linux: source myenv/bin/activate

На Windows: myenv\Scripts\activate После активации командная строка изменится, показывая имя активного окружения Теперь вы можете устанавливать пакеты в изолированной среде: pip install package_name Для деактивации окружения используйте команду: deactivate

Использование виртуальных окружений — это лучшая практика в Python-разработке, которая позволяет избежать конфликтов между различными проектами и системными пакетами. 💡

Проверка установки и первые шаги с Python 3.8

После успешной установки Python 3.8 крайне важно правильно проверить её корректность и сделать первые шаги в программировании. Этот этап поможет вам убедиться, что все настроено правильно, и даст вам первые впечатления от работы с языком. 🧪

Проверка успешной установки Python 3.8

Независимо от операционной системы, выполните следующие шаги для проверки правильности установки Python 3.8:

Проверка версии Python Windows: откройте командную строку (Win+R, введите cmd, нажмите Enter) и выполните python --version или py -3.8 --version

или macOS/Linux: откройте терминал и выполните python3.8 --version Проверка интерактивного режима Python Windows: выполните python или py -3.8

или macOS/Linux: выполните python3.8

Вы должны увидеть приветствие Python с указанием версии 3.8.x и приглашение >>> для ввода команд Проверка pip (менеджера пакетов) Windows: pip --version или py -3.8 -m pip --version

или macOS/Linux: python3.8 -m pip --version

Если все команды выполняются без ошибок и показывают ожидаемые версии, поздравляем! Python 3.8 успешно установлен и готов к использованию. 🎉

Первые шаги в Python 3.8

Теперь давайте выполним несколько простых задач, чтобы ознакомиться с базовым функционалом Python 3.8:

Запуск интерактивного режима и выполнение простых команд Запустите Python в интерактивном режиме как описано выше

Выполните базовые математические операции:

Python Скопировать код print(2 + 3) print(10 * 5) print(7 / 2)

Попробуйте создать переменную и использовать её:

Python Скопировать код name = "Python Developer" print("Hello, " + name + "!")

Для выхода из интерактивного режима введите exit() или нажмите Ctrl+Z на Windows/Ctrl+D на Unix-системах

Создание и запуск первого Python-скрипта Откройте любой текстовый редактор (Notepad, TextEdit, Visual Studio Code и т.д.)

Создайте новый файл со следующим содержимым:

Python Скопировать код print("Hello, Python 3.8 World!") # Демонстрация нового оператора присваивания (walrus operator) в Python 3.8 if (n := len("Python")) > 5: print(f"The word 'Python' has {n} letters!") # Использование f-строк для форматирования name = "Beginner Programmer" experience = "first" print(f"Hello, {name}! This is your {experience} Python program.")

Сохраните файл с именем first_script.py

Запустите скрипт:

Windows: python first_script.py или py -3.8 first_script.py

или macOS/Linux: python3.8 first_script.py

Установка и использование сторонних библиотек Установите популярную библиотеку для анализа данных:

Windows: pip install pandas или py -3.8 -m pip install pandas

или macOS/Linux: python3.8 -m pip install pandas

Создайте новый скрипт pandas_test.py со следующим содержимым:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем простой DataFrame data = { 'Name': ['John', 'Anna', 'Peter', 'Linda'], 'Age': [28, 24, 35, 32], 'City': ['New York', 'Paris', 'Berlin', 'London'] } df = pd.DataFrame(data) print("My first DataFrame:") print(df) # Простой анализ данных print("

Basic statistics:") print(df.describe())

Запустите этот скрипт так же, как и предыдущий

Распространённые ошибки и их решения

"Python was not found" или "command not found" — Python не добавлен в PATH. Для Windows переустановите с опцией "Add Python to PATH" или добавьте вручную. Для macOS/Linux используйте полный путь или создайте символическую ссылку.

— Python не добавлен в PATH. Для Windows переустановите с опцией "Add Python to PATH" или добавьте вручную. Для macOS/Linux используйте полный путь или создайте символическую ссылку. "ImportError: No module named..." — пакет не установлен. Установите его с помощью pip: pip install package_name .

— пакет не установлен. Установите его с помощью pip: . "SyntaxError: invalid syntax" при использовании оператора := — убедитесь, что вы действительно используете Python 3.8 или новее, а не старую версию.

при использовании оператора := — убедитесь, что вы действительно используете Python 3.8 или новее, а не старую версию. "Permission denied" при установке пакетов — используйте виртуальное окружение или добавьте флаг --user к команде pip.

Следующие шаги для продолжения обучения

Теперь, когда вы успешно установили Python 3.8 и сделали первые шаги, вот что вы можете делать дальше:

Изучите IDE для Python — установите и освойте специализированную среду разработки, такую как PyCharm, Visual Studio Code с расширением Python или Jupyter Notebook для data science Пройдите онлайн-курсы для начинающих — найдите структурированные курсы, которые помогут вам освоить основы языка Изучите документацию Python — официальная документация Python — отличный источник информации Присоединитесь к сообществам Python — форумы, группы в социальных сетях, Stack Overflow и другие платформы, где можно задавать вопросы и общаться с опытными разработчиками Начните свой первый проект — ничто не учит так эффективно, как практика. Придумайте небольшой проект и реализуйте его

Python 3.8 — отличная версия для начала вашего путешествия в программирование. С её помощью вы сможете решать разнообразные задачи: от анализа данных до веб-разработки, от автоматизации повседневных задач до машинного обучения. Удачи вам в этом увлекательном пути! 🚀

Путь от простой установки Python 3.8 до создания первой работающей программы открывает дверь в захватывающий мир программирования. Важно помнить, что каждый опытный разработчик начинал с тех же шагов, которые вы только что сделали. Не бойтесь экспериментировать, делать ошибки и задавать вопросы — это необходимая часть процесса обучения. С правильно установленным Python 3.8 и базовыми знаниями, полученными из этого руководства, вы готовы двигаться дальше, изучая более сложные концепции и создавая всё более интересные проекты.

Читайте также