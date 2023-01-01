Инфографика для Wildberries: требования, форматы, типичные ошибки#Инфографика МП #Карточки WB #Визуальный маркетинг
Для кого эта статья:
- Продавцы на маркетплейсе Wildberries
- Графические дизайнеры и специалисты по контенту
Маркетологи и директора по продажам товаров в интернет-магазинах
Инфографика на Wildberries — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, способный увеличить конверсию до 40%. Продавцы, игнорирующие требования маркетплейса, рискуют не только затянуть процесс модерации, но и потерять потенциальных покупателей из-за низкого качества визуального контента. В этой статье я разложу по полочкам все актуальные требования WB к инфографике и поделюсь проверенными приемами, которые помогут вашим товарам выделиться среди конкурентов. 📊🚀
Базовые требования Wildberries к инфографике товаров
Wildberries предъявляет ряд строгих требований к инфографике, и несоблюдение этих правил может стать причиной отклонения материалов на этапе модерации. Давайте рассмотрим основные критерии, которым должна соответствовать инфографика для успешного размещения на платформе.
Прежде всего, инфографика должна быть информативной и отражать ключевые характеристики товара. WB делает акцент на предоставлении покупателям исчерпывающей информации о продукте, поэтому чисто рекламные материалы без конкретики часто не проходят модерацию. 🧐
Основные требования Wildberries к содержанию инфографики:
- Достоверность информации — все заявленные характеристики должны соответствовать действительности
- Отсутствие сравнений с конкурентами и прямых утверждений о превосходстве
- Запрет на использование изображений людей, не связанных с демонстрацией товара
- Исключение медицинских утверждений без соответствующих сертификатов
- Отсутствие контактной информации, QR-кодов и ссылок на внешние ресурсы
Важно помнить, что Wildberries устанавливает лимит — до 10 изображений в одной карточке товара, включая основные фото и инфографику. Поэтому стоит тщательно продумать, какие аспекты товара требуют визуализации в первую очередь.
Мария Ковалева, арт-директор проектов для маркетплейсов
Недавно работала с клиентом, производителем косметики, который никак не мог пройти модерацию инфографики на Wildberries. Оказалось, что в визуалах использовались формулировки о "омолаживающем эффекте" и "лечебных свойствах", которые WB считает медицинскими утверждениями. Мы переработали контент, заменив прямые заявления на описание ингредиентов и их свойств с научной точки зрения. Например, вместо "Устраняет морщины" — "Содержит гиалуроновую кислоту, известную способностью удерживать влагу в коже". После этих корректировок все 8 инфографик прошли модерацию за один день, а конверсия карточки выросла на 23% в течение следующего месяца.
|Элемент инфографики
|Рекомендации Wildberries
|Влияние на конверсию
|Состав/материалы
|Обязательный элемент для всех категорий товаров
|Увеличение на 15-20%
|Размерная сетка
|Обязательна для одежды и обуви
|Снижение возвратов на 30%
|Способ применения
|Рекомендован для косметики, бытовой химии
|Увеличение на 12-18%
|Сравнение с конкурентами
|Запрещено
|Риск отклонения карточки
|Сертификаты/награды
|Разрешены при наличии подтверждений
|Увеличение на 8-10%
Основной принцип при создании инфографики для Wildberries — баланс между маркетинговой привлекательностью и информативностью. Помните, что конечная цель — предоставить покупателю достаточно информации для принятия решения о покупке.
Технические параметры: размеры и форматы изображений
Соблюдение технических требований Wildberries к инфографике — ключевой фактор успешного прохождения модерации. Несоответствие параметрам часто становится причиной отклонения материалов, что задерживает запуск продаж. 📏🖼️
Основные технические требования к инфографике на Wildberries:
- Формат файлов: JPG или PNG (без анимации)
- Размер файла: не более 5 МБ для одного изображения
- Разрешение: минимум 600×600 пикселей, рекомендуемое — 1200×1200 пикселей
- Соотношение сторон: квадратное (1:1) для основной галереи
- Цветовой профиль: sRGB
- Качество изображения: не менее 90% при сохранении в JPG
Важно отметить, что Wildberries использует адаптивное отображение изображений. Это означает, что ваша инфографика будет показываться пользователям на устройствах с разными разрешениями экрана. Поэтому рекомендуется создавать изображения с запасом по разрешению — минимум 1200×1200 пикселей.
|Тип устройства
|Отображаемый размер
|Рекомендуемое разрешение
|Мобильный телефон
|До 400×400 px
|800×800 px (2x)
|Планшет
|До 600×600 px
|1200×1200 px (2x)
|Десктоп (стандартный)
|До 800×800 px
|1600×1600 px (2x)
|Десктоп (широкий экран)
|До 1000×1000 px
|2000×2000 px (2x)
Для особых категорий товаров можно использовать дополнительные форматы инфографики:
- Одежда и обувь: допустимы прямоугольные изображения для размерных сеток (соотношение сторон до 1:2)
- Техника и электроника: рекомендуется включать схемы подключения, что требует горизонтального формата
- Косметика и парфюмерия: желательно добавлять изображения с составом, которые часто имеют вертикальный формат
При подготовке файлов важно сохранять четкость текста — минимальный размер шрифта должен быть не менее 14 пикселей для основного текста и 12 пикселей для дополнительной информации. Это обеспечит читаемость даже на мобильных устройствах. 📱
Оптимизация файлов по весу также является важным фактором. Хотя Wildberries принимает файлы до 5 МБ, рекомендуется стремиться к размеру не более 1-2 МБ для каждого изображения. Это ускорит загрузку страницы товара и улучшит пользовательский опыт.
Композиционные правила создания эффективной инфографики
Эффективная инфографика на Wildberries — это не только соответствие техническим требованиям, но и грамотное композиционное решение, которое помогает покупателю быстро усвоить информацию о товаре. Продуманная композиция может значительно повысить конверсию карточки. 🎯
Основные композиционные принципы создания инфографики для WB:
- Зонирование информации — разделение изображения на логические блоки
- Иерархия элементов — выделение главного и второстепенного
- Единый стиль — сохранение визуальной целостности всех материалов
- Читаемость — обеспечение легкости восприятия информации
- Визуальная привлекательность — использование качественных изображений и графики
При разработке инфографики следует учитывать, что большинство пользователей Wildberries просматривают товары с мобильных устройств. Это означает, что информация должна быть представлена в компактном и легко считываемом виде.
Рекомендуемая структура инфографики для Wildberries:
- Заголовок — крупный, четкий, содержащий ключевую мысль (20-25% высоты)
- Основной визуальный элемент — изображение товара или иллюстрация преимущества (30-40% площади)
- Текстовые блоки — краткое описание свойств или характеристик (не более 30-40 слов)
- Акценты — выделение ключевых цифр или фактов (не более 3-5 на одно изображение)
- Брендирование — логотип и элементы фирменного стиля (до 10% площади)
Александр Петров, продуктовый дизайнер
Недавно мы провели A/B-тестирование инфографики для линейки спортивного питания на Wildberries. В первом варианте использовали стандартный подход: качественные фото продукта и текстовые блоки с перечислением преимуществ. Во втором — разработали систему инфографики с четкой структурой: верхняя треть — проблема пользователя, средняя часть — решение с помощью продукта, нижняя треть — конкретные результаты с числовыми показателями.
Вторая версия показала увеличение конверсии на 27% и снижение возвратов на 15%. Ключевым фактором стала не только информативность, но и эмоциональная составляющая — мы визуализировали "боль" клиента и наглядно показали, как продукт её решает. Также мы обнаружили, что инфографика с соотношением текст/изображение 30/70 работает лучше всего для данной категории товаров.
Важно использовать цветовое кодирование для выделения различных типов информации. Например:
- Зеленый — для экологических аспектов и натуральности
- Синий — для технических характеристик и инноваций
- Красный — для акций и специальных предложений (с осторожностью)
- Желтый — для привлечения внимания к ключевым преимуществам
При создании серии инфографик для одного товара рекомендуется использовать единую систему визуальных элементов, чтобы создать целостное впечатление. Это включает в себя одинаковое расположение логотипа, схожую структуру и единый стиль иллюстраций. 🎨
Не перегружайте инфографику информацией — исследования показывают, что пользователи Wildberries в среднем тратят 3-5 секунд на просмотр одного изображения. За это время они должны получить ключевое сообщение, даже если не прочитают весь текст.
Особенности размещения и модерации контента на платформе
Процесс размещения и модерации инфографики на Wildberries имеет свои нюансы, знание которых поможет избежать отказов и ускорить запуск товара. Платформа строго следит за соблюдением своих правил, и даже опытные продавцы могут столкнуться с неожиданными сложностями. 🕵️♂️
Основные этапы публикации инфографики на Wildberries:
- Подготовка файлов согласно техническим требованиям
- Загрузка материалов через личный кабинет продавца
- Автоматическая проверка на соответствие техническим параметрам
- Ручная модерация содержания (занимает от 1 до 3 рабочих дней)
- Публикация или получение комментариев с причинами отказа
Wildberries использует двухуровневую систему проверки инфографики. Сначала происходит автоматическая валидация параметров файла, а затем — ручная проверка содержания модераторами. Именно на втором этапе чаще всего возникают сложности.
Наиболее частые причины отклонения инфографики модераторами WB:
- Использование недостоверных сведений о товаре
- Наличие запрещенных утверждений (медицинские, "самый лучший" и т.п.)
- Размещение контактной информации или внешних ссылок
- Низкое качество изображений или плохая читаемость текста
- Нарушение авторских прав на используемые материалы
- Рекламный, а не информационный характер контента
Важно отметить, что Wildberries периодически обновляет свои требования к контенту. Изменения могут быть связаны как с техническими аспектами, так и с правилами модерации. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию в разделе для продавцов. 📋
При получении отказа в размещении инфографики платформа предоставляет комментарий с указанием причины. Однако комментарии часто бывают краткими и не всегда дают полное понимание проблемы. В таких случаях рекомендуется:
- Внимательно изучить все пункты требований к контенту
- Проанализировать успешные примеры инфографики в вашей категории
- Внести корректировки согласно полученным комментариям
- Повторно отправить материалы на модерацию
Стоит учитывать, что в периоды повышенной нагрузки (например, перед крупными распродажами) время модерации может увеличиваться до 5-7 рабочих дней. Планируйте обновление контента заранее, особенно если готовитесь к сезонным пикам продаж. ⏰
Частые ошибки и способы оптимизации инфографики для WB
Даже опытные продавцы допускают ошибки при создании инфографики для Wildberries, что снижает эффективность контента и может привести к отказу в размещении. Рассмотрим типичные проблемы и способы их решения, которые помогут оптимизировать ваши материалы. 🛠️
Топ-10 распространенных ошибок при создании инфографики для WB:
- Информационная перегрузка — слишком много текста и элементов на одном изображении
- Мелкий нечитаемый шрифт, особенно проблематичный на мобильных устройствах
- Низкое разрешение изображений товара или иллюстраций
- Отсутствие единого стиля в серии инфографик одного продукта
- Использование шаблонов, не адаптированных под специфику Wildberries
- Недостаточный контраст между текстом и фоном
- Неправильное расположение ключевой информации вне зоны первичного внимания
- Игнорирование мобильного формата просмотра (более 70% пользователей WB)
- Использование стоковых изображений низкого качества или с водяными знаками
- Отсутствие Call-to-Action элементов, стимулирующих покупку
Для оптимизации инфографики и повышения её эффективности рекомендуется следовать этим принципам:
- Правило "одно изображение — одна ключевая мысль" — не пытайтесь рассказать всё сразу
- Визуальная иерархия — выделяйте главное с помощью размера, цвета и расположения
- Проверка на мобильных устройствах — тестируйте читаемость на маленьких экранах
- A/B-тестирование — экспериментируйте с разными подходами и отслеживайте результаты
- Фокус на решении проблем покупателя, а не только на характеристиках товара
При оптимизации инфографики важно учитывать специфику категории товара. Например:
|Категория товара
|Ключевой элемент инфографики
|Рекомендуемый подход
|Одежда и обувь
|Размерная сетка, материалы
|Визуализация посадки, сравнение с известными размерами
|Электроника
|Технические характеристики
|Инфографика с акцентом на пользовательских сценариях
|Косметика
|Состав, эффект
|До/после, визуализация ключевых ингредиентов
|Товары для дома
|Функциональность, размеры
|Контекстные изображения использования в интерьере
|Детские товары
|Безопасность, возрастные рекомендации
|Акцент на сертификации и экологичности
Анализ конкурентов может дать ценные идеи для оптимизации инфографики. Изучите топовые товары в вашей категории, обратите внимание на их подход к визуализации информации, но не копируйте напрямую — адаптируйте успешные приемы под особенности вашего продукта. 🔍
Регулярное обновление инфографики также является важным фактором. По данным Wildberries, товары с обновленным контентом в среднем получают на 15-20% больше просмотров в течение недели после обновления. Рекомендуется пересматривать визуальные материалы не реже одного раза в 3-4 месяца.
И наконец, не забывайте о сезонности. Адаптация инфографики под актуальные сезоны и праздники может значительно повысить конверсию. Например, перед Новым годом эффективно работают материалы с акцентом на подарочный потенциал товара, а перед летним сезоном — на использование во время отпуска или путешествий. 🏖️
Качественная инфографика на Wildberries — это не просто визуальное дополнение к товару, а стратегический инструмент продаж. Соблюдение технических требований, продуманная композиция и регулярная оптимизация контента позволят вашим товарам выделиться среди конкурентов и увеличить конверсию. Помните, что покупатель на маркетплейсе принимает решение за считанные секунды, и ваша задача — за это короткое время предоставить ему максимально убедительную информацию в наглядном виде. Используйте инфографику не просто как иллюстрацию, а как мощный инструмент коммуникации с потенциальным клиентом.
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дизайнер маркетплейсов