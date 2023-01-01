15 программ для создания инфографики на Ozon: повышаем конверсию
Для кого эта статья:
- Продавцы на маркетплейсах, особенно на Ozon
- Специалисты по маркетингу и визуализации
Люди, интересующиеся созданием инфографики и графическим дизайном
Визуальные решения на маркетплейсе – это то, что отличает успешного продавца от середнячка. Когда покупатель прокручивает сотни товарных карточек, именно яркая и профессиональная инфографика заставляет его остановиться и нажать «Купить». По данным внутренней статистики Ozon, товары с качественной инфографикой показывают конверсию на 37% выше, чем аналогичные позиции с обычными фото. Но какие инструменты действительно помогут создать продающие визуалы, соответствующие всем техническим требованиям площадки? Давайте разберем ТОП-15 программ, которые превратят ваши карточки в магнит для покупателей 🚀
Что такое инфографика и почему она важна для продавцов Ozon
Инфографика – это визуальное представление информации, данных и знаний в форме графиков, диаграмм, схем и иллюстраций. Для продавцов на Ozon качественная инфографика стала не просто способом украсить карточку товара, а настоящим инструментом увеличения продаж.
Почему именно инфографика так критична для успеха на маркетплейсе? Существует несколько объективных причин:
- 8 секунд – среднее время принятия решения о покупке. За это время покупатель должен получить всю ключевую информацию о товаре.
- 70% пользователей предпочитают визуальное представление информации текстовому описанию.
- Конверсия карточек с профессиональной инфографикой выше на 30-40% по сравнению с обычными фотографиями.
- Уровень возвратов снижается на 25%, когда товар имеет наглядную инфографику с характеристиками и способами применения.
Алексей Воронин, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Когда мы начинали продавать товары для дома на Ozon, наши карточки терялись среди конкурентов. Продажи росли медленно, несмотря на конкурентную цену и отличное качество. Всё изменилось, когда мы пригласили дизайнера для создания инфографики. Он разработал серию из 5-6 слайдов для каждого товара: первый показывал продукт в интерьере, второй демонстрировал ключевые преимущества, третий – размеры, четвертый – материалы, пятый – инструкцию по уходу. Уже через две недели после обновления карточек продажи выросли на 42%, а количество вопросов от покупателей сократилось втрое. Это было похоже на магию – мы ничего не меняли в самом товаре, только его представление!
Маркетплейсы, и Ozon в частности, работают по принципу "что видно, то продаётся". В океане товаров-аналогов выигрывает тот, кто быстрее и нагляднее донесёт свои преимущества до покупателя. Инфографика решает сразу несколько задач:
- Мгновенно выделяет товар среди конкурентов в выдаче
- Сокращает количество возвратов за счет точных ожиданий
- Увеличивает средний чек благодаря демонстрации всех возможностей продукта
- Повышает лояльность клиентов и вероятность повторных покупок
- Улучшает поисковую выдачу внутри маркетплейса (алгоритмы Ozon отдают предпочтение карточкам с качественным визуальным контентом)
Важно понимать, что эффективная инфографика на Ozon имеет свою специфику. Она должна быть не просто красивой, а продающей – учитывать особенности поведения покупателей на маркетплейсе, требования к размеру и формату изображений, а также необходимость быстрой загрузки и отображения на разных устройствах 📱
|Элемент инфографики
|Влияние на конверсию
|Особенность для Ozon
|Основное фото товара
|+15% к конверсии
|Белый фон, минимум теней, соотношение сторон 1:1
|Размеры и габариты
|+23% к конверсии, -30% возвратов
|Сравнение с узнаваемыми предметами
|Характеристики в виде иконок
|+18% к конверсии
|Не более 5-6 иконок на слайде
|Использование в действии
|+27% к конверсии
|Реальные люди, использующие продукт
|Сравнение "до/после"
|+35% к конверсии
|Необходимо документальное подтверждение результатов
ТОП-15 программ для создания инфографики на Ozon
Выбор подходящего инструмента для создания инфографики может стать решающим фактором успеха. Я проанализировал более 30 решений и отобрал 15 лучших, отвечающих требованиям Ozon и потребностям продавцов разного уровня 🔍
1. Canva Самый популярный инструмент среди продавцов на Ozon благодаря интуитивному интерфейсу и готовым шаблонам. Бесплатная версия позволяет создавать базовые инфографики, но для доступа к премиум-шаблонам и элементам потребуется подписка.
- Преимущества: Библиотека шаблонов точно под размеры Ozon, мобильное приложение, русифицированный интерфейс
- Недостатки: Ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии
- Стоимость: От 0₽ до 599₽/месяц
2. Adobe Photoshop Профессиональное решение для создания сложных визуализаций с максимальными возможностями кастомизации.
- Преимущества: Безграничные возможности редактирования, профессиональное качество
- Недостатки: Высокая стоимость, сложная кривая обучения
- Стоимость: От 1999₽/месяц
3. Piktochart Специализированный инструмент для создания информационно-насыщенной графики и диаграмм.
- Преимущества: Интерактивные графики, интеграция с аналитическими инструментами
- Недостатки: Меньше готовых шаблонов для электронной коммерции
- Стоимость: От 0₽ до 1200₽/месяц
4. Visme Мощный инструмент для создания профессиональной инфографики с возможностью добавления анимаций.
- Преимущества: Большая библиотека иконок, диаграмм и шаблонов для e-commerce
- Недостатки: Требуется время для освоения всех функций
- Стоимость: От 0₽ до 1500₽/месяц
5. Figma Профессиональный инструмент для дизайна с возможностью командной работы в реальном времени.
- Преимущества: Многопользовательский режим, библиотека компонентов
- Недостатки: Высокий порог входа для новичков
- Стоимость: От 0₽ до 1200₽/месяц
6. Infogram Специализируется на создании диаграмм и графиков с интерактивными элементами.
- Преимущества: Более 35 типов диаграмм, интеграция с Google Analytics
- Недостатки: Ограниченные возможности для художественного оформления
- Стоимость: От 0₽ до 1700₽/месяц
7. Crello Альтернатива Canva с фокусом на анимированный контент и видео-инфографику.
- Преимущества: Анимированные шаблоны, видеоредактор
- Недостатки: Меньше шаблонов для маркетплейсов
- Стоимость: От 0₽ до 699₽/месяц
8. Venngage Инструмент для создания инфографики с фокусом на бизнес-решения.
- Преимущества: Шаблоны для сравнения продуктов, таблицы характеристик
- Недостатки: Ограниченный бесплатный план
- Стоимость: От 0₽ до 1900₽/месяц
9. Snappa Упрощённое решение с быстрым стартом и готовыми шаблонами для e-commerce.
- Преимущества: Интуитивный интерфейс, быстрая генерация изображений
- Недостатки: Меньше возможностей для кастомизации
- Стоимость: От 0₽ до 900₽/месяц
10. Affinity Designer Профессиональный векторный редактор с разовой оплатой вместо подписки.
- Преимущества: Профессиональные возможности, нет ежемесячной подписки
- Недостатки: Сложнее в освоении, нет готовых шаблонов
- Стоимость: Разовый платеж 3200₽
11. Easelly Простая платформа для создания наглядных инфографик без специальных навыков.
- Преимущества: Фокус на простоту, шаблоны для начинающих
- Недостатки: Ограниченные возможности для сложных дизайнов
- Стоимость: От 0₽ до 800₽/месяц
12. Pixlr Онлайн-фоторедактор с функциями для создания инфографики и коллажей.
- Преимущества: Мощные инструменты ретуши, работа с фотографиями товаров
- Недостатки: Фокус на фоторедактировании, а не на инфографике
- Стоимость: От 0₽ до 700₽/месяц
13. DesignCap Онлайн-сервис с шаблонами специально для e-commerce и презентации продуктов.
- Преимущества: Специализированные шаблоны для маркетплейсов
- Недостатки: Меньше известен, ограниченная библиотека
- Стоимость: От 0₽ до 600₽/месяц
14. Adobe Express (ранее Spark) Упрощённая версия инструментов Adobe для быстрого создания визуального контента.
- Преимущества: Интеграция с Adobe Creative Cloud, профессиональные шрифты
- Недостатки: Меньше возможностей чем в Photoshop
- Стоимость: От 0₽ до 999₽/месяц
15. Gravit Designer Профессиональный векторный редактор с облачной синхронизацией.
- Преимущества: Профессиональные возможности, бесплатная версия
- Недостатки: Высокий порог входа для начинающих
- Стоимость: От 0₽ до 1100₽/месяц
Как выбрать подходящую программу для инфографики
Выбор программы для создания инфографики должен быть осознанным и соответствовать вашим конкретным потребностям, техническим возможностям и бюджету. При принятии решения учитывайте следующие ключевые факторы 🔎:
- Уровень вашей подготовки. Если вы новичок в дизайне, выбирайте инструменты с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Snappa).
- Объем работы. Для разовых проектов подойдут бесплатные версии или онлайн-сервисы. Для постоянной работы стоит инвестировать в профессиональные инструменты.
- Техническая база. Некоторые программы требуют мощного компьютера (Adobe Photoshop), другие работают через браузер на любом устройстве.
- Тип товаров. Для технически сложных товаров нужны программы с возможностью создания детальных схем (Figma, Visme). Для товаров с эмоциональной составляющей важна эстетика (Canva, Adobe Express).
- Необходимость командной работы. Если над инфографикой работает команда, выбирайте инструменты с возможностью совместного редактирования (Figma, Canva).
Мария Терентьева, маркетолог-визуализатор Помню свой первый опыт создания инфографики для клиента, продающего кухонную технику на Ozon. Я начала с Photoshop, потратила 14 часов на первую карточку товара и осталась недовольна результатом. Изображение выглядело перегруженным, а информация терялась в дизайне. Решила попробовать Canva с её готовыми шаблонами для маркетплейсов. То, что раньше занимало день, теперь отнимало час. Но настоящий прорыв произошёл, когда я перешла на Figma. Создала библиотеку компонентов для товарной линейки: стандартные заголовки, иконки преимуществ, элементы сравнения размеров. Теперь на новую карточку товара уходит 20-30 минут, а продажи клиента выросли на 47% за два месяца. Правильный инструмент – это половина успеха в визуальном маркетинге на маркетплейсах.
Для структурированного подхода к выбору, рекомендую использовать следующую матрицу критериев:
|Критерий выбора
|Для новичков
|Для среднего уровня
|Для профессионалов
|Скорость создания
|Canva, Snappa, DesignCap
|Visme, Adobe Express, Piktochart
|Figma, Adobe Photoshop
|Качество результата
|Easelly, Crello
|Venngage, Infogram
|Adobe Photoshop, Affinity Designer
|Стоимость решения
|Canva (бесплатная версия), Pixlr
|Adobe Express, Gravit Designer
|Figma Teams, Adobe Creative Cloud
|Командная работа
|Canva
|Visme, Piktochart
|Figma, Adobe Creative Cloud
|Специализация для Ozon
|DesignCap, Canva
|Venngage, Snappa
|Индивидуальные шаблоны в любом редакторе
Важно учитывать также возможность интеграции выбранного инструмента с другими сервисами. Например, если вы используете автоматические системы управления товарными карточками, проверьте, возможно ли экспортировать созданную инфографику в нужном формате и с правильными параметрами для автоматической загрузки на Ozon 🔄
Многие продавцы предпочитают комбинировать несколько инструментов: использовать Canva для быстрого создания базовых инфографик, Photoshop для сложной обработки фотографий товаров, а Figma для разработки единого стиля и создания шаблонов.
Требования Ozon к изображениям и как их соблюдать
Ozon предъявляет строгие требования к изображениям и инфографике, размещаемой в карточках товаров. Соблюдение этих стандартов не только повышает шансы на одобрение карточки модерацией, но и напрямую влияет на конверсию и продажи вашего товара 📊
Основные технические требования Ozon к изображениям:
- Формат и размер: JPG, PNG или GIF; минимальный размер — 600x600 пикселей, рекомендуемый — 1000x1000 пикселей
- Соотношение сторон: 1:1 (квадрат) для главного изображения; для дополнительных допускается прямоугольная форма
- Качество: Четкие изображения без пикселизации; размер файла не более 10 МБ
- Фон: Для главного изображения — однотонный белый фон (RGB 255, 255, 255) без теней и посторонних предметов
- Количество: До 10 изображений для каждого товара, включая основное фото и инфографику
- Водяные знаки: Запрещены любые логотипы, водяные знаки, рамки и наложения на основном изображении
Содержательные требования к инфографике на Ozon:
- Достоверность: Все характеристики и свойства товара должны соответствовать действительности и текстовому описанию
- Читаемость: Шрифты должны быть разборчивыми на любых устройствах, включая мобильные
- Логическая последовательность: Рекомендуется размещать слайды инфографики в порядке от общего к частному
- Отсутствие запрещенных элементов: Нельзя использовать изображения с возрастными ограничениями, контакты продавца, QR-коды сторонних ресурсов
Наиболее частые ошибки, которые приводят к отклонению карточек модерацией Ozon:
- Изображения с низким разрешением и качеством
- Несоответствие фактического товара и его изображения
- Использование водяных знаков и логотипов на основном фото
- Перегруженность инфографики мелкими деталями, нечитаемый текст
- Использование стоковых изображений без обработки и адаптации
Практические рекомендации для соблюдения требований Ozon:
- Шаблоны: Создайте в выбранной программе шаблоны с правильными размерами и соотношением сторон
- Проверка размеров: Используйте инструменты для проверки размеров и качества изображений перед загрузкой
- Предпросмотр: Тестируйте, как выглядит инфографика на разных устройствах (десктоп, планшет, мобильный)
- Оптимизация: Сжимайте изображения без потери качества, используя специализированные инструменты
- Единый стиль: Разработайте единый визуальный стиль для всех ваших товаров, чтобы укрепить узнаваемость бренда
При подготовке изображений учитывайте также особенности алгоритмов ранжирования Ozon. Площадка отдает предпочтение карточкам с полным набором качественных изображений, включая профессиональную инфографику, что положительно влияет на позиции товара в поисковой выдаче 🔝
Практические советы по созданию эффективной инфографики
Создание действительно эффективной инфографики для Ozon – это больше чем просто следование техническим требованиям. Это стратегический подход, который помогает превратить посетителя в покупателя 💰 Вот проверенные на практике советы, которые помогут вам создавать конвертирующую инфографику:
1. Структурируйте информацию в логическом порядке Расположите слайды инфографики в последовательности, которая отражает процесс принятия решения покупателем:
- Общий вид товара и его ключевое преимущество
- Основные характеристики и функции
- Размеры и физические параметры
- Применение товара на практике
- Комплектация и дополнительные возможности
2. Используйте принцип "одна идея – один слайд" Не перегружайте каждое изображение информацией. Лучше создать больше слайдов, где каждый фокусируется на конкретном аспекте товара. Это улучшает восприятие и запоминаемость.
3. Оптимизируйте визуальную иерархию
- Используйте крупные заголовки (24-36 pt) для обозначения основной идеи
- Выделяйте ключевые цифры и показатели (больше размер, контрастный цвет)
- Размещайте второстепенную информацию меньшим шрифтом
- Используйте не более 2-3 шрифтов в рамках всей инфографики
4. Визуализируйте преимущества, а не характеристики Вместо простого перечисления технических параметров, покажите, какую выгоду они дают покупателю. Например, не "Емкость аккумулятора 5000 мАч", а "Работает без подзарядки весь день".
5. Используйте сравнения для наглядности Человеческий мозг лучше воспринимает информацию через сравнения:
- Показывайте размеры в сравнении с узнаваемыми предметами
- Используйте "до/после" для товаров с видимым эффектом
- Сравнивайте с конкурентами (без упоминания брендов)
6. Адаптируйте стиль под целевую аудиторию Визуальная подача должна соответствовать ожиданиям вашей целевой аудитории:
- Премиальный сегмент: минимализм, много "воздуха", сдержанные цвета
- Массовый рынок: яркие акценты, эмоциональные изображения
- Техническая категория: схемы, графики, точные данные
- Товары для детей: яркие цвета, дружелюбные персонажи
7. Применяйте принципы цветовой психологии Цвета влияют на восприятие товара и принятие решения о покупке:
- Красный: привлекает внимание, создает ощущение срочности
- Синий: вызывает доверие, подходит для технических товаров
- Зеленый: ассоциируется с экологичностью, здоровьем
- Оранжевый: стимулирует к действию, создает ощущение доступности
- Черный: подчеркивает премиальность и элегантность
8. Тестируйте и анализируйте результаты Создавайте A/B тесты для разных вариантов инфографики и отслеживайте их влияние на:
- CTR (кликабельность в поисковой выдаче)
- Конверсию в покупку
- Количество возвратов
- Средний рейтинг товара
9. Создавайте шаблоны для масштабирования Разработайте базовые шаблоны для всего ассортимента, сохраняя единый стиль. Это экономит время и создает узнаваемость бренда на площадке.
10. Не забывайте об оптимизации для мобильных устройств Более 70% пользователей Ozon просматривают товары с мобильных устройств:
- Проверяйте читабельность текста на маленьких экранах
- Избегайте слишком мелких деталей
- Учитывайте, что на мобильных устройствах изображения часто обрезаются
При создании инфографики помните о главной цели – помочь покупателю принять решение. Каждый элемент должен отвечать на вопрос "Почему я должен купить именно этот товар?" 🎯
Профессиональная инфографика на маркетплейсах – это не роскошь, а необходимость в условиях жесткой конкуренции. Выбрав правильные инструменты из нашего ТОП-15 и следуя рекомендациям по созданию визуального контента, вы получаете мощное конкурентное преимущество. Помните: инвестиции в качественную инфографику окупаются самой высокой конверсией среди всех маркетинговых инструментов на Ozon. Это тот редкий случай, когда красота действительно помогает продавать. Не упустите возможность выделиться среди тысяч аналогичных предложений – пусть ваши товарные карточки говорят сами за себя!
