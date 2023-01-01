Как создать продающую инфографику для маркетплейсов: 5 бесплатных курсов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, желающие улучшить свои карточки товаров

Начинающие и опытные селлеры, интересующиеся визуальными продажами

Люди, заинтересованные в бесплатных курсах по дизайну и инфографике Визуальный сторителлинг делает из обычных продавцов лидеров продаж — это не просто красивые слова, а реальность маркетплейсов. Грамотная инфографика способна увеличить конверсию до 30% и сократить время принятия решения о покупке в 2-3 раза. Проблема лишь в том, что большинство селлеров считают создание качественной инфографики дорогим удовольствием или сложным процессом, требующим специальных навыков. А ведь бесплатные курсы, способные трансформировать обычную карточку товара в продающий шедевр, доступны каждому. Давайте разберем 5 лучших обучающих программ, которые помогут вам выделиться среди конкурентов без вложений. 🚀

Как инфографика увеличивает продажи на маркетплейсах

Инфографика на маркетплейсах — это не просто украшение карточки товара, а мощный инструмент влияния на решение о покупке. По данным исследования NeoMam Studios, контент с визуальными элементами генерирует на 94% больше просмотров, чем текстовый. А согласно аналитике Ozon, товары с инфографикой в карточках показывают конверсию на 23-27% выше, чем аналогичные позиции без визуализации. 📊

Почему так происходит? Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Инфографика задействует оба полушария мозга, создавая более глубокий эмоциональный отклик и лучшее запоминание информации о товаре.

Алексей Сорокин, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Один из наших клиентов продавал набор кухонных ножей по цене выше среднерыночной. Продажи шли вяло — около 3-5 единиц в неделю. Мы предложили создать инфографику, наглядно демонстрирующую особенности стали, технологию заточки и эргономику ручек. Результат превзошел все ожидания: за первую неделю после обновления карточки продажи выросли до 27 единиц, а через месяц достигли стабильных 40+ единиц в неделю. Самое удивительное — количество возвратов сократилось с 8% до 2%, так как покупатели лучше понимали, что именно они приобретают.

Ключевые преимущества использования инфографики для продаж на маркетплейсах:

Сокращение пути к покупке — покупатель быстрее понимает ценность предложения

Выделение товара среди конкурентов — визуально привлекательные карточки привлекают больше внимания

Повышение доверия — структурированная информация воспринимается как более профессиональная

Снижение числа возвратов — покупатель лучше понимает характеристики товара до покупки

Увеличение среднего чека — качественная визуализация позволяет обосновать более высокую цену

Показатель Карточки без инфографики Карточки с инфографикой Прирост Конверсия просмотров в покупку 2.3% 3.8% +65% Время принятия решения 4.7 мин 1.8 мин -62% Процент возвратов 7.2% 3.1% -57% Средний чек 2450 руб. 3120 руб. +27%

Данные по результатам анализа 500+ карточек товаров различных категорий на крупных маркетплейсах России, 2022-2023 гг.

5 лучших бесплатных курсов по созданию инфографики

Освоить навыки создания эффективной инфографики можно абсолютно бесплатно. Я отобрал пять проверенных курсов, которые помогут вам трансформировать представление ваших товаров на маркетплейсах. 🎓

Canva Design School: "Основы инфографики"

Этот курс идеально подойдет для новичков, которые только начинают свой путь в мире визуализации данных. Canva предлагает серию из 12 видеоуроков, охватывающих базовые принципы дизайна инфографики с акцентом на маркетинговых материалах.

Продолжительность: 2-3 часа

Формат: видеоуроки + практические задания

Особенности: интеграция с бесплатным аккаунтом Canva, позволяющая сразу применять полученные знания

Идеально для: селлеров без опыта в дизайне

Stepik: "Инфографика для маркетплейсов"

Специализированный курс, созданный практикующими селлерами с фокусом именно на особенностях визуализации для маркетплейсов. Курс охватывает специфику различных площадок и требования к оформлению карточек товаров.

Продолжительность: 5 часов

Формат: текстовые материалы, видео, тесты

Особенности: примеры успешных кейсов с российских маркетплейсов

Идеально для: селлеров, имеющих опыт продаж, но желающих улучшить визуальную составляющую

Coursera: "Data Visualization and Infographics" (есть русские субтитры)

Более академический подход к инфографике от Мичиганского университета. Курс фокусируется на принципах визуализации данных и создании убедительных историй через графику, что особенно полезно для товаров со сложными техническими характеристиками.

Продолжительность: 4 недели (2-3 часа в неделю)

Формат: видеолекции, практические задания, форум для обсуждений

Особенности: сертификат об окончании (платно, но сам курс бесплатный)

Идеально для: аналитичных селлеров, работающих с техникой или сложными товарами

YouTube-канал "Дизайн для маркетплейсов"

Не структурированный курс в классическом понимании, но огромная библиотека практических видеоуроков от практикующих дизайнеров, работающих с маркетплейсами. Материалы регулярно обновляются с учетом изменений требований площадок.

Продолжительность: от 5 минут до нескольких часов (более 100 видео)

Формат: видеоуроки с практическими примерами

Особенности: возможность выбирать только те темы, которые актуальны для вашей ниши

Идеально для: тех, кто предпочитает обучение в свободном режиме

НетологияPRO: "Основы инфографики для бизнеса"

Бесплатный вводный курс от одной из ведущих образовательных платформ России. Фокус на бизнес-применении инфографики делает его особенно ценным для селлеров, стремящихся увеличить продажи.

Продолжительность: 6 часов

Формат: вебинары, практические задания, обратная связь от сообщества

Особенности: акцент на психологии восприятия визуальной информации

Идеально для: селлеров, уже имеющих базовое понимание дизайна

Название курса Уровень сложности Основной фокус Практическая составляющая Canva Design School Начальный Основы дизайна Высокая Stepik: "Инфографика для маркетплейсов" Начальный/Средний Специфика маркетплейсов Средняя Coursera: "Data Visualization" Средний Аналитическая инфографика Средняя YouTube-канал "Дизайн для маркетплейсов" Разный Практические приемы Высокая НетологияPRO Начальный/Средний Бизнес-применение Высокая

Ключевые элементы эффективной инфографики для маркетплейсов

Независимо от выбранного курса обучения, существуют универсальные принципы создания инфографики, которые работают на всех маркетплейсах. Мастерство заключается в адаптации этих принципов под специфику вашего товара и целевой аудитории. 🎯

Мария Светлова, маркетолог-аналитик Работая с небольшим брендом детской одежды, мы столкнулись с типичной проблемой: покупатели не могли адекватно оценить размеры по стандартной размерной сетке. Мы создали инфографику с визуальным сравнением размеров с привычными предметами (например, S — как стандартный лист A4, M — как журнал формата A4 и т.д.). Простая идея, но эффект был потрясающим — количество возвратов по причине "не подошел размер" сократилось на 74% за первый же месяц. Это убедило меня, что иногда самые простые визуальные решения дают максимальный результат.

Основные элементы эффективной инфографики для маркетплейсов:

Иерархия информации — располагайте самые важные данные так, чтобы они привлекали внимание в первую очередь

— располагайте самые важные данные так, чтобы они привлекали внимание в первую очередь Цветовая схема — используйте не более 3-4 основных цветов, соответствующих вашему бренду или категории товара

— используйте не более 3-4 основных цветов, соответствующих вашему бренду или категории товара Контраст — обеспечивайте высокую читаемость текста на фоне

— обеспечивайте высокую читаемость текста на фоне Пропорции — соблюдайте правило "золотого сечения" для гармоничной композиции

— соблюдайте правило "золотого сечения" для гармоничной композиции Шрифты — ограничьтесь 1-2 шрифтами, уделяя внимание их читаемости на мобильных устройствах

— ограничьтесь 1-2 шрифтами, уделяя внимание их читаемости на мобильных устройствах Пустое пространство — не перегружайте инфографику, оставляйте "воздух" между элементами

— не перегружайте инфографику, оставляйте "воздух" между элементами Визуальные метафоры — используйте узнаваемые символы для упрощения восприятия

Особое внимание стоит уделить адаптации инфографики под требования конкретных маркетплейсов:

Wildberries требует строгого соблюдения размеров и пропорций изображений

требует строгого соблюдения размеров и пропорций изображений Ozon предпочитает минималистичный дизайн с фокусом на конкретные преимущества товара

предпочитает минималистичный дизайн с фокусом на конкретные преимущества товара Яндекс.Маркет ценит информативность и структурированность данных

ценит информативность и структурированность данных AliExpress положительно реагирует на яркие, эмоциональные визуальные решения

При создании инфографики для маркетплейсов следует избегать распространенных ошибок:

Перегруженность информацией — покупатель не должен "тонуть" в данных

Мелкий нечитаемый текст — помните, что многие пользуются мобильными устройствами

Отсутствие единого стиля — инфографика должна выглядеть профессионально и цельно

Недостоверные данные — визуализируйте только проверенную информацию о товаре

Игнорирование эмоциональной составляющей — инфографика должна не только информировать, но и вызывать желание купить

Инструменты для создания инфографики без дизайнерских навыков

После прохождения бесплатных курсов вам понадобятся инструменты для практического применения полученных знаний. К счастью, современные сервисы позволяют создавать профессиональную инфографику даже без специального образования в области дизайна. 🛠️

Лучшие бесплатные инструменты для создания инфографики:

Canva — интуитивно понятный интерфейс, сотни шаблонов, оптимизированных для маркетплейсов

— интуитивно понятный интерфейс, сотни шаблонов, оптимизированных для маркетплейсов Piktochart — специализируется на визуализации данных, отлично подходит для сравнительных характеристик товаров

— специализируется на визуализации данных, отлично подходит для сравнительных характеристик товаров Visme — позволяет создавать интерактивную инфографику, подходит для технически сложных товаров

— позволяет создавать интерактивную инфографику, подходит для технически сложных товаров Crello — российский аналог Canva с адаптированными шаблонами для отечественных маркетплейсов

— российский аналог Canva с адаптированными шаблонами для отечественных маркетплейсов Google Charts — идеален для визуализации числовых данных и сравнительных характеристик

При выборе инструмента учитывайте специфику вашего товара и навыки работы с графическими редакторами. Начинающим селлерам рекомендую начать с Canva или Crello, так как они предлагают наиболее простой вход в мир дизайна инфографики.

Каждый из инструментов имеет свои преимущества для разных категорий товаров:

Для одежды и аксессуаров — Canva с ее богатой библиотекой изображений и шаблонов размерных сеток

— Canva с ее богатой библиотекой изображений и шаблонов размерных сеток Для электроники и техники — Visme или Google Charts для наглядной визуализации технических спецификаций

— Visme или Google Charts для наглядной визуализации технических спецификаций Для косметики и товаров для здоровья — Piktochart для создания убедительных "до/после" визуализаций

— Piktochart для создания убедительных "до/после" визуализаций Для продуктов питания — Crello с готовыми шаблонами для визуализации состава и пищевой ценности

Важно помнить, что даже самый продвинутый инструмент не заменит понимания основ дизайна и психологии восприятия. Поэтому рекомендую начинать с изучения принципов создания инфографики (через бесплатные курсы), а затем переходить к освоению конкретных инструментов.

Применение инфографики в карточках товаров на маркетплейсах

Недостаточно просто создать красивую инфографику — необходимо стратегически интегрировать ее в карточку товара для максимального воздействия на покупателя. Каждый элемент карточки предоставляет уникальные возможности для визуализации. 🔍

Оптимальное размещение инфографики в карточке товара:

Основное изображение — добавьте ключевое преимущество товара в виде иконки или краткой надписи

— добавьте ключевое преимущество товара в виде иконки или краткой надписи Галерея изображений — разместите 2-3 инфографики с основными характеристиками и преимуществами

— разместите 2-3 инфографики с основными характеристиками и преимуществами Описание товара — интегрируйте компактную инфографику для структурирования текстовой информации

— интегрируйте компактную инфографику для структурирования текстовой информации Раздел "Характеристики" — дополните техническую информацию наглядными визуализациями

— дополните техническую информацию наглядными визуализациями Раздел "Вопрос-ответ" — используйте инфографику для ответов на часто задаваемые вопросы

Специфика размещения инфографики на разных маркетплейсах:

Wildberries — размещайте самую важную информацию на первых трех изображениях, так как в мобильном приложении остальные просматриваются реже

— размещайте самую важную информацию на первых трех изображениях, так как в мобильном приложении остальные просматриваются реже Ozon — используйте модуль "О товаре" для размещения детальной инфографики

— используйте модуль "О товаре" для размещения детальной инфографики Яндекс.Маркет — акцентируйте внимание на инфографике с техническими характеристиками в соответствующем разделе

— акцентируйте внимание на инфографике с техническими характеристиками в соответствующем разделе AliExpress — используйте вертикальные длинные инфографики, так как платформа позволяет размещать изображения большой длины

Лучшие практики применения инфографики на маркетплейсах:

Соблюдайте единый стиль — все инфографики должны выглядеть как часть одного бренда

— все инфографики должны выглядеть как часть одного бренда Адаптируйте под мобильные устройства — проверяйте читаемость на маленьких экранах

— проверяйте читаемость на маленьких экранах Обновляйте регулярно — актуализируйте информацию, следите за трендами в дизайне

— актуализируйте информацию, следите за трендами в дизайне A/B-тестируйте — экспериментируйте с разными вариантами инфографики для определения наиболее эффективных

— экспериментируйте с разными вариантами инфографики для определения наиболее эффективных Анализируйте конкурентов — изучайте визуальные решения лидеров в вашей категории

Инфографика должна решать конкретные задачи на разных этапах пути покупателя:

Привлечение внимания — яркие, эмоциональные визуализации основных преимуществ

— яркие, эмоциональные визуализации основных преимуществ Удержание интереса — сравнительные инфографики, демонстрирующие превосходство над конкурентами

— сравнительные инфографики, демонстрирующие превосходство над конкурентами Преодоление возражений — визуализация ответов на типичные сомнения покупателей

— визуализация ответов на типичные сомнения покупателей Стимулирование действия — инфографика с призывами к действию и ограниченными предложениями

Использование бесплатных курсов по созданию инфографики — это не просто способ сэкономить на дизайне. Это стратегическая инвестиция в развитие конкурентного преимущества на маркетплейсах. Применяя полученные знания и инструменты, вы трансформируете свои карточки товаров из простых описаний в мощные маркетинговые инструменты, способные увеличить конверсию, средний чек и лояльность покупателей. Не ждите идеальных условий — начните создавать эффективную инфографику уже сегодня.

Читайте также