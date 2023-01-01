Учебный отпуск для очников: как получить, оформить и оплатить

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Для кого эта статья:

Студенты очной формы обучения, совмещающие работу с учебой

HR-специалисты и работодатели, работающие с учебными отпуском

Юристы и специалисты по трудовому праву, заинтересованные в деталях законодательства Совмещать работу и очное обучение — задача не из простых. Когда приближается сессия, студенты сталкиваются с дилеммой: как не потерять рабочее место и успешно сдать экзамены? Именно здесь на помощь приходит учебный отпуск — специальный период освобождения от работы с сохранением определенных гарантий. Однако многие работающие студенты и даже HR-специалисты путаются в тонкостях его предоставления для очников. Разберемся, как правильно оформить такой отпуск и на какую оплату можно рассчитывать согласно актуальному законодательству. 📚💼

Что такое учебный отпуск для очников: особенности и нюансы

Учебный отпуск для студентов очной формы обучения — это дополнительное время, предоставляемое работнику для подготовки и прохождения промежуточной или итоговой аттестации в образовательном учреждении. Многие ошибочно полагают, что такой отпуск положен только заочникам, однако законодательство предусматривает определенные гарантии и для очников. 🎓

Главная особенность учебного отпуска для очников заключается в том, что он предоставляется при соблюдении ряда условий:

Трудовой договор должен быть официальным (не гражданско-правовой договор)

Образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию

Обучение происходит впервые (по данному уровню образования)

Работодатель был уведомлен о факте обучения работника

Анна Петрова, специалист по трудовому праву

Ко мне обратилась студентка Мария, которая работала в крупной компании на полной ставке и одновременно училась на очном отделении юридического факультета. Когда наступила сессия, она попросила учебный отпуск, но получила отказ от HR-отдела со словами "очникам такие отпуска не положены". Мы обратились к руководству компании с обоснованием её прав согласно статье 173 ТК РФ. После консультации руководство не только предоставило Марии учебный отпуск для сдачи экзаменов, но и скорректировало внутренние политики компании. Этот случай показывает, как важно знать свои права — иногда даже HR-специалисты допускают ошибки в трактовке законодательства.

Стоит отметить, что учебный отпуск для очников имеет существенные отличия от аналогичного отпуска для заочников:

Критерий Очная форма Заочная форма Основной фокус деятельности Учеба является основной деятельностью Работа является основной деятельностью Продолжительность отпуска Как правило, короче Более продолжительные периоды Частота предоставления Реже (только на аттестации/защиты) Регулярно (на каждую сессию) Оплата Обычно без сохранения заработной платы С сохранением среднего заработка

Важно понимать, что учебный отпуск — это не просто дополнительные выходные дни. Это законодательно закрепленное право, которое обеспечивает баланс между образованием и трудовой деятельностью. При этом работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска при соблюдении всех условий. 📋

Законодательные основы предоставления учебных отпусков

Правовой фундамент предоставления учебных отпусков для студентов очной формы обучения заложен в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ключевыми положениями, регулирующими данный вопрос, являются статьи 173-177 ТК РФ. ⚖️

Основные законодательные гарантии для студентов-очников включают:

Право на отпуск без сохранения заработной платы для прохождения промежуточной аттестации (ст. 173 ТК РФ)

Оплачиваемый отпуск для прохождения государственной итоговой аттестации (ст. 173 ТК РФ)

Защиту от необоснованных отказов в предоставлении учебного отпуска (ст. 177 ТК РФ)

Возможность установления более благоприятных условий коллективным договором (ст. 177 ТК РФ)

Согласно п. 1 ст. 173 ТК РФ, работникам, получающим высшее образование по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по очной форме обучения, работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации.

Для промежуточной аттестации студентам-очникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, что отличает их положение от заочников, которым гарантируется оплачиваемый отпуск. Эта разница обусловлена предположением, что основной деятельностью очника является учеба, а работа — вторична.

Дмитрий Соколов, судебный эксперт по трудовым спорам

В моей практике был показательный случай с компанией, которая категорически отказывала студентам очной формы в любых учебных отпусках. Сотрудник Алексей, совмещавший полный рабочий день с учебой на очном отделении, запросил 15 дней для подготовки и защиты дипломной работы. Получив отказ, он обратился в трудовую инспекцию. Результат проверки оказался неожиданным для работодателя: компанию оштрафовали на 50 000 рублей за нарушение трудового законодательства, а руководителя обязали предоставить сотруднику положенный по закону отпуск с сохранением среднего заработка. Позже выяснилось, что в компании еще 5 сотрудников находились в аналогичной ситуации. После этого инцидента работодатель полностью пересмотрел политику в отношении учебных отпусков и создал четкий регламент их предоставления.

Важно отметить, что законодательство делает акцент на том, что образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию по соответствующим образовательным программам. Без этого условия гарантии по предоставлению учебного отпуска не действуют.

Существуют также дополнительные законодательные гарантии для отдельных категорий обучающихся:

Уровень образования Законодательная норма Особенности предоставления отпуска Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Статья 173 ТК РФ Отпуск без сохранения зарплаты для промежуточной аттестации; оплачиваемый отпуск для итоговой аттестации Среднее профессиональное образование Статья 174 ТК РФ Аналогичные условия, но с меньшей продолжительностью отпуска Аспирантура (адъюнктура) Статья 173.1 ТК РФ Дополнительные гарантии для подготовки и защиты диссертации Основное общее или среднее общее образование Статья 176 ТК РФ Специальные условия для работников, получающих школьное образование

Работодателю стоит учитывать, что нарушение права работника на получение учебного отпуска может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Штрафы за такие нарушения для юридических лиц могут достигать 50 000 рублей. 💰

Необходимые документы и порядок оформления отпуска

Процедура оформления учебного отпуска для студентов очной формы обучения требует соблюдения определенного алгоритма и подготовки комплекта документов. Правильное оформление исключает возможные конфликты и обеспечивает законность предоставляемого отпуска. 📝

Чтобы получить учебный отпуск, работнику-очнику необходимо предоставить следующие документы:

Заявление на предоставление учебного отпуска с указанием периода и основания

Справку-вызов из образовательной организации (форма утверждена приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368)

Копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной программы (может запрашиваться дополнительно)

При необходимости — документы, подтверждающие, что обучение проходит впервые (для получения оплачиваемого отпуска)

Особое внимание следует уделить справке-вызову — это ключевой документ, на основании которого предоставляется учебный отпуск. Она должна содержать:

Фамилию, имя, отчество работника Курс, на котором он обучается Наименование образовательной программы Срок, на который работник освобождается от работы Цель освобождения (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и т.д.) Реквизиты аккредитационного свидетельства

Порядок оформления учебного отпуска включает следующие этапы:

Работник получает справку-вызов в учебном заведении На основании справки составляет заявление на имя работодателя о предоставлении учебного отпуска Работодатель рассматривает заявление и издает приказ о предоставлении учебного отпуска (форма Т-6) Работник знакомится с приказом под подпись Кадровая служба вносит информацию об отпуске в личную карточку работника По окончании отпуска работник должен предоставить справку-подтверждение о прохождении аттестации

При отказе работодателя в предоставлении учебного отпуска работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд. В случае признания отказа незаконным, работодатель будет обязан не только предоставить отпуск, но и возместить работнику моральный вред. ⚠️

Важно помнить: нельзя заменить учебный отпуск денежной компенсацией или перенести его на следующий год — он предоставляется строго в сроки, указанные в справке-вызове.

Продолжительность учебного отпуска для очной формы обучения

Продолжительность учебного отпуска для студентов очной формы обучения строго регламентирована Трудовым кодексом РФ и зависит от уровня получаемого образования и цели отпуска. В отличие от студентов-заочников, очники имеют особенности в длительности предоставляемых отпусков. ⏱️

Для студентов высших учебных заведений очной формы обучения предусмотрены следующие периоды учебных отпусков:

Цель учебного отпуска Продолжительность Оплата Промежуточная аттестация (сессия) 15 календарных дней в учебном году Без сохранения заработной платы Государственная итоговая аттестация (защита диплома) 4 месяца С сохранением среднего заработка Подготовка и защита выпускной квалификационной работы и сдача итоговых государственных экзаменов До 4 месяцев С сохранением среднего заработка Сдача итоговых государственных экзаменов 1 месяц С сохранением среднего заработка

Для получающих среднее профессиональное образование по очной форме продолжительность отпусков немного отличается:

Промежуточная аттестация — 10 календарных дней в учебном году (без сохранения заработной платы)

Государственная итоговая аттестация — до 2 месяцев (с сохранением среднего заработка)

Существуют определенные нюансы, влияющие на продолжительность учебного отпуска:

Если работник совмещает получение нескольких образований одновременно, учебный отпуск предоставляется только по одному из них (по выбору работника) При получении второго и последующих высших образований отпуск предоставляется без сохранения заработной платы независимо от цели Дистанционная форма обучения по очной программе не лишает работника права на учебный отпуск Коллективным договором или локальными нормативными актами могут устанавливаться более длительные отпуска, чем предусмотрено законодательством

Важно учитывать, что учебный отпуск предоставляется работнику независимо от продолжительности его работы в организации. Это отличает его от ежегодного оплачиваемого отпуска, который полагается только после 6 месяцев непрерывной работы. 🗓️

В случаях, когда работник не использовал учебный отпуск в периоды, указанные в справке-вызове, он теряет право на этот отпуск — перенос на другое время не предусмотрен. Поэтому студентам очной формы обучения рекомендуется заранее планировать использование учебного отпуска и своевременно информировать работодателя.

Порядок оплаты и гарантии для работающих студентов

Финансовая составляющая учебного отпуска — один из ключевых вопросов для работающих студентов очной формы обучения. Порядок оплаты зависит от цели отпуска и уровня получаемого образования. 💵

Основные правила оплаты учебного отпуска для очников:

Отпуск для прохождения промежуточной аттестации (сессии) предоставляется без сохранения заработной платы

Отпуск для прохождения государственной итоговой аттестации оплачивается по среднему заработку

При получении образования соответствующего уровня впервые оплата производится в обязательном порядке

При получении второго или последующего образования оплата производится только по соглашению с работодателем

Расчет среднего заработка для оплаты учебного отпуска производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". При этом учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску.

Пример расчета оплаты учебного отпуска:

Определяется расчетный период (12 месяцев до начала отпуска) Рассчитывается сумма всех выплат за расчетный период Определяется средний дневной заработок (сумма выплат делится на количество календарных дней в расчетном периоде) Рассчитывается сумма к выплате (средний дневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска)

Помимо финансовых гарантий, работающим студентам очной формы обучения предоставляются и другие важные гарантии:

Гарантия Нормативное основание Особенности Запрет на привлечение к сверхурочной работе без согласия ст. 99 ТК РФ Распространяется на студентов очной формы обучения Запрет на направление в командировки без согласия ст. 259 ТК РФ Применяется, если студент является родителем ребенка до 3 лет Право на установление гибкого графика работы ст. 102 ТК РФ По соглашению сторон трудового договора Право на сокращенную рабочую неделю ст. 92, 173-174 ТК РФ При обучении в последних двух классах общеобразовательной школы

Важно отметить, что расходы работодателя на оплату учебного отпуска относятся к расходам на оплату труда и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Кроме того, на суммы, выплаченные за период учебного отпуска, начисляются страховые взносы, а также они облагаются НДФЛ на общих основаниях. 📊

Если работодатель отказывается оплачивать учебный отпуск для государственной итоговой аттестации, работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда или суд. В случае удовлетворения требований работника, работодатель будет обязан не только выплатить причитающиеся суммы, но и компенсировать моральный вред, а также оплатить судебные издержки.

Коллективным договором организации могут быть предусмотрены дополнительные гарантии для работников, совмещающих работу с очным обучением, например, частичная оплата отпуска для промежуточной аттестации или увеличенная продолжительность оплачиваемого отпуска для итоговой аттестации. Студентам рекомендуется ознакомиться с внутренними документами организации для понимания всех доступных льгот. 🔍

Учебный отпуск для студентов очной формы обучения — это не просто юридическая формальность, а важный инструмент поддержки образовательного процесса. Грамотное использование своих прав позволяет работающим студентам успешно балансировать между профессиональным и образовательным развитием. Работодателям соблюдение законодательства в этой сфере помогает не только избежать штрафов и судебных разбирательств, но и способствует созданию привлекательного имиджа компании, заботящейся о профессиональном росте своих сотрудников. Помните: инвестиции в образование — это инвестиции в будущее, и трудовое законодательство создает для этого необходимые условия.

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