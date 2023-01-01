Юзабилити-тестирование: как выявить проблемы интерфейса с 5 участниками

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Для кого эта статья:

Дизайнеры и UX-исследователи

Продуктовые менеджеры и команды разработки

Студенты и профессионалы, желающие улучшить навыки в области юзабилити-тестирования Когда дизайнеры и продуктовые команды создают интерфейсы, основываясь только на собственных предположениях, они рискуют построить цифровой лабиринт вместо удобной дороги для пользователей. Юзабилити-тестирование — это компас, указывающий на настоящие проблемы вашего продукта глазами тех, кто действительно имеет значение: ваших пользователей. По данным Nielsen Norman Group, исправление проблемы после релиза обходится в 100 раз дороже, чем на этапе проектирования. Нашли в своём интерфейсе странную кнопку, которую никто не нажимает? Скорее всего, вы пропустили этап юзабилити-тестирования. 🔍

Что такое юзабилити-тестирование и почему оно важно

Юзабилити-тестирование — это систематическая оценка продукта или услуги через непосредственное наблюдение за тем, как реальные пользователи взаимодействуют с ним. Его цель — выявить проблемы в пользовательском интерфейсе, понять причины замешательства и измерить степень удовлетворенности взаимодействием с продуктом.

В отличие от других исследовательских методов, юзабилити-тестирование фокусируется не на том, что пользователи говорят о продукте, а на том, что они фактически делают при его использовании. Это критическое различие, поскольку люди часто затрудняются точно описать свой опыт или проблемы, с которыми они сталкиваются.

Анна Смирнова, UX-исследователь Однажды мы тестировали мобильное приложение для заказа еды. Наш дизайн прошел все внутренние проверки, и мы были уверены в его интуитивности. Но когда мы провели тестирование с реальными пользователями, результаты нас шокировали. Участники постоянно пропускали ключевую функцию фильтрации по диетическим предпочтениям, хотя она была "очевидно" размещена в верхней части экрана. При наблюдении мы заметили, что пользователи автоматически прокручивали верхнюю часть, принимая её за рекламный баннер — что-то, что они научились игнорировать из опыта использования других приложений. Это был переломный момент. Мы переработали интерфейс, интегрировав фильтры в основной поток взаимодействия. После редизайна использование функции фильтрации выросло на 86%, а время, затрачиваемое на поиск подходящего блюда, сократилось на 40%. Никакие теоретические знания или предположения не могли бы дать нам этот инсайт — только прямое наблюдение за реальными пользователями.

Почему юзабилити-тестирование критически важно? Рассмотрим основные причины:

Выявление скрытых проблем — до 85% критических проблем с юзабилити остаются невидимыми для команды разработки без тестирования

Экономия ресурсов — исправление ошибки на этапе проектирования в 10-100 раз дешевле, чем после запуска продукта

Принятие решений на основе данных, а не предположений

Повышение удовлетворенности пользователей и их лояльности

Снижение затрат на поддержку пользователей и обучение

Параметр Без юзабилити-тестирования С юзабилити-тестированием Количество обращений в поддержку В среднем на 40% выше Снижение до 60% Конверсия Базовый уровень Рост на 15-35% Время на выполнение задач На 30-70% дольше Оптимизировано Стоимость внесения изменений Высокая (постфактум) Низкая (превентивно) Удовлетворенность пользователей Непредсказуемая Стабильно высокая

Интересно, что согласно исследованию Jakob Nielsen, для выявления 85% проблем юзабилити достаточно протестировать продукт всего на 5 пользователях. Это делает юзабилити-тестирование не только эффективным, но и относительно доступным методом исследования даже для малых компаний. 📊

Методология usability-тестирования: процесс от А до Я

Эффективное юзабилити-тестирование — это структурированный процесс, который требует тщательной подготовки и методичного подхода. Рассмотрим пошаговую методологию, которая поможет вам организовать тестирование, приносящее действительно ценные результаты.

Определение целей тестирования — сформулируйте конкретные вопросы, на которые вы хотите получить ответы. Например: "Могут ли пользователи успешно завершить процесс оформления заказа?" или "Понятна ли навигация в приложении новым пользователям?" Выбор методологии — решите, какой тип тестирования подходит для ваших целей: модерируемое или немодерируемое, удаленное или очное, качественное или количественное. Подбор участников — рекрутируйте людей, которые соответствуют профилю ваших целевых пользователей. Для большинства качественных тестов достаточно 5-7 участников. Создание сценариев тестирования — разработайте реалистичные задачи, которые участники будут выполнять. Сценарии должны быть контекстными и отражать реальные потребности пользователей. Подготовка прототипа или продукта — убедитесь, что тестируемый продукт или прототип функционален в необходимой степени. Проведение пилотного тестирования — протестируйте свой план и материалы на 1-2 участниках, чтобы выявить и исправить проблемы в самом процессе тестирования. Проведение основного тестирования — следуйте структурированному плану, но будьте готовы к импровизации. Важно фиксировать как действия пользователей, так и их комментарии. Анализ результатов — систематизируйте собранные данные, выявите паттерны и определите приоритетность проблем. Формирование рекомендаций — преобразуйте выявленные проблемы в конкретные рекомендации по улучшению. Имплементация изменений и повторное тестирование — внесите изменения и проведите повторное тестирование для проверки эффективности решений.

Ключевые принципы проведения тестирования:

Нейтральность — не подсказывайте участникам и не влияйте на их решения

— не подсказывайте участникам и не влияйте на их решения Последовательность — следуйте одному протоколу для всех участников

— следуйте одному протоколу для всех участников Документирование — записывайте сессии для последующего анализа

— записывайте сессии для последующего анализа Фокус на поведении — наблюдайте за тем, что пользователи делают, а не только за тем, что они говорят

— наблюдайте за тем, что пользователи делают, а не только за тем, что они говорят Итеративность — воспринимайте тестирование как непрерывный процесс, а не одноразовое мероприятие

Тип тестирования Преимущества Недостатки Оптимальное применение Модерируемое очное Глубокое понимание проблем, возможность задавать уточняющие вопросы Затратность, сложность организации Тестирование ранних прототипов, сложных продуктов Немодерируемое удаленное Масштабируемость, низкая стоимость, географическое разнообразие Отсутствие контроля и уточняющих вопросов Массовое тестирование, простые сценарии Guerrilla-тестирование Скорость, низкая стоимость Не всегда репрезентативная выборка Быстрые итерации, предварительные гипотезы A/B-тестирование Статистическая достоверность, количественные данные Ограниченное понимание причин Оптимизация конверсии, тестирование гипотез

Ключевые метрики эффективности в юзабилити-исследованиях

Для объективной оценки результатов юзабилити-тестирования необходимо использовать конкретные метрики. Они позволяют не только количественно измерить проблемы, но и отслеживать прогресс после внедрения изменений. Рассмотрим основные метрики, которые помогут вам превратить субъективные наблюдения в измеримые показатели. 📏

Метрики эффективности — показывают, насколько успешно пользователи достигают своих целей:

Успешность выполнения задания (Task Completion Rate) — процент пользователей, успешно выполнивших задание. Пример: 80% пользователей смогли успешно оформить заказ.

— процент пользователей, успешно выполнивших задание. Пример: 80% пользователей смогли успешно оформить заказ. Количество ошибок — число ошибок, совершенных пользователями при выполнении задания. Ошибкой считается любое действие, которое не приближает пользователя к цели.

— число ошибок, совершенных пользователями при выполнении задания. Ошибкой считается любое действие, которое не приближает пользователя к цели. Критичность ошибок — классификация ошибок по степени влияния на достижение цели (критические, серьезные, незначительные).

Метрики производительности — измеряют эффективность взаимодействия с точки зрения затраченных ресурсов:

Время выполнения задания (Time on Task) — сколько времени требуется пользователю для завершения задания.

— сколько времени требуется пользователю для завершения задания. Количество шагов/кликов — сколько действий совершает пользователь для достижения цели по сравнению с оптимальным путем.

— сколько действий совершает пользователь для достижения цели по сравнению с оптимальным путем. Эффективность пути — отношение минимального количества шагов к фактически совершенным пользователем.

Метрики удовлетворенности — оценивают субъективное восприятие продукта пользователями:

System Usability Scale (SUS) — стандартизированный опросник из 10 вопросов, дающий общую оценку удобства использования системы по шкале от 0 до 100.

— стандартизированный опросник из 10 вопросов, дающий общую оценку удобства использования системы по шкале от 0 до 100. Net Promoter Score (NPS) — измеряет лояльность пользователей к продукту.

— измеряет лояльность пользователей к продукту. Single Ease Question (SEQ) — простой одновопросный опрос о сложности выполнения конкретной задачи по шкале от 1 до 7.

— простой одновопросный опрос о сложности выполнения конкретной задачи по шкале от 1 до 7. Customer Effort Score (CES) — оценка усилий, которые пользователь затратил на взаимодействие с продуктом.

Поведенческие метрики — анализируют паттерны взаимодействия с интерфейсом:

Тепловые карты — визуализируют области фокуса внимания пользователей.

— визуализируют области фокуса внимания пользователей. Анализ взгляда (Eye-tracking) — отслеживает движение глаз пользователя при взаимодействии с интерфейсом.

— отслеживает движение глаз пользователя при взаимодействии с интерфейсом. Паттерны навигации — последовательность страниц/экранов, которые посещает пользователь.

Максим Петров, Lead UX Designer Работая над редизайном корпоративной CRM-системы, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. По всем количественным метрикам новый интерфейс выигрывал: время выполнения задач сократилось на 23%, успешность завершения выросла на 18%, а количество ошибок уменьшилось вдвое. Однако удовлетворенность пользователей, измеренная по шкале SUS, неожиданно упала с 68 до 54 баллов. Мы были в замешательстве: объективные показатели говорили об успехе, а субъективные — о провале. Пришлось провести дополнительные глубинные интервью, которые раскрыли неожиданную причину. Оказалось, что в новом интерфейсе мы убрали некоторые избыточные, но привычные пользователям функции, считая их устаревшими. Для большинства опытных сотрудников эти функции были "якорями" в интерфейсе — точками опоры, по которым они ориентировались годами. Мы вернули эти элементы в виде опциональных компонентов и добавили систему персонализации рабочего пространства. После этих изменений SUS вырос до 76 баллов, а рабочие процессы стали еще эффективнее. Этот кейс научил меня никогда не пренебрегать ни одной категорией метрик и всегда искать баланс между эффективностью и привычностью интерфейса.

При выборе метрик для вашего тестирования руководствуйтесь следующими принципами:

Релевантность — метрики должны соответствовать целям вашего исследования и специфике продукта

— метрики должны соответствовать целям вашего исследования и специфике продукта Измеримость — используйте метрики, которые можно объективно измерить и сравнить в динамике

— используйте метрики, которые можно объективно измерить и сравнить в динамике Баланс — комбинируйте количественные и качественные метрики для получения полной картины

— комбинируйте количественные и качественные метрики для получения полной картины Регулярность — отслеживайте одни и те же метрики на протяжении всего жизненного цикла продукта

Практические кейсы: юзабилити-тесты реальных проектов

Рассмотрим несколько показательных кейсов юзабилити-тестирования, которые демонстрируют различные подходы и результаты их применения. Эти примеры помогут вам увидеть, как теоретические принципы работают на практике. 🧪

Кейс #1: Редизайн процесса оформления заказа в интернет-магазине

Проблема: Высокий показатель отказов на этапе оформления заказа (более 65%).

Методология тестирования:

5 модерируемых сессий с представителями целевой аудитории

Запись экрана и вербализация мыслей участников

Отслеживание ключевых метрик: время завершения, количество ошибок, успешность

Выявленные проблемы:

Форма требовала избыточную информацию, не объясняя её необходимость

Отсутствие визуального прогресса прохождения этапов оформления

Кнопка "Оформить заказ" была визуально недостаточно выделена

Пользователи не понимали, можно ли вернуться и изменить данные

Внедренные изменения:

Редизайн формы с разделением на логические блоки

Добавление индикатора прогресса

Визуальное усиление кнопок действия

Добавление возможности редактирования предыдущих шагов

Результаты: Показатель отказов снизился до 38%, а среднее время оформления заказа сократилось на 47%. Конверсия выросла на 21%.

Кейс #2: Оптимизация мобильного банковского приложения

Проблема: Низкий уровень использования ключевых функций приложения, несмотря на высокое количество установок.

Методология тестирования:

Комбинация удаленного немодерируемого тестирования (20 участников) и глубинных интервью (6 участников)

Анализ тепловых карт касаний

Сбор количественных и качественных данных

Выявленные проблемы:

Критические функции были скрыты в глубине меню (более 3 нажатий)

Пользователи не понимали иконографию и не использовали жесты

Терминология была слишком технической и непонятной

Отсутствие персонализации главного экрана

Внедренные изменения:

Реорганизация навигации с акцентом на часто используемые функции

Добавление текстовых подписей к иконкам

Упрощение терминологии и добавление контекстных подсказок

Внедрение персонализируемого дашборда

Результаты: Использование ключевых функций выросло на 64%, удовлетворенность пользователей (по метрике SUS) увеличилась с 62 до 81 балла. Количество обращений в поддержку снизилось на 38%.

Кейс #3: Повышение доступности веб-сервиса для пользователей с ограниченными возможностями

Проблема: Низкий уровень доступности образовательной платформы для пользователей с нарушениями зрения.

Методология тестирования:

Тестирование с 8 участниками с различными нарушениями зрения

Использование программ экранного доступа

Тестирование соответствия стандартам WCAG 2.1

Выявленные проблемы:

Отсутствие альтернативных текстов для изображений

Низкий контраст текста и фона

Неправильная структура заголовков для программ чтения с экрана

Невозможность навигации с клавиатуры

Внедренные изменения:

Добавление alt-текстов ко всем значимым изображениям

Повышение контрастности интерфейса

Реструктуризация заголовков HTML

Внедрение полной поддержки навигации с клавиатуры

Результаты: Платформа достигла уровня соответствия AA стандарту WCAG 2.1. Время выполнения ключевых задач для пользователей с нарушениями зрения сократилось на 62%. Количество пользователей с ограниченными возможностями выросло на 28% за три месяца после внедрения изменений.

Инструменты и ресурсы для проведения usability-тестов

Правильный выбор инструментов может значительно упростить процесс юзабилити-тестирования и повысить качество получаемых результатов. Рассмотрим основные категории инструментов и конкретные решения для каждого этапа процесса. 🛠️

Инструменты для планирования и рекрутинга

UserInterviews — платформа для рекрутинга участников исследований с возможностью фильтрации по демографическим и поведенческим характеристикам

— платформа для рекрутинга участников исследований с возможностью фильтрации по демографическим и поведенческим характеристикам Respondent — сервис для поиска профессиональных участников для B2B-исследований

— сервис для поиска профессиональных участников для B2B-исследований Calendly — инструмент для планирования встреч и автоматизации записи участников на сессии

— инструмент для планирования встреч и автоматизации записи участников на сессии Optimal Workshop — комплексная платформа с инструментами для проведения удаленных исследований, включая рекрутинг участников

Инструменты для проведения тестирования

Lookback — платформа для проведения модерируемых и немодерируемых тестов с записью экрана, лица и голоса участника

— платформа для проведения модерируемых и немодерируемых тестов с записью экрана, лица и голоса участника UserTesting — комплексный сервис для удаленного тестирования с доступом к панели участников

— комплексный сервис для удаленного тестирования с доступом к панели участников Maze — инструмент для проведения немодерируемых тестов на прототипах с количественной аналитикой

— инструмент для проведения немодерируемых тестов на прототипах с количественной аналитикой Loop11 — платформа для создания задач и сценариев тестирования с обширной аналитикой

— платформа для создания задач и сценариев тестирования с обширной аналитикой Zoom — видеоконференции с возможностью записи и демонстрации экрана для удаленного модерируемого тестирования

Инструменты для записи и анализа

Hotjar — комбинация тепловых карт, записей сессий и форм обратной связи

— комбинация тепловых карт, записей сессий и форм обратной связи Mouseflow — детальная аналитика взаимодействия пользователей с сайтом, включая скроллинг и движения мыши

— детальная аналитика взаимодействия пользователей с сайтом, включая скроллинг и движения мыши FullStory — платформа для записи и анализа сессий с возможностью поиска по конкретным действиям

— платформа для записи и анализа сессий с возможностью поиска по конкретным действиям Usabilla — инструмент для сбора обратной связи от пользователей в контексте использования продукта

Инструменты для создания прототипов

Figma — платформа для дизайна и прототипирования с возможностью совместной работы

— платформа для дизайна и прототипирования с возможностью совместной работы InVision — инструмент для создания интерактивных прототипов и сбора обратной связи

— инструмент для создания интерактивных прототипов и сбора обратной связи Adobe XD — приложение для дизайна интерфейсов и создания прототипов с функцией соавторства

— приложение для дизайна интерфейсов и создания прототипов с функцией соавторства Marvel — простая платформа для быстрого прототипирования с минимальным порогом входа

Инструменты для анализа и визуализации данных

Dovetail — платформа для анализа качественных данных и выявления инсайтов

— платформа для анализа качественных данных и выявления инсайтов Tableau — мощный инструмент для визуализации количественных данных

— мощный инструмент для визуализации количественных данных Miro — онлайн-доска для командной работы над анализом результатов и формированием выводов

— онлайн-доска для командной работы над анализом результатов и формированием выводов Google Data Studio — бесплатный инструмент для создания интерактивных отчетов

Специализированные инструменты для конкретных типов тестирования

Optimizely — платформа для A/B-тестирования

— платформа для A/B-тестирования Google Optimize — бесплатный инструмент для проведения экспериментов на сайте

— бесплатный инструмент для проведения экспериментов на сайте WAVE — инструмент для оценки доступности веб-сайтов

— инструмент для оценки доступности веб-сайтов Tobii — оборудование для айтрекинга (отслеживания движения глаз)

При выборе инструментов учитывайте следующие факторы:

Масштаб исследования — для небольших тестов достаточно базовых инструментов, для крупных проектов нужны более мощные решения

— для небольших тестов достаточно базовых инструментов, для крупных проектов нужны более мощные решения Бюджет — многие инструменты предлагают бесплатные планы или пробные периоды

— многие инструменты предлагают бесплатные планы или пробные периоды Тип тестирования — модерируемые и немодерируемые тесты требуют разных инструментов

— модерируемые и немодерируемые тесты требуют разных инструментов Интеграция с существующими системами — выбирайте инструменты, которые легко интегрируются с вашим рабочим процессом

— выбирайте инструменты, которые легко интегрируются с вашим рабочим процессом Кривая обучения — некоторые инструменты требуют значительного времени на освоение

Юзабилити-тестирование — это не роскошь, а необходимость для любого цифрового продукта, стремящегося к успеху. Даже простое тестирование с минимальными ресурсами способно выявить критические проблемы, которые могут стоить вам пользователей и прибыли. Помните: пользователи никогда не ошибаются в своем опыте использования вашего продукта — ошибочными могут быть только ваши предположения о том, как они взаимодействуют с интерфейсом. Регулярное юзабилити-тестирование — это не просто инструмент улучшения продукта, а фундаментальная философия создания пользовательского опыта, ориентированного на реальных людей с реальными потребностями.

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