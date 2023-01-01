15 программ для создания инфографики на Ozon: повышаем конверсию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, особенно на Ozon

Специалисты по маркетингу и визуализации

Люди, интересующиеся созданием инфографики и графическим дизайном Визуальные решения на маркетплейсе – это то, что отличает успешного продавца от середнячка. Когда покупатель прокручивает сотни товарных карточек, именно яркая и профессиональная инфографика заставляет его остановиться и нажать «Купить». По данным внутренней статистики Ozon, товары с качественной инфографикой показывают конверсию на 37% выше, чем аналогичные позиции с обычными фото. Но какие инструменты действительно помогут создать продающие визуалы, соответствующие всем техническим требованиям площадки? Давайте разберем ТОП-15 программ, которые превратят ваши карточки в магнит для покупателей 🚀

Хотите выделиться среди тысяч конкурентов на маркетплейсах профессионально оформленными товарными карточками? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам овладеть всеми необходимыми инструментами для создания впечатляющей инфографики. Вы научитесь работать с топовыми программами из нашего рейтинга и сможете создавать визуалы, повышающие конверсию до 40%. Инвестируйте в навык, который окупится уже в первый месяц работы на Ozon!

Что такое инфографика и почему она важна для продавцов Ozon

Инфографика – это визуальное представление информации, данных и знаний в форме графиков, диаграмм, схем и иллюстраций. Для продавцов на Ozon качественная инфографика стала не просто способом украсить карточку товара, а настоящим инструментом увеличения продаж.

Почему именно инфографика так критична для успеха на маркетплейсе? Существует несколько объективных причин:

8 секунд – среднее время принятия решения о покупке. За это время покупатель должен получить всю ключевую информацию о товаре.

– среднее время принятия решения о покупке. За это время покупатель должен получить всю ключевую информацию о товаре. 70% пользователей предпочитают визуальное представление информации текстовому описанию.

предпочитают визуальное представление информации текстовому описанию. Конверсия карточек с профессиональной инфографикой выше на 30-40% по сравнению с обычными фотографиями.

карточек с профессиональной инфографикой выше на 30-40% по сравнению с обычными фотографиями. Уровень возвратов снижается на 25%, когда товар имеет наглядную инфографику с характеристиками и способами применения.

Алексей Воронин, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Когда мы начинали продавать товары для дома на Ozon, наши карточки терялись среди конкурентов. Продажи росли медленно, несмотря на конкурентную цену и отличное качество. Всё изменилось, когда мы пригласили дизайнера для создания инфографики. Он разработал серию из 5-6 слайдов для каждого товара: первый показывал продукт в интерьере, второй демонстрировал ключевые преимущества, третий – размеры, четвертый – материалы, пятый – инструкцию по уходу. Уже через две недели после обновления карточек продажи выросли на 42%, а количество вопросов от покупателей сократилось втрое. Это было похоже на магию – мы ничего не меняли в самом товаре, только его представление!

Маркетплейсы, и Ozon в частности, работают по принципу "что видно, то продаётся". В океане товаров-аналогов выигрывает тот, кто быстрее и нагляднее донесёт свои преимущества до покупателя. Инфографика решает сразу несколько задач:

Мгновенно выделяет товар среди конкурентов в выдаче

Сокращает количество возвратов за счет точных ожиданий

Увеличивает средний чек благодаря демонстрации всех возможностей продукта

Повышает лояльность клиентов и вероятность повторных покупок

Улучшает поисковую выдачу внутри маркетплейса (алгоритмы Ozon отдают предпочтение карточкам с качественным визуальным контентом)

Важно понимать, что эффективная инфографика на Ozon имеет свою специфику. Она должна быть не просто красивой, а продающей – учитывать особенности поведения покупателей на маркетплейсе, требования к размеру и формату изображений, а также необходимость быстрой загрузки и отображения на разных устройствах 📱

Элемент инфографики Влияние на конверсию Особенность для Ozon Основное фото товара +15% к конверсии Белый фон, минимум теней, соотношение сторон 1:1 Размеры и габариты +23% к конверсии, -30% возвратов Сравнение с узнаваемыми предметами Характеристики в виде иконок +18% к конверсии Не более 5-6 иконок на слайде Использование в действии +27% к конверсии Реальные люди, использующие продукт Сравнение "до/после" +35% к конверсии Необходимо документальное подтверждение результатов

ТОП-15 программ для создания инфографики на Ozon

Выбор подходящего инструмента для создания инфографики может стать решающим фактором успеха. Я проанализировал более 30 решений и отобрал 15 лучших, отвечающих требованиям Ozon и потребностям продавцов разного уровня 🔍

1. Canva Самый популярный инструмент среди продавцов на Ozon благодаря интуитивному интерфейсу и готовым шаблонам. Бесплатная версия позволяет создавать базовые инфографики, но для доступа к премиум-шаблонам и элементам потребуется подписка.

Преимущества: Библиотека шаблонов точно под размеры Ozon, мобильное приложение, русифицированный интерфейс

Библиотека шаблонов точно под размеры Ozon, мобильное приложение, русифицированный интерфейс Недостатки: Ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии

Ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии Стоимость: От 0₽ до 599₽/месяц

2. Adobe Photoshop Профессиональное решение для создания сложных визуализаций с максимальными возможностями кастомизации.

Преимущества: Безграничные возможности редактирования, профессиональное качество

Безграничные возможности редактирования, профессиональное качество Недостатки: Высокая стоимость, сложная кривая обучения

Высокая стоимость, сложная кривая обучения Стоимость: От 1999₽/месяц

3. Piktochart Специализированный инструмент для создания информационно-насыщенной графики и диаграмм.

Преимущества: Интерактивные графики, интеграция с аналитическими инструментами

Интерактивные графики, интеграция с аналитическими инструментами Недостатки: Меньше готовых шаблонов для электронной коммерции

Меньше готовых шаблонов для электронной коммерции Стоимость: От 0₽ до 1200₽/месяц

4. Visme Мощный инструмент для создания профессиональной инфографики с возможностью добавления анимаций.

Преимущества: Большая библиотека иконок, диаграмм и шаблонов для e-commerce

Большая библиотека иконок, диаграмм и шаблонов для e-commerce Недостатки: Требуется время для освоения всех функций

Требуется время для освоения всех функций Стоимость: От 0₽ до 1500₽/месяц

5. Figma Профессиональный инструмент для дизайна с возможностью командной работы в реальном времени.

Преимущества: Многопользовательский режим, библиотека компонентов

Многопользовательский режим, библиотека компонентов Недостатки: Высокий порог входа для новичков

Высокий порог входа для новичков Стоимость: От 0₽ до 1200₽/месяц

6. Infogram Специализируется на создании диаграмм и графиков с интерактивными элементами.

Преимущества: Более 35 типов диаграмм, интеграция с Google Analytics

Более 35 типов диаграмм, интеграция с Google Analytics Недостатки: Ограниченные возможности для художественного оформления

Ограниченные возможности для художественного оформления Стоимость: От 0₽ до 1700₽/месяц

7. Crello Альтернатива Canva с фокусом на анимированный контент и видео-инфографику.

Преимущества: Анимированные шаблоны, видеоредактор

Анимированные шаблоны, видеоредактор Недостатки: Меньше шаблонов для маркетплейсов

Меньше шаблонов для маркетплейсов Стоимость: От 0₽ до 699₽/месяц

8. Venngage Инструмент для создания инфографики с фокусом на бизнес-решения.

Преимущества: Шаблоны для сравнения продуктов, таблицы характеристик

Шаблоны для сравнения продуктов, таблицы характеристик Недостатки: Ограниченный бесплатный план

Ограниченный бесплатный план Стоимость: От 0₽ до 1900₽/месяц

9. Snappa Упрощённое решение с быстрым стартом и готовыми шаблонами для e-commerce.

Преимущества: Интуитивный интерфейс, быстрая генерация изображений

Интуитивный интерфейс, быстрая генерация изображений Недостатки: Меньше возможностей для кастомизации

Меньше возможностей для кастомизации Стоимость: От 0₽ до 900₽/месяц

10. Affinity Designer Профессиональный векторный редактор с разовой оплатой вместо подписки.

Преимущества: Профессиональные возможности, нет ежемесячной подписки

Профессиональные возможности, нет ежемесячной подписки Недостатки: Сложнее в освоении, нет готовых шаблонов

Сложнее в освоении, нет готовых шаблонов Стоимость: Разовый платеж 3200₽

11. Easelly Простая платформа для создания наглядных инфографик без специальных навыков.

Преимущества: Фокус на простоту, шаблоны для начинающих

Фокус на простоту, шаблоны для начинающих Недостатки: Ограниченные возможности для сложных дизайнов

Ограниченные возможности для сложных дизайнов Стоимость: От 0₽ до 800₽/месяц

12. Pixlr Онлайн-фоторедактор с функциями для создания инфографики и коллажей.

Преимущества: Мощные инструменты ретуши, работа с фотографиями товаров

Мощные инструменты ретуши, работа с фотографиями товаров Недостатки: Фокус на фоторедактировании, а не на инфографике

Фокус на фоторедактировании, а не на инфографике Стоимость: От 0₽ до 700₽/месяц

13. DesignCap Онлайн-сервис с шаблонами специально для e-commerce и презентации продуктов.

Преимущества: Специализированные шаблоны для маркетплейсов

Специализированные шаблоны для маркетплейсов Недостатки: Меньше известен, ограниченная библиотека

Меньше известен, ограниченная библиотека Стоимость: От 0₽ до 600₽/месяц

14. Adobe Express (ранее Spark) Упрощённая версия инструментов Adobe для быстрого создания визуального контента.

Преимущества: Интеграция с Adobe Creative Cloud, профессиональные шрифты

Интеграция с Adobe Creative Cloud, профессиональные шрифты Недостатки: Меньше возможностей чем в Photoshop

Меньше возможностей чем в Photoshop Стоимость: От 0₽ до 999₽/месяц

15. Gravit Designer Профессиональный векторный редактор с облачной синхронизацией.

Преимущества: Профессиональные возможности, бесплатная версия

Профессиональные возможности, бесплатная версия Недостатки: Высокий порог входа для начинающих

Высокий порог входа для начинающих Стоимость: От 0₽ до 1100₽/месяц

Как выбрать подходящую программу для инфографики

Выбор программы для создания инфографики должен быть осознанным и соответствовать вашим конкретным потребностям, техническим возможностям и бюджету. При принятии решения учитывайте следующие ключевые факторы 🔎:

Уровень вашей подготовки. Если вы новичок в дизайне, выбирайте инструменты с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Snappa).

Если вы новичок в дизайне, выбирайте инструменты с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Snappa). Объем работы. Для разовых проектов подойдут бесплатные версии или онлайн-сервисы. Для постоянной работы стоит инвестировать в профессиональные инструменты.

Для разовых проектов подойдут бесплатные версии или онлайн-сервисы. Для постоянной работы стоит инвестировать в профессиональные инструменты. Техническая база. Некоторые программы требуют мощного компьютера (Adobe Photoshop), другие работают через браузер на любом устройстве.

Некоторые программы требуют мощного компьютера (Adobe Photoshop), другие работают через браузер на любом устройстве. Тип товаров. Для технически сложных товаров нужны программы с возможностью создания детальных схем (Figma, Visme). Для товаров с эмоциональной составляющей важна эстетика (Canva, Adobe Express).

Для технически сложных товаров нужны программы с возможностью создания детальных схем (Figma, Visme). Для товаров с эмоциональной составляющей важна эстетика (Canva, Adobe Express). Необходимость командной работы. Если над инфографикой работает команда, выбирайте инструменты с возможностью совместного редактирования (Figma, Canva).

Мария Терентьева, маркетолог-визуализатор Помню свой первый опыт создания инфографики для клиента, продающего кухонную технику на Ozon. Я начала с Photoshop, потратила 14 часов на первую карточку товара и осталась недовольна результатом. Изображение выглядело перегруженным, а информация терялась в дизайне. Решила попробовать Canva с её готовыми шаблонами для маркетплейсов. То, что раньше занимало день, теперь отнимало час. Но настоящий прорыв произошёл, когда я перешла на Figma. Создала библиотеку компонентов для товарной линейки: стандартные заголовки, иконки преимуществ, элементы сравнения размеров. Теперь на новую карточку товара уходит 20-30 минут, а продажи клиента выросли на 47% за два месяца. Правильный инструмент – это половина успеха в визуальном маркетинге на маркетплейсах.

Для структурированного подхода к выбору, рекомендую использовать следующую матрицу критериев:

Критерий выбора Для новичков Для среднего уровня Для профессионалов Скорость создания Canva, Snappa, DesignCap Visme, Adobe Express, Piktochart Figma, Adobe Photoshop Качество результата Easelly, Crello Venngage, Infogram Adobe Photoshop, Affinity Designer Стоимость решения Canva (бесплатная версия), Pixlr Adobe Express, Gravit Designer Figma Teams, Adobe Creative Cloud Командная работа Canva Visme, Piktochart Figma, Adobe Creative Cloud Специализация для Ozon DesignCap, Canva Venngage, Snappa Индивидуальные шаблоны в любом редакторе

Важно учитывать также возможность интеграции выбранного инструмента с другими сервисами. Например, если вы используете автоматические системы управления товарными карточками, проверьте, возможно ли экспортировать созданную инфографику в нужном формате и с правильными параметрами для автоматической загрузки на Ozon 🔄

Многие продавцы предпочитают комбинировать несколько инструментов: использовать Canva для быстрого создания базовых инфографик, Photoshop для сложной обработки фотографий товаров, а Figma для разработки единого стиля и создания шаблонов.

Требования Ozon к изображениям и как их соблюдать

Ozon предъявляет строгие требования к изображениям и инфографике, размещаемой в карточках товаров. Соблюдение этих стандартов не только повышает шансы на одобрение карточки модерацией, но и напрямую влияет на конверсию и продажи вашего товара 📊

Основные технические требования Ozon к изображениям:

Формат и размер: JPG, PNG или GIF; минимальный размер — 600x600 пикселей, рекомендуемый — 1000x1000 пикселей

JPG, PNG или GIF; минимальный размер — 600x600 пикселей, рекомендуемый — 1000x1000 пикселей Соотношение сторон: 1:1 (квадрат) для главного изображения; для дополнительных допускается прямоугольная форма

1:1 (квадрат) для главного изображения; для дополнительных допускается прямоугольная форма Качество: Четкие изображения без пикселизации; размер файла не более 10 МБ

Четкие изображения без пикселизации; размер файла не более 10 МБ Фон: Для главного изображения — однотонный белый фон (RGB 255, 255, 255) без теней и посторонних предметов

Для главного изображения — однотонный белый фон (RGB 255, 255, 255) без теней и посторонних предметов Количество: До 10 изображений для каждого товара, включая основное фото и инфографику

До 10 изображений для каждого товара, включая основное фото и инфографику Водяные знаки: Запрещены любые логотипы, водяные знаки, рамки и наложения на основном изображении

Содержательные требования к инфографике на Ozon:

Достоверность: Все характеристики и свойства товара должны соответствовать действительности и текстовому описанию

Все характеристики и свойства товара должны соответствовать действительности и текстовому описанию Читаемость: Шрифты должны быть разборчивыми на любых устройствах, включая мобильные

Шрифты должны быть разборчивыми на любых устройствах, включая мобильные Логическая последовательность: Рекомендуется размещать слайды инфографики в порядке от общего к частному

Рекомендуется размещать слайды инфографики в порядке от общего к частному Отсутствие запрещенных элементов: Нельзя использовать изображения с возрастными ограничениями, контакты продавца, QR-коды сторонних ресурсов

Наиболее частые ошибки, которые приводят к отклонению карточек модерацией Ozon:

Изображения с низким разрешением и качеством Несоответствие фактического товара и его изображения Использование водяных знаков и логотипов на основном фото Перегруженность инфографики мелкими деталями, нечитаемый текст Использование стоковых изображений без обработки и адаптации

Практические рекомендации для соблюдения требований Ozon:

Шаблоны: Создайте в выбранной программе шаблоны с правильными размерами и соотношением сторон

Создайте в выбранной программе шаблоны с правильными размерами и соотношением сторон Проверка размеров: Используйте инструменты для проверки размеров и качества изображений перед загрузкой

Используйте инструменты для проверки размеров и качества изображений перед загрузкой Предпросмотр: Тестируйте, как выглядит инфографика на разных устройствах (десктоп, планшет, мобильный)

Тестируйте, как выглядит инфографика на разных устройствах (десктоп, планшет, мобильный) Оптимизация: Сжимайте изображения без потери качества, используя специализированные инструменты

Сжимайте изображения без потери качества, используя специализированные инструменты Единый стиль: Разработайте единый визуальный стиль для всех ваших товаров, чтобы укрепить узнаваемость бренда

При подготовке изображений учитывайте также особенности алгоритмов ранжирования Ozon. Площадка отдает предпочтение карточкам с полным набором качественных изображений, включая профессиональную инфографику, что положительно влияет на позиции товара в поисковой выдаче 🔝

Практические советы по созданию эффективной инфографики

Создание действительно эффективной инфографики для Ozon – это больше чем просто следование техническим требованиям. Это стратегический подход, который помогает превратить посетителя в покупателя 💰 Вот проверенные на практике советы, которые помогут вам создавать конвертирующую инфографику:

1. Структурируйте информацию в логическом порядке Расположите слайды инфографики в последовательности, которая отражает процесс принятия решения покупателем:

Общий вид товара и его ключевое преимущество Основные характеристики и функции Размеры и физические параметры Применение товара на практике Комплектация и дополнительные возможности

2. Используйте принцип "одна идея – один слайд" Не перегружайте каждое изображение информацией. Лучше создать больше слайдов, где каждый фокусируется на конкретном аспекте товара. Это улучшает восприятие и запоминаемость.

3. Оптимизируйте визуальную иерархию

Используйте крупные заголовки (24-36 pt) для обозначения основной идеи

Выделяйте ключевые цифры и показатели (больше размер, контрастный цвет)

Размещайте второстепенную информацию меньшим шрифтом

Используйте не более 2-3 шрифтов в рамках всей инфографики

4. Визуализируйте преимущества, а не характеристики Вместо простого перечисления технических параметров, покажите, какую выгоду они дают покупателю. Например, не "Емкость аккумулятора 5000 мАч", а "Работает без подзарядки весь день".

5. Используйте сравнения для наглядности Человеческий мозг лучше воспринимает информацию через сравнения:

Показывайте размеры в сравнении с узнаваемыми предметами

Используйте "до/после" для товаров с видимым эффектом

Сравнивайте с конкурентами (без упоминания брендов)

6. Адаптируйте стиль под целевую аудиторию Визуальная подача должна соответствовать ожиданиям вашей целевой аудитории:

Премиальный сегмент: минимализм, много "воздуха", сдержанные цвета

Массовый рынок: яркие акценты, эмоциональные изображения

Техническая категория: схемы, графики, точные данные

Товары для детей: яркие цвета, дружелюбные персонажи

7. Применяйте принципы цветовой психологии Цвета влияют на восприятие товара и принятие решения о покупке:

Красный: привлекает внимание, создает ощущение срочности

Синий: вызывает доверие, подходит для технических товаров

Зеленый: ассоциируется с экологичностью, здоровьем

Оранжевый: стимулирует к действию, создает ощущение доступности

Черный: подчеркивает премиальность и элегантность

8. Тестируйте и анализируйте результаты Создавайте A/B тесты для разных вариантов инфографики и отслеживайте их влияние на:

CTR (кликабельность в поисковой выдаче)

Конверсию в покупку

Количество возвратов

Средний рейтинг товара

9. Создавайте шаблоны для масштабирования Разработайте базовые шаблоны для всего ассортимента, сохраняя единый стиль. Это экономит время и создает узнаваемость бренда на площадке.

10. Не забывайте об оптимизации для мобильных устройств Более 70% пользователей Ozon просматривают товары с мобильных устройств:

Проверяйте читабельность текста на маленьких экранах

Избегайте слишком мелких деталей

Учитывайте, что на мобильных устройствах изображения часто обрезаются

При создании инфографики помните о главной цели – помочь покупателю принять решение. Каждый элемент должен отвечать на вопрос "Почему я должен купить именно этот товар?" 🎯

Профессиональная инфографика на маркетплейсах – это не роскошь, а необходимость в условиях жесткой конкуренции. Выбрав правильные инструменты из нашего ТОП-15 и следуя рекомендациям по созданию визуального контента, вы получаете мощное конкурентное преимущество. Помните: инвестиции в качественную инфографику окупаются самой высокой конверсией среди всех маркетинговых инструментов на Ozon. Это тот редкий случай, когда красота действительно помогает продавать. Не упустите возможность выделиться среди тысяч аналогичных предложений – пусть ваши товарные карточки говорят сами за себя!

Читайте также