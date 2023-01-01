Требования к инфографике на Ozon: форматы, размеры, примеры#Инфографика МП #Маркетплейс фото #Визуальный маркетинг
Для кого эта статья:
- Продавцы товаров на платформе Ozon
- Дизайнеры и графические специалисты, занимающиеся созданием инфографики
Специалисты по маркетингу и контент-менеджеры в электронной коммерции
Что отличает лидеров продаж на Ozon от середнячков? Безупречные карточки товаров с продающей инфографикой! 86% покупателей принимают решение о покупке, опираясь именно на визуальный контент. Однако Ozon, как строгий фильтр, отсеивает изображения, не соответствующие техническим требованиям — и ваши потенциальные продажи сгорают на этапе модерации. Разберёмся, как создавать инфографику, которая не только пройдет проверку, но и будет конвертировать просмотры в заказы. 🚀
Базовые требования к инфографике на Ozon
Инфографика на Ozon — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, который должен соответствовать целому набору технических параметров. Правильно оформленная инфографика увеличивает конверсию до 40%, при этом неправильная может стать причиной отклонения вашего товара модерацией. 📊
Базовые требования к инфографике для Ozon включают:
- Количество изображений: до 15 изображений на один товар, включая основное фото
- Разрешение: минимум 600x600 пикселей (рекомендуется 1000x1000 и выше)
- Соотношение сторон: от 1:1 до 3:4 (вертикальное или квадратное)
- Белый фон: обязателен для главного изображения товара
- Качество изображения: четкое, без размытия, с хорошей детализацией
- Контент: только релевантная товару информация, без QR-кодов, контактов и сторонних ссылок
Ozon строго следит за соблюдением этих требований. Несоответствие даже одному пункту может привести к отклонению карточки товара или снижению её видимости в поисковой выдаче маркетплейса.
|Параметр
|Минимальные требования
|Рекомендуемые значения
|Разрешение
|600x600 px
|1000x1000 px или выше
|Соотношение сторон
|1:1 (квадрат)
|1:1 – 3:4 (вертикальное)
|Цветовой профиль
|sRGB
|sRGB
|Фон для основного фото
|Белый (RGB 255,255,255)
|Чисто белый без оттенков
Елена Корнеева, арт-директор маркетплейс-агентства
Однажды наш клиент, производитель косметики премиум-сегмента, столкнулся с кризисом — продажи на Ozon упали на 40% после обновления карточек товаров. Оказалось, что дизайнер создал изображения с неверным соотношением сторон (4:3 вместо допустимых 3:4), и система автоматически обрезала ключевые элементы инфографики. Покупатели просто не видели важную информацию о составе и преимуществах! После корректировки всех материалов под стандарты Ozon продажи не только восстановились, но и выросли на 27% по сравнению с предыдущим периодом. Этот случай стал для нас уроком: технические требования к инфографике — не формальность, а ключевой элемент успешных продаж.
Важно помнить, что Ozon регулярно обновляет требования к контенту, поэтому рекомендуется периодически проверять актуальную информацию в справочном центре маркетплейса. Последние значимые изменения в требованиях были внесены в начале 2023 года, когда платформа расширила допустимые соотношения сторон для инфографики. 🔄
Оптимальные форматы и вес файлов инфографики для Ozon
Формат файла и его вес напрямую влияют на скорость загрузки карточки товара и качество отображения инфографики. Оптимизированные изображения не только быстрее проходят модерацию, но и улучшают пользовательский опыт, что положительно сказывается на конверсии. 💾
Допустимые форматы файлов для загрузки на Ozon:
- JPEG/JPG — оптимальный формат для фотографий товаров и большинства типов инфографики
- PNG — предпочтителен для изображений с прозрачностью или текстом
- WebP — современный формат с хорошим сжатием, поддерживается Ozon с 2022 года
Вес файла играет критическую роль в скорости загрузки страницы товара. Ozon устанавливает следующие ограничения:
- Максимальный размер одного файла: 10 МБ
- Рекомендуемый размер для оптимальной загрузки: до 500 КБ
При подготовке инфографики для Ozon важно найти баланс между качеством изображения и его весом. Слишком сильное сжатие может привести к потере деталей и размытию текста, а слишком тяжелые файлы замедляют загрузку страницы, что отрицательно влияет на пользовательский опыт.
|Формат
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуемое применение
|JPEG
|Хорошее сжатие, поддержка всеми устройствами
|Потеря качества при сжатии, нет прозрачности
|Фотографии товаров, инфографика без прозрачности
|PNG
|Сохранение качества, поддержка прозрачности
|Больший размер файла по сравнению с JPEG
|Инфографика с текстом, логотипы, изображения с прозрачностью
|WebP
|Лучшее сжатие, поддержка прозрачности
|Менее универсальная поддержка устаревшими устройствами
|Современный компромисс между качеством и размером
Инструменты для оптимизации размера файлов без потери качества:
- TinyPNG/TinyJPG — онлайн-сервис для сжатия изображений
- Adobe Photoshop — функция "Save for Web" позволяет контролировать баланс между качеством и размером
- Squoosh — бесплатный инструмент от Google для оптимизации изображений
- ImageOptim — десктопное приложение для Mac OS, сжимающее изображения без видимой потери качества
Помните, что при сжатии изображений важно сохранить читаемость текста и четкость деталей товара. Практика показывает, что использование PNG для инфографики с текстом и JPEG для фотографий товара дает наилучшие результаты при соблюдении ограничений по весу файла. 🔍
Рекомендуемые размеры инфографики для карточек товаров
Правильно подобранные размеры инфографики критически важны для эффективного отображения информации о товаре на разных устройствах. Несоответствие размеров приводит к автоматическому кадрированию, что может "отрезать" важные элементы вашей инфографики. 📱
Основные требования к размерам инфографики на Ozon:
- Минимальное разрешение: 600x600 пикселей
- Оптимальное разрешение: 1000x1000 пикселей для квадратных изображений
- Для вертикальных изображений: 1000x1500 пикселей (соотношение 2:3)
- Для инфографики с подробной информацией: 1200x1800 пикселей (соотношение 2:3)
Важно учитывать, что Ozon автоматически адаптирует изображения под различные форматы отображения. При этом центральная часть изображения остается видимой всегда, а края могут обрезаться в зависимости от устройства пользователя.
Максим Светлов, руководитель отдела контент-маркетинга
Работая с производителем умных часов, мы провели A/B-тестирование разных форматов инфографики. В течение месяца одна группа товаров демонстрировалась с квадратными изображениями 1000x1000, а другая — с вертикальными 1000x1500. Результаты оказались однозначными: вертикальные изображения показали на 23% более высокую конверсию на мобильных устройствах, где совершается 76% покупок на Ozon. Покупатели дольше задерживались на карточке товара и чаще прокручивали всю галерею изображений. Мы сделали вывод, что вертикальный формат позволяет разместить больше информации в зоне первого экрана мобильного устройства, не требуя дополнительной прокрутки. Теперь все наши клиенты используют преимущественно вертикальную инфографику с соотношением 2:3 или 3:4, что стабильно повышает показатели продаж.
При подготовке инфографики следует придерживаться следующих рекомендаций по размещению ключевых элементов:
- Размещайте важную информацию в центральной части изображения (в так называемой "безопасной зоне")
- Оставляйте по 10% свободного пространства по краям для возможного кадрирования
- Используйте шрифт размером не менее 20-24 пикселей для обеспечения читаемости на мобильных устройствах
- Проверяйте читаемость текста при масштабировании до миниатюры (150x150 пикселей)
Оптимальные размеры в зависимости от типа контента:
- Основное изображение товара: 1000x1000 px (квадрат) на белом фоне
- Инфографика с характеристиками: 1000x1500 px (вертикальный прямоугольник)
- Демонстрация использования товара: 1000x1200 px или 1000x1500 px
- Сравнительные таблицы: 1200x1800 px (для лучшей читаемости мелких деталей)
Помните, что при загрузке изображений на Ozon система автоматически создает миниатюры для каталога и поисковой выдачи. Поэтому важно, чтобы товар был хорошо виден и идентифицируем даже в уменьшенном виде. 🔎
Особенности создания эффективной инфографики для Ozon
Технические требования — это только фундамент. Чтобы инфографика не просто прошла модерацию, но и стимулировала продажи, необходимо учитывать психологию покупателя и принципы визуального маркетинга. 🧠
Ключевые принципы создания эффективной инфографики для Ozon:
- Информативность: каждое изображение должно давать покупателю новую информацию о товаре
- Последовательность: выстраивайте логический порядок изображений, создавая путь покупателя от знакомства с товаром до принятия решения
- Брендирование: используйте элементы фирменного стиля для повышения узнаваемости
- Акцент на преимуществах: выделяйте конкурентные преимущества товара
- Читаемость: текст должен легко читаться на всех устройствах
Рекомендуемая структура инфографики для карточки товара на Ozon:
- Основное фото товара на белом фоне (обязательно)
- Фото товара под разными углами и в разных цветах
- Инфографика с ключевыми характеристиками и преимуществами
- Изображение товара в использовании или в контексте применения
- Сравнение размеров с другими предметами (если актуально)
- Демонстрация функций или возможностей использования
- Инфографика с техническими характеристиками
- Изображение комплектации товара
- Схема использования или сборки (для сложных товаров)
- Сертификаты качества или награды (если имеются)
Важные элементы дизайна, повышающие конверсию:
- Контрастные цвета для выделения ключевой информации
- Иконки и пиктограммы для быстрого считывания информации
- Сравнительные элементы ("до и после", "с конкурентами")
- Выделение цифр и конкретных преимуществ
- Использование принципа "проблема-решение" в визуальном рассказе
Дополнительно следует учитывать особенности продаж в различных категориях товаров. Например, для электроники критически важно показать интерфейс и функциональность, для одежды — посадку на фигуре и детали кроя, для косметики — результаты применения и состав. 📊
Не забывайте об ограничениях контента на Ozon. Запрещено размещать:
- QR-коды и ссылки на внешние ресурсы
- Контактную информацию продавца
- Водяные знаки, не относящиеся к товару
- Призывы к покупке на других площадках
- Сравнения с конкретными конкурентами по названию
- Недостоверную информацию о товаре
Адаптация инфографики под мобильные устройства особенно важна, учитывая, что более 70% покупок на Ozon совершается с телефонов. Проверяйте, как ваши изображения отображаются на экранах разных размеров, и убедитесь, что текст остается читаемым даже на малых экранах. 📱
Типичные ошибки при подготовке инфографики для маркетплейса
Даже опытные продавцы и дизайнеры допускают ошибки при создании инфографики для Ozon, что приводит к отклонению карточек товаров или снижению конверсии. Рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️
Технические ошибки, приводящие к отклонению модерацией:
- Недостаточное разрешение изображений (менее 600x600 пикселей)
- Некорректное соотношение сторон (горизонтальные изображения вместо вертикальных или квадратных)
- Превышение допустимого размера файла (более 10 МБ)
- Размытые, нечеткие изображения или фотографии низкого качества
- Отсутствие белого фона на основном изображении товара
- Включение запрещенного контента (QR-коды, контактная информация, водяные знаки)
Дизайнерские ошибки, снижающие эффективность инфографики:
- Перегруженность информацией — слишком много текста на одном изображении
- Нечитаемый текст — слишком мелкий шрифт или плохо подобранные цвета
- Отсутствие структуры — хаотичное расположение элементов
- Нерелевантные изображения — контент, не относящийся напрямую к товару
- Однотипные изображения — повторение одной и той же информации в разных визуалах
- Отсутствие акцентов на ключевых преимуществах товара
Маркетинговые ошибки, влияющие на конверсию:
- Игнорирование болей клиента — отсутствие демонстрации решения проблем покупателя
- Акцент на технических характеристиках вместо выгод для пользователя
- Отсутствие эмоциональной составляющей в визуальном контенте
- Недостаточное количество изображений — использование только 1-2 фото вместо полноценной галереи
- Несоответствие целевой аудитории — неподходящий стиль, цвета или подача информации
Чек-лист для проверки инфографики перед загрузкой на Ozon:
- Соответствуют ли размеры изображений минимальным требованиям (600x600 px и более)?
- Правильное ли соотношение сторон (1:1 до 3:4)?
- Не превышает ли вес файла 10 МБ (оптимально до 500 КБ)?
- Имеет ли основное фото товара белый фон?
- Читается ли текст на инфографике при уменьшении до размера миниатюры?
- Отсутствуют ли запрещенные элементы (QR-коды, контакты, ссылки)?
- Достаточно ли контрастны цвета текста и фона?
- Представлены ли все ключевые преимущества товара?
- Логична ли последовательность изображений в галерее?
- Как выглядит инфографика на мобильном устройстве?
Самой распространенной и критичной ошибкой является игнорирование адаптации контента под мобильные устройства. Согласно статистике Ozon, более 70% пользователей просматривают товары с телефонов, поэтому инфографика, которая не оптимизирована для мобильных экранов, значительно снижает вероятность покупки. 📊
Опираясь на изложенные требования и рекомендации, вы сможете создать инфографику для Ozon, которая не только пройдет модерацию, но и станет мощным инструментом продаж. Помните, что визуальный контент — это первое, что видит покупатель, и часто именно он определяет, будет ли совершена покупка. Инвестируйте время в создание качественной инфографики, регулярно анализируйте показатели конверсии и оптимизируйте ваши материалы — это прямой путь к увеличению продаж на маркетплейсе.
Читайте также
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов