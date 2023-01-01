Учебный отпуск для совместителей: права, оформление, нюансы

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Для кого эта статья:

Работники, совмещающие работу и учебу

HR-менеджеры и специалисты по трудовому праву

Студенты и аспиранты, работающие по совместительству Совмещение работы и учебы требует четкого понимания своих прав — особенно когда вы трудитесь не только на основной работе, но и по совместительству. Многие совместители не решаются запрашивать учебный отпуск, опасаясь отказа или потери дохода. Между тем, российское законодательство четко регулирует эти вопросы, предоставляя гарантии и работникам-совместителям. Давайте разберемся, какие законные права на учебный отпуск имеют совместители и как правильно его оформить, чтобы избежать конфликтов с работодателем. 📚💼

Учебный отпуск при совместительстве: основные положения

Учебный отпуск для совместителей — это время, предоставляемое работнику для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы при получении образования соответствующего уровня. Часто совместители сталкиваются с непониманием: имеют ли они такое же право на учебный отпуск, как и основные сотрудники? Ответ однозначен: да, имеют, но с определенными нюансами.

Ключевые моменты, которые нужно знать о учебном отпуске при совместительстве:

Совместитель вправе получить учебный отпуск на каждом месте работы

Продолжительность отпуска зависит от уровня получаемого образования и этапа обучения

Не все учебные отпуска подлежат оплате

Есть различия в порядке предоставления отпуска для внутренних и внешних совместителей

Анна Воронцова, HR-директор Однажды к нам в компанию пришла работать Елена — специалист отдела продаж, которая параллельно училась в магистратуре. На основном месте работы она уже оформила учебный отпуск для сдачи сессии, но у нас, как совместитель, сомневалась в своем праве. Когда она обратилась ко мне, я обнаружила, что многие HR-специалисты неправильно трактуют закон, считая, что совместителям учебный отпуск не положен вовсе или положен только по основному месту работы. Мы изучили нормативную базу и предоставили Елене положенный отпуск. Важно: ей пришлось предоставить справку-вызов отдельно нам, как работодателю по совместительству. Это стандартная практика, которую нужно учитывать и работникам, и HR-специалистам.

Для работодателей предоставление учебного отпуска совместителю — не право, а обязанность при соблюдении работником всех условий. Отказ может быть обжалован в трудовой инспекции или суде, что чревато штрафами и административной ответственностью.

Тип совместительства Право на учебный отпуск Особенности оформления Внешнее совместительство Полное право на всех местах работы Требуется отдельная справка-вызов для каждого работодателя Внутреннее совместительство Полное право Оформляется единый отпуск, охватывающий обе должности

Правовая база предоставления учебных отпусков совместителям

Правовое регулирование учебных отпусков для совместителей основывается на нескольких ключевых нормативных актах. Главный из них — Трудовой кодекс РФ, который содержит специальные главы, посвященные совместительству (глава 44) и гарантиям работникам, совмещающим работу с обучением (глава 26).

Основные правовые нормы, регулирующие предоставление учебных отпусков совместителям:

Статья 287 ТК РФ — устанавливает, что гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются работникам только по основному месту работы

Статья 177 ТК РФ — определяет порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования

Статьи 173-176 ТК РФ — регламентируют предоставление гарантий и компенсаций работникам, получающим образование разных уровней

При толковании статьи 287 ТК РФ необходимо учитывать, что она ограничивает только оплату учебного отпуска по месту совместительства, но не само право на отпуск. Таким образом, совместитель имеет право на учебный отпуск на всех местах работы, но оплачиваться этот отпуск будет только по основному месту работы.

Сергей Матвеев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент Алексей, работавший экономистом в двух организациях. На дополнительной работе ему отказали в предоставлении учебного отпуска, ссылаясь на ст. 287 ТК РФ. HR-менеджер интерпретировал норму так, что совместителю вообще не положен учебный отпуск. Мы подготовили официальное обращение к работодателю с разъяснением, что ст. 287 ТК РФ ограничивает только оплату отпуска, но не право на его получение. После нашего вмешательства работодатель предоставил отпуск, но без сохранения заработной платы, что полностью соответствует закону. Этот случай показывает, как важно правильно трактовать нормы трудового законодательства и отстаивать свои права, опираясь на точные формулировки закона.

Дополнительные нормативные акты, которые могут влиять на предоставление учебных отпусков:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" (в части оформления документов)

Письма и разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ

Отличия в учебных отпусках на основной работе и совместительстве

Ключевое различие между учебными отпусками на основной работе и по совместительству заключается в порядке их оплаты. Согласно трудовому законодательству, оплачиваемый учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы. По совместительству работник также имеет право на учебный отпуск, но без сохранения заработной платы.

Параметр Основное место работы Место совместительства Право на отпуск Да Да Оплата отпуска Сохраняется средний заработок Без сохранения заработной платы Документальное оформление Справка-вызов из учебного заведения Справка-вызов из учебного заведения (отдельный экземпляр) Продолжительность отпуска В соответствии с нормами ТК РФ для каждого уровня образования Аналогично основному месту работы

Еще одно важное отличие касается внутренних совместителей. Если работник трудится в одной организации как основной сотрудник и как совместитель, то учебный отпуск предоставляется ему одновременно по обеим должностям, но оплачивается только по основной.

Особенности предоставления учебных отпусков в зависимости от типа занятости:

Основное место работы: полный набор гарантий, включая сохранение среднего заработка

Внешнее совместительство: учебный отпуск предоставляется, но без оплаты

Внутреннее совместительство: учебный отпуск оформляется одновременно по обеим должностям, оплата производится только по основной

Продолжительность учебного отпуска одинакова как для основных работников, так и для совместителей и зависит от уровня получаемого образования и этапа обучения. Например, для промежуточной аттестации в вузе предоставляется до 40 календарных дней в учебном году, для государственной итоговой аттестации — до 4 месяцев.

Интересно отметить, что если работник обучается одновременно в нескольких образовательных учреждениях, то учебный отпуск ему предоставляется только в связи с обучением в одном из них (по выбору работника). Это правило действует как для основного места работы, так и для совместительства. 🎓

Порядок оформления учебного отпуска для совместителя

Процесс оформления учебного отпуска для совместителя имеет определенные особенности, но в целом схож с процедурой для основных работников. Важно соблюдать все формальности, чтобы избежать недоразумений и конфликтов с работодателем.

Пошаговый алгоритм оформления учебного отпуска для совместителя:

Получение справки-вызова из образовательного учреждения (необходимо запросить несколько экземпляров — по одному для каждого места работы) Написание заявления на предоставление учебного отпуска (с указанием конкретных дат и цели отпуска) Предоставление заявления и справки-вызова работодателю (не позднее чем за 2 недели до начала отпуска) Получение приказа о предоставлении учебного отпуска После завершения отпуска — предоставление работодателю справки-подтверждения об участии в сессии или иных учебных мероприятиях

Для внутренних совместителей процедура упрощается: достаточно одного комплекта документов, но в заявлении и приказе должны быть указаны обе должности сотрудника.

Важные нюансы, которые нужно учитывать при оформлении учебного отпуска:

В заявлении на учебный отпуск по месту совместительства рекомендуется указать, что отпуск предоставляется без сохранения заработной платы

Работодатель не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска при наличии корректно оформленной справки-вызова

Если даты учебного отпуска совпадают с ежегодным оплачиваемым отпуском, приоритет имеет учебный отпуск, а ежегодный переносится

При оформлении справки-вызова необходимо проверить все реквизиты образовательной организации и наличие подписей и печатей

Образец заявления на учебный отпуск по месту совместительства:

Генеральному директору ООО "Компания"

Иванову И.И.

от менеджера по продажам

Петрова П.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне учебный отпуск без сохранения заработной платы с 01.10.2023 по 14.10.2023 для прохождения промежуточной аттестации в Московском государственном университете.

Справка-вызов прилагается.

Дата, подпись

Правильное оформление документов при предоставлении учебного отпуска совместителю защищает интересы как работника, так и работодателя. Работник получает законное время для обучения, а работодатель соблюдает требования трудового законодательства и избегает потенциальных споров. 📝

Оплата и льготы при учебном отпуске для совместителей

Вопрос оплаты учебного отпуска для совместителей часто вызывает споры и непонимание. Главное правило, установленное статьей 287 ТК РФ: гарантии и компенсации, включая оплату учебного отпуска, предоставляются работнику только по основному месту работы.

Это означает, что совместитель имеет право на:

Оплачиваемый учебный отпуск по основному месту работы (с сохранением среднего заработка)

Неоплачиваемый учебный отпуск по месту совместительства (без сохранения заработной платы)

Однако, помимо самой оплаты отпуска, работникам, совмещающим работу с получением образования, могут предоставляться и другие льготы. Здесь важно разобраться, какие из них доступны совместителям.

Тип льготы По основному месту работы По месту совместительства Оплата проезда к месту обучения и обратно Один раз в учебном году (для определенных категорий обучающихся) Не предоставляется Сокращенная рабочая неделя Возможна с сохранением 50% среднего заработка Возможна без сохранения заработной платы Дополнительные выходные дни Предоставляются с оплатой Могут предоставляться без оплаты Оплата учебного отпуска В размере среднего заработка Не оплачивается

Продолжительность оплачиваемого учебного отпуска по основному месту работы зависит от уровня получаемого образования:

Для студентов вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура): – На период промежуточной аттестации — до 40 календарных дней в год – На период государственной итоговой аттестации — до 4 месяцев – Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы — до 4 месяцев

Для аспирантов и соискателей ученой степени: – Для сдачи кандидатских экзаменов — 30 календарных дней – Для завершения диссертации — 3 месяца

Для учащихся колледжей и техникумов: – На период промежуточной аттестации — до 30 календарных дней в год – На период государственной итоговой аттестации — до 2 месяцев

Эта же продолжительность применяется и для неоплачиваемого учебного отпуска по месту совместительства. Таким образом, совместитель имеет право отсутствовать на дополнительной работе столько же времени, сколько и на основной, но без сохранения заработной платы.

Некоторые работодатели могут предоставлять дополнительные льготы совместителям, обучающимся в образовательных учреждениях, закрепив их в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Например, частичную оплату учебного отпуска или компенсацию стоимости обучения. Однако это является правом, а не обязанностью работодателя.

В случае если работник является совместителем в нескольких организациях, он имеет право на неоплачиваемый учебный отпуск в каждой из них, предоставив отдельные справки-вызовы. 💰

Законодательство о труде гарантирует права работников на образование, включая совместителей. Учебный отпуск при совместительстве — это не привилегия, а законное право, которое необходимо правильно оформить. Помните, что главное отличие от основного места работы — отсутствие оплаты. В остальном процедура идентична. Работники кадровых служб должны четко разделять право на отпуск и право на его оплату, а совместители — своевременно оформлять все необходимые документы для беспроблемного получения учебного отпуска на всех местах работы.

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