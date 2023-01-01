Как создать умных ботов на Python: пошаговое руководство – от идеи к коду

import logging import json from datetime import datetime # Настройка логирования logging.basicConfig( filename='bot_logs.log', level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s' ) # Класс для сбора обратной связи и метрик class BotAnalytics: def __init__(self, log_file='bot_analytics.json'): self.log_file = log_file self.interactions = [] self.load_data() def load_data(self): try: with open(self.log_file, 'r') as f: self.interactions = json.load(f) except (FileNotFoundError, json.JSONDecodeError): self.interactions = [] def save_data(self): with open(self.log_file, 'w') as f: json.dump(self.interactions, f, indent=2) def log_interaction(self, user_input, bot_response, intent, confidence, entities, feedback=None): interaction = { 'timestamp': datetime.now().isoformat(), 'user_input': user_input, 'bot_response': bot_response, 'intent': intent, 'confidence': confidence, 'entities': entities, 'feedback': feedback } self.interactions.append(interaction) self.save_data() logging.info(f"Interaction logged: {user_input} -> {intent} ({confidence:.2f})") def collect_feedback(self, interaction_id, feedback): if 0 <= interaction_id < len(self.interactions): self.interactions[interaction_id]['feedback'] = feedback self.save_data() logging.info(f"Feedback collected for interaction {interaction_id}: {feedback}") def get_stats(self): if not self.interactions: return {"message": "No data available"} total_interactions = len(self.interactions) intents = {} feedback_counts = {"positive": 0, "negative": 0, "neutral": 0, "none": 0} for interaction in self.interactions: intent = interaction['intent'] intents[intent] = intents.get(intent, 0) + 1 feedback = interaction.get('feedback') if feedback == "positive": feedback_counts["positive"] += 1 elif feedback == "negative": feedback_counts["negative"] += 1 elif feedback == "neutral": feedback_counts["neutral"] += 1 else: feedback_counts["none"] += 1 return { "total_interactions": total_interactions, "intent_stats": {intent: count / total_interactions for intent, count in intents.items()}, "feedback_stats": {k: v / total_interactions for k, v in feedback_counts.items()} } # Пример использования системы аналитики analytics = BotAnalytics() def process_user_request_with_analytics(user_input): intent, confidence = classify_intent_with_confidence(intent_classifier, user_input) entities = extract_entities(user_input) dialog_context.update(user_input, intent, entities) response = generate_response(intent, entities, dialog_context) analytics.log_interaction(user_input, response, intent, confidence, entities) return response, len(analytics.interactions) – 1 # Возвращаем ID взаимодействия для обратной связи # Модифицированная версия классификатора, возвращающая уверенность def classify_intent_with_confidence(classifier, text): intent = classifier.predict([text])[0] probas = classifier.predict_proba([text])[0] classes = classifier.classes_ max_proba_index = np.argmax(probas) confidence = probas[max_proba_index] return intent, confidence