Тестировщик мобильных игр: как войти в профессию с нуля

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся карьерой в тестировании мобильных игр

Начинающие специалисты или студенты, ищущие способы входа в индустрию геймдева

Любители мобильных игр, желающие превратить своё увлечение в профессию Мир мобильных игр стремительно растёт, генерируя миллиарды долларов прибыли ежегодно. За каждой успешной игрой стоит армия невидимых героев — тестировщиков, без которых даже гениальная идея рискует превратиться в багованный кошмар. Хорошая новость: порог входа в профессию тестировщика мобильных игр относительно низкий, а перспективы — огромные. Готовы превратить свою страсть к играм в карьеру мечты? Давайте разберёмся, как войти в эту захватывающую индустрию с нуля и стать востребованным специалистом! 🎮

Кто такой тестировщик мобильных игр и чем занимается

Тестировщик мобильных игр — это специалист, который выявляет и документирует ошибки в игровых приложениях до их выхода на рынок. Но если вы думаете, что эта работа заключается просто в "игре в игры весь день" — у меня для вас неожиданные новости. 😅

Профессиональный QA-специалист в геймдеве не просто играет, а методично проверяет каждый аспект игры по заранее разработанным тест-кейсам, воспроизводит сложные сценарии и документирует малейшие отклонения от ожидаемого поведения.

Алексей Соколов, Lead QA Engineer в мобильном геймдеве Когда я пришел в индустрию шесть лет назад, я представлял себе, что буду просто играть и получать за это деньги. Реальность оказалась другой. В первый же день мне дали таблицу с 200 однотипными проверками разных устройств. Три дня я монотонно тапал на одни и те же кнопки на разных телефонах, проверяя загрузку текстур. Это было невыносимо скучно! Но через месяц я уже тестировал игровую механику нового шутера, а через полгода участвовал в проектировании тестов для мультиплеера. Тестирование игр — это на 20% увлекательная работа с творческим продуктом и на 80% методичная, кропотливая проверка всех возможных сценариев. Но когда ты видишь, как благодаря твоей работе игра становится лучше — это дает непередаваемое чувство удовлетворения.

Основные обязанности тестировщика мобильных игр включают:

Функциональное тестирование — проверка работы всех игровых механик и элементов

Тестирование совместимости — работа игры на различных устройствах и версиях ОС

Локализационное тестирование — проверка корректности перевода и адаптации контента

Тестирование производительности — анализ скорости работы, расхода батареи, использования памяти

Тестирование интерфейса — удобство и интуитивность управления

Проверка соответствия требованиям платформ (App Store, Google Play)

В зависимости от размера компании, тестировщик может специализироваться на одном из этих направлений или выполнять все функции одновременно. В крупных студиях обычно существует разделение на ручных и автоматизированных тестировщиков, причем последние часто пишут скрипты для проверки повторяющихся сценариев.

Тип тестирования Что проверяется Необходимые инструменты Функциональное Игровые механики, логика, сценарии TestRail, Jira, DevTools Нагрузочное Производительность, стабильность JMeter, LoadRunner, профайлеры Совместимость Работа на разных устройствах Firebase Test Lab, BrowserStack Локализация Корректность перевода, адаптации Системы управления переводами Безопасность Защита от взлома, читов Специализированные сканеры

Ключевое отличие тестирования мобильных игр от обычных приложений — необходимость понимать игровой дизайн и механики, а также оценивать не только функциональность, но и геймплей, баланс, эмоциональное воздействие на игрока. Хороший тестировщик игр не просто находит баги, но и может предложить улучшения, которые сделают игру интереснее и увлекательнее. 🕹️

Базовые навыки для старта в тестировании игр с нуля

Хорошая новость — для старта в тестировании мобильных игр не требуется специальное образование или многолетний опыт программирования. Однако есть набор ключевых навыков, без которых не обойтись. Давайте разберем, что нужно знать и уметь начинающему тестировщику мобильных игр. 📱

Технические знания: понимание основ работы мобильных платформ (iOS и Android), знакомство с процессами разработки ПО

понимание основ работы мобильных платформ (iOS и Android), знакомство с процессами разработки ПО Аналитическое мышление: умение выявлять закономерности, последовательно воспроизводить ошибки

умение выявлять закономерности, последовательно воспроизводить ошибки Внимание к деталям: способность замечать малейшие несоответствия и отклонения от нормы

способность замечать малейшие несоответствия и отклонения от нормы Коммуникативные навыки: ясно описывать обнаруженные проблемы, работать в команде с разработчиками

ясно описывать обнаруженные проблемы, работать в команде с разработчиками Базовое понимание геймдизайна: знание основных игровых механик, понимание баланса игры

Эти soft skills являются фундаментом, на который накладываются технические знания и инструменты. Для успешного старта вам понадобится ознакомиться с основными инструментами тестировщика:

Баг-трекеры: Jira, Redmine, Mantis — системы для регистрации и отслеживания ошибок

Jira, Redmine, Mantis — системы для регистрации и отслеживания ошибок Системы управления тестированием: TestRail, TestLink — для создания и выполнения тест-кейсов

TestRail, TestLink — для создания и выполнения тест-кейсов Инструменты для снятия логов: Logcat для Android, Console для iOS

Logcat для Android, Console для iOS Эмуляторы и симуляторы: Android Studio, Xcode — для тестирования на виртуальных устройствах

Android Studio, Xcode — для тестирования на виртуальных устройствах Инструменты для снятия скриншотов и записи экрана: для документирования багов

Для желающих выделиться на фоне других кандидатов, стоит обратить внимание на специализированные инструменты геймдев-тестирования:

Unity Test Framework: для тестирования игр на Unity

для тестирования игр на Unity Unreal Automation Tool: для тестирования игр на Unreal Engine

для тестирования игр на Unreal Engine GameBench: для анализа производительности мобильных игр

для анализа производительности мобильных игр Charles Proxy: для мониторинга и изменения сетевого трафика

Марина Волкова, QA-специалист в мобильном геймдеве До прихода в геймдев я работала обычным офисным сотрудником и играла в мобильные игры только в метро. Однажды в очередной раз столкнувшись с багом в любимой игре, я подумала: "Почему никто не нашёл эту ошибку до релиза?". Заинтересовавшись процессом, я записалась на вечерние курсы по тестированию. Первые три месяца были сложными — приходилось усваивать много новых терминов, разбираться с багтрекерами, учиться писать понятные баг-репорты. Но когда я впервые самостоятельно обнаружила и задокументировала критический баг в тестовом проекте, который пропустили другие студенты, я почувствовала настоящий азарт! Сейчас, спустя два года, я веду команду тестировщиков на проекте с 10+ миллионами пользователей. Моё главное преимущество? Я до сих пор смотрю на каждую игру глазами обычного игрока, задаваясь вопросом: "А что, если я попробую сделать так?"

Особое внимание стоит уделить навыку написания четких и информативных баг-репортов — это ваша основная "продукция" как тестировщика. Хороший баг-репорт должен содержать:

Краткое, но информативное название проблемы

Серьезность и приоритет ошибки

Точные шаги для воспроизведения

Фактический результат (что происходит)

Ожидаемый результат (что должно происходить)

Визуальные доказательства (скриншоты, видео)

Информацию об окружении (устройство, ОС, версия игры)

Не менее важно развивать понимание игровых механик и психологии игроков. Хороший тестировщик игр не только находит технические ошибки, но и может оценить, насколько игра увлекательна, интуитивно понятна и сбалансирована. 🕹️

Обучение профессии: курсы, сертификация и самообразование

Существует несколько путей обучения профессии тестировщика мобильных игр, и выбор зависит от вашего стартового уровня, бюджета и времени, которым вы располагаете. Рассмотрим основные варианты с их плюсами и минусами. 📚

Формат обучения Преимущества Недостатки Примерная стоимость Специализированные курсы по QA Структурированная программа, менторство, практика на реальных проектах Высокая стоимость, не всегда фокус на геймдеве 60 000 — 150 000 ₽ Курсы по геймдев-тестированию Специализация именно на играх, актуальные технологии Ограниченное количество предложений на рынке 80 000 — 200 000 ₽ Онлайн-платформы (Udemy, Coursera) Гибкий график, доступная цена, широкий выбор Отсутствие персональной обратной связи 2 000 — 20 000 ₽ Самообразование Бесплатно, индивидуальный темп Требует высокой самодисциплины, отсутствие структуры 0 ₽ (не считая времени) Стажировки в геймдев-компаниях Реальный опыт, возможность трудоустройства Высокая конкуренция, часто неоплачиваемые 0 ₽ (иногда со стипендией)

Независимо от выбранного пути, важно включить в свое обучение следующие темы:

Основы тестирования ПО (виды, методы, уровни тестирования)

Специфика мобильных платформ (iOS, Android)

Игровые движки (Unity, Unreal Engine) — базовое понимание

Системы управления ошибками и тестированием

Особенности тестирования различных жанров мобильных игр

Основы программирования (желательно, но не обязательно)

Автоматизация тестирования игр (для карьерного роста)

Что касается сертификации, в сфере тестирования игр специализированных сертификатов немного. Однако общие QA-сертификаты могут стать хорошим дополнением к резюме:

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — международный стандарт сертификации тестировщиков

— международный стандарт сертификации тестировщиков ASTQB (American Software Testing Qualifications Board) — американский аналог ISTQB

— американский аналог ISTQB Unity Certified Associate — базовый сертификат для работы с Unity

— базовый сертификат для работы с Unity Google Mobile Site Certification — для понимания мобильных платформ

Не менее важно самостоятельное изучение игровой индустрии. Регулярно читайте профильные ресурсы, такие как Gamasutra, Pocket Gamer, Game Developer. Подписывайтесь на YouTube-каналы и блоги разработчиков игр, чтобы быть в курсе новых трендов и технологий.

Практический опыт — бесценен! Даже без официального трудоустройства вы можете набирать портфолио:

Участвуйте в бета-тестировании игр (многие разработчики открыто набирают тестировщиков)

Присоединяйтесь к сообществам инди-разработчиков и предлагайте свою помощь

Тестируйте существующие игры и составляйте подробные отчеты об ошибках

Участвуйте в хакатонах и геймджемах как тестировщик

Помните, что в геймдеве ценится не только формальное образование, но и реальный опыт, а также страсть к играм. Не бойтесь показывать свою увлеченность и готовность погружаться в мир игр более глубоко, чем просто как игрок. 🎯

Составление резюме и поиск первой работы в геймдеве

Когда базовые знания и навыки освоены, наступает решающий момент — поиск первой работы в качестве тестировщика мобильных игр. Конкуренция в геймдеве высока, особенно среди начинающих специалистов, поэтому грамотное резюме и правильная стратегия поиска работы критически важны. 🔍

Начнем с создания резюме, специализированного под тестирование мобильных игр:

Выделите свои технические навыки: перечислите платформы, инструменты и баг-трекеры, с которыми вы работали

перечислите платформы, инструменты и баг-трекеры, с которыми вы работали Подчеркните опыт в геймдеве: даже если это участие в бета-тестировании или неоплачиваемые проекты

даже если это участие в бета-тестировании или неоплачиваемые проекты Укажите знание игровой индустрии: жанры, в которых вы специализируетесь, понимание игровых механик

жанры, в которых вы специализируетесь, понимание игровых механик Продемонстрируйте аналитические способности: приведите примеры обнаруженных вами неочевидных ошибок

приведите примеры обнаруженных вами неочевидных ошибок Не забудьте о софт-скиллах: коммуникабельность, внимание к деталям, умение работать в команде

Если у вас нет коммерческого опыта тестирования игр, акцентируйте внимание на своих проектах и самостоятельной практике. Создайте портфолио с примерами найденных вами багов, написанными тест-кейсами или обзорами игр с точки зрения тестировщика.

Где искать первую работу тестировщика мобильных игр:

Специализированные сайты вакансий: GamesJobsDirect, GameDev.ru, DTF, Indie Game Jobs

GamesJobsDirect, GameDev.ru, DTF, Indie Game Jobs Общие платформы поиска работы: HeadHunter, SuperJob, LinkedIn с фильтрами по геймдеву

HeadHunter, SuperJob, LinkedIn с фильтрами по геймдеву Discord и Telegram каналы: существуют специализированные сообщества для геймдев-специалистов

существуют специализированные сообщества для геймдев-специалистов Программы стажировок: многие крупные студии (Playrix, MyTona, Plarium) регулярно набирают стажеров

многие крупные студии (Playrix, MyTona, Plarium) регулярно набирают стажеров Прямой контакт: не бойтесь писать в небольшие студии и предлагать свои услуги

Возможно, стоит начать с позиции тестировщика на аутсорсе или с частичной занятостью. Многие компании нанимают временных сотрудников для тестирования перед крупными релизами. Такая работа может стать отличным трамплином в индустрию.

Готовясь к собеседованию на позицию тестировщика мобильных игр, будьте готовы к следующим типам вопросов:

Технические вопросы по процессам тестирования мобильных приложений

Практические задачи на поиск ошибок в предложенном фрагменте игры

Вопросы о вашем игровом опыте и предпочтениях

Сценарии, где нужно описать, как бы вы протестировали определенную игровую механику

Обсуждение ваших любимых и нелюбимых мобильных игр с точки зрения качества

При отсутствии опыта работы обязательно подготовьте несколько примеров вашей практики тестирования — это могут быть баг-репорты, написанные вами для существующих игр, или тест-кейсы для проверки определенных функций. Таким образом вы продемонстрируете понимание процессов и готовность к реальной работе.

Первые несколько месяцев в роли тестировщика мобильных игр могут показаться сложными — вам придется много учиться, задавать вопросы и часто работать над однотипными задачами. Это нормально! Используйте это время для накопления опыта и глубокого погружения в процессы разработки игр. 🚀

Карьерный рост тестировщика мобильных игр: зарплаты и перспективы

Тестирование мобильных игр — не просто стартовая позиция, а полноценный карьерный путь с разнообразными возможностями для роста и развития. Давайте рассмотрим, какие перспективы открываются перед тестировщиком игр и какой уровень дохода можно ожидать на разных этапах карьеры. 💰

Карьерная лестница тестировщика в геймдеве обычно выглядит следующим образом:

Junior QA Tester — начальная позиция, выполнение базовых проверок под руководством

— начальная позиция, выполнение базовых проверок под руководством QA Tester — самостоятельное выполнение тестирования, создание тест-кейсов

— самостоятельное выполнение тестирования, создание тест-кейсов Senior QA Tester — разработка стратегий тестирования, наставничество для младших специалистов

— разработка стратегий тестирования, наставничество для младших специалистов QA Lead — руководство командой тестировщиков, планирование процессов QA

— руководство командой тестировщиков, планирование процессов QA QA Manager — управление всеми процессами тестирования в компании

Кроме вертикального роста, существуют и другие направления развития:

Автоматизация тестирования — создание скриптов и фреймворков для автоматических проверок

— создание скриптов и фреймворков для автоматических проверок Специализация по направлениям — фокус на определенных аспектах (UX, локализация, безопасность)

— фокус на определенных аспектах (UX, локализация, безопасность) Переход в геймдизайн — многие геймдизайнеры начинали карьеру с тестирования

— многие геймдизайнеры начинали карьеру с тестирования Продакт-менеджмент — глубокое понимание продукта позволяет стать эффективным PM

Зарплатные ожидания в сфере тестирования мобильных игр варьируются в зависимости от опыта, региона и размера компании. Вот приблизительные вилки зарплат на российском рынке в 2023 году:

Должность Опыт работы Москва/Санкт-Петербург (₽) Регионы (₽) Удаленная работа (₽) Junior QA 0-1 год 60 000 – 90 000 40 000 – 70 000 50 000 – 80 000 Middle QA 1-3 года 90 000 – 150 000 70 000 – 120 000 80 000 – 140 000 Senior QA 3-5+ лет 150 000 – 250 000 120 000 – 200 000 140 000 – 230 000 QA Lead 5+ лет 250 000 – 400 000 200 000 – 350 000 230 000 – 380 000 QA Manager 7+ лет 350 000 – 500 000+ 300 000 – 450 000+ 320 000 – 480 000+

Необходимо отметить, что зарплаты в крупных игровых студиях (Playrix, MyTona, Plarium) могут быть существенно выше средних по рынку. Многие компании также предлагают бонусы при успешном запуске проектов или достижении определенных KPI.

Для успешного карьерного роста в тестировании мобильных игр стоит инвестировать время в следующие направления:

Автоматизация тестирования — специалисты, владеющие языками программирования и фреймворками автотестов, ценятся выше

— специалисты, владеющие языками программирования и фреймворками автотестов, ценятся выше Понимание аналитики — умение работать с метриками и анализировать поведение пользователей

— умение работать с метриками и анализировать поведение пользователей Знание бизнес-модели F2P игр — понимание монетизации и удержания пользователей

— понимание монетизации и удержания пользователей Специализация на AR/VR технологиях — один из самых перспективных секторов мобильного геймдева

— один из самых перспективных секторов мобильного геймдева Развитие лидерских качеств — для роста до позиций Lead и Manager

Рынок мобильных игр продолжает расти, и спрос на квалифицированных тестировщиков остается стабильно высоким. По данным аналитиков, мировой рынок мобильных игр достигнет $338 миллиардов к 2030 году, что означает появление новых студий и расширение существующих команд.

Важно понимать, что геймдев — динамично развивающаяся отрасль, и специалистам необходимо постоянно обновлять свои знания и навыки, следить за новыми технологиями и трендами. Участие в профессиональных конференциях, вебинарах и курсах повышения квалификации поможет оставаться востребованным на рынке труда и продвигаться по карьерной лестнице. 🚀

Карьера тестировщика мобильных игр — это возможность соединить увлечение играми с профессиональным ростом и достойным заработком. Начав с базовых знаний и страсти к играм, через несколько лет вы можете стать ценным специалистом, влияющим на качество игровых продуктов, которыми будут наслаждаться миллионы людей по всему миру. Не бойтесь делать первый шаг — индустрия мобильных игр открыта для талантливых и увлеченных профессионалов независимо от их начального уровня подготовки.

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