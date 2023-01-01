Требования к инфографике на Ozon: форматы, размеры, примеры

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Для кого эта статья:

Продавцы товаров на платформе Ozon

Дизайнеры и графические специалисты, занимающиеся созданием инфографики

Специалисты по маркетингу и контент-менеджеры в электронной коммерции Что отличает лидеров продаж на Ozon от середнячков? Безупречные карточки товаров с продающей инфографикой! 86% покупателей принимают решение о покупке, опираясь именно на визуальный контент. Однако Ozon, как строгий фильтр, отсеивает изображения, не соответствующие техническим требованиям — и ваши потенциальные продажи сгорают на этапе модерации. Разберёмся, как создавать инфографику, которая не только пройдет проверку, но и будет конвертировать просмотры в заказы. 🚀

Базовые требования к инфографике на Ozon

Инфографика на Ozon — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, который должен соответствовать целому набору технических параметров. Правильно оформленная инфографика увеличивает конверсию до 40%, при этом неправильная может стать причиной отклонения вашего товара модерацией. 📊

Базовые требования к инфографике для Ozon включают:

Количество изображений : до 15 изображений на один товар, включая основное фото

: до 15 изображений на один товар, включая основное фото Разрешение : минимум 600x600 пикселей (рекомендуется 1000x1000 и выше)

: минимум 600x600 пикселей (рекомендуется 1000x1000 и выше) Соотношение сторон : от 1:1 до 3:4 (вертикальное или квадратное)

: от 1:1 до 3:4 (вертикальное или квадратное) Белый фон : обязателен для главного изображения товара

: обязателен для главного изображения товара Качество изображения : четкое, без размытия, с хорошей детализацией

: четкое, без размытия, с хорошей детализацией Контент: только релевантная товару информация, без QR-кодов, контактов и сторонних ссылок

Ozon строго следит за соблюдением этих требований. Несоответствие даже одному пункту может привести к отклонению карточки товара или снижению её видимости в поисковой выдаче маркетплейса.

Параметр Минимальные требования Рекомендуемые значения Разрешение 600x600 px 1000x1000 px или выше Соотношение сторон 1:1 (квадрат) 1:1 – 3:4 (вертикальное) Цветовой профиль sRGB sRGB Фон для основного фото Белый (RGB 255,255,255) Чисто белый без оттенков

Елена Корнеева, арт-директор маркетплейс-агентства

Однажды наш клиент, производитель косметики премиум-сегмента, столкнулся с кризисом — продажи на Ozon упали на 40% после обновления карточек товаров. Оказалось, что дизайнер создал изображения с неверным соотношением сторон (4:3 вместо допустимых 3:4), и система автоматически обрезала ключевые элементы инфографики. Покупатели просто не видели важную информацию о составе и преимуществах! После корректировки всех материалов под стандарты Ozon продажи не только восстановились, но и выросли на 27% по сравнению с предыдущим периодом. Этот случай стал для нас уроком: технические требования к инфографике — не формальность, а ключевой элемент успешных продаж.

Важно помнить, что Ozon регулярно обновляет требования к контенту, поэтому рекомендуется периодически проверять актуальную информацию в справочном центре маркетплейса. Последние значимые изменения в требованиях были внесены в начале 2023 года, когда платформа расширила допустимые соотношения сторон для инфографики. 🔄

Оптимальные форматы и вес файлов инфографики для Ozon

Формат файла и его вес напрямую влияют на скорость загрузки карточки товара и качество отображения инфографики. Оптимизированные изображения не только быстрее проходят модерацию, но и улучшают пользовательский опыт, что положительно сказывается на конверсии. 💾

Допустимые форматы файлов для загрузки на Ozon:

JPEG/JPG — оптимальный формат для фотографий товаров и большинства типов инфографики

— оптимальный формат для фотографий товаров и большинства типов инфографики PNG — предпочтителен для изображений с прозрачностью или текстом

— предпочтителен для изображений с прозрачностью или текстом WebP — современный формат с хорошим сжатием, поддерживается Ozon с 2022 года

Вес файла играет критическую роль в скорости загрузки страницы товара. Ozon устанавливает следующие ограничения:

Максимальный размер одного файла: 10 МБ

Рекомендуемый размер для оптимальной загрузки: до 500 КБ

При подготовке инфографики для Ozon важно найти баланс между качеством изображения и его весом. Слишком сильное сжатие может привести к потере деталей и размытию текста, а слишком тяжелые файлы замедляют загрузку страницы, что отрицательно влияет на пользовательский опыт.

Формат Преимущества Недостатки Рекомендуемое применение JPEG Хорошее сжатие, поддержка всеми устройствами Потеря качества при сжатии, нет прозрачности Фотографии товаров, инфографика без прозрачности PNG Сохранение качества, поддержка прозрачности Больший размер файла по сравнению с JPEG Инфографика с текстом, логотипы, изображения с прозрачностью WebP Лучшее сжатие, поддержка прозрачности Менее универсальная поддержка устаревшими устройствами Современный компромисс между качеством и размером

Инструменты для оптимизации размера файлов без потери качества:

TinyPNG/TinyJPG — онлайн-сервис для сжатия изображений

— онлайн-сервис для сжатия изображений Adobe Photoshop — функция "Save for Web" позволяет контролировать баланс между качеством и размером

— функция "Save for Web" позволяет контролировать баланс между качеством и размером Squoosh — бесплатный инструмент от Google для оптимизации изображений

— бесплатный инструмент от Google для оптимизации изображений ImageOptim — десктопное приложение для Mac OS, сжимающее изображения без видимой потери качества

Помните, что при сжатии изображений важно сохранить читаемость текста и четкость деталей товара. Практика показывает, что использование PNG для инфографики с текстом и JPEG для фотографий товара дает наилучшие результаты при соблюдении ограничений по весу файла. 🔍

Рекомендуемые размеры инфографики для карточек товаров

Правильно подобранные размеры инфографики критически важны для эффективного отображения информации о товаре на разных устройствах. Несоответствие размеров приводит к автоматическому кадрированию, что может "отрезать" важные элементы вашей инфографики. 📱

Основные требования к размерам инфографики на Ozon:

Минимальное разрешение : 600x600 пикселей

: 600x600 пикселей Оптимальное разрешение : 1000x1000 пикселей для квадратных изображений

: 1000x1000 пикселей для квадратных изображений Для вертикальных изображений : 1000x1500 пикселей (соотношение 2:3)

: 1000x1500 пикселей (соотношение 2:3) Для инфографики с подробной информацией: 1200x1800 пикселей (соотношение 2:3)

Важно учитывать, что Ozon автоматически адаптирует изображения под различные форматы отображения. При этом центральная часть изображения остается видимой всегда, а края могут обрезаться в зависимости от устройства пользователя.

Максим Светлов, руководитель отдела контент-маркетинга

Работая с производителем умных часов, мы провели A/B-тестирование разных форматов инфографики. В течение месяца одна группа товаров демонстрировалась с квадратными изображениями 1000x1000, а другая — с вертикальными 1000x1500. Результаты оказались однозначными: вертикальные изображения показали на 23% более высокую конверсию на мобильных устройствах, где совершается 76% покупок на Ozon. Покупатели дольше задерживались на карточке товара и чаще прокручивали всю галерею изображений. Мы сделали вывод, что вертикальный формат позволяет разместить больше информации в зоне первого экрана мобильного устройства, не требуя дополнительной прокрутки. Теперь все наши клиенты используют преимущественно вертикальную инфографику с соотношением 2:3 или 3:4, что стабильно повышает показатели продаж.

При подготовке инфографики следует придерживаться следующих рекомендаций по размещению ключевых элементов:

Размещайте важную информацию в центральной части изображения (в так называемой "безопасной зоне")

Оставляйте по 10% свободного пространства по краям для возможного кадрирования

Используйте шрифт размером не менее 20-24 пикселей для обеспечения читаемости на мобильных устройствах

Проверяйте читаемость текста при масштабировании до миниатюры (150x150 пикселей)

Оптимальные размеры в зависимости от типа контента:

Основное изображение товара : 1000x1000 px (квадрат) на белом фоне

: 1000x1000 px (квадрат) на белом фоне Инфографика с характеристиками : 1000x1500 px (вертикальный прямоугольник)

: 1000x1500 px (вертикальный прямоугольник) Демонстрация использования товара : 1000x1200 px или 1000x1500 px

: 1000x1200 px или 1000x1500 px Сравнительные таблицы: 1200x1800 px (для лучшей читаемости мелких деталей)

Помните, что при загрузке изображений на Ozon система автоматически создает миниатюры для каталога и поисковой выдачи. Поэтому важно, чтобы товар был хорошо виден и идентифицируем даже в уменьшенном виде. 🔎

Особенности создания эффективной инфографики для Ozon

Технические требования — это только фундамент. Чтобы инфографика не просто прошла модерацию, но и стимулировала продажи, необходимо учитывать психологию покупателя и принципы визуального маркетинга. 🧠

Ключевые принципы создания эффективной инфографики для Ozon:

Информативность : каждое изображение должно давать покупателю новую информацию о товаре

: каждое изображение должно давать покупателю новую информацию о товаре Последовательность : выстраивайте логический порядок изображений, создавая путь покупателя от знакомства с товаром до принятия решения

: выстраивайте логический порядок изображений, создавая путь покупателя от знакомства с товаром до принятия решения Брендирование : используйте элементы фирменного стиля для повышения узнаваемости

: используйте элементы фирменного стиля для повышения узнаваемости Акцент на преимуществах : выделяйте конкурентные преимущества товара

: выделяйте конкурентные преимущества товара Читаемость: текст должен легко читаться на всех устройствах

Рекомендуемая структура инфографики для карточки товара на Ozon:

Основное фото товара на белом фоне (обязательно) Фото товара под разными углами и в разных цветах Инфографика с ключевыми характеристиками и преимуществами Изображение товара в использовании или в контексте применения Сравнение размеров с другими предметами (если актуально) Демонстрация функций или возможностей использования Инфографика с техническими характеристиками Изображение комплектации товара Схема использования или сборки (для сложных товаров) Сертификаты качества или награды (если имеются)

Важные элементы дизайна, повышающие конверсию:

Контрастные цвета для выделения ключевой информации

для выделения ключевой информации Иконки и пиктограммы для быстрого считывания информации

для быстрого считывания информации Сравнительные элементы ("до и после", "с конкурентами")

("до и после", "с конкурентами") Выделение цифр и конкретных преимуществ

Использование принципа "проблема-решение" в визуальном рассказе

Дополнительно следует учитывать особенности продаж в различных категориях товаров. Например, для электроники критически важно показать интерфейс и функциональность, для одежды — посадку на фигуре и детали кроя, для косметики — результаты применения и состав. 📊

Не забывайте об ограничениях контента на Ozon. Запрещено размещать:

QR-коды и ссылки на внешние ресурсы

Контактную информацию продавца

Водяные знаки, не относящиеся к товару

Призывы к покупке на других площадках

Сравнения с конкретными конкурентами по названию

Недостоверную информацию о товаре

Адаптация инфографики под мобильные устройства особенно важна, учитывая, что более 70% покупок на Ozon совершается с телефонов. Проверяйте, как ваши изображения отображаются на экранах разных размеров, и убедитесь, что текст остается читаемым даже на малых экранах. 📱

Типичные ошибки при подготовке инфографики для маркетплейса

Даже опытные продавцы и дизайнеры допускают ошибки при создании инфографики для Ozon, что приводит к отклонению карточек товаров или снижению конверсии. Рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

Технические ошибки, приводящие к отклонению модерацией:

Недостаточное разрешение изображений (менее 600x600 пикселей)

изображений (менее 600x600 пикселей) Некорректное соотношение сторон (горизонтальные изображения вместо вертикальных или квадратных)

(горизонтальные изображения вместо вертикальных или квадратных) Превышение допустимого размера файла (более 10 МБ)

(более 10 МБ) Размытые, нечеткие изображения или фотографии низкого качества

или фотографии низкого качества Отсутствие белого фона на основном изображении товара

на основном изображении товара Включение запрещенного контента (QR-коды, контактная информация, водяные знаки)

Дизайнерские ошибки, снижающие эффективность инфографики:

Перегруженность информацией — слишком много текста на одном изображении

— слишком много текста на одном изображении Нечитаемый текст — слишком мелкий шрифт или плохо подобранные цвета

— слишком мелкий шрифт или плохо подобранные цвета Отсутствие структуры — хаотичное расположение элементов

— хаотичное расположение элементов Нерелевантные изображения — контент, не относящийся напрямую к товару

— контент, не относящийся напрямую к товару Однотипные изображения — повторение одной и той же информации в разных визуалах

— повторение одной и той же информации в разных визуалах Отсутствие акцентов на ключевых преимуществах товара

Маркетинговые ошибки, влияющие на конверсию:

Игнорирование болей клиента — отсутствие демонстрации решения проблем покупателя

— отсутствие демонстрации решения проблем покупателя Акцент на технических характеристиках вместо выгод для пользователя

вместо выгод для пользователя Отсутствие эмоциональной составляющей в визуальном контенте

в визуальном контенте Недостаточное количество изображений — использование только 1-2 фото вместо полноценной галереи

— использование только 1-2 фото вместо полноценной галереи Несоответствие целевой аудитории — неподходящий стиль, цвета или подача информации

Чек-лист для проверки инфографики перед загрузкой на Ozon:

Соответствуют ли размеры изображений минимальным требованиям (600x600 px и более)? Правильное ли соотношение сторон (1:1 до 3:4)? Не превышает ли вес файла 10 МБ (оптимально до 500 КБ)? Имеет ли основное фото товара белый фон? Читается ли текст на инфографике при уменьшении до размера миниатюры? Отсутствуют ли запрещенные элементы (QR-коды, контакты, ссылки)? Достаточно ли контрастны цвета текста и фона? Представлены ли все ключевые преимущества товара? Логична ли последовательность изображений в галерее? Как выглядит инфографика на мобильном устройстве?

Самой распространенной и критичной ошибкой является игнорирование адаптации контента под мобильные устройства. Согласно статистике Ozon, более 70% пользователей просматривают товары с телефонов, поэтому инфографика, которая не оптимизирована для мобильных экранов, значительно снижает вероятность покупки. 📊

Опираясь на изложенные требования и рекомендации, вы сможете создать инфографику для Ozon, которая не только пройдет модерацию, но и станет мощным инструментом продаж. Помните, что визуальный контент — это первое, что видит покупатель, и часто именно он определяет, будет ли совершена покупка. Инвестируйте время в создание качественной инфографики, регулярно анализируйте показатели конверсии и оптимизируйте ваши материалы — это прямой путь к увеличению продаж на маркетплейсе.

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