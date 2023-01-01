Python 2.x и 3.x: ключевые отличия, которые нужно знать

Для кого эта статья:

Разработчики, которые переходят с Python 2 на Python 3

Люди, изучающие Python и ищущие актуальную информацию о версиях языка

Технические специалисты, принимающие решения по выбору версии Python для новых проектов Python — один из самых влиятельных языков программирования, чья эволюция от версии 2.x к 3.x стала знаковым переходом в мире разработки. Представьте себе два разных диалекта одного языка: оба похожи, но при этом достаточно различны, чтобы вызвать серьезные проблемы при неправильном выборе. Эта статья — ваш путеводитель в мире ключевых отличий между Python 2.x и 3.x — сэкономит вам часы отладки и поможет принимать обоснованные технические решения, независимо от вашего опыта. 🐍

История версий Python: почему появился Python 3.x

История Python началась в 1989 году, когда его создатель Гвидо ван Россум разработал первую версию в качестве рождественского проекта. Первый публичный релиз Python 0.9.0 состоялся в 1991 году. Тогда никто не мог предположить, что этот язык станет одним из самых популярных в мире программирования. 📈

К 2000 году вышла версия Python 2.0, которая принесла множество улучшений, включая сборщик мусора для циклических ссылок и поддержку Unicode. На протяжении следующих лет Python 2.x активно развивался, обрастая новыми функциями и библиотеками.

Максим Петров, технический директор проекта Наша компания начала использовать Python 2.4 в 2005 году для создания внутренних инструментов обработки данных. Тогда язык казался нам идеальным решением — простой, выразительный, с огромным количеством библиотек. Мы не задумывались о будущих проблемах с кодировками и совместимостью. К 2018 году у нас накопилось более 500,000 строк кода на Python 2.x, и вопрос миграции на Python 3.x стал критичным. Как оказалось, большинство проблем при миграции было связано с обработкой строк и юникода — именно то, что в Python 3.x было радикально переработано.

К середине 2000-х стало очевидно, что в Python накопилось множество проблем, которые невозможно решить без нарушения обратной совместимости. Основные из них:

Непоследовательная работа со строками и юникодом

Неоптимальная реализация целочисленного деления

Проблемы с именами встроенных функций и модулей

Непоследовательная обработка исключений

Избыточный синтаксис для некоторых распространенных операций

В 2006 году Гвидо ван Россум анонсировал PEP 3000 — план создания Python 3.0, который получил неофициальное название "Python 3000", как отсылка к далекому будущему. В декабре 2008 года вышел Python 3.0, который решал накопившиеся проблемы, но ценой обратной несовместимости с Python 2.x.

Версия Дата релиза Окончание поддержки Ключевые нововведения Python 2.0 16.10.2000 Завершена List comprehensions, сборщик мусора для циклических ссылок Python 2.7 03.07.2010 01.01.2020 Последняя версия ветки 2.x, бэкпорты из Python 3.x Python 3.0 03.12.2008 Завершена Новая модель строк (Unicode), изменение синтаксиса print Python 3.6 23.12.2016 23.12.2021 f-строки, асинхронные генераторы, аннотации типов Python 3.10 04.10.2021 Октябрь 2026 Pattern matching, улучшенный парсер ошибок, параметризованные типы

Несмотря на выход Python 3.0, Python 2.x оставался популярным еще долгие годы. Сосуществование двух несовместимых версий создало ситуацию, которую часто называли "расколом в Python". Для облегчения перехода между версиями была выпущена библиотека 2to3 для автоматической конвертации кода, а также модуль __future__ , позволяющий использовать некоторые возможности Python 3.x в коде для Python 2.x.

Поддержка Python 2.7 официально завершилась 1 января 2020 года, что стало финальной точкой в истории ветки 2.x и полностью сосредоточило развитие языка на версии 3.x. 🗓️

Синтаксические отличия между Python 2.x и 3.x

Переход от Python 2.x к Python 3.x принес множество синтаксических изменений, которые делают код более последовательным и предсказуемым, но требуют внимательного изучения для тех, кто привык к старому синтаксису.

Рассмотрим ключевые синтаксические отличия, которые разработчику необходимо знать:

Функция print

Одно из самых заметных изменений — трансформация print из оператора в функцию:

Python 2.x: print "Hello, World!"

Python 3.x: print("Hello, World!")

В Python 3.x функция print() предлагает более гибкие возможности благодаря именованным аргументам:

sep='delimiter' — разделитель между аргументами

— разделитель между аргументами end='character' — символ в конце вывода (по умолчанию '

')

— символ в конце вывода (по умолчанию '

') file=object — файловый объект для вывода (по умолчанию sys.stdout)

— файловый объект для вывода (по умолчанию sys.stdout) flush=bool — принудительное сбрасывание буфера

Деление целых чисел

Изменилось поведение операции деления:

Python 2.x: 5 / 2 возвращает 2 (целочисленное деление)

возвращает (целочисленное деление) Python 3.x: 5 / 2 возвращает 2.5 (деление с плавающей точкой)

Для получения целочисленного результата в Python 3.x используется оператор // :

5 // 2 вернет 2 в обеих версиях

Сравнение разнотипных объектов

В Python 2.x можно было сравнивать объекты разных типов, что иногда приводило к неожиданным результатам:

Python 2.x: 3 > 'a' возвращает True (произвольное правило сравнения)

возвращает (произвольное правило сравнения) Python 3.x: 3 > 'a' вызывает TypeError

Итераторы вместо списков

Многие встроенные функции в Python 3.x возвращают итераторы вместо списков для повышения эффективности:

map() , filter() , range() , zip() и другие теперь возвращают объекты-итераторы

, , , и другие теперь возвращают объекты-итераторы Для получения списка необходимо явно преобразовать результат: list(map(func, iterable))

Синтаксис для исключений

Изменился синтаксис для перехвата и повторного вызова исключений:

Python 2.x: except Exception, var:

Python 3.x: except Exception as var:

Также изменился порядок исполнения блоков finally и except .

Анна Соколова, Python-разработчик Когда я начинала обучение программированию в 2018 году, большинство онлайн-ресурсов все еще содержали примеры кода на Python 2.x. Мне часто приходилось адаптировать их для Python 3.x, что поначалу вызывало фрустрацию. Особенно запомнилась ситуация с учебным проектом, где я потратила несколько часов на отладку кода из-за различий в работе функций input() и raw_input() . В Python 2.x input() пытается интерпретировать ввод как Python-выражение, что создавалоunexpected errors в моем коде. Когда я наконец разобралась, что в Python 3.x функция input() всегда возвращает строку (как raw_input() в Python 2.x), я создала для себя шпаргалку с основными различиями, которая помогала мне конвертировать примеры из учебников.

Функциональность Python 2.x Python 3.x Вывод на экран print "Hello" print("Hello") Деление целых чисел 5 / 2 → 2 5 / 2 → 2.5 Целочисленное деление 5 / 2 или 5 // 2 5 // 2 Ввод с клавиатуры raw_input() input() Циклы с range range() создает список range() создает итератор Обработка исключений except Error, var: except Error as var: Сравнение разных типов Разрешено TypeError Синтаксис raise raise ValueError, "message" raise ValueError("message")

Важно отметить, что в Python 3.x появились новые синтаксические конструкции, которые отсутствуют в Python 2.x, например:

f-строки: f"Значение: {variable}"

Аннотации типов: def func(a: int, b: str) -> bool:

Распаковка с помощью звездочки: a, *rest, b = [1, 2, 3, 4, 5]

Асинхронное программирование с async/await

В Python 3.10+: структурное сопоставление с образцом (pattern matching)

Эти новшества делают код на Python 3.x более читаемым и выразительным, предоставляя разработчикам мощные инструменты для решения сложных задач. 🚀

Работа со строками и кодировками в разных версиях Python

Один из самых фундаментальных переходов от Python 2.x к Python 3.x — радикальное переосмысление работы со строками и текстовыми данными. Эти изменения затронули почти каждую программу, работающую с текстом, и стали причиной большинства проблем при миграции.

В Python 2.x существовало два типа строк:

str — строка байтов (последовательность 8-битных значений)

— строка байтов (последовательность 8-битных значений) unicode — строка Юникод-символов

Это создавало путаницу: переменная типа str фактически содержала последовательность байтов, а не человеко-читаемый текст. При смешивании str и unicode в операциях Python 2.x пытался выполнить неявное преобразование, что приводило к непредсказуемым результатам и знаменитым ошибкам UnicodeDecodeError .

В Python 3.x модель строк была полностью переработана:

str — строка Юникод-символов (человеко-читаемый текст)

— строка Юникод-символов (человеко-читаемый текст) bytes — строка байтов (двоичные данные)

— строка байтов (двоичные данные) bytearray — изменяемая строка байтов

Это разделение между текстом и байтами сделало работу со строками более предсказуемой и безопасной. Теперь Python четко различает между текстом (который может содержать символы из любого языка) и байтами (необработанные двоичные данные).

Ключевые различия в работе со строками

Рассмотрим основные отличия в работе со строками между Python 2.x и Python 3.x:

1. Литералы строк

Python 2.x:

'text' или "text" — строка байтов (тип str )

или — строка байтов (тип ) u'text' или u"text" — Unicode-строка

или — Unicode-строка Python 3.x:

'text' или "text" — Unicode-строка (тип str )

или — Unicode-строка (тип ) b'text' или b"text" — строка байтов

2. Кодировки и декодирование

В Python 3.x преобразование между str и bytes всегда требует явного указания кодировки:

text.encode('utf-8') — преобразует str в bytes

— преобразует в bytes_data.decode('utf-8') — преобразует bytes в str

3. Операции со строками

В Python 3.x нельзя неявно смешивать str и bytes в операциях:

Python 2.x: "text" + u"unicode" — работает (с потенциальными проблемами)

— работает (с потенциальными проблемами) Python 3.x: "text" + b"bytes" — вызывает TypeError

4. Файловый ввод/вывод

В Python 3.x файлы по умолчанию открываются в текстовом режиме с использованием UTF-8:

Python 2.x: open('file.txt', 'r') — открывает файл для чтения байтов

— открывает файл для чтения байтов Python 3.x: open('file.txt', 'r') — открывает файл для чтения текста в UTF-8

— открывает файл для чтения текста в UTF-8 Python 3.x: open('file.txt', 'rb') — открывает файл для чтения байтов

5. Функции для работы со строками

Функция Python 2.x Python 3.x ord() Принимает символ (1 байт) и возвращает его ASCII-код (0-255) Принимает Unicode-символ и возвращает его Unicode-код (0-0x10FFFF) chr() Принимает ASCII-код (0-255) и возвращает символ Принимает Unicode-код (0-0x10FFFF) и возвращает символ str.encode() Преобразует Unicode в строку байтов Преобразует строку в байты bytes.decode() Отсутствует (использовался unicode()) Преобразует байты в строку len() Для unicode возвращает количество символов, для str — количество байтов Для str возвращает количество символов, для bytes — количество байтов

Работа с кодировками

В Python 3.x кодировка UTF-8 стала стандартной для строк, исходных файлов и файлового ввода/вывода. Это значительно упростило интернационализацию программ и работу с многоязычным текстом.

Основные отличия в работе с кодировками:

Исходные файлы:

Python 2.x: по умолчанию ASCII, необходимо указывать # -*- coding: utf-8 -*- для UTF-8

для UTF-8 Python 3.x: по умолчанию UTF-8, специальная директива не требуется

Системные функции:

Python 2.x: многие функции возвращали байты, что создавало проблемы с локализованными именами файлов

Python 3.x: системные функции (os.listdir и т.д.) теперь возвращают строки Unicode

Интернет-протоколы:

Python 2.x: необходимо ручное кодирование/декодирование при работе с сетевыми протоколами

Python 3.x: большинство стандартных библиотек для работы с интернетом правильно обрабатывают Unicode

Важно понимать, что при работе с внешними источниками данных (файлы, сетевые соединения, базы данных) в Python 3.x необходимо явно указывать границу между текстом ( str ) и байтами ( bytes ). Это делает код более детерминированным, но требует от программиста большего внимания к деталям. 🔡

Практические аспекты миграции с Python 2.x на 3.x

Миграция кодовой базы с Python 2.x на Python 3.x — процесс, требующий системного подхода и понимания различий между версиями. Несмотря на то, что официальная поддержка Python 2.x завершилась, многие организации до сих пор поддерживают унаследованный код на этой версии и сталкиваются с необходимостью миграции.

Рассмотрим проверенную методологию миграции, которая поможет минимизировать риски и обеспечить плавный переход.

Стратегии миграции

Существует несколько стратегий перехода на Python 3.x:

Параллельная совместимость — модификация кода для работы одновременно в обеих версиях, затем переход на Python 3.x Постепенный переход — пошаговая миграция отдельных модулей на Python 3.x при сохранении совместимости Полное переписывание — создание новой версии программы на Python 3.x с нуля

Для большинства проектов оптимальным выбором является стратегия параллельной совместимости, которая позволяет постепенно адаптировать код и снизить риски.

Инструменты для миграции

Python-сообщество разработало несколько инструментов, облегчающих процесс миграции:

2to3 — стандартный инструмент, который автоматически преобразует код Python 2.x в Python 3.x

— стандартный инструмент, который автоматически преобразует код Python 2.x в Python 3.x six — библиотека для написания кода, совместимого с обеими версиями Python

— библиотека для написания кода, совместимого с обеими версиями Python modernize — инструмент, преобразующий код в совместимый с Python 2.7 и 3.x

— инструмент, преобразующий код в совместимый с Python 2.7 и 3.x future — библиотека, упрощающая мигraцию через единый интерфейс для обеих версий

— библиотека, упрощающая мигraцию через единый интерфейс для обеих версий python-future — библиотека, предоставляющая интерфейсы Python 3.x для Python 2.x

— библиотека, предоставляющая интерфейсы Python 3.x для Python 2.x pylint --py3k — проверка кода на совместимость с Python 3

Пошаговая методология миграции

Эффективная миграция обычно включает следующие этапы:

Подготовительная фаза: Повышение тестового покрытия кода

Добавление статической типизации с помощью аннотаций

Обновление до последней версии Python 2.7

Добавление предупреждений о несовместимости ( -3 флаг интерпретатора) Обеспечение совместимости: Добавление объявления кодировки в файлы ( # -*- coding: utf-8 -*- )

) Использование from __future__ import для включения возможностей Python 3.x

для включения возможностей Python 3.x Добавление библиотек совместимости (six, future)

Устранение использования функций, отсутствующих в Python 3.x Обработка критичных различий: Адаптация кода для работы со строками и байтами

Исправление операторов деления

Обновление синтаксиса исключений и контекстных менеджеров

Переработка кода, использующего итераторы и генераторы Тестирование и отладка: Запуск тестов в обеих версиях Python

Исправление проблем совместимости

Выполнение ручного тестирования критичных сценариев Переход и оптимизация: Постепенный переход на запуск под Python 3.x

Оптимизация кода с использованием новых возможностей Python 3.x

Удаление излишнего кода совместимости, если поддержка Python 2.x больше не требуется

Распространенные проблемы миграции

При миграции на Python 3.x разработчики регулярно сталкиваются с определенными типами проблем:

Проблемы с кодировками — особенно при работе с файлами или сетевыми данными

— особенно при работе с файлами или сетевыми данными Проблемы с импортами — изменения в структуре стандартной библиотеки

— изменения в структуре стандартной библиотеки Зависимости от сторонних библиотек — не все библиотеки доступны для Python 3.x

— не все библиотеки доступны для Python 3.x Изменения в API — некоторые функции и методы изменили сигнатуры или поведение

— некоторые функции и методы изменили сигнатуры или поведение Сортировка разнотипных данных — в Python 3.x нельзя сравнивать несравнимые типы

— в Python 3.x нельзя сравнивать несравнимые типы Изменения в round() — функция теперь использует "банковское округление"

Практические рекомендации

На основе опыта миграции сотен проектов можно сформулировать следующие рекомендации:

Начинайте с добавления аннотаций типов — это поможет выявить многие потенциальные проблемы

Используйте from __future__ import для постепенного внедрения синтаксиса Python 3.x

для постепенного внедрения синтаксиса Python 3.x Применяйте инструменты автоматического анализа кода (pylint, mypy) для выявления проблемных мест

Внедрите непрерывную интеграцию с тестами на обеих версиях Python

Создайте подробную документацию по совместимости, специфичную для вашего проекта

Распределите миграцию на несколько итераций, начиная с наименее критичных модулей

Не спешите удалять поддержку Python 2.x до полного тестирования системы на Python 3.x

Миграция на Python 3.x — это инвестиция в будущее вашего проекта, которая открывает доступ к новым возможностям языка и снижает риски, связанные с использованием неподдерживаемой версии. При правильном подходе этот процесс может быть реализован постепенно, с минимальными рисками для стабильности проекта. 🔄

Что учесть при выборе версии Python для новых проектов

Выбор версии Python для нового проекта сегодня кажется очевидным — Python 3.x является стандартом de facto. Однако для полного понимания ситуации и принятия обоснованных решений необходимо учитывать ряд факторов, которые могут повлиять на успех вашего проекта в долгосрочной перспективе.

Статус поддержки версий Python

Первое, что необходимо учитывать — официальный статус поддержки различных версий Python:

Python 2.7 — официально не поддерживается с 1 января 2020 года

Python 3.6 — окончание поддержки 23 декабря 2021 года

Python 3.7 — поддержка до июня 2023 года

Python 3.8 — поддержка до октября 2024 года

Python 3.9 — поддержка до октября 2025 года

Python 3.10 — поддержка до октября 2026 года

Python 3.11 — текущая стабильная версия, поддержка до октября 2027 года

Для новых проектов рекомендуется выбирать как минимум Python 3.8+, так как это обеспечит официальную поддержку на несколько лет вперед и доступ к современным возможностям языка. ⏱️

Критерии выбора конкретной версии Python 3.x

При выборе конкретной версии Python 3.x для нового проекта следует учитывать следующие факторы:

Требования к производительности: Более новые версии Python (3.10, 3.11) демонстрируют существенный прирост производительности по сравнению с Python 3.6-3.8 Требуемые языковые возможности: Каждая версия Python добавляет новые функции и синтаксические конструкции Совместимость с библиотеками: Некоторые библиотеки могут еще не поддерживать самые новые версии Python Среда выполнения: Доступность выбранной версии Python в облачных сервисах, контейнерах и хостинг-платформах Долгосрочная поддержка: Для критически важных систем может потребоваться версия с длительным сроком поддержки

Рассмотрим ключевые возможности разных версий Python 3.x, которые могут повлиять на ваш выбор:

Версия Ключевые нововведения Подходит для Python 3.6 f-строки, упорядоченные словари, аннотации типов Устаревшие проекты и системы (не рекомендуется для новых) Python 3.7 Отложенные аннотации типов, улучшенные контекстные переменные, оптимизации Совместимость с более старыми системами Python 3.8 Присваивание выражений (:=), позиционные параметры, улучшения в typing Базовая версия для новых проектов со средними требованиями Python 3.9 Операторы объединения словарей ( , =), новые методы строк, более гибкие декораторы Стандартная рекомендуемая версия для большинства новых проектов Python 3.10 Pattern matching, улучшения сообщений об ошибках, параметризованные типы Проекты, требующие современного синтаксиса и улучшенного статического анализа Python 3.11 Значительное увеличение производительности (до 60%), поддержка исключений по типам Производительно-критичные приложения, использующие преимущества новейшей версии

Стратегии выбора версии для разных категорий проектов

В зависимости от типа проекта, рекомендуется следующий подход к выбору версии Python:

Персональные проекты и обучение: Используйте последнюю стабильную версию Python (3.11+) для доступа ко всем новейшим функциям и оптимизациям

Используйте последнюю стабильную версию Python (3.11+) для доступа ко всем новейшим функциям и оптимизациям Стартапы и инновационные проекты: Выбирайте актуальную версию (3.10+) с балансом между новыми возможностями и стабильностью экосистемы

Выбирайте актуальную версию (3.10+) с балансом между новыми возможностями и стабильностью экосистемы Корпоративные проекты: Рекомендуется Python 3.8-3.9 для обеспечения совместимости с большинством библиотек и инструментов

Рекомендуется Python 3.8-3.9 для обеспечения совместимости с большинством библиотек и инструментов Облачные приложения: Проверьте поддержку версий в целевой облачной платформе, обычно Python 3.7-3.10

Проверьте поддержку версий в целевой облачной платформе, обычно Python 3.7-3.10 Встраиваемые системы и IoT: Выбирайте версию, исходя из доступных ресурсов и библиотек, часто Python 3.7-3.9

Практические советы по выбору и развертыванию

При выборе и внедрении конкретной версии Python для нового проекта рекомендуется:

Использовать виртуальные среды: Применяйте venv или virtualenv для изоляции зависимостей проекта Фиксировать версию Python в проекте: Используйте файл .python-version , pyproject.toml или Dockerfile для явного указания версии Документировать требования: Указывайте минимальную поддерживаемую версию Python в README и документации Тестировать на разных версиях: Настройте CI/CD для тестирования на всех поддерживаемых версиях Python Планировать обновления: Создайте стратегию перехода на новые версии Python по мере устаревания текущих

Совместимость с основными фреймворками и библиотеками

При выборе версии Python важно учитывать совместимость с ключевыми библиотеками и фреймворками:

Django: Версии 4.0+ требуют Python 3.8+

Версии 4.0+ требуют Python 3.8+ Flask: Версии 2.0+ поддерживают Python 3.6+

Версии 2.0+ поддерживают Python 3.6+ FastAPI: Требует Python 3.7+

Требует Python 3.7+ NumPy/Pandas/SciPy: Современные версии требуют как минимум Python 3.7+

Современные версии требуют как минимум Python 3.7+ TensorFlow/PyTorch: Поддерживают Python 3.7-3.10 (проверяйте совместимость с новейшими версиями)

В заключение, для новых проектов в 2023 году оптимальным выбором будет Python 3.9 или 3.10. Эти версии предлагают хороший баланс между современными возможностями языка и широкой поддержкой со стороны экосистемы библиотек и инструментов. Исключение может составлять случай, когда проект имеет специфические требования к производительности (тогда лучше выбрать Python 3.11) или зависит от конкретных библиотек с ограниченной совместимостью. 📊

Выбор версии Python больше не является дилеммой между Python 2.x и 3.x, а скорее стратегическим решением о том, какую из версий Python 3.x использовать для максимального соответствия вашим техническим требованиям. Понимание ключевых отличий между версиями позволяет избежать неприятных сюрпризов при разработке и поддержке проектов. Следуя современным практикам — включая явное указание требуемой версии, использование виртуальных окружений и тестирование совместимости — вы обеспечите своему проекту долгую и счастливую жизнь в постоянно эволюционирующей экосистеме Python.

