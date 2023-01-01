Python для начинающих: установка и первые шаги в программировании

Представьте, что вы нажимаете одну кнопку — и компьютер выполняет для вас сложнейшие вычисления, создаёт сайты или анализирует гигабайты данных. Именно такие возможности открывает Python — язык программирования, который занимает топовые позиции во всех рейтингах популярности. Не верите? В 2023 году 15,7 миллионов разработчиков используют Python, а спрос на Python-разработчиков вырос на 42% за последние два года. Почему? Потому что Python невероятно прост и мощен одновременно. Давайте установим его вместе, чтобы вы могли присоединиться к этой технологической революции! 🚀

Почему Python идеален для начинающих программистов

Помните свои первые попытки собрать мебель без инструкции или освоить новое устройство наугад? Изучение программирования может вызывать похожую тревогу. К счастью, Python создан так, чтобы минимизировать этот стресс. 🧘‍♂️

Python радикально отличается от других языков своей читаемостью. Код на Python выглядит почти как обычный английский текст, что делает его идеальным первым языком программирования. Вместо сложных конструкций с фигурными скобками, точками с запятой и непонятными символами, Python использует отступы и обычные английские слова.

Анна Смирнова, преподаватель программирования в старшей школе Когда я впервые представила Python своим десятиклассникам, один мальчик, Саша, сразу напрягся. "Я гуманитарий, у меня ничего не получится," — сказал он. Вместо долгих объяснений я показала ему две программы: одну на C++ и другую на Python — обе выполняли одно и то же действие. Код на C++ занимал 15 строк и был наполнен скобками и символами, а Python-код уместился в 5 строк простого текста. "Это действительно я смогу понять," — произнес он удивлённо. Через три месяца Саша создал свой первый проект — программу для анализа стихотворений, которая определяла размер и рифму. Теперь он планирует поступать на направление компьютерной лингвистики.

Python также отличается от других языков программирования своей универсальностью. Вы можете использовать его практически для любой задачи:

Веб-разработка: создание сайтов с помощью фреймворков Django или Flask

создание сайтов с помощью фреймворков Django или Flask Анализ данных: работа с большими массивами информации через библиотеки Pandas и NumPy

работа с большими массивами информации через библиотеки Pandas и NumPy Машинное обучение: создание умных алгоритмов с TensorFlow или PyTorch

создание умных алгоритмов с TensorFlow или PyTorch Автоматизация: написание скриптов для рутинных задач

написание скриптов для рутинных задач Игры: разработка игр с помощью Pygame

Python имеет огромное сообщество, что критически важно для новичков. Когда вы столкнётесь с проблемой (а это неизбежно), высока вероятность, что кто-то уже решил её и поделился решением на форумах вроде Stack Overflow или в документации.

Характеристика Почему это важно для новичков Простой синтаксис Меньше времени на изучение правил языка, больше на решение задач Высокоуровневый язык Не нужно беспокоиться о управлении памятью и других низкоуровневых концепциях Интерпретируемый Можно сразу видеть результаты кода без компиляции Большое сообщество Легко найти ответы на вопросы и учебные материалы

Преимущества Python перед другими языками программирования

Сравнивая Python с другими языками, важно понимать, что выбор языка программирования похож на выбор инструмента: отвёртка и молоток решают разные задачи. Однако Python можно сравнить с универсальным швейцарским ножом — он подходит для большинства сценариев, особенно для новичков. 🔧

В отличие от Java или C++, Python не требует объявления типов переменных, что упрощает написание кода. Сравните:

Java: String greeting = "Hello, World!";

Python: greeting = "Hello, World!"

Python предлагает впечатляющий баланс между простотой и мощностью. JavaScript может казаться более доступным для веб-разработки, но Python превосходит его в универсальности применений.

Важным преимуществом Python является его экосистема библиотек. Библиотеки — это готовые наборы кода, решающие конкретные задачи. Представьте, что вам нужно построить сложный график данных:

На C++ это может потребовать сотен строк кода и глубокого понимания графических API

В Python это можно сделать в 3-5 строк с библиотекой Matplotlib

Сравним производительность разработки на различных языках программирования:

Язык Скорость разработки Кривая обучения Производительность кода Python Очень высокая Пологая Средняя Java Средняя Крутая Высокая JavaScript Высокая Умеренная Средняя C++ Низкая Очень крутая Очень высокая

Ещё одним существенным преимуществом Python является его применение в самых инновационных сферах: искусственном интеллекте, машинном обучении и аналитике данных. Изучая Python, вы не только осваиваете язык программирования, но и получаете доступ к передовым технологиям, которые формируют будущее. 🚀

Выбор версии Python: что нужно знать новичку

Перед установкой Python вы столкнетесь с выбором: Python 2 или Python 3? Давайте внесем ясность — выбирайте Python 3. Python 2 официально прекратил поддержку с января 2020 года, и большинство современных библиотек оптимизированы для Python 3. 🔄

Михаил Петров, DevOps-инженер В 2019 году я консультировал стартап, который использовал устаревшую кодовую базу на Python 2.7. Основатель, Андрей, не хотел тратить время на миграцию: "Зачем чинить то, что не сломано?" Я показал ему, что установка новых библиотек превращалась в кошмар, а некоторые необходимые функции безопасности были недоступны в старой версии. Мы составили план миграции, который занял всего две недели вместо предполагаемых месяцев. После перехода на Python 3.8 скорость разработки выросла на 30%, а количество ошибок уменьшилось вдвое. "Если бы я знал, что будет такой эффект, я бы сделал это год назад," — признался Андрей позже. Эта история напоминает мне, как важно не цепляться за устаревшие технологии из страха перемен.

В рамках Python 3 также существует несколько версий: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и новейшая 3.12. Для начинающих программистов оптимальным выбором будет последняя стабильная версия (на момент написания статьи — Python 3.11), которая сочетает хорошую поддержку библиотек и новейшие функции языка.

Но как определиться с конкретной версией? Вот несколько рекомендаций:

Для образовательных целей: используйте последнюю стабильную версию (3.11 или 3.12)

используйте последнюю стабильную версию (3.11 или 3.12) Для работы с конкретным фреймворком: проверьте документацию фреймворка на рекомендуемую версию

проверьте документацию фреймворка на рекомендуемую версию Для профессиональной разработки: согласуйте версию с требованиями проекта

Помимо основной версии Python, вы можете встретить различные дистрибутивы с предустановленными библиотеками и инструментами. Наиболее популярные:

Стандартный Python: базовая установка с официального сайта python.org

базовая установка с официального сайта python.org Anaconda: дистрибутив с акцентом на научные вычисления и анализ данных

дистрибутив с акцентом на научные вычисления и анализ данных Miniconda: облегченная версия Anaconda

облегченная версия Anaconda PyPy: альтернативная реализация Python с акцентом на скорость

Для начинающих программистов рекомендуется стандартная установка Python или Anaconda, если вы планируете заниматься анализом данных или научными вычислениями. 📊

Существуют также онлайн-платформы, где можно писать и запускать код Python без установки, такие как Google Colab или Replit. Они отлично подходят для экспериментов, но для серьезной разработки лучше установить Python локально.

Пошаговая установка Python на Windows, macOS и Linux

Установка Python на разных операционных системах имеет свои особенности, но процесс всегда относительно прост. Давайте рассмотрим пошаговые инструкции для каждой платформы. 💻

Установка Python на Windows

Перейдите на официальный сайт Python: python.org/downloads Нажмите на кнопку "Download Python X.X.X" (где X.X.X — последняя версия) Запустите скачанный установщик Важно: установите флажок "Add Python to PATH" перед нажатием "Install Now" Дождитесь завершения установки и нажмите "Close" Проверьте установку: откройте командную строку (Win+R, введите "cmd") и введите python --version

Если вы видите номер версии (например, "Python 3.11.0"), установка прошла успешно.

Установка Python на macOS

macOS обычно поставляется с предустановленным Python 2, но нам нужен Python 3:

Посетите python.org/downloads и скачайте последнюю версию для macOS Откройте скачанный .pkg файл и следуйте инструкциям установщика После завершения установки откройте Terminal (через Spotlight или Finder > Applications > Utilities) Введите python3 --version для проверки установки

Альтернативный способ установки через Homebrew (если он уже установлен):

Откройте Terminal Введите brew install python3 Проверьте установку: python3 --version

Установка Python на Linux

Большинство дистрибутивов Linux уже имеют предустановленный Python. Проверьте версию:

Откройте Terminal Введите python3 --version

Если Python не установлен или у вас старая версия, установите через менеджер пакетов:

Для Ubuntu/Debian:

sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip

Для Fedora:

sudo dnf install python3 python3-pip

Для Arch Linux:

sudo pacman -S python python-pip

Сравнение способов установки на разных операционных системах:

Операционная система Способы установки Типичные проблемы Решения Windows Официальный установщик, Microsoft Store, Chocolatey Не добавлен в PATH, конфликты с другими версиями Переустановка с флажком "Add to PATH", использование py launcher macOS Официальный установщик, Homebrew, MacPorts Конфликт с системным Python 2 Использование python3/pip3, виртуальные окружения Linux Менеджеры пакетов (apt, dnf, pacman), pyenv Устаревшие версии в репозиториях Использование pyenv, deadsnakes PPA (Ubuntu)

Первые шаги после установки: проверка и настройка среды

Поздравляю! 🎉 Python установлен на вашем компьютере. Теперь пришло время сделать первые шаги в мире программирования на Python. Давайте убедимся, что всё работает правильно, и настроим вашу среду разработки для комфортной работы.

Проверка установки Python и pip

Pip — это менеджер пакетов Python, который позволяет устанавливать дополнительные библиотеки. Давайте проверим, что и Python, и pip работают корректно:

Откройте командную строку (Windows), Terminal (macOS/Linux) Введите следующие команды:

python --version pip --version

Если обе команды выводят номера версий, значит всё установлено правильно. Если у вас возникла ошибка с командой python , попробуйте использовать python3 .

Выбор и установка редактора кода

Для комфортного написания кода на Python вам потребуется хороший редактор или IDE (интегрированная среда разработки). Вот несколько популярных вариантов:

Visual Studio Code — бесплатный, легкий и мощный редактор с отличной поддержкой Python через расширения

— бесплатный, легкий и мощный редактор с отличной поддержкой Python через расширения PyCharm — профессиональная IDE, специально созданная для Python (имеет бесплатную Community версию)

— профессиональная IDE, специально созданная для Python (имеет бесплатную Community версию) Sublime Text — быстрый и минималистичный редактор с поддержкой Python

— быстрый и минималистичный редактор с поддержкой Python IDLE — простая среда разработки, которая устанавливается вместе с Python

— простая среда разработки, которая устанавливается вместе с Python Jupyter Notebook — интерактивная среда для анализа данных и экспериментов

Для новичков рекомендую начать с VS Code или PyCharm Community — они предлагают отличный баланс между функциональностью и простотой использования.

Ваша первая программа на Python

Давайте напишем классическую программу "Hello, World!" для проверки вашей установки:

Откройте выбранный редактор кода Создайте новый файл с расширением .py (например, hello.py) Напишите следующий код:

print("Hello, World! Я начинаю программировать на Python!")

Сохраните файл Запустите программу: В VS Code: нажмите F5 или кнопку Play

В PyCharm: щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите "Run"

В командной строке: перейдите в директорию с файлом и введите python hello.py

Если вы видите сообщение "Hello, World! Я начинаю программировать на Python!" — поздравляю, вы официально стали Python-программистом! 🎊

Установка основных библиотек

Python становится по-настоящему мощным, когда вы начинаете использовать его обширную экосистему библиотек. Вот несколько основных библиотек, которые могут быть полезны в зависимости от ваших целей:

Для анализа данных: pip install pandas numpy matplotlib

Для веб-разработки: pip install django flask

Для машинного обучения: pip install scikit-learn tensorflow

Для автоматизации и тестирования: pip install requests pytest selenium

Настройка виртуальных окружений

Виртуальные окружения позволяют создавать изолированные среды для разных проектов с разными зависимостями. Это важный навык, который сохранит вам много времени в будущем:

Создание виртуального окружения:

python -m venv myenv

Активация виртуального окружения: Windows: myenv\Scripts\activate

macOS/Linux: source myenv/bin/activate Теперь вы можете устанавливать библиотеки, которые будут доступны только внутри этого окружения

Python открывает перед вами безграничные возможности — от создания веб-сайтов до анализа данных и разработки искусственного интеллекта. Вы сделали первый шаг, установив Python и запустив свою первую программу. Теперь вас ждёт удивительное путешествие в мир программирования! Не бойтесь ошибок и экспериментируйте — каждая строчка кода делает вас опытнее. Помните: даже самые опытные программисты когда-то начинали с "Hello, World!". Практикуйтесь регулярно, используйте онлайн-ресурсы и присоединяйтесь к сообществу Python — и вскоре вы будете создавать проекты, о которых сейчас только мечтаете.

