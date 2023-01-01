Linux-администрирование: руководство от новичка до профессионала#DevOps/Deploy #Установка софта #Кибербезопасность
Для кого эта статья:
- Новички в администрировании Linux
- Студенты и начинающие IT-специалисты
Владельцы и администраторы серверов на базе Linux
Представьте: вы только что получили свой первый сервер под управлением Linux. Экран терминала мигает курсором, а перед вами – чистый лист возможностей и... океан незнакомых команд. Знакомо? 🤔 Я помню свой первый день как Linux-администратор – чувство растерянности и одновременно предвкушения новых открытий. В этом пошаговом руководстве мы пройдем путь от полного новичка до уверенного начинающего администратора Linux, разбирая каждый критический навык без лишней теоретизации. Готовы взять под контроль терминал и заставить пингвина работать на вас?
Основы Linux: что нужно знать начинающему администратору
Прежде чем погружаться в мир администрирования Linux, давайте заложим прочный фундамент знаний. Linux – это не просто операционная система, а целая философия открытого кода и свободы выбора. И первое, с чем вам придётся смириться – терминал станет вашим лучшим другом. 💻
Начнем с ключевых дистрибутивов, между которыми вам предстоит выбирать:
|Дистрибутив
|Особенности
|Идеален для
|Ubuntu
|Дружелюбен к новичкам, обширные репозитории
|Первого знакомства с Linux
|CentOS/Rocky Linux
|Стабильность, длительная поддержка
|Корпоративных серверов
|Debian
|Высокая надежность, минимализм
|Серверов с повышенными требованиями к безопасности
|Arch Linux
|Актуальные версии ПО, гибкая настройка
|Продвинутых пользователей, желающих полный контроль
Структура файловой системы Linux принципиально отличается от Windows, и понимание этого – ваш первый шаг к успеху:
- /bin и /sbin – здесь живут базовые системные команды
- /etc – ваша сокровищница конфигурационных файлов
- /var – логи и другие меняющиеся данные
- /home – личные папки пользователей
- /opt – место для стороннего программного обеспечения
Базовые команды терминала – это алфавит, без которого невозможно составить даже простейшее предложение в мире Linux:
- ls – показывает содержимое директории (добавьте флаг -la для подробного просмотра)
- cd – перемещение между директориями (cd .. – подняться на уровень выше)
- mkdir и rmdir – создание и удаление директорий
- touch – создание пустых файлов
- cat, less, more – просмотр содержимого файлов
- cp и mv – копирование и перемещение
- find – поиск файлов в системе
- grep – поиск текста внутри файлов
Помните: в Linux регистр имеет значение! Файл "Config" и "config" – это два разных файла.
Александр Петров, системный администратор Linux
Когда я только начинал работать с Linux, меня постоянно выводила из себя необходимость использовать терминал для всего. "Почему нельзя просто нажать кнопку, как в Windows?" — думал я. Однажды мне поручили настроить 50 одинаковых серверов для нового проекта. В Windows я бы потратил неделю, щелкая мышкой по интерфейсам. В Linux я написал скрипт из 15 строк и запустил его на всех машинах одновременно через SSH. Работа заняла 30 минут. В тот день я понял силу командной строки и почему администраторы Linux так её ценят. Не бойтесь терминала — именно в нем скрыта настоящая мощь Linux.
Управление пакетами – еще одно фундаментальное отличие Linux от других ОС. В зависимости от дистрибутива, вы будете использовать разные инструменты:
- apt (Ubuntu, Debian):
sudo apt update && sudo apt install nginx
- dnf/yum (CentOS, Fedora):
sudo dnf install nginx
- pacman (Arch Linux):
sudo pacman -S nginx
Освоив эти базовые концепции, вы уже готовы перейти от теории к практике и сделать свои первые шаги в настройке системы.
Первые шаги в администрировании Linux систем
Теперь, когда основы изучены, давайте займемся реальным администрированием. Первая задача любого системного администратора после установки – базовая настройка системы. 🛠️
Начните с обновления системы – это должно стать вашим рефлексом:
- Для Ubuntu/Debian:
sudo apt update && sudo apt upgrade
- Для CentOS/RHEL:
sudo dnf update
Следующий шаг – настройка сети. Современные дистрибутивы предлагают разные инструменты:
|Инструмент
|Дистрибутивы
|Назначение
|Пример команды
|netplan
|Ubuntu 18.04+
|Декларативное управление сетью через YAML-файлы
|
sudo netplan apply
|NetworkManager
|Большинство десктоп-дистрибутивов
|Удобное управление сетью с GUI и CLI
|
nmcli con show
|systemd-networkd
|Системы на базе systemd
|Низкоуровневое управление сетью
|
networkctl
|ip (iproute2)
|Все современные дистрибутивы
|Базовая настройка сети через CLI
|
ip a
Для простой настройки статического IP-адреса через командную строку:
- Определите имя интерфейса:
ip a
- Отредактируйте конфигурационный файл (зависит от дистрибутива).
– Для Ubuntu/Debian:
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml– Для CentOS:
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
- Перезапустите сетевую службу или примените изменения.
Важная часть настройки – правильная конфигурация времени. Для синхронизации с NTP-серверами используйте:
sudo timedatectl set-ntp true(для систем с systemd)
sudo apt install chrony && sudo systemctl enable --now chrony(для установки более гибкого NTP-клиента)
Следующий шаг – настройка хостнейма и DNS:
sudo hostnamectl set-hostname server1.example.com(установка имени хоста)
sudo nano /etc/hosts(добавление записей в локальный файл хостов)
sudo nano /etc/resolv.conf(настройка DNS-серверов на устаревших системах)
- Для современных систем:
sudo nano /etc/systemd/resolved.conf
Обеспечьте безопасность системы сразу после установки:
- Настройте брандмауэр:
–
sudo ufw enable(Ubuntu) –
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh && sudo firewall-cmd --reload(CentOS)
- Установите и настройте fail2ban для защиты от брутфорса:
–
sudo apt install fail2ban && sudo systemctl enable --now fail2ban
- Отключите ненужные сервисы:
–
sudo systemctl disable --now telnet avahi cups
Важнейший аспект – регулярное резервное копирование. Начните с простого:
- Для конфигурационных файлов:
sudo tar -czf /backup/etc-$(date +%F).tar.gz /etc
- Для баз данных:
mysqldump -u root -p --all-databases > /backup/mysql-$(date +%F).sql
Михаил Соколов, руководитель IT-инфраструктуры
Первый сервер, который я настраивал самостоятельно, превратился в настоящую катастрофу. Я был настолько уверен в своих силах, что пропустил настройку брандмауэра и оставил SSH-доступ с паролем по умолчанию. Через 12 часов сервер был взломан и использовался для майнинга криптовалюты. Я узнал об этом только когда сервер начал "лагать" и заказчик позвонил с вопросом, почему его новый веб-сайт загружается целую минуту. Пришлось всё переустанавливать с нуля и краснеть перед клиентом. С тех пор у меня есть чек-лист безопасности, который я выполняю буквально в первые 15 минут после установки системы. В администрировании Linux нет мелочей – цена ошибки может быть непомерно высокой.
После базовой настройки системы разверните и настройте SSH-сервер для удаленного администрирования:
- Установите, если еще не установлен:
sudo apt install openssh-server
- Настройте для безопасной работы:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config– Измените порт с 22 на нестандартный:
Port 2222– Запретите root-логин:
PermitRootLogin no– Разрешите только ключевую аутентификацию:
PasswordAuthentication no
- Перезапустите сервис:
sudo systemctl restart sshd
С этими базовыми настройками ваша система уже готова к дальнейшей работе и настройке более сложных сервисов.
Работа с пользователями и правами доступа в Linux
Управление пользователями и правами доступа – один из краеугольных камней безопасности Linux. В отличие от других операционных систем, Linux изначально строился как многопользовательская система с продуманной моделью разграничения доступа. 🔐
Создание и управление пользователями происходит через следующие команды:
sudo useradd -m -s /bin/bash username– создание пользователя с домашним каталогом и оболочкой bash
sudo passwd username– установка пароля для пользователя
sudo usermod -aG sudo username– добавление пользователя в группу sudo для предоставления административных привилегий
sudo userdel -r username– удаление пользователя вместе с его домашним каталогом
Для просмотра информации о пользователях используйте:
cat /etc/passwd– просмотр списка всех пользователей
groups username– просмотр групп, в которые входит пользователь
id username– подробная информация о пользователе и его группах
В Linux используется унифицированная модель прав доступа для файлов и директорий, которая может показаться сложной на первый взгляд, но логична в использовании:
- r (read, 4) – право на чтение
- w (write, 2) – право на запись
- x (execute, 1) – право на выполнение
Эти права устанавливаются для трех категорий:
- Владелец (user) – создатель файла
- Группа (group) – группа пользователей с одинаковыми правами
- Остальные (others) – все остальные пользователи
Для управления правами доступа используйте следующие команды:
chmod 755 file.txt– установка прав rwx для владельца, r-x для группы и остальных
chmod u+x script.sh– добавление права на выполнение для владельца
chown user:group file.txt– изменение владельца и группы файла
chgrp group file.txt– изменение только группы файла
Для более гибкого управления доступом в современных системах используются ACL (Access Control Lists):
sudo apt install acl– установка утилит ACL
getfacl file.txt– просмотр расширенных прав доступа
setfacl -m u:username:rw file.txt– предоставление пользователю username прав на чтение и запись
setfacl -m g:developers:rx file.txt– предоставление группе developers прав на чтение и выполнение
При работе с правами важно понимать специальные разрешения:
- SUID (4000) – при выполнении файл запускается с привилегиями владельца
- SGID (2000) – при выполнении файл запускается с привилегиями группы
- Sticky Bit (1000) – файлы в директории могут быть удалены только их владельцами
Пример установки специальных разрешений:
chmod 4755 myprogram– установка SUID
chmod 2755 mygroupprogram– установка SGID
chmod 1777 /shared– установка Sticky Bit для общей директории
Для организаций с большим количеством пользователей можно настроить интеграцию с централизованными системами аутентификации:
- LDAP – легковесный протокол для доступа к службам каталогов
- Active Directory – интеграция через winbind или sssd
- SSSD (System Security Services Daemon) – современное решение для интеграции Linux с различными системами идентификации
Базовый пример интеграции с LDAP:
- Установить необходимые пакеты:
sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap nscd
- Настроить конфигурационные файлы:
/etc/ldap.conf,
/etc/nsswitch.conf,
/etc/pam.d/common-auth
- Перезапустить службы:
sudo systemctl restart nscd
Управление пользователями и правами – это не разовая задача, а постоянный процесс, требующий регулярного аудита и обновления политик доступа в соответствии с изменениями в организации.
Управление процессами и сервисами в Linux
Администрирование Linux невозможно без умения эффективно управлять процессами и сервисами. В этом разделе мы разберемся, как контролировать работающие программы, настраивать автозапуск сервисов и решать проблемы с зависшими процессами. ⚙️
Начнем с базовых команд для просмотра работающих процессов:
ps aux– показывает все процессы со статической информацией
topили
htop– интерактивные мониторы процессов в реальном времени
pgrep firefox– поиск PID процесса по имени
Для управления отдельными процессами используйте:
kill PID– отправляет сигнал TERM (15) для корректного завершения
kill -9 PID– отправляет сигнал KILL (9) для принудительного завершения
killall firefox– завершает все процессы с указанным именем
nice -n 10 command– запуск программы с пониженным приоритетом
renice -n 10 -p PID– изменение приоритета уже запущенного процесса
В современных Linux-системах для управления сервисами используется systemd – мощная система инициализации. Основные команды:
systemctl status nginx– проверка состояния службы
systemctl start nginx– запуск службы
systemctl stop nginx– остановка службы
systemctl restart nginx– перезапуск службы
systemctl reload nginx– перезагрузка конфигурации без остановки
systemctl enable nginx– включение автозапуска при загрузке системы
systemctl disable nginx– отключение автозапуска
Для создания собственной службы systemd необходимо создать юнит-файл в директории
/etc/systemd/system/:
- Создайте файл
sudo nano /etc/systemd/system/myapp.service
Добавьте минимальную конфигурацию:
[Unit] Description=My Custom Application After=network.target [Service] Type=simple User=appuser WorkingDirectory=/opt/myapp ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/myapp/app.py Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target
Включите и запустите службу:
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now myapp
Для мониторинга использования ресурсов процессами:
free -h– информация об использовании оперативной памяти
df -h– использование дискового пространства
iostat– статистика по вводу-выводу
lsof– список открытых файлов (полезно для определения, какие процессы блокируют файлы)
lsof -i :80– показывает процессы, использующие порт 80
Планирование задач в Linux осуществляется через cron и systemd-timers. Примеры использования cron:
crontab -e– редактирование персонального расписания задач
*/5 * * * * /path/to/script.sh– запуск скрипта каждые 5 минут
0 2 * * * /path/to/backup.sh– запуск скрипта резервного копирования ежедневно в 2:00
Для более сложных сценариев планирования в современных системах можно использовать systemd-timers:
- Создайте сервисный файл
/etc/systemd/system/backup.service
- Создайте файл таймера
/etc/systemd/system/backup.timerс настройками периодичности
- Активируйте таймер:
sudo systemctl enable --now backup.timer
Настройка ограничений ресурсов для процессов и пользователей через cgroups:
- Для ограничения CPU:
systemctl set-property myapp.service CPUQuota=50%
- Для ограничения памяти:
systemctl set-property myapp.service MemoryLimit=1G
Управление журналами сервисов через journald:
journalctl -u nginx– просмотр журналов конкретной службы
journalctl -f– просмотр журналов в режиме реального времени (аналог tail -f)
journalctl --since "2023-10-01" --until "2023-10-02"– просмотр журналов за определённый период
Эффективное управление процессами и сервисами – это ключевой навык, который позволит вам поддерживать стабильность и производительность вашей Linux-системы.
Мониторинг и безопасность Linux систем для новичков
Мониторинг и безопасность – два столпа, на которых держится успешное администрирование Linux-систем. Без постоянного наблюдения и проактивной защиты даже идеально настроенная система может стать жертвой атаки или выйти из строя в самый неподходящий момент. 🛡️
Начнем с базового мониторинга, который можно настроить буквально за несколько минут:
- Мониторинг ресурсов в реальном времени: установите более функциональные альтернативы стандартным утилитам
–
sudo apt install htop iotop iftop–
htop– улучшенная версия top с интерактивным интерфейсом –
iotop– мониторинг дисковых операций ввода-вывода –
iftop– мониторинг сетевого трафика по интерфейсам
- Мониторинг дискового пространства:
–
df -h– общая информация по файловым системам –
du -sh /var/log/*– размер директорий в /var/log –
ncdu /– интерактивный анализатор использования диска (требует установки:
sudo apt install ncdu)
- Анализ журналов:
–
tail -f /var/log/syslog– просмотр системного журнала в реальном времени –
grep "error" /var/log/apache2/error.log– поиск ошибок в журнале Apache –
journalctl -p err– просмотр всех ошибок в journald
Для автоматизированного мониторинга начинающим администраторам рекомендую простые в настройке решения:
|Инструмент
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Базовая установка
|Netdata
|Система мониторинга в реальном времени
|Очень простая установка, визуально богатый веб-интерфейс, минимальная настройка
|Высокое потребление ресурсов при большом количестве метрик
|
bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)
|Prometheus + Grafana
|Система сбора метрик + визуализация
|Масштабируемость, гибкость, поддержка алертинга
|Сложнее в настройке, требует больше компонентов
|Требует отдельных инструкций в зависимости от дистрибутива
|Monit
|Система мониторинга и автоматических действий
|Легковесность, может автоматически перезапускать сервисы
|Ограниченная функциональность визуализации
|
sudo apt install monit
|Glances
|Кросс-платформенная система мониторинга
|Не требует настройки, можно запускать по требованию
|Ограниченный функционал по сравнению со специализированными решениями
|
sudo apt install glances
Теперь перейдем к базовой безопасности Linux-систем – это минимальный набор мер, который следует реализовать на любой системе:
- Обновления безопасности:
– Ubuntu/Debian:
sudo apt install unattended-upgrades && sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades– CentOS/RHEL:
sudo dnf install dnf-automatic && sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
- Настройка брандмауэра:
– Ubuntu:
sudo ufw allow ssh && sudo ufw enable– CentOS/RHEL:
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh && sudo firewall-cmd --reload
- Защита от брутфорса:
–
sudo apt install fail2ban–
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local–
sudo systemctl enable --now fail2ban
- Отключение неиспользуемых сервисов:
–
sudo systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled– список включенных сервисов –
sudo systemctl disable --now servicename– отключение ненужного сервиса
- Настройка SSH:
– Редактирование
/etc/ssh/sshd_config: – Запретить root-логин:
PermitRootLogin no– Использовать только ключи:
PasswordAuthentication no– Изменить стандартный порт:
Port 2222– Перезапуск:
sudo systemctl restart sshd
Для аудита безопасности используйте:
sudo apt install lynis && sudo lynis audit system– комплексный аудит безопасности
sudo apt install rkhunter && sudo rkhunter --check– поиск руткитов и бэкдоров
sudo apt install chkrootkit && sudo chkrootkit– альтернативный сканер руткитов
Базовый мониторинг безопасности можно организовать с помощью простых скриптов и cron-заданий:
Создайте скрипт
/usr/local/bin/security_check.sh:
#!/bin/bash # Проверка неудачных попыток входа echo "Failed login attempts:" grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail -10 # Проверка последних успешных входов echo -e "\nLast successful logins:" last | head -10 # Проверка открытых портов echo -e "\nOpen ports:" ss -tulpn # Проверка недавно установленных пакетов echo -e "\nRecently installed packages:" if [ -f /var/log/apt/history.log ]; then grep "Commandline: apt" /var/log/apt/history.log | tail -5 fi
- Сделайте скрипт исполняемым:
sudo chmod +x /usr/local/bin/security_check.sh
Добавьте его в crontab для ежедневного запуска и отправки отчета на почту:
0 8 * * * /usr/local/bin/security_check.sh | mail -s "Daily Security Report" your@email.com
Запомните главный принцип безопасности Linux-систем: безопасность – это процесс, а не конечное состояние. Регулярное обновление, мониторинг и аудит должны стать вашими постоянными союзниками.
Освоение администрирования Linux – это путешествие, а не пункт назначения. Начав с понимания файловой структуры и базовых команд, вы постепенно перейдете к управлению пользователями, настройке сервисов и обеспечению безопасности. Помните: каждая ошибка – это ценный урок, а каждая успешно решенная проблема делает вас сильнее как профессионала. Продолжайте экспериментировать в тестовых средах, изучать документацию и общаться с сообществом. И однажды вы с удивлением заметите, что решаете задачи, которые казались непостижимыми всего несколько месяцев назад. Linux вознаграждает терпеливых и любознательных – будьте одним из них.
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