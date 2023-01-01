Проверенные чек-листы тестирования сайта: избегаем ошибок

Для кого эта статья:

Разработчики и тестировщики веб-сайтов

Менеджеры проектов и команды по обеспечению качества

Владельцы бизнеса и стартапов, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта Каждый запуск нового сайта или обновления без тщательного тестирования — это рулетка, где ставкой служит репутация вашего бренда. 61% пользователей покидают сайт при обнаружении ошибок, а 40% больше никогда не вернутся. При этом систематический подход с использованием чек-листов сокращает количество критических багов на 78% и экономит до 30% бюджета на последующих исправлениях. Готовы превратить процесс тестирования из хаотичного поиска проблем в отлаженную систему гарантии качества? 🔍

Что такое чек-лист тестирования сайта и зачем он нужен

Чек-лист тестирования сайта — это структурированный документ, содержащий перечень проверок, которые необходимо выполнить для подтверждения корректной работы веб-ресурса. В отличие от тест-кейсов, чек-листы не содержат подробных шагов и ожидаемых результатов, а предлагают лаконичные пункты для проверки определённых функций или элементов.

Значение чек-листов в процессе разработки сложно переоценить:

Систематизация процесса тестирования — уменьшение вероятности упустить критические компоненты

Стандартизация подхода — все тестировщики следуют единому плану проверок

Экономия времени — до 40% сокращения временных затрат на повторное тестирование

Документирование процесса — возможность отслеживать прогресс и историю тестирования

Обнаружение регрессий — сравнение результатов с предыдущими тестированиями

Корректно составленный чек-лист тестирования сайта становится гарантом качества, позволяющим сократить количество итераций разработки и ускорить выход продукта на рынок.

Анна Соколова, Lead QA Engineer Однажды наша команда запустила крупный e-commerce проект без структурированного чек-листа тестирования. Мы использовали хаотичный подход "проверить все что можно" и, конечно, пропустили критический баг в процессе оформления заказа. В первый же день после запуска клиент потерял около 30% конверсий, поскольку пользователи не могли завершить покупку при определенных условиях. После этого фиаско мы разработали детальный чек-лист с более чем 200 пунктами проверок, охватывающих все критические пути пользователей. На следующем релизе мы обнаружили и устранили 17 потенциальных багов еще до запуска. С тех пор я никогда не начинаю тестирование без чек-листа — это как выходить в открытое море без компаса.

При разработке чек-листа тестирования веб-сайта важно учитывать все аспекты пользовательского опыта, от функциональности до производительности. Эффективный чек-лист должен быть:

Исчерпывающим — охватывать все критические функциональности сайта

Приоритизированным — выделять наиболее важные проверки

Адаптивным — легко модифицируемым под изменения требований

Понятным — доступным для всех участников команды

Измеримым — содержать критерии успешного прохождения тестов

15 готовых чек-листов для разных типов тестирования сайта

Предлагаю 15 специализированных чек-листов, готовых к применению для разных аспектов тестирования вашего веб-ресурса. Каждый из них фокусируется на определенной области и может быть адаптирован под специфику вашего проекта. 🧪

1. Чек-лист функционального тестирования

Проверить работу всех форм ввода данных

Протестировать функционал авторизации и регистрации

Проверить корректность отображения контента

Протестировать работу корзины и оформления заказа (для e-commerce)

Проверить работу поиска по сайту

Протестировать фильтрацию и сортировку данных

Проверить функциональность отправки сообщений/обратной связи

2. Чек-лист UI/UX тестирования

Проверить соответствие дизайна макетам

Протестировать читаемость текста и контраст

Оценить интуитивность навигации

Проверить отзывчивость интерактивных элементов

Оценить логичность пользовательского пути

Проверить консистентность элементов интерфейса

3. Чек-лист тестирования адаптивности

Проверить отображение на десктопных разрешениях (1920×1080, 1366×768)

Протестировать на планшетных разрешениях (768×1024)

Проверить адаптацию на мобильных разрешениях (375×667, 360×640)

Протестировать изменение ориентации устройства (портретная/ландшафтная)

Проверить масштабирование контента

4. Чек-лист кроссбраузерного тестирования

Браузер Версии Ключевые проверки Chrome Последняя, Последняя-1 Рендеринг, JS функциональность, формы Firefox Последняя, Последняя-1 CSS отображение, анимации, шрифты Safari Последняя, Последняя-1 Работа с WebKit особенностями, формы Edge Последняя Общая функциональность, специфичные MS компоненты

5. Чек-лист тестирования производительности

Измерить время загрузки главной страницы (целевое значение < 3с)

Проверить время отклика сервера на запросы API

Оценить скорость загрузки изображений и медиа-контента

Протестировать поведение при пиковых нагрузках

Проверить скорость отображения контента (FCP, LCP)

6. Чек-лист тестирования безопасности

Проверить наличие HTTPS и корректность SSL-сертификата

Протестировать защиту от SQL-инъекций

Проверить защиту от XSS-атак

Оценить защиту данных пользователя

Протестировать параметры cookie (Secure, HttpOnly флаги)

7. Чек-лист тестирования SEO

Проверить наличие и корректность мета-тегов

Протестировать структуру URL

Проверить наличие и правильность структуры h1-h6 заголовков

Оценить скорость загрузки страниц

Проверить наличие и корректность sitemap.xml

Протестировать наличие alt-атрибутов у изображений

8. Чек-лист тестирования доступности (Accessibility)

Проверить наличие alt-текстов для изображений

Протестировать навигацию с помощью клавиатуры

Проверить контрастность текста и фона

Оценить доступность для скринридеров

Протестировать наличие ARIA-атрибутов

9. Чек-лист тестирования форм

Проверить валидацию полей ввода

Протестировать сообщения об ошибках

Проверить обработку пустых полей

Протестировать отправку формы с корректными данными

Проверить защиту от спама (CAPTCHA)

10. Чек-лист тестирования корзины и оплаты (для e-commerce)

Проверить добавление товаров в корзину

Протестировать изменение количества товаров

Проверить расчет итоговой стоимости с учетом скидок

Протестировать процесс оформления заказа

Проверить интеграцию с платежными системами

11. Чек-лист тестирования интеграций

Проверить работу API интеграций

Протестировать обмен данными с внешними сервисами

Проверить работу виджетов социальных сетей

Протестировать интеграцию с системами аналитики

12. Чек-лист тестирования поиска

Проверить поиск по точному совпадению

Протестировать поиск по частичному совпадению

Проверить обработку опечаток

Протестировать фильтрацию результатов поиска

Проверить релевантность результатов

13. Чек-лист тестирования контента

Проверить орфографию и пунктуацию

Протестировать отображение специальных символов

Проверить соответствие контента целевой аудитории

Протестировать мультимедиа контент (видео, аудио)

14. Чек-лист тестирования кэширования

Проверить кэширование статического контента

Протестировать обновление кэша при изменении данных

Проверить работу сайта после очистки кэша

Протестировать поведение при отключенном кэшировании

15. Чек-лист регрессионного тестирования

Проверить работу ключевых функций после обновлений

Протестировать взаимодействие новых и существующих модулей

Проверить отсутствие регрессии в ранее исправленных багах

Протестировать производительность после внесения изменений

Эти чек-листы представляют базовый набор проверок для каждого типа тестирования. Для максимальной эффективности рекомендую адаптировать их под специфику вашего проекта, добавляя или удаляя пункты в соответствии с требованиями.

Как составить эффективный тест-план для проверки веб-проекта

Разработка качественного тест-плана — фундамент успешного тестирования любого веб-проекта. Тест-план отличается от чек-листа более глобальным подходом, определяя стратегию, ресурсы и сроки всего процесса тестирования. 📝

Эффективный тест-план для проверки веб-проекта должен включать следующие компоненты:

Введение и цели тестирования — четкое определение того, что именно тестируется и каких результатов необходимо достичь Объем тестирования — перечисление всех функциональностей и компонентов, подлежащих проверке Стратегия тестирования — описание подходов и методов, которые будут применяться Ресурсы — список необходимых человеческих ресурсов, оборудования и инструментов График тестирования — временные рамки для каждого этапа тестирования Критерии входа/выхода — условия, при которых тестирование начинается и завершается Процедуры отчетности — методика документирования результатов и найденных дефектов Управление рисками — идентификация потенциальных проблем и план действий при их возникновении

Михаил Корнеев, QA Team Lead Мой самый ценный урок в составлении тест-планов пришел после провального запуска сервиса бронирования. Команда подготовила детальный тест-план, охватывающий все аспекты функциональности, но мы полностью проигнорировали нагрузочное тестирование. В первый час после запуска сервис посетило в 5 раз больше пользователей, чем мы прогнозировали. Система рухнула, а восстановление заняло 14 часов. Подсчитанные потери — около 240 000 рублей и серьезный удар по репутации. Теперь я использую матрицу приоритизации тестирования, где на пересечении критичности функции и вероятности ее использования определяется интенсивность тестирования. Это позволяет распределить ресурсы оптимальным образом и не упустить критические сценарии. С внедрением этого подхода количество инцидентов в production снизилось на 78%.

При разработке тест-плана для веб-проекта рекомендую следовать следующему пошаговому алгоритму:

Этап Действия Результат Анализ требований Изучение документации, интервью с заинтересованными лицами Понимание функциональности и ожиданий Определение объема Выявление компонентов для тестирования, установка приоритетов Структурированный список элементов для проверки Выбор стратегии Определение типов тестирования, методологий и инструментов Комплексный подход к проверке Расчет ресурсов Оценка необходимого времени, специалистов и оборудования Ресурсный план тестирования Создание графика Разбиение процесса на этапы, определение сроков Временная линия тестирования Разработка чек-листов Составление детальных списков проверок для каждого компонента Готовые чек-листы тестирования Настройка отчетности Определение форматов и каналов коммуникации о результатах Система отслеживания прогресса

Критически важно адаптировать тест-план для тестирования сайта под специфику проекта. Универсальные шаблоны могут служить основой, но требуют кастомизации для максимальной эффективности. Особое внимание уделите определению критериев успешного тестирования — четкие метрики помогут объективно оценить качество продукта.

Пример критериев успешного тестирования веб-сайта:

Все высокоприоритетные функции работают без критических багов

Производительность: время загрузки главной страницы ≤ 2,5 секунды

Покрытие тестами: ≥ 90% пользовательских сценариев протестировано

Кроссбраузерность: корректная работа в 5 основных браузерах

Безопасность: отсутствие уязвимостей критического и высокого уровня

Помните, что эффективный тест-план — это живой документ, который должен обновляться по мере развития проекта и выявления новых рисков. Регулярный пересмотр и корректировка тест-плана — признак зрелого процесса обеспечения качества.

Автоматизированное vs ручное тестирование: когда что применять

Выбор между автоматизированным и ручным тестированием часто вызывает дискуссии в команде разработки. Каждый подход имеет свои преимущества и ограничения, и грамотное сочетание обоих методов — ключ к эффективному обеспечению качества веб-проекта. 🤖👨‍💻

Давайте рассмотрим сравнительную характеристику обоих методов:

Критерий Автоматизированное тестирование Ручное тестирование Скорость выполнения Высокая — возможность выполнения тысяч тестов за короткое время Низкая — ограничена человеческими ресурсами Начальные затраты Высокие — требует времени на разработку и настройку тестов Низкие — можно начать немедленно Повторяемость Отличная — идентичное выполнение при каждом запуске Средняя — возможны различия в выполнении между тестировщиками Адаптивность Низкая — требует обновления скриптов при изменении интерфейса Высокая — легко адаптируется к изменениям Обнаружение UX проблем Низкая — ограничена заданными сценариями Высокая — позволяет обнаружить проблемы с пользовательским опытом Масштабируемость Высокая — легко масштабируется на большие проекты Низкая — требует пропорционального увеличения команды Поддержка Требует постоянного обновления при изменении функциональности Не требует обновления тестовой документации

Когда применять автоматизированное тестирование:

Регрессионное тестирование — для регулярной проверки существующей функциональности

— для регулярной проверки существующей функциональности Нагрузочное тестирование — для оценки производительности при высоких нагрузках

— для оценки производительности при высоких нагрузках Повторяющиеся тесты — для часто выполняемых однотипных проверок

— для часто выполняемых однотипных проверок Кроссбраузерное тестирование — для автоматической проверки в разных браузерах

— для автоматической проверки в разных браузерах Дымовое тестирование — для быстрой проверки основной функциональности после деплоя

Когда применять ручное тестирование:

Исследовательское тестирование — для поиска неочевидных багов и проблем

— для поиска неочевидных багов и проблем UX/UI тестирование — для оценки пользовательского опыта

— для оценки пользовательского опыта Ad-hoc тестирование — для спонтанных проверок без предварительного планирования

— для спонтанных проверок без предварительного планирования Тестирование новой функциональности — перед автоматизацией неустойчивых компонентов

— перед автоматизацией неустойчивых компонентов Тестирование доступности — для оценки удобства использования людьми с ограниченными возможностями

Оптимальным решением является гибридный подход, где автоматизация применяется для стабильных, часто повторяющихся тестов, а ручное тестирование — для исследовательской работы и оценки пользовательского опыта.

При выборе инструментов для автоматизации тестирования веб-сайтов обратите внимание на следующие решения:

Selenium — универсальный инструмент для функционального тестирования веб-приложений

— универсальный инструмент для функционального тестирования веб-приложений Cypress — современный фреймворк для End-to-End тестирования с понятным API

— современный фреймворк для End-to-End тестирования с понятным API Playwright — новый инструмент от Microsoft для надежного кроссбраузерного тестирования

— новый инструмент от Microsoft для надежного кроссбраузерного тестирования JMeter — мощное решение для нагрузочного тестирования

— мощное решение для нагрузочного тестирования TestCafe — решение для тестирования без установки WebDriver

Для эффективного внедрения автоматизированного тестирования в процесс разработки веб-сайта рекомендую следовать принципу пирамиды автоматизации, где наибольшее покрытие обеспечивается модульными тестами, меньшее — интеграционными, и наименьшее — UI-тестами.

Помните: автоматизация — не самоцель, а инструмент повышения эффективности. Начинайте с автоматизации наиболее стабильных и критичных функций, постепенно расширяя покрытие по мере развития проекта.

Типичные ошибки при тестировании сайта и способы их избежать

Даже опытные тестировщики иногда допускают просчеты, которые могут существенно снизить эффективность проверки качества веб-проекта. Понимание этих типичных ошибок и методов их предотвращения — важный шаг к совершенствованию процесса тестирования. ⚠️

1. Недостаточное планирование тестирования

Ошибка: Приступать к тестированию без четкого плана, структуры и приоритизации проверок.

Решение: Разработайте детальный тест-план с указанием объема тестирования, приоритетов, критериев входа/выхода и необходимых ресурсов. Используйте подход risk-based testing для определения наиболее критичных областей.

2. Игнорирование мобильного тестирования

Ошибка: Фокусироваться только на десктопной версии сайта, в то время как более 50% трафика может приходить с мобильных устройств.

Решение: Включите в тест-план обязательную проверку мобильной версии или адаптивности сайта. Используйте реальные устройства и эмуляторы для тестирования различных разрешений экрана и версий операционных систем.

3. Пренебрежение кроссбраузерным тестированием

Ошибка: Тестирование только в одном браузере, что приводит к пропуску ошибок рендеринга и функциональности в других браузерах.

Решение: Определите целевые браузеры на основе аналитики аудитории и обеспечьте тестирование во всех основных браузерах. Используйте сервисы типа BrowserStack или LambdaTest для доступа к различным браузерам и их версиям.

4. Отсутствие тестирования производительности

Ошибка: Игнорирование проверки скорости загрузки и отзывчивости сайта, что может привести к высокому показателю отказов.

Решение: Включите измерение ключевых метрик производительности (LCP, FID, CLS) в стандартный процесс тестирования. Используйте инструменты как Lighthouse, WebPageTest или GTmetrix для объективной оценки.

5. Недостаточное внимание к безопасности

Ошибка: Пропуск проверок безопасности, что может привести к утечкам данных и взлому сайта.

Решение: Внедрите базовые проверки безопасности в регулярный процесс тестирования, включая проверку на XSS-уязвимости, SQL-инъекции и корректность настроек HTTPS. Для крупных проектов рассмотрите привлечение специалистов по безопасности.

6. Отсутствие тестирования с реальными данными

Ошибка: Использование только тестовых данных, которые не отражают реальные сценарии использования.

Решение: Создайте набор тестовых данных, максимально приближенных к реальным пользовательским данным (с учетом требований GDPR и других нормативов). Проводите тестирование с учетом граничных и экстремальных значений.

7. Пренебрежение тестированием контента

Ошибка: Фокус только на функциональности без проверки качества контента, что может привести к опечаткам, неработающим ссылкам и проблемам с SEO.

Решение: Включите в чек-лист проверку орфографии, актуальность информации, корректность метаданных и структуры контента. Используйте инструменты для автоматической проверки орфографии и битых ссылок.

8. Игнорирование пользовательских сценариев

Ошибка: Тестирование отдельных функций без проверки их взаимодействия в рамках пользовательских путей.

Решение: Разработайте и тестируйте сквозные пользовательские сценарии, отражающие реальное взаимодействие пользователей с сайтом. Используйте данные аналитики для определения наиболее важных пользовательских путей.

9. Отсутствие регрессионного тестирования

Ошибка: Пропуск повторной проверки ранее работавшей функциональности после внесения изменений.

Решение: Внедрите обязательное регрессионное тестирование после каждого значительного обновления. Автоматизируйте критические проверки для ускорения процесса.

10. Неэффективный процесс отчетности о дефектах

Ошибка: Неполное или неструктурированное документирование найденных дефектов, что затрудняет их воспроизведение и исправление.

Решение: Внедрите стандартизированный формат баг-репортов, включающий шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, приоритет и серьезность дефекта, скриншоты или видео. Используйте специализированные инструменты для управления дефектами.

Избегая эти распространенные ошибки, вы значительно повысите качество тестирования и, соответственно, конечного продукта. Помните, что тестирование — это не просто поиск ошибок, а обеспечение качественного пользовательского опыта.

Эффективное тестирование сайта — это не просто набор действий, а стратегический процесс, интегрированный на каждом этапе разработки. Используя структурированные чек-листы, сбалансированно применяя автоматизацию и ручное тестирование, избегая типичных ошибок, вы превращаете тестирование из формального этапа в мощный инструмент повышения качества. Помните: каждый непроверенный элемент — это потенциальный риск для вашего бизнеса и удовлетворенности пользователей. Инвестируйте в качественное тестирование сегодня, чтобы избежать дорогостоящих исправлений завтра.

