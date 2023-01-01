Создание Telegram-ботов на Python: полное руководство для начинающих

import requests import telebot from telebot import types from config import BOT_TOKEN, EXCHANGE_API_KEY bot = telebot.TeleBot(BOT_TOKEN) # Получение списка доступных валют @bot.message_handler(commands=['currencies']) def currencies_command(message): try: response = requests.get(f"https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD") data = response.json() rates = data['rates'] currencies_list = "Доступные валюты:



" for currency in sorted(rates.keys()): currencies_list += f"• {currency}

" bot.send_message(message.chat.id, currencies_list) except Exception as e: bot.send_message(message.chat.id, f"Ошибка при получении списка валют: {str(e)}") # Команда для конвертации @bot.message_handler(commands=['convert']) def convert_command(message): msg = bot.send_message(message.chat.id, "Введите сумму для конвертации (например, 100 USD to EUR)") bot.register_next_step_handler(msg, process_conversion) def process_conversion(message): try: # Парсим ввод пользователя parts = message.text.upper().split() if len(parts) != 4 or parts[2].lower() != "to": raise ValueError("Неверный формат. Используйте: 100 USD to EUR") amount = float(parts[0]) from_currency = parts[1] to_currency = parts[3] # Получаем курсы валют response = requests.get(f"https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/{from_currency}") data = response.json() if 'rates' not in data: raise ValueError(f"Не удалось получить курс для {from_currency}") if to_currency not in data['rates']: raise ValueError(f"Не удалось найти валюту {to_currency}") # Выполняем конвертацию rate = data['rates'][to_currency] converted_amount = amount * rate # Форматируем ответ result = f"{amount} {from_currency} = {converted_amount:.2f} {to_currency}

" result += f"Курс: 1 {from_currency} = {rate:.4f} {to_currency}" bot.send_message(message.chat.id, result) except ValueError as ve: bot.send_message(message.chat.id, f"Ошибка: {str(ve)}") except Exception as e: bot.send_message(message.chat.id, f"Произошла ошибка: {str(e)}") # Инлайн-клавиатура с популярными валютами @bot.message_handler(commands=['start', 'help']) def start_command(message): markup = types.InlineKeyboardMarkup(row_width=2) # Кнопки популярных валютных пар btn1 = types.InlineKeyboardButton("USD → EUR", callback_data="convert_USD_EUR") btn2 = types.InlineKeyboardButton("EUR → USD", callback_data="convert_EUR_USD") btn3 = types.InlineKeyboardButton("USD → GBP", callback_data="convert_USD_GBP") btn4 = types.InlineKeyboardButton("GBP → USD", callback_data="convert_GBP_USD") markup.add(btn1, btn2, btn3, btn4) bot.send_message( message.chat.id, "Привет! Я бот для конвертации валют. Используйте команду /convert или выберите популярную валютную пару:", reply_markup=markup ) # Обработчик нажатий на инлайн-кнопки @bot.callback_query_handler(func=lambda call: call.data.startswith("convert_")) def callback_converter(call): _, from_currency, to_currency = call.data.split("_") markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True, one_time_keyboard=True) markup.add("10", "50", "100", "500", "1000") msg = bot.send_message( call.message.chat.id, f"Введите сумму в {from_currency} для конвертации в {to_currency}:", reply_markup=markup ) bot.register_next_step_handler( msg, lambda m: convert_specific_currencies(m, from_currency, to_currency) ) def convert_specific_currencies(message, from_currency, to_currency): try: amount = float(message.text) # Получаем курс и конвертируем response = requests.get(f"https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/{from_currency}") data = response.json() rate = data['rates'][to_currency] converted_amount = amount * rate result = f"{amount} {from_currency} = {converted_amount:.2f} {to_currency}

" result += f"Курс: 1 {from_currency} = {rate:.4f} {to_currency}" bot.send_message(message.chat.id, result) except Exception as e: bot.send_message(message.chat.id, f"Ошибка при конвертации: {str(e)}") # Запускаем бота if __name__ == '__main__': bot.polling(none_stop=True)