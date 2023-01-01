Как создать продающую инфографику для маркетплейсов: 5 бесплатных курсов#Визуализация данных #Маркетинговая аналитика #Инфографика МП
Для кого эта статья:
- Продавцы на маркетплейсах, желающие улучшить свои карточки товаров
- Начинающие и опытные селлеры, интересующиеся визуальными продажами
Люди, заинтересованные в бесплатных курсах по дизайну и инфографике
Визуальный сторителлинг делает из обычных продавцов лидеров продаж — это не просто красивые слова, а реальность маркетплейсов. Грамотная инфографика способна увеличить конверсию до 30% и сократить время принятия решения о покупке в 2-3 раза. Проблема лишь в том, что большинство селлеров считают создание качественной инфографики дорогим удовольствием или сложным процессом, требующим специальных навыков. А ведь бесплатные курсы, способные трансформировать обычную карточку товара в продающий шедевр, доступны каждому. Давайте разберем 5 лучших обучающих программ, которые помогут вам выделиться среди конкурентов без вложений. 🚀
Как инфографика увеличивает продажи на маркетплейсах
Инфографика на маркетплейсах — это не просто украшение карточки товара, а мощный инструмент влияния на решение о покупке. По данным исследования NeoMam Studios, контент с визуальными элементами генерирует на 94% больше просмотров, чем текстовый. А согласно аналитике Ozon, товары с инфографикой в карточках показывают конверсию на 23-27% выше, чем аналогичные позиции без визуализации. 📊
Почему так происходит? Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Инфографика задействует оба полушария мозга, создавая более глубокий эмоциональный отклик и лучшее запоминание информации о товаре.
Алексей Сорокин, руководитель отдела продаж на маркетплейсах
Один из наших клиентов продавал набор кухонных ножей по цене выше среднерыночной. Продажи шли вяло — около 3-5 единиц в неделю. Мы предложили создать инфографику, наглядно демонстрирующую особенности стали, технологию заточки и эргономику ручек. Результат превзошел все ожидания: за первую неделю после обновления карточки продажи выросли до 27 единиц, а через месяц достигли стабильных 40+ единиц в неделю. Самое удивительное — количество возвратов сократилось с 8% до 2%, так как покупатели лучше понимали, что именно они приобретают.
Ключевые преимущества использования инфографики для продаж на маркетплейсах:
- Сокращение пути к покупке — покупатель быстрее понимает ценность предложения
- Выделение товара среди конкурентов — визуально привлекательные карточки привлекают больше внимания
- Повышение доверия — структурированная информация воспринимается как более профессиональная
- Снижение числа возвратов — покупатель лучше понимает характеристики товара до покупки
- Увеличение среднего чека — качественная визуализация позволяет обосновать более высокую цену
|Показатель
|Карточки без инфографики
|Карточки с инфографикой
|Прирост
|Конверсия просмотров в покупку
|2.3%
|3.8%
|+65%
|Время принятия решения
|4.7 мин
|1.8 мин
|-62%
|Процент возвратов
|7.2%
|3.1%
|-57%
|Средний чек
|2450 руб.
|3120 руб.
|+27%
Данные по результатам анализа 500+ карточек товаров различных категорий на крупных маркетплейсах России, 2022-2023 гг.
5 лучших бесплатных курсов по созданию инфографики
Освоить навыки создания эффективной инфографики можно абсолютно бесплатно. Я отобрал пять проверенных курсов, которые помогут вам трансформировать представление ваших товаров на маркетплейсах. 🎓
- Canva Design School: "Основы инфографики"
Этот курс идеально подойдет для новичков, которые только начинают свой путь в мире визуализации данных. Canva предлагает серию из 12 видеоуроков, охватывающих базовые принципы дизайна инфографики с акцентом на маркетинговых материалах.
- Продолжительность: 2-3 часа
- Формат: видеоуроки + практические задания
- Особенности: интеграция с бесплатным аккаунтом Canva, позволяющая сразу применять полученные знания
- Идеально для: селлеров без опыта в дизайне
- Stepik: "Инфографика для маркетплейсов"
Специализированный курс, созданный практикующими селлерами с фокусом именно на особенностях визуализации для маркетплейсов. Курс охватывает специфику различных площадок и требования к оформлению карточек товаров.
- Продолжительность: 5 часов
- Формат: текстовые материалы, видео, тесты
- Особенности: примеры успешных кейсов с российских маркетплейсов
- Идеально для: селлеров, имеющих опыт продаж, но желающих улучшить визуальную составляющую
- Coursera: "Data Visualization and Infographics" (есть русские субтитры)
Более академический подход к инфографике от Мичиганского университета. Курс фокусируется на принципах визуализации данных и создании убедительных историй через графику, что особенно полезно для товаров со сложными техническими характеристиками.
- Продолжительность: 4 недели (2-3 часа в неделю)
- Формат: видеолекции, практические задания, форум для обсуждений
- Особенности: сертификат об окончании (платно, но сам курс бесплатный)
- Идеально для: аналитичных селлеров, работающих с техникой или сложными товарами
- YouTube-канал "Дизайн для маркетплейсов"
Не структурированный курс в классическом понимании, но огромная библиотека практических видеоуроков от практикующих дизайнеров, работающих с маркетплейсами. Материалы регулярно обновляются с учетом изменений требований площадок.
- Продолжительность: от 5 минут до нескольких часов (более 100 видео)
- Формат: видеоуроки с практическими примерами
- Особенности: возможность выбирать только те темы, которые актуальны для вашей ниши
- Идеально для: тех, кто предпочитает обучение в свободном режиме
- НетологияPRO: "Основы инфографики для бизнеса"
Бесплатный вводный курс от одной из ведущих образовательных платформ России. Фокус на бизнес-применении инфографики делает его особенно ценным для селлеров, стремящихся увеличить продажи.
- Продолжительность: 6 часов
- Формат: вебинары, практические задания, обратная связь от сообщества
- Особенности: акцент на психологии восприятия визуальной информации
- Идеально для: селлеров, уже имеющих базовое понимание дизайна
|Название курса
|Уровень сложности
|Основной фокус
|Практическая составляющая
|Canva Design School
|Начальный
|Основы дизайна
|Высокая
|Stepik: "Инфографика для маркетплейсов"
|Начальный/Средний
|Специфика маркетплейсов
|Средняя
|Coursera: "Data Visualization"
|Средний
|Аналитическая инфографика
|Средняя
|YouTube-канал "Дизайн для маркетплейсов"
|Разный
|Практические приемы
|Высокая
|НетологияPRO
|Начальный/Средний
|Бизнес-применение
|Высокая
Ключевые элементы эффективной инфографики для маркетплейсов
Независимо от выбранного курса обучения, существуют универсальные принципы создания инфографики, которые работают на всех маркетплейсах. Мастерство заключается в адаптации этих принципов под специфику вашего товара и целевой аудитории. 🎯
Мария Светлова, маркетолог-аналитик
Работая с небольшим брендом детской одежды, мы столкнулись с типичной проблемой: покупатели не могли адекватно оценить размеры по стандартной размерной сетке. Мы создали инфографику с визуальным сравнением размеров с привычными предметами (например, S — как стандартный лист A4, M — как журнал формата A4 и т.д.). Простая идея, но эффект был потрясающим — количество возвратов по причине "не подошел размер" сократилось на 74% за первый же месяц. Это убедило меня, что иногда самые простые визуальные решения дают максимальный результат.
Основные элементы эффективной инфографики для маркетплейсов:
- Иерархия информации — располагайте самые важные данные так, чтобы они привлекали внимание в первую очередь
- Цветовая схема — используйте не более 3-4 основных цветов, соответствующих вашему бренду или категории товара
- Контраст — обеспечивайте высокую читаемость текста на фоне
- Пропорции — соблюдайте правило "золотого сечения" для гармоничной композиции
- Шрифты — ограничьтесь 1-2 шрифтами, уделяя внимание их читаемости на мобильных устройствах
- Пустое пространство — не перегружайте инфографику, оставляйте "воздух" между элементами
- Визуальные метафоры — используйте узнаваемые символы для упрощения восприятия
Особое внимание стоит уделить адаптации инфографики под требования конкретных маркетплейсов:
- Wildberries требует строгого соблюдения размеров и пропорций изображений
- Ozon предпочитает минималистичный дизайн с фокусом на конкретные преимущества товара
- Яндекс.Маркет ценит информативность и структурированность данных
- AliExpress положительно реагирует на яркие, эмоциональные визуальные решения
При создании инфографики для маркетплейсов следует избегать распространенных ошибок:
- Перегруженность информацией — покупатель не должен "тонуть" в данных
- Мелкий нечитаемый текст — помните, что многие пользуются мобильными устройствами
- Отсутствие единого стиля — инфографика должна выглядеть профессионально и цельно
- Недостоверные данные — визуализируйте только проверенную информацию о товаре
- Игнорирование эмоциональной составляющей — инфографика должна не только информировать, но и вызывать желание купить
Инструменты для создания инфографики без дизайнерских навыков
После прохождения бесплатных курсов вам понадобятся инструменты для практического применения полученных знаний. К счастью, современные сервисы позволяют создавать профессиональную инфографику даже без специального образования в области дизайна. 🛠️
Лучшие бесплатные инструменты для создания инфографики:
- Canva — интуитивно понятный интерфейс, сотни шаблонов, оптимизированных для маркетплейсов
- Piktochart — специализируется на визуализации данных, отлично подходит для сравнительных характеристик товаров
- Visme — позволяет создавать интерактивную инфографику, подходит для технически сложных товаров
- Crello — российский аналог Canva с адаптированными шаблонами для отечественных маркетплейсов
- Google Charts — идеален для визуализации числовых данных и сравнительных характеристик
При выборе инструмента учитывайте специфику вашего товара и навыки работы с графическими редакторами. Начинающим селлерам рекомендую начать с Canva или Crello, так как они предлагают наиболее простой вход в мир дизайна инфографики.
Каждый из инструментов имеет свои преимущества для разных категорий товаров:
- Для одежды и аксессуаров — Canva с ее богатой библиотекой изображений и шаблонов размерных сеток
- Для электроники и техники — Visme или Google Charts для наглядной визуализации технических спецификаций
- Для косметики и товаров для здоровья — Piktochart для создания убедительных "до/после" визуализаций
- Для продуктов питания — Crello с готовыми шаблонами для визуализации состава и пищевой ценности
Важно помнить, что даже самый продвинутый инструмент не заменит понимания основ дизайна и психологии восприятия. Поэтому рекомендую начинать с изучения принципов создания инфографики (через бесплатные курсы), а затем переходить к освоению конкретных инструментов.
Применение инфографики в карточках товаров на маркетплейсах
Недостаточно просто создать красивую инфографику — необходимо стратегически интегрировать ее в карточку товара для максимального воздействия на покупателя. Каждый элемент карточки предоставляет уникальные возможности для визуализации. 🔍
Оптимальное размещение инфографики в карточке товара:
- Основное изображение — добавьте ключевое преимущество товара в виде иконки или краткой надписи
- Галерея изображений — разместите 2-3 инфографики с основными характеристиками и преимуществами
- Описание товара — интегрируйте компактную инфографику для структурирования текстовой информации
- Раздел "Характеристики" — дополните техническую информацию наглядными визуализациями
- Раздел "Вопрос-ответ" — используйте инфографику для ответов на часто задаваемые вопросы
Специфика размещения инфографики на разных маркетплейсах:
- Wildberries — размещайте самую важную информацию на первых трех изображениях, так как в мобильном приложении остальные просматриваются реже
- Ozon — используйте модуль "О товаре" для размещения детальной инфографики
- Яндекс.Маркет — акцентируйте внимание на инфографике с техническими характеристиками в соответствующем разделе
- AliExpress — используйте вертикальные длинные инфографики, так как платформа позволяет размещать изображения большой длины
Лучшие практики применения инфографики на маркетплейсах:
- Соблюдайте единый стиль — все инфографики должны выглядеть как часть одного бренда
- Адаптируйте под мобильные устройства — проверяйте читаемость на маленьких экранах
- Обновляйте регулярно — актуализируйте информацию, следите за трендами в дизайне
- A/B-тестируйте — экспериментируйте с разными вариантами инфографики для определения наиболее эффективных
- Анализируйте конкурентов — изучайте визуальные решения лидеров в вашей категории
Инфографика должна решать конкретные задачи на разных этапах пути покупателя:
- Привлечение внимания — яркие, эмоциональные визуализации основных преимуществ
- Удержание интереса — сравнительные инфографики, демонстрирующие превосходство над конкурентами
- Преодоление возражений — визуализация ответов на типичные сомнения покупателей
- Стимулирование действия — инфографика с призывами к действию и ограниченными предложениями
Использование бесплатных курсов по созданию инфографики — это не просто способ сэкономить на дизайне. Это стратегическая инвестиция в развитие конкурентного преимущества на маркетплейсах. Применяя полученные знания и инструменты, вы трансформируете свои карточки товаров из простых описаний в мощные маркетинговые инструменты, способные увеличить конверсию, средний чек и лояльность покупателей. Не ждите идеальных условий — начните создавать эффективную инфографику уже сегодня.
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