Инфографика для Wildberries: требования, форматы, типичные ошибки

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Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсе Wildberries

Графические дизайнеры и специалисты по контенту

Маркетологи и директора по продажам товаров в интернет-магазинах Инфографика на Wildberries — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, способный увеличить конверсию до 40%. Продавцы, игнорирующие требования маркетплейса, рискуют не только затянуть процесс модерации, но и потерять потенциальных покупателей из-за низкого качества визуального контента. В этой статье я разложу по полочкам все актуальные требования WB к инфографике и поделюсь проверенными приемами, которые помогут вашим товарам выделиться среди конкурентов. 📊🚀

Базовые требования Wildberries к инфографике товаров

Wildberries предъявляет ряд строгих требований к инфографике, и несоблюдение этих правил может стать причиной отклонения материалов на этапе модерации. Давайте рассмотрим основные критерии, которым должна соответствовать инфографика для успешного размещения на платформе.

Прежде всего, инфографика должна быть информативной и отражать ключевые характеристики товара. WB делает акцент на предоставлении покупателям исчерпывающей информации о продукте, поэтому чисто рекламные материалы без конкретики часто не проходят модерацию. 🧐

Основные требования Wildberries к содержанию инфографики:

Достоверность информации — все заявленные характеристики должны соответствовать действительности

Отсутствие сравнений с конкурентами и прямых утверждений о превосходстве

Запрет на использование изображений людей, не связанных с демонстрацией товара

Исключение медицинских утверждений без соответствующих сертификатов

Отсутствие контактной информации, QR-кодов и ссылок на внешние ресурсы

Важно помнить, что Wildberries устанавливает лимит — до 10 изображений в одной карточке товара, включая основные фото и инфографику. Поэтому стоит тщательно продумать, какие аспекты товара требуют визуализации в первую очередь.

Мария Ковалева, арт-директор проектов для маркетплейсов

Недавно работала с клиентом, производителем косметики, который никак не мог пройти модерацию инфографики на Wildberries. Оказалось, что в визуалах использовались формулировки о "омолаживающем эффекте" и "лечебных свойствах", которые WB считает медицинскими утверждениями. Мы переработали контент, заменив прямые заявления на описание ингредиентов и их свойств с научной точки зрения. Например, вместо "Устраняет морщины" — "Содержит гиалуроновую кислоту, известную способностью удерживать влагу в коже". После этих корректировок все 8 инфографик прошли модерацию за один день, а конверсия карточки выросла на 23% в течение следующего месяца.

Элемент инфографики Рекомендации Wildberries Влияние на конверсию Состав/материалы Обязательный элемент для всех категорий товаров Увеличение на 15-20% Размерная сетка Обязательна для одежды и обуви Снижение возвратов на 30% Способ применения Рекомендован для косметики, бытовой химии Увеличение на 12-18% Сравнение с конкурентами Запрещено Риск отклонения карточки Сертификаты/награды Разрешены при наличии подтверждений Увеличение на 8-10%

Основной принцип при создании инфографики для Wildberries — баланс между маркетинговой привлекательностью и информативностью. Помните, что конечная цель — предоставить покупателю достаточно информации для принятия решения о покупке.

Технические параметры: размеры и форматы изображений

Соблюдение технических требований Wildberries к инфографике — ключевой фактор успешного прохождения модерации. Несоответствие параметрам часто становится причиной отклонения материалов, что задерживает запуск продаж. 📏🖼️

Основные технические требования к инфографике на Wildberries:

Формат файлов: JPG или PNG (без анимации)

JPG или PNG (без анимации) Размер файла: не более 5 МБ для одного изображения

не более 5 МБ для одного изображения Разрешение: минимум 600×600 пикселей, рекомендуемое — 1200×1200 пикселей

минимум 600×600 пикселей, рекомендуемое — 1200×1200 пикселей Соотношение сторон: квадратное (1:1) для основной галереи

квадратное (1:1) для основной галереи Цветовой профиль: sRGB

sRGB Качество изображения: не менее 90% при сохранении в JPG

Важно отметить, что Wildberries использует адаптивное отображение изображений. Это означает, что ваша инфографика будет показываться пользователям на устройствах с разными разрешениями экрана. Поэтому рекомендуется создавать изображения с запасом по разрешению — минимум 1200×1200 пикселей.

Тип устройства Отображаемый размер Рекомендуемое разрешение Мобильный телефон До 400×400 px 800×800 px (2x) Планшет До 600×600 px 1200×1200 px (2x) Десктоп (стандартный) До 800×800 px 1600×1600 px (2x) Десктоп (широкий экран) До 1000×1000 px 2000×2000 px (2x)

Для особых категорий товаров можно использовать дополнительные форматы инфографики:

Одежда и обувь: допустимы прямоугольные изображения для размерных сеток (соотношение сторон до 1:2)

допустимы прямоугольные изображения для размерных сеток (соотношение сторон до 1:2) Техника и электроника: рекомендуется включать схемы подключения, что требует горизонтального формата

рекомендуется включать схемы подключения, что требует горизонтального формата Косметика и парфюмерия: желательно добавлять изображения с составом, которые часто имеют вертикальный формат

При подготовке файлов важно сохранять четкость текста — минимальный размер шрифта должен быть не менее 14 пикселей для основного текста и 12 пикселей для дополнительной информации. Это обеспечит читаемость даже на мобильных устройствах. 📱

Оптимизация файлов по весу также является важным фактором. Хотя Wildberries принимает файлы до 5 МБ, рекомендуется стремиться к размеру не более 1-2 МБ для каждого изображения. Это ускорит загрузку страницы товара и улучшит пользовательский опыт.

Композиционные правила создания эффективной инфографики

Эффективная инфографика на Wildberries — это не только соответствие техническим требованиям, но и грамотное композиционное решение, которое помогает покупателю быстро усвоить информацию о товаре. Продуманная композиция может значительно повысить конверсию карточки. 🎯

Основные композиционные принципы создания инфографики для WB:

Зонирование информации — разделение изображения на логические блоки

— разделение изображения на логические блоки Иерархия элементов — выделение главного и второстепенного

— выделение главного и второстепенного Единый стиль — сохранение визуальной целостности всех материалов

— сохранение визуальной целостности всех материалов Читаемость — обеспечение легкости восприятия информации

— обеспечение легкости восприятия информации Визуальная привлекательность — использование качественных изображений и графики

При разработке инфографики следует учитывать, что большинство пользователей Wildberries просматривают товары с мобильных устройств. Это означает, что информация должна быть представлена в компактном и легко считываемом виде.

Рекомендуемая структура инфографики для Wildberries:

Заголовок — крупный, четкий, содержащий ключевую мысль (20-25% высоты) Основной визуальный элемент — изображение товара или иллюстрация преимущества (30-40% площади) Текстовые блоки — краткое описание свойств или характеристик (не более 30-40 слов) Акценты — выделение ключевых цифр или фактов (не более 3-5 на одно изображение) Брендирование — логотип и элементы фирменного стиля (до 10% площади)

Александр Петров, продуктовый дизайнер

Недавно мы провели A/B-тестирование инфографики для линейки спортивного питания на Wildberries. В первом варианте использовали стандартный подход: качественные фото продукта и текстовые блоки с перечислением преимуществ. Во втором — разработали систему инфографики с четкой структурой: верхняя треть — проблема пользователя, средняя часть — решение с помощью продукта, нижняя треть — конкретные результаты с числовыми показателями.

Вторая версия показала увеличение конверсии на 27% и снижение возвратов на 15%. Ключевым фактором стала не только информативность, но и эмоциональная составляющая — мы визуализировали "боль" клиента и наглядно показали, как продукт её решает. Также мы обнаружили, что инфографика с соотношением текст/изображение 30/70 работает лучше всего для данной категории товаров.

Важно использовать цветовое кодирование для выделения различных типов информации. Например:

Зеленый — для экологических аспектов и натуральности

Синий — для технических характеристик и инноваций

Красный — для акций и специальных предложений (с осторожностью)

Желтый — для привлечения внимания к ключевым преимуществам

При создании серии инфографик для одного товара рекомендуется использовать единую систему визуальных элементов, чтобы создать целостное впечатление. Это включает в себя одинаковое расположение логотипа, схожую структуру и единый стиль иллюстраций. 🎨

Не перегружайте инфографику информацией — исследования показывают, что пользователи Wildberries в среднем тратят 3-5 секунд на просмотр одного изображения. За это время они должны получить ключевое сообщение, даже если не прочитают весь текст.

Особенности размещения и модерации контента на платформе

Процесс размещения и модерации инфографики на Wildberries имеет свои нюансы, знание которых поможет избежать отказов и ускорить запуск товара. Платформа строго следит за соблюдением своих правил, и даже опытные продавцы могут столкнуться с неожиданными сложностями. 🕵️‍♂️

Основные этапы публикации инфографики на Wildberries:

Подготовка файлов согласно техническим требованиям Загрузка материалов через личный кабинет продавца Автоматическая проверка на соответствие техническим параметрам Ручная модерация содержания (занимает от 1 до 3 рабочих дней) Публикация или получение комментариев с причинами отказа

Wildberries использует двухуровневую систему проверки инфографики. Сначала происходит автоматическая валидация параметров файла, а затем — ручная проверка содержания модераторами. Именно на втором этапе чаще всего возникают сложности.

Наиболее частые причины отклонения инфографики модераторами WB:

Использование недостоверных сведений о товаре

Наличие запрещенных утверждений (медицинские, "самый лучший" и т.п.)

Размещение контактной информации или внешних ссылок

Низкое качество изображений или плохая читаемость текста

Нарушение авторских прав на используемые материалы

Рекламный, а не информационный характер контента

Важно отметить, что Wildberries периодически обновляет свои требования к контенту. Изменения могут быть связаны как с техническими аспектами, так и с правилами модерации. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию в разделе для продавцов. 📋

При получении отказа в размещении инфографики платформа предоставляет комментарий с указанием причины. Однако комментарии часто бывают краткими и не всегда дают полное понимание проблемы. В таких случаях рекомендуется:

Внимательно изучить все пункты требований к контенту Проанализировать успешные примеры инфографики в вашей категории Внести корректировки согласно полученным комментариям Повторно отправить материалы на модерацию

Стоит учитывать, что в периоды повышенной нагрузки (например, перед крупными распродажами) время модерации может увеличиваться до 5-7 рабочих дней. Планируйте обновление контента заранее, особенно если готовитесь к сезонным пикам продаж. ⏰

Частые ошибки и способы оптимизации инфографики для WB

Даже опытные продавцы допускают ошибки при создании инфографики для Wildberries, что снижает эффективность контента и может привести к отказу в размещении. Рассмотрим типичные проблемы и способы их решения, которые помогут оптимизировать ваши материалы. 🛠️

Топ-10 распространенных ошибок при создании инфографики для WB:

Информационная перегрузка — слишком много текста и элементов на одном изображении Мелкий нечитаемый шрифт, особенно проблематичный на мобильных устройствах Низкое разрешение изображений товара или иллюстраций Отсутствие единого стиля в серии инфографик одного продукта Использование шаблонов, не адаптированных под специфику Wildberries Недостаточный контраст между текстом и фоном Неправильное расположение ключевой информации вне зоны первичного внимания Игнорирование мобильного формата просмотра (более 70% пользователей WB) Использование стоковых изображений низкого качества или с водяными знаками Отсутствие Call-to-Action элементов, стимулирующих покупку

Для оптимизации инфографики и повышения её эффективности рекомендуется следовать этим принципам:

Правило "одно изображение — одна ключевая мысль" — не пытайтесь рассказать всё сразу

— не пытайтесь рассказать всё сразу Визуальная иерархия — выделяйте главное с помощью размера, цвета и расположения

— выделяйте главное с помощью размера, цвета и расположения Проверка на мобильных устройствах — тестируйте читаемость на маленьких экранах

— тестируйте читаемость на маленьких экранах A/B-тестирование — экспериментируйте с разными подходами и отслеживайте результаты

— экспериментируйте с разными подходами и отслеживайте результаты Фокус на решении проблем покупателя, а не только на характеристиках товара

При оптимизации инфографики важно учитывать специфику категории товара. Например:

Категория товара Ключевой элемент инфографики Рекомендуемый подход Одежда и обувь Размерная сетка, материалы Визуализация посадки, сравнение с известными размерами Электроника Технические характеристики Инфографика с акцентом на пользовательских сценариях Косметика Состав, эффект До/после, визуализация ключевых ингредиентов Товары для дома Функциональность, размеры Контекстные изображения использования в интерьере Детские товары Безопасность, возрастные рекомендации Акцент на сертификации и экологичности

Анализ конкурентов может дать ценные идеи для оптимизации инфографики. Изучите топовые товары в вашей категории, обратите внимание на их подход к визуализации информации, но не копируйте напрямую — адаптируйте успешные приемы под особенности вашего продукта. 🔍

Регулярное обновление инфографики также является важным фактором. По данным Wildberries, товары с обновленным контентом в среднем получают на 15-20% больше просмотров в течение недели после обновления. Рекомендуется пересматривать визуальные материалы не реже одного раза в 3-4 месяца.

И наконец, не забывайте о сезонности. Адаптация инфографики под актуальные сезоны и праздники может значительно повысить конверсию. Например, перед Новым годом эффективно работают материалы с акцентом на подарочный потенциал товара, а перед летним сезоном — на использование во время отпуска или путешествий. 🏖️

Качественная инфографика на Wildberries — это не просто визуальное дополнение к товару, а стратегический инструмент продаж. Соблюдение технических требований, продуманная композиция и регулярная оптимизация контента позволят вашим товарам выделиться среди конкурентов и увеличить конверсию. Помните, что покупатель на маркетплейсе принимает решение за считанные секунды, и ваша задача — за это короткое время предоставить ему максимально убедительную информацию в наглядном виде. Используйте инфографику не просто как иллюстрацию, а как мощный инструмент коммуникации с потенциальным клиентом.

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