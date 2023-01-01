Проверенные чек-листы тестирования сайта: избегаем ошибок
Для кого эта статья:
- Разработчики и тестировщики веб-сайтов
- Менеджеры проектов и команды по обеспечению качества
Владельцы бизнеса и стартапов, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта
Каждый запуск нового сайта или обновления без тщательного тестирования — это рулетка, где ставкой служит репутация вашего бренда. 61% пользователей покидают сайт при обнаружении ошибок, а 40% больше никогда не вернутся. При этом систематический подход с использованием чек-листов сокращает количество критических багов на 78% и экономит до 30% бюджета на последующих исправлениях. Готовы превратить процесс тестирования из хаотичного поиска проблем в отлаженную систему гарантии качества? 🔍
Что такое чек-лист тестирования сайта и зачем он нужен
Чек-лист тестирования сайта — это структурированный документ, содержащий перечень проверок, которые необходимо выполнить для подтверждения корректной работы веб-ресурса. В отличие от тест-кейсов, чек-листы не содержат подробных шагов и ожидаемых результатов, а предлагают лаконичные пункты для проверки определённых функций или элементов.
Значение чек-листов в процессе разработки сложно переоценить:
- Систематизация процесса тестирования — уменьшение вероятности упустить критические компоненты
- Стандартизация подхода — все тестировщики следуют единому плану проверок
- Экономия времени — до 40% сокращения временных затрат на повторное тестирование
- Документирование процесса — возможность отслеживать прогресс и историю тестирования
- Обнаружение регрессий — сравнение результатов с предыдущими тестированиями
Корректно составленный чек-лист тестирования сайта становится гарантом качества, позволяющим сократить количество итераций разработки и ускорить выход продукта на рынок.
Анна Соколова, Lead QA Engineer Однажды наша команда запустила крупный e-commerce проект без структурированного чек-листа тестирования. Мы использовали хаотичный подход "проверить все что можно" и, конечно, пропустили критический баг в процессе оформления заказа. В первый же день после запуска клиент потерял около 30% конверсий, поскольку пользователи не могли завершить покупку при определенных условиях.
После этого фиаско мы разработали детальный чек-лист с более чем 200 пунктами проверок, охватывающих все критические пути пользователей. На следующем релизе мы обнаружили и устранили 17 потенциальных багов еще до запуска. С тех пор я никогда не начинаю тестирование без чек-листа — это как выходить в открытое море без компаса.
При разработке чек-листа тестирования веб-сайта важно учитывать все аспекты пользовательского опыта, от функциональности до производительности. Эффективный чек-лист должен быть:
- Исчерпывающим — охватывать все критические функциональности сайта
- Приоритизированным — выделять наиболее важные проверки
- Адаптивным — легко модифицируемым под изменения требований
- Понятным — доступным для всех участников команды
- Измеримым — содержать критерии успешного прохождения тестов
15 готовых чек-листов для разных типов тестирования сайта
Предлагаю 15 специализированных чек-листов, готовых к применению для разных аспектов тестирования вашего веб-ресурса. Каждый из них фокусируется на определенной области и может быть адаптирован под специфику вашего проекта. 🧪
1. Чек-лист функционального тестирования
- Проверить работу всех форм ввода данных
- Протестировать функционал авторизации и регистрации
- Проверить корректность отображения контента
- Протестировать работу корзины и оформления заказа (для e-commerce)
- Проверить работу поиска по сайту
- Протестировать фильтрацию и сортировку данных
- Проверить функциональность отправки сообщений/обратной связи
2. Чек-лист UI/UX тестирования
- Проверить соответствие дизайна макетам
- Протестировать читаемость текста и контраст
- Оценить интуитивность навигации
- Проверить отзывчивость интерактивных элементов
- Оценить логичность пользовательского пути
- Проверить консистентность элементов интерфейса
3. Чек-лист тестирования адаптивности
- Проверить отображение на десктопных разрешениях (1920×1080, 1366×768)
- Протестировать на планшетных разрешениях (768×1024)
- Проверить адаптацию на мобильных разрешениях (375×667, 360×640)
- Протестировать изменение ориентации устройства (портретная/ландшафтная)
- Проверить масштабирование контента
4. Чек-лист кроссбраузерного тестирования
|Браузер
|Версии
|Ключевые проверки
|Chrome
|Последняя, Последняя-1
|Рендеринг, JS функциональность, формы
|Firefox
|Последняя, Последняя-1
|CSS отображение, анимации, шрифты
|Safari
|Последняя, Последняя-1
|Работа с WebKit особенностями, формы
|Edge
|Последняя
|Общая функциональность, специфичные MS компоненты
5. Чек-лист тестирования производительности
- Измерить время загрузки главной страницы (целевое значение < 3с)
- Проверить время отклика сервера на запросы API
- Оценить скорость загрузки изображений и медиа-контента
- Протестировать поведение при пиковых нагрузках
- Проверить скорость отображения контента (FCP, LCP)
6. Чек-лист тестирования безопасности
- Проверить наличие HTTPS и корректность SSL-сертификата
- Протестировать защиту от SQL-инъекций
- Проверить защиту от XSS-атак
- Оценить защиту данных пользователя
- Протестировать параметры cookie (Secure, HttpOnly флаги)
7. Чек-лист тестирования SEO
- Проверить наличие и корректность мета-тегов
- Протестировать структуру URL
- Проверить наличие и правильность структуры h1-h6 заголовков
- Оценить скорость загрузки страниц
- Проверить наличие и корректность sitemap.xml
- Протестировать наличие alt-атрибутов у изображений
8. Чек-лист тестирования доступности (Accessibility)
- Проверить наличие alt-текстов для изображений
- Протестировать навигацию с помощью клавиатуры
- Проверить контрастность текста и фона
- Оценить доступность для скринридеров
- Протестировать наличие ARIA-атрибутов
9. Чек-лист тестирования форм
- Проверить валидацию полей ввода
- Протестировать сообщения об ошибках
- Проверить обработку пустых полей
- Протестировать отправку формы с корректными данными
- Проверить защиту от спама (CAPTCHA)
10. Чек-лист тестирования корзины и оплаты (для e-commerce)
- Проверить добавление товаров в корзину
- Протестировать изменение количества товаров
- Проверить расчет итоговой стоимости с учетом скидок
- Протестировать процесс оформления заказа
- Проверить интеграцию с платежными системами
11. Чек-лист тестирования интеграций
- Проверить работу API интеграций
- Протестировать обмен данными с внешними сервисами
- Проверить работу виджетов социальных сетей
- Протестировать интеграцию с системами аналитики
12. Чек-лист тестирования поиска
- Проверить поиск по точному совпадению
- Протестировать поиск по частичному совпадению
- Проверить обработку опечаток
- Протестировать фильтрацию результатов поиска
- Проверить релевантность результатов
13. Чек-лист тестирования контента
- Проверить орфографию и пунктуацию
- Протестировать отображение специальных символов
- Проверить соответствие контента целевой аудитории
- Протестировать мультимедиа контент (видео, аудио)
14. Чек-лист тестирования кэширования
- Проверить кэширование статического контента
- Протестировать обновление кэша при изменении данных
- Проверить работу сайта после очистки кэша
- Протестировать поведение при отключенном кэшировании
15. Чек-лист регрессионного тестирования
- Проверить работу ключевых функций после обновлений
- Протестировать взаимодействие новых и существующих модулей
- Проверить отсутствие регрессии в ранее исправленных багах
- Протестировать производительность после внесения изменений
Эти чек-листы представляют базовый набор проверок для каждого типа тестирования. Для максимальной эффективности рекомендую адаптировать их под специфику вашего проекта, добавляя или удаляя пункты в соответствии с требованиями.
Как составить эффективный тест-план для проверки веб-проекта
Разработка качественного тест-плана — фундамент успешного тестирования любого веб-проекта. Тест-план отличается от чек-листа более глобальным подходом, определяя стратегию, ресурсы и сроки всего процесса тестирования. 📝
Эффективный тест-план для проверки веб-проекта должен включать следующие компоненты:
- Введение и цели тестирования — четкое определение того, что именно тестируется и каких результатов необходимо достичь
- Объем тестирования — перечисление всех функциональностей и компонентов, подлежащих проверке
- Стратегия тестирования — описание подходов и методов, которые будут применяться
- Ресурсы — список необходимых человеческих ресурсов, оборудования и инструментов
- График тестирования — временные рамки для каждого этапа тестирования
- Критерии входа/выхода — условия, при которых тестирование начинается и завершается
- Процедуры отчетности — методика документирования результатов и найденных дефектов
- Управление рисками — идентификация потенциальных проблем и план действий при их возникновении
Михаил Корнеев, QA Team Lead Мой самый ценный урок в составлении тест-планов пришел после провального запуска сервиса бронирования. Команда подготовила детальный тест-план, охватывающий все аспекты функциональности, но мы полностью проигнорировали нагрузочное тестирование.
В первый час после запуска сервис посетило в 5 раз больше пользователей, чем мы прогнозировали. Система рухнула, а восстановление заняло 14 часов. Подсчитанные потери — около 240 000 рублей и серьезный удар по репутации.
Теперь я использую матрицу приоритизации тестирования, где на пересечении критичности функции и вероятности ее использования определяется интенсивность тестирования. Это позволяет распределить ресурсы оптимальным образом и не упустить критические сценарии. С внедрением этого подхода количество инцидентов в production снизилось на 78%.
При разработке тест-плана для веб-проекта рекомендую следовать следующему пошаговому алгоритму:
|Этап
|Действия
|Результат
|Анализ требований
|Изучение документации, интервью с заинтересованными лицами
|Понимание функциональности и ожиданий
|Определение объема
|Выявление компонентов для тестирования, установка приоритетов
|Структурированный список элементов для проверки
|Выбор стратегии
|Определение типов тестирования, методологий и инструментов
|Комплексный подход к проверке
|Расчет ресурсов
|Оценка необходимого времени, специалистов и оборудования
|Ресурсный план тестирования
|Создание графика
|Разбиение процесса на этапы, определение сроков
|Временная линия тестирования
|Разработка чек-листов
|Составление детальных списков проверок для каждого компонента
|Готовые чек-листы тестирования
|Настройка отчетности
|Определение форматов и каналов коммуникации о результатах
|Система отслеживания прогресса
Критически важно адаптировать тест-план для тестирования сайта под специфику проекта. Универсальные шаблоны могут служить основой, но требуют кастомизации для максимальной эффективности. Особое внимание уделите определению критериев успешного тестирования — четкие метрики помогут объективно оценить качество продукта.
Пример критериев успешного тестирования веб-сайта:
- Все высокоприоритетные функции работают без критических багов
- Производительность: время загрузки главной страницы ≤ 2,5 секунды
- Покрытие тестами: ≥ 90% пользовательских сценариев протестировано
- Кроссбраузерность: корректная работа в 5 основных браузерах
- Безопасность: отсутствие уязвимостей критического и высокого уровня
Помните, что эффективный тест-план — это живой документ, который должен обновляться по мере развития проекта и выявления новых рисков. Регулярный пересмотр и корректировка тест-плана — признак зрелого процесса обеспечения качества.
Автоматизированное vs ручное тестирование: когда что применять
Выбор между автоматизированным и ручным тестированием часто вызывает дискуссии в команде разработки. Каждый подход имеет свои преимущества и ограничения, и грамотное сочетание обоих методов — ключ к эффективному обеспечению качества веб-проекта. 🤖👨💻
Давайте рассмотрим сравнительную характеристику обоих методов:
|Критерий
|Автоматизированное тестирование
|Ручное тестирование
|Скорость выполнения
|Высокая — возможность выполнения тысяч тестов за короткое время
|Низкая — ограничена человеческими ресурсами
|Начальные затраты
|Высокие — требует времени на разработку и настройку тестов
|Низкие — можно начать немедленно
|Повторяемость
|Отличная — идентичное выполнение при каждом запуске
|Средняя — возможны различия в выполнении между тестировщиками
|Адаптивность
|Низкая — требует обновления скриптов при изменении интерфейса
|Высокая — легко адаптируется к изменениям
|Обнаружение UX проблем
|Низкая — ограничена заданными сценариями
|Высокая — позволяет обнаружить проблемы с пользовательским опытом
|Масштабируемость
|Высокая — легко масштабируется на большие проекты
|Низкая — требует пропорционального увеличения команды
|Поддержка
|Требует постоянного обновления при изменении функциональности
|Не требует обновления тестовой документации
Когда применять автоматизированное тестирование:
- Регрессионное тестирование — для регулярной проверки существующей функциональности
- Нагрузочное тестирование — для оценки производительности при высоких нагрузках
- Повторяющиеся тесты — для часто выполняемых однотипных проверок
- Кроссбраузерное тестирование — для автоматической проверки в разных браузерах
- Дымовое тестирование — для быстрой проверки основной функциональности после деплоя
Когда применять ручное тестирование:
- Исследовательское тестирование — для поиска неочевидных багов и проблем
- UX/UI тестирование — для оценки пользовательского опыта
- Ad-hoc тестирование — для спонтанных проверок без предварительного планирования
- Тестирование новой функциональности — перед автоматизацией неустойчивых компонентов
- Тестирование доступности — для оценки удобства использования людьми с ограниченными возможностями
Оптимальным решением является гибридный подход, где автоматизация применяется для стабильных, часто повторяющихся тестов, а ручное тестирование — для исследовательской работы и оценки пользовательского опыта.
При выборе инструментов для автоматизации тестирования веб-сайтов обратите внимание на следующие решения:
- Selenium — универсальный инструмент для функционального тестирования веб-приложений
- Cypress — современный фреймворк для End-to-End тестирования с понятным API
- Playwright — новый инструмент от Microsoft для надежного кроссбраузерного тестирования
- JMeter — мощное решение для нагрузочного тестирования
- TestCafe — решение для тестирования без установки WebDriver
Для эффективного внедрения автоматизированного тестирования в процесс разработки веб-сайта рекомендую следовать принципу пирамиды автоматизации, где наибольшее покрытие обеспечивается модульными тестами, меньшее — интеграционными, и наименьшее — UI-тестами.
Помните: автоматизация — не самоцель, а инструмент повышения эффективности. Начинайте с автоматизации наиболее стабильных и критичных функций, постепенно расширяя покрытие по мере развития проекта.
Типичные ошибки при тестировании сайта и способы их избежать
Даже опытные тестировщики иногда допускают просчеты, которые могут существенно снизить эффективность проверки качества веб-проекта. Понимание этих типичных ошибок и методов их предотвращения — важный шаг к совершенствованию процесса тестирования. ⚠️
1. Недостаточное планирование тестирования
Ошибка: Приступать к тестированию без четкого плана, структуры и приоритизации проверок.
Решение: Разработайте детальный тест-план с указанием объема тестирования, приоритетов, критериев входа/выхода и необходимых ресурсов. Используйте подход risk-based testing для определения наиболее критичных областей.
2. Игнорирование мобильного тестирования
Ошибка: Фокусироваться только на десктопной версии сайта, в то время как более 50% трафика может приходить с мобильных устройств.
Решение: Включите в тест-план обязательную проверку мобильной версии или адаптивности сайта. Используйте реальные устройства и эмуляторы для тестирования различных разрешений экрана и версий операционных систем.
3. Пренебрежение кроссбраузерным тестированием
Ошибка: Тестирование только в одном браузере, что приводит к пропуску ошибок рендеринга и функциональности в других браузерах.
Решение: Определите целевые браузеры на основе аналитики аудитории и обеспечьте тестирование во всех основных браузерах. Используйте сервисы типа BrowserStack или LambdaTest для доступа к различным браузерам и их версиям.
4. Отсутствие тестирования производительности
Ошибка: Игнорирование проверки скорости загрузки и отзывчивости сайта, что может привести к высокому показателю отказов.
Решение: Включите измерение ключевых метрик производительности (LCP, FID, CLS) в стандартный процесс тестирования. Используйте инструменты как Lighthouse, WebPageTest или GTmetrix для объективной оценки.
5. Недостаточное внимание к безопасности
Ошибка: Пропуск проверок безопасности, что может привести к утечкам данных и взлому сайта.
Решение: Внедрите базовые проверки безопасности в регулярный процесс тестирования, включая проверку на XSS-уязвимости, SQL-инъекции и корректность настроек HTTPS. Для крупных проектов рассмотрите привлечение специалистов по безопасности.
6. Отсутствие тестирования с реальными данными
Ошибка: Использование только тестовых данных, которые не отражают реальные сценарии использования.
Решение: Создайте набор тестовых данных, максимально приближенных к реальным пользовательским данным (с учетом требований GDPR и других нормативов). Проводите тестирование с учетом граничных и экстремальных значений.
7. Пренебрежение тестированием контента
Ошибка: Фокус только на функциональности без проверки качества контента, что может привести к опечаткам, неработающим ссылкам и проблемам с SEO.
Решение: Включите в чек-лист проверку орфографии, актуальность информации, корректность метаданных и структуры контента. Используйте инструменты для автоматической проверки орфографии и битых ссылок.
8. Игнорирование пользовательских сценариев
Ошибка: Тестирование отдельных функций без проверки их взаимодействия в рамках пользовательских путей.
Решение: Разработайте и тестируйте сквозные пользовательские сценарии, отражающие реальное взаимодействие пользователей с сайтом. Используйте данные аналитики для определения наиболее важных пользовательских путей.
9. Отсутствие регрессионного тестирования
Ошибка: Пропуск повторной проверки ранее работавшей функциональности после внесения изменений.
Решение: Внедрите обязательное регрессионное тестирование после каждого значительного обновления. Автоматизируйте критические проверки для ускорения процесса.
10. Неэффективный процесс отчетности о дефектах
Ошибка: Неполное или неструктурированное документирование найденных дефектов, что затрудняет их воспроизведение и исправление.
Решение: Внедрите стандартизированный формат баг-репортов, включающий шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, приоритет и серьезность дефекта, скриншоты или видео. Используйте специализированные инструменты для управления дефектами.
Избегая эти распространенные ошибки, вы значительно повысите качество тестирования и, соответственно, конечного продукта. Помните, что тестирование — это не просто поиск ошибок, а обеспечение качественного пользовательского опыта.
Эффективное тестирование сайта — это не просто набор действий, а стратегический процесс, интегрированный на каждом этапе разработки. Используя структурированные чек-листы, сбалансированно применяя автоматизацию и ручное тестирование, избегая типичных ошибок, вы превращаете тестирование из формального этапа в мощный инструмент повышения качества. Помните: каждый непроверенный элемент — это потенциальный риск для вашего бизнеса и удовлетворенности пользователей. Инвестируйте в качественное тестирование сегодня, чтобы избежать дорогостоящих исправлений завтра.
Читайте также
Фёдор Зимин
разработчик Unity