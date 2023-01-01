Python для начинающих: установка и первые шаги в программировании#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Для кого эта статья:
- Начинающие программисты, желающие освоить Python
- Люди, рассматривающие возможность смены профессии на IT
Студенты и школьники, интересующиеся программированием и технологиями
Представьте, что вы нажимаете одну кнопку — и компьютер выполняет для вас сложнейшие вычисления, создаёт сайты или анализирует гигабайты данных. Именно такие возможности открывает Python — язык программирования, который занимает топовые позиции во всех рейтингах популярности. Не верите? В 2023 году 15,7 миллионов разработчиков используют Python, а спрос на Python-разработчиков вырос на 42% за последние два года. Почему? Потому что Python невероятно прост и мощен одновременно. Давайте установим его вместе, чтобы вы могли присоединиться к этой технологической революции! 🚀
Почему Python идеален для начинающих программистов
Помните свои первые попытки собрать мебель без инструкции или освоить новое устройство наугад? Изучение программирования может вызывать похожую тревогу. К счастью, Python создан так, чтобы минимизировать этот стресс. 🧘♂️
Python радикально отличается от других языков своей читаемостью. Код на Python выглядит почти как обычный английский текст, что делает его идеальным первым языком программирования. Вместо сложных конструкций с фигурными скобками, точками с запятой и непонятными символами, Python использует отступы и обычные английские слова.
Анна Смирнова, преподаватель программирования в старшей школе
Когда я впервые представила Python своим десятиклассникам, один мальчик, Саша, сразу напрягся. "Я гуманитарий, у меня ничего не получится," — сказал он. Вместо долгих объяснений я показала ему две программы: одну на C++ и другую на Python — обе выполняли одно и то же действие. Код на C++ занимал 15 строк и был наполнен скобками и символами, а Python-код уместился в 5 строк простого текста. "Это действительно я смогу понять," — произнес он удивлённо. Через три месяца Саша создал свой первый проект — программу для анализа стихотворений, которая определяла размер и рифму. Теперь он планирует поступать на направление компьютерной лингвистики.
Python также отличается от других языков программирования своей универсальностью. Вы можете использовать его практически для любой задачи:
- Веб-разработка: создание сайтов с помощью фреймворков Django или Flask
- Анализ данных: работа с большими массивами информации через библиотеки Pandas и NumPy
- Машинное обучение: создание умных алгоритмов с TensorFlow или PyTorch
- Автоматизация: написание скриптов для рутинных задач
- Игры: разработка игр с помощью Pygame
Python имеет огромное сообщество, что критически важно для новичков. Когда вы столкнётесь с проблемой (а это неизбежно), высока вероятность, что кто-то уже решил её и поделился решением на форумах вроде Stack Overflow или в документации.
|Характеристика
|Почему это важно для новичков
|Простой синтаксис
|Меньше времени на изучение правил языка, больше на решение задач
|Высокоуровневый язык
|Не нужно беспокоиться о управлении памятью и других низкоуровневых концепциях
|Интерпретируемый
|Можно сразу видеть результаты кода без компиляции
|Большое сообщество
|Легко найти ответы на вопросы и учебные материалы
Преимущества Python перед другими языками программирования
Сравнивая Python с другими языками, важно понимать, что выбор языка программирования похож на выбор инструмента: отвёртка и молоток решают разные задачи. Однако Python можно сравнить с универсальным швейцарским ножом — он подходит для большинства сценариев, особенно для новичков. 🔧
В отличие от Java или C++, Python не требует объявления типов переменных, что упрощает написание кода. Сравните:
- Java:
String greeting = "Hello, World!";
- Python:
greeting = "Hello, World!"
Python предлагает впечатляющий баланс между простотой и мощностью. JavaScript может казаться более доступным для веб-разработки, но Python превосходит его в универсальности применений.
Важным преимуществом Python является его экосистема библиотек. Библиотеки — это готовые наборы кода, решающие конкретные задачи. Представьте, что вам нужно построить сложный график данных:
- На C++ это может потребовать сотен строк кода и глубокого понимания графических API
- В Python это можно сделать в 3-5 строк с библиотекой Matplotlib
Сравним производительность разработки на различных языках программирования:
|Язык
|Скорость разработки
|Кривая обучения
|Производительность кода
|Python
|Очень высокая
|Пологая
|Средняя
|Java
|Средняя
|Крутая
|Высокая
|JavaScript
|Высокая
|Умеренная
|Средняя
|C++
|Низкая
|Очень крутая
|Очень высокая
Ещё одним существенным преимуществом Python является его применение в самых инновационных сферах: искусственном интеллекте, машинном обучении и аналитике данных. Изучая Python, вы не только осваиваете язык программирования, но и получаете доступ к передовым технологиям, которые формируют будущее. 🚀
Выбор версии Python: что нужно знать новичку
Перед установкой Python вы столкнетесь с выбором: Python 2 или Python 3? Давайте внесем ясность — выбирайте Python 3. Python 2 официально прекратил поддержку с января 2020 года, и большинство современных библиотек оптимизированы для Python 3. 🔄
Михаил Петров, DevOps-инженер
В 2019 году я консультировал стартап, который использовал устаревшую кодовую базу на Python 2.7. Основатель, Андрей, не хотел тратить время на миграцию: "Зачем чинить то, что не сломано?" Я показал ему, что установка новых библиотек превращалась в кошмар, а некоторые необходимые функции безопасности были недоступны в старой версии. Мы составили план миграции, который занял всего две недели вместо предполагаемых месяцев. После перехода на Python 3.8 скорость разработки выросла на 30%, а количество ошибок уменьшилось вдвое. "Если бы я знал, что будет такой эффект, я бы сделал это год назад," — признался Андрей позже. Эта история напоминает мне, как важно не цепляться за устаревшие технологии из страха перемен.
В рамках Python 3 также существует несколько версий: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и новейшая 3.12. Для начинающих программистов оптимальным выбором будет последняя стабильная версия (на момент написания статьи — Python 3.11), которая сочетает хорошую поддержку библиотек и новейшие функции языка.
Но как определиться с конкретной версией? Вот несколько рекомендаций:
- Для образовательных целей: используйте последнюю стабильную версию (3.11 или 3.12)
- Для работы с конкретным фреймворком: проверьте документацию фреймворка на рекомендуемую версию
- Для профессиональной разработки: согласуйте версию с требованиями проекта
Помимо основной версии Python, вы можете встретить различные дистрибутивы с предустановленными библиотеками и инструментами. Наиболее популярные:
- Стандартный Python: базовая установка с официального сайта python.org
- Anaconda: дистрибутив с акцентом на научные вычисления и анализ данных
- Miniconda: облегченная версия Anaconda
- PyPy: альтернативная реализация Python с акцентом на скорость
Для начинающих программистов рекомендуется стандартная установка Python или Anaconda, если вы планируете заниматься анализом данных или научными вычислениями. 📊
Существуют также онлайн-платформы, где можно писать и запускать код Python без установки, такие как Google Colab или Replit. Они отлично подходят для экспериментов, но для серьезной разработки лучше установить Python локально.
Пошаговая установка Python на Windows, macOS и Linux
Установка Python на разных операционных системах имеет свои особенности, но процесс всегда относительно прост. Давайте рассмотрим пошаговые инструкции для каждой платформы. 💻
Установка Python на Windows
- Перейдите на официальный сайт Python: python.org/downloads
- Нажмите на кнопку "Download Python X.X.X" (где X.X.X — последняя версия)
- Запустите скачанный установщик
- Важно: установите флажок "Add Python to PATH" перед нажатием "Install Now"
- Дождитесь завершения установки и нажмите "Close"
- Проверьте установку: откройте командную строку (Win+R, введите "cmd") и введите
python --version
Если вы видите номер версии (например, "Python 3.11.0"), установка прошла успешно.
Установка Python на macOS
macOS обычно поставляется с предустановленным Python 2, но нам нужен Python 3:
- Посетите python.org/downloads и скачайте последнюю версию для macOS
- Откройте скачанный .pkg файл и следуйте инструкциям установщика
- После завершения установки откройте Terminal (через Spotlight или Finder > Applications > Utilities)
- Введите
python3 --versionдля проверки установки
Альтернативный способ установки через Homebrew (если он уже установлен):
- Откройте Terminal
- Введите
brew install python3
- Проверьте установку:
python3 --version
Установка Python на Linux
Большинство дистрибутивов Linux уже имеют предустановленный Python. Проверьте версию:
- Откройте Terminal
- Введите
python3 --version
Если Python не установлен или у вас старая версия, установите через менеджер пакетов:
Для Ubuntu/Debian:
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip
Для Fedora:
sudo dnf install python3 python3-pip
Для Arch Linux:
sudo pacman -S python python-pip
Сравнение способов установки на разных операционных системах:
|Операционная система
|Способы установки
|Типичные проблемы
|Решения
|Windows
|Официальный установщик, Microsoft Store, Chocolatey
|Не добавлен в PATH, конфликты с другими версиями
|Переустановка с флажком "Add to PATH", использование py launcher
|macOS
|Официальный установщик, Homebrew, MacPorts
|Конфликт с системным Python 2
|Использование python3/pip3, виртуальные окружения
|Linux
|Менеджеры пакетов (apt, dnf, pacman), pyenv
|Устаревшие версии в репозиториях
|Использование pyenv, deadsnakes PPA (Ubuntu)
Первые шаги после установки: проверка и настройка среды
Поздравляю! 🎉 Python установлен на вашем компьютере. Теперь пришло время сделать первые шаги в мире программирования на Python. Давайте убедимся, что всё работает правильно, и настроим вашу среду разработки для комфортной работы.
Проверка установки Python и pip
Pip — это менеджер пакетов Python, который позволяет устанавливать дополнительные библиотеки. Давайте проверим, что и Python, и pip работают корректно:
- Откройте командную строку (Windows), Terminal (macOS/Linux)
- Введите следующие команды:
python --version
pip --version
Если обе команды выводят номера версий, значит всё установлено правильно. Если у вас возникла ошибка с командой
python, попробуйте использовать
python3.
Выбор и установка редактора кода
Для комфортного написания кода на Python вам потребуется хороший редактор или IDE (интегрированная среда разработки). Вот несколько популярных вариантов:
- Visual Studio Code — бесплатный, легкий и мощный редактор с отличной поддержкой Python через расширения
- PyCharm — профессиональная IDE, специально созданная для Python (имеет бесплатную Community версию)
- Sublime Text — быстрый и минималистичный редактор с поддержкой Python
- IDLE — простая среда разработки, которая устанавливается вместе с Python
- Jupyter Notebook — интерактивная среда для анализа данных и экспериментов
Для новичков рекомендую начать с VS Code или PyCharm Community — они предлагают отличный баланс между функциональностью и простотой использования.
Ваша первая программа на Python
Давайте напишем классическую программу "Hello, World!" для проверки вашей установки:
- Откройте выбранный редактор кода
- Создайте новый файл с расширением .py (например, hello.py)
- Напишите следующий код:
print("Hello, World! Я начинаю программировать на Python!")
- Сохраните файл
- Запустите программу:
- В VS Code: нажмите F5 или кнопку Play
- В PyCharm: щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите "Run"
- В командной строке: перейдите в директорию с файлом и введите
python hello.py
Если вы видите сообщение "Hello, World! Я начинаю программировать на Python!" — поздравляю, вы официально стали Python-программистом! 🎊
Установка основных библиотек
Python становится по-настоящему мощным, когда вы начинаете использовать его обширную экосистему библиотек. Вот несколько основных библиотек, которые могут быть полезны в зависимости от ваших целей:
- Для анализа данных:
pip install pandas numpy matplotlib
- Для веб-разработки:
pip install django flask
- Для машинного обучения:
pip install scikit-learn tensorflow
- Для автоматизации и тестирования:
pip install requests pytest selenium
Настройка виртуальных окружений
Виртуальные окружения позволяют создавать изолированные среды для разных проектов с разными зависимостями. Это важный навык, который сохранит вам много времени в будущем:
- Создание виртуального окружения:
python -m venv myenv
- Активация виртуального окружения:
- Windows:
myenv\Scripts\activate
- macOS/Linux:
source myenv/bin/activate
- Теперь вы можете устанавливать библиотеки, которые будут доступны только внутри этого окружения
Python открывает перед вами безграничные возможности — от создания веб-сайтов до анализа данных и разработки искусственного интеллекта. Вы сделали первый шаг, установив Python и запустив свою первую программу. Теперь вас ждёт удивительное путешествие в мир программирования! Не бойтесь ошибок и экспериментируйте — каждая строчка кода делает вас опытнее. Помните: даже самые опытные программисты когда-то начинали с "Hello, World!". Практикуйтесь регулярно, используйте онлайн-ресурсы и присоединяйтесь к сообществу Python — и вскоре вы будете создавать проекты, о которых сейчас только мечтаете.
Читайте также
Антон Крылов
Python-разработчик